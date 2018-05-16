ساجد يخطط لتدفق سياح إندونيسيا صوب المملكة

هسبريس من الرباط

استقبل محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، سفير إندونيسيا المعتمد بالمملكة المغربية، وذلك في إطار العلاقات الثنائية التي تربط البلدين.

وخلال كلمة له بالمناسبة، أبرز السفير الإندونيسي سعي بلده إلى تعزيز هذه العلاقات والرقى بها إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، معلنا اختيار المغرب ضيف شرف للمعرض الدولي للصناعة التقليدية الذي سيقام بجاكرتا سنة 2019.

من جهته، أكد ساجد على أهمية تنظيم مثل هذه المنتديات والمعارض في التعريف بالموروث الحضاري والثقافي والسياحي للبلدين، ودعم الجهود من أجل تدفق السياح الإندونيسيين نحو المغرب عبر خلق خطوط جوية مباشرة بين البلدين.

وتوصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بعقد اجتماع في القريب بين سلطتي الطيران المدني بالبلدين، قصد إعداد اتفاقية جديدة تهم النقل الجوي من أجل تعزيزه، مؤكدين على التعاون في المجال السياحي، خاصة مجال التكوين والاستفادة من الخبرات.

وبهذه المناسبة وجه السفير دعوة إلى ساجد لحضور منتدى دولي اقتصادي سينظم سنة 2018. كما اتفق الطرفان على العمل على تنظيم رحلات لوكلاء الأسفار المغاربة للتعرف على السوق الإندونيسي، وتسويق المنتج السياحي بين البلدين.