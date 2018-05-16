المغرب يدين إطلاق النار على متظاهرين فلسطينيين

هسبريس من الرباط

عبرت المملكة المغربية عن إدانتها القوية لإقدام الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق النار بشكل مباشر على المشاركين في مسيرات سلمية على الشريط الحدودي لقطاع غزة، مما خلف استشهاد العشرات وإصابة المئات من المواطنين الفلسطينيين.

وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، في مؤتمر صحفي، عقب مباحثات أجراها اليوم الأربعاء بالرباط، مع وزير الخارجية الاسباني، ألفونسو داستيس، ردا على سؤال حول موقف المغرب من أحداث غزة، إن المملكة المغربية "تستنكر بشدة اللجوء الى استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، وتؤكد رفضها المطلق لهذا السلوك الخطير والمنافي للقانون الدولي، وتدعو إلى التهدئة والكف عن هذه الممارسات التصعيدية المرفوضة التي تزيد من تأجيج الوضع".

وتابع بوريطة أن المملكة تعبر عن "حزنها الشديد إزاء هذه الأحداث المأساوية التي راح ضحيتها متظاهرون مدنيون كانوا بصدد الاحتجاج السلمي، بما في ذلك على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس".