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كُتّاب وآراء
هيئة تستنكر "الخرجات اللامسؤولة" للوزراء
أدانت الجامعة الشعبية للتعليم، المنضوية تحت لواء النقابة الشعبية للمأجورين، ما اعتبرتها "خرجات إعلامية غير مسؤولة" لبعض الوزراء.
واستنكرت الهيئة المذكورة، في بيان صادر عنها، "الهجوم الشرس على حرية المواطن في التعبير عن مواقفه"، محملة في الآن ذاته الحكومة "مسؤولية الاختلالات البنيوية التي أدت إلى انفجار أسعار مختلف المواد الأساسية".
كما عبّرت الجامعة، في البيان الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، عن أسفها لعدم تفعيل دور مجلس المنافسة وعدم تفعيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بالحق في الولوج إلى المعلومة خصوصا ما يتعلق بتدبير الاقتصاد الوطني، مستنكرة "غياب ترسانة قانونية واضحة تشجع على المنافسة الحرة والشفافية وتحارب الريع بطريقة منصفة وعادلة ومشجعة على الاستثمار ولا تسهم في ارتفاع الأسعار".
واختتمت الهيئة ذاتها بيانها بتقديم التماس إلى الملك محمد السادس "من أجل التدخل وإنصاف المواطن المغربي والحفاظ على اقتصاد البلاد وتثمين ما ينعم به المغرب من استقرار".