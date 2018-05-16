24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:42
|05:22
|12:29
|16:08
|19:26
|20:54
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تركيا تطلب من السفير الإسرائيلي المغادرة مؤقتا
- وزير التربية: "تيسير" يقلّص الهدر المدرسي .. والدعم غير كاف
- وزارة التربية تستعد للقضاء على المدارس الفرعية
- حموشي يفتحص الجمعية التعاضدية للأمن
- بوتفليقة يظهر في "الزاوية البلقائدية" بالجزائر
مسرحيون يرسمون صورة قاتمة عن وضعية "أبي الفنون" بالمغرب (5.00)
- العثماني "يعتذر" للمقاطعين ويدعو إلى طي الصفحة بحلول رمضان - (304)
- مشتكية: بوعشرين أرغمني على الجنس أثناء الحمل وفي رمضان - (197)
- هل تعصف ردود "الإخوان" حول المقاطعة بشعبية حزب "البيجيدي"؟ - (124)
- "غرين تك فالي" .. قصة مشروع ضخم بالملايير أثار غضب الملك - (63)
- رصيف الصحافة: بعد "المقاطعة" الملك يعين رئيس مجلس المنافسة - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ساجد يخطط لتدفق سياح إندونيسيا صوب المملكة
استقبل محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، سفير إندونيسيا المعتمد بالمملكة المغربية، وذلك في إطار العلاقات الثنائية التي تربط البلدين.
وخلال كلمة له بالمناسبة، أبرز السفير الإندونيسي سعي بلده إلى تعزيز هذه العلاقات والرقى بها إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، معلنا اختيار المغرب ضيف شرف للمعرض الدولي للصناعة التقليدية الذي سيقام بجاكرتا سنة 2019.
من جهته، أكد ساجد على أهمية تنظيم مثل هذه المنتديات والمعارض في التعريف بالموروث الحضاري والثقافي والسياحي للبلدين، ودعم الجهود من أجل تدفق السياح الإندونيسيين نحو المغرب عبر خلق خطوط جوية مباشرة بين البلدين.
وتوصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بعقد اجتماع في القريب بين سلطتي الطيران المدني بالبلدين، قصد إعداد اتفاقية جديدة تهم النقل الجوي من أجل تعزيزه، مؤكدين على التعاون في المجال السياحي، خاصة مجال التكوين والاستفادة من الخبرات.
وبهذه المناسبة وجه السفير دعوة إلى ساجد لحضور منتدى دولي اقتصادي سينظم سنة 2018. كما اتفق الطرفان على العمل على تنظيم رحلات لوكلاء الأسفار المغاربة للتعرف على السوق الإندونيسي، وتسويق المنتج السياحي بين البلدين.