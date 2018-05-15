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الرئيسية | سياسة | مجلس المستشارين يؤجل ندوة النموذج التنموي

مجلس المستشارين يؤجل ندوة النموذج التنموي

مجلس المستشارين يؤجل ندوة النموذج التنموي
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 15 ماي 2018 - 19:27

أعلن مكتب مجلس المستشارين، في اجتماعه الأسبوعي، عن تنظيم ندوة بمدينة الداخلة حول موضوع النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، بتنسيق مع الجهات الثلاث للصحراء المغربية، مباشرة بعد شهر رمضان الكريم.

وشدد مكتب مجلس المستشارين، أثناء مناقشته لموضوع الندوة، على ضرورة توفير كل الشروط لضمان نجاح هذه التظاهرة الأولى من نوعها، "لا سيما وأنها ستعرف مشاركة كل مكونات المجلس (أعضاء المكتب، رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، ورؤساء اللجان)".

وتأتي هذه الندوة تفعيلا للتوصيات الصادرة عن الملتقى البرلماني للجهات في نسخته الثانية، الذي يستعد المجلس لتنظيم دورته الثالثة خلال الأشهر المقبلة، "وأيضا مواكبة للأوراش التنموية الكبرى من موقع الحوار المجتمعي التعددي حول كل الرهانات والإشكالات المرتبطة بتفعيل الجهوية المتقدمة كورش مهيكل واستراتيجي لبلادنا".

وكان مكتب المجلس قد قرر، بإجماع مكوناته، تأجيل تنظيم ندوة الداخلة حول النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية التي كانت مقررة يوم 10 ماي الجاري، لأسباب متعلقة بالجانب اللوجستيكي.

حري بالذكر أن الندوة ستعرف مشاركة المنتخبين البرلمانيين بالأقاليم الجنوبية للجهات الثلاث، وأعضاء من الحكومة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمكتب الشريف للفوسفاط، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إضافة إلى وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب.

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