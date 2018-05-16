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كُتّاب وآراء
بوانو ينفي وجود تقرير ثان للجنة المحروقات
نفى عبد الله بوانو، رئيس اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير، التي أحدثها مجلس النواب، وجود أي نسخة ثانية من تقريرها التركيبي.
وقال بوانو خلال عرض التقرير النهائي بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن جميع أعضاء اللجنة، التي تمثل جميع الفرق النيابية الممثلة بالبرلمان، أكدوا أن صياغة التقرير النهائي تمت بتوافق، مضيفا أن اللجنة اشتغلت لساعات طويلة من أجل الصياغة النهائية للتقرير، مشيرا إلى أن وجود تقرير وحيد أنجزه مقرر اللجنة منذ 28 فبراير ولم يشهد أي تغيير.
وقال بوانو خلال الاجتماع المخصص لمناقشة التقرير: "تتبعنا ما نشر في الصحافة وما يتحدث عنه البعض من تسريب"، مضيفا أن اللجنة "اتخذت قرارا بتوزيع التقرير على أعضاء اللجنة المالية، بعدما اعتمدت التقرير الموجود بين أيديكم".