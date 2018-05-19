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الرئيسية | سياسة | مضيان يطالب بتخفيض أسعار المحروقات السائلة

مضيان يطالب بتخفيض أسعار المحروقات السائلة

مضيان يطالب بتخفيض أسعار المحروقات السائلة
هسبريس من الرباط
السبت 19 ماي 2018 - 10:41

قدم نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، توصيات فريقه النيابي بخصوص المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم، وشروط المنافسة بعد قرار التحرير، الذي تمت مناقشته خلال بداية الأسبوع الجاري، مطالبا بتضمين التقرير توصيات لتخفيض الأسعار.

واقترح الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في توصياته، التي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن يتضمن التقرير النهائي للمهمة الاستطلاعية المؤقتة حول أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير إيجاد صيغة لتخفيض أسعار المحروقات السائلة، مشددا على ضرورة التفاوض المباشر مع الشركات المعنية، وجعل المواطن يستفيد بشكل مباشر من سياسة تحرير الأسعار عبر تحسين قدرته الشرائية.

ودعا مضيان إلى الاستفادة من التجارب الدولية فيما يتعلق بوضع سقف لهامش الربح، الذي تحققه الشركات المعنية من ممارسة هذا النشاط الحيوي، مؤكدا على أهمية إيجاد حل جدي وسريع لمشكل شركة "سامير"، وإن اقتضى الحال تعويض هذه الشركة بشركة أخرى وطنية متخصصة في تكرير النفط وتوزيعه على المستوى الوطني، واعتبار صناعة تكرير النفط من الأولويات ضمن السياسة الصناعية للدولة.

من جهة ثانية، دعا الفريق المعارض إلى التسريع بوضع الإجراءات المواكبة لتحرير سوق المحروقات، وعلى رأسها وضع نظام التتبع الدقيق للقطاع ولسياسة عكس الأسعار الدولية على الأسعار المحلية، مشيرا إلى أهمية التدخل عند الضرورة في حالة تجاوز الأسعار المحلية للمحروقات السقف المسموح به، كما هو معمول به في المواد الغذائية الأساسية المحررة.

"الاتفاق مع الشركات المعنية على سياسة استثمارية واضحة المعالم والتكاليف مع دعمها في ذلك، شريطة عدم عكس تكاليف الاستثمار على سعر البيع للعموم"، واحدة من التوصيات التي رفعها الفريق الاستقلالي للجنة، موصيا بالإسراع بتمكين مجلس المنافسة من لعب دوره الدستوري، خاصة فيما يتعلق بتنظيم المنافسة الحرة لضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، ومكافحة الشطط في استغلال مواقع النفوذ.

وفِي هذا السياق طالب الفريق الاستقلالي بضرورة إخضاع نظام فتح محطات توزيع الوقود لكناش التحملات بدل نظام الرخص المعمول به اليوم، بما يضمن حرية المبادرة وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، داعيا إلى التفعيل الفوري للقانون 08-31 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك، عبر الإسراع بإخراج جميع المراسيم التطبيقية المتعلقة به لضمان شروط المنافسة الحرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - الراوي السبت 19 ماي 2018 - 10:50
اسعار المحروقات تتحكم فيها السوق الدولية، و تحصل فيها الدولة على اربعة دراهم في اللتر الواحد..
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2 - رضى السوسي السبت 19 ماي 2018 - 10:50
الكل يجمع ان سبب هذا البلاء الذي أصاب الشعب في قضية المحروقات هي الحكومة السابقة برئاسة بنكيران التي حررت القطاع واصبح المواطن يكتوي بنار الزيادات المتتالية
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3 - عبدالرحمان السبت 19 ماي 2018 - 10:57
سبب ارتفاع اسعار المحروقات معروف ... و بنكران و حزبه لم يخرج لحدود الان باي اعتذار او توضيه لافق القرارات التي اتخدوها في ما يخص تحرير الاسعار
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4 - mohamed charki السبت 19 ماي 2018 - 10:58
هاذ شي ما دينا من بنكيران الزيادات لا خير فيهم غير جاو يجمعو فلوس لراسهم على ظهور الشعب و هاذو دابا بان ليهم تحرير و تخفيض أسعار النفط ما عرفنا شكون نتيقو
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5 - hanane char السبت 19 ماي 2018 - 10:59
حزب اللمبا دار شرع يديه في البترول و كحز الطرف و باز
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6 - dounia fosdi السبت 19 ماي 2018 - 11:00
اودي بقالينا هاذ الحزب و البيجيدي دار ما عليه و رفع الأسعار و سالينا دابا خص البيجيدي يتربا و هذا الي بغا الإخوان يحكمو
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7 - خليلوفيتش السبت 19 ماي 2018 - 11:03
أول حاجة يجب القيام بها حيث خفض درهمين في اللتر اللي زادها علينا بنكيران كاذبا على الشعب بحيث كانت هاته الزيادة عبارة عن حل باش ما يحيدوش الدعم عن المحروقات و لكن زاد 2 دراهم و حيد الدعم واش عاقلين و لا نفكروكم نفس الشيء دارو لينا فالضو و التقاعد
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8 - محمد السبت 19 ماي 2018 - 11:05
نريد حلولا لا خطابات، براكة من المماطلة منين كيتعلق الأمر بالمواطن المغربي و حقوقه، و لا تظنوا أيها المسؤولين أن الشعب هو الحلقة الأضعف بل انتم الأضعف عندما تتمادون في سوء التسيير و استغلال المناصب، الشعب قوي لأن كل الحق معه ضد فئة استغلالية و احتكارية لكل خير في بلدنا الحبيب،
-لا نريد وزراء و مسؤولين يستغلون مناصبهم لصالح شركاتهم و شركات زوجاتهم و أبنائهم،
-لا نريد مسؤولين و وزراء يحنتون بالقسم لأجل خدمة مصالحهم الشخصية.
-نريد المحاسبة و العقاب لكل من تبت في حقه تقصير أو إهمال أو استغلال أو إهانة للشعب المغربي بكل شرائحه.
-من الاخر نريد دولة الحق والقانون ديال بصح، نريد دولة المؤسسات القوية التي تعمل وفق معايير عالية الجودة ولها رؤى مستقبلية لكل مشاكل الشعب و الوطن الغالي،
-نريد العدل.
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9 - fouad السبت 19 ماي 2018 - 11:09
نحن نعيش اليوم نتاءج حكومةبنكيران وحزبه اليوم يحاول ان يبدي للراي العام انه غير مسؤول عن هذا التضارب في الأسعار ويحاولون إبقاء الكرة بين الشعب والشركات وهم يقفون وقفة المتفرج بدل القيام بدورهم
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10 - مريم السبت 19 ماي 2018 - 11:16
بلا متلفو المغاربة مغادي ايتزاد مغادي اتنقص داكشي خدمت بنكي ان وانتم قابلييين عليها.
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11 - ليلى السبت 19 ماي 2018 - 11:22
بنكيرلن ورباعتو يتحملو المسؤولية في خفض اباسعار لانهم هم لي رفعوها
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