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مجلس الحكومة يتدارس تعويض قدماء المقاومين
الأربعاء 16 ماي 2018 - 01:03
ينعقد يوم غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بداية أشغاله، مشروع قانون بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون المخول بموجبه تعويض إجمالي لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم.
وأضاف البلاغ أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلقان بالموافقة على التغييرات المتعلقة بدفتر التحملات الخاص بإنجاز مهام الخدمة الأساسية من طرف كل من اتصالات المغرب وميدي تيليكوم.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - المدرسة الوطنية الأربعاء 16 ماي 2018 - 01:11
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور
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