الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا

هسبريس من الرباط

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، إنه تم تجديد تعيين عبد المجيد الناعمي في منصب مدير وكالة الحوض المائي لتانسيفت بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء؛ وتجديد تعيين سمير إسارة في منصب مدير الموارد البشرية والشؤون العامة بالمندوبية السامية للتخطيط.

وأضاف أنه تم تعيين مصطفى السليفاني في منصب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة (وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التربية الوطنية)، ومحمد بنزرهوني في منصب مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر (وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التربية الوطنية)، وحكيم فيرادي في منصب مدير مؤسسة الاعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية؛ وعبد الإله عفيفي في منصب الكاتب العام قطاع الثقافة بوزارة الثقافة والاتصال، وأحمد موسى في منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة (جامعة عبد المالك السعدي بتطوان)، وهشام محمد حمري مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بأكادير (جامعة ابن زهر بأكادير).