مضيان يطالب بتخفيض أسعار المحروقات السائلة

هسبريس من الرباط

قدم نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، توصيات فريقه النيابي بخصوص المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم، وشروط المنافسة بعد قرار التحرير، الذي تمت مناقشته خلال بداية الأسبوع الجاري، مطالبا بتضمين التقرير توصيات لتخفيض الأسعار.

واقترح الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في توصياته، التي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن يتضمن التقرير النهائي للمهمة الاستطلاعية المؤقتة حول أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير إيجاد صيغة لتخفيض أسعار المحروقات السائلة، مشددا على ضرورة التفاوض المباشر مع الشركات المعنية، وجعل المواطن يستفيد بشكل مباشر من سياسة تحرير الأسعار عبر تحسين قدرته الشرائية.

ودعا مضيان إلى الاستفادة من التجارب الدولية فيما يتعلق بوضع سقف لهامش الربح، الذي تحققه الشركات المعنية من ممارسة هذا النشاط الحيوي، مؤكدا على أهمية إيجاد حل جدي وسريع لمشكل شركة "سامير"، وإن اقتضى الحال تعويض هذه الشركة بشركة أخرى وطنية متخصصة في تكرير النفط وتوزيعه على المستوى الوطني، واعتبار صناعة تكرير النفط من الأولويات ضمن السياسة الصناعية للدولة.

من جهة ثانية، دعا الفريق المعارض إلى التسريع بوضع الإجراءات المواكبة لتحرير سوق المحروقات، وعلى رأسها وضع نظام التتبع الدقيق للقطاع ولسياسة عكس الأسعار الدولية على الأسعار المحلية، مشيرا إلى أهمية التدخل عند الضرورة في حالة تجاوز الأسعار المحلية للمحروقات السقف المسموح به، كما هو معمول به في المواد الغذائية الأساسية المحررة.

"الاتفاق مع الشركات المعنية على سياسة استثمارية واضحة المعالم والتكاليف مع دعمها في ذلك، شريطة عدم عكس تكاليف الاستثمار على سعر البيع للعموم"، واحدة من التوصيات التي رفعها الفريق الاستقلالي للجنة، موصيا بالإسراع بتمكين مجلس المنافسة من لعب دوره الدستوري، خاصة فيما يتعلق بتنظيم المنافسة الحرة لضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، ومكافحة الشطط في استغلال مواقع النفوذ.

وفِي هذا السياق طالب الفريق الاستقلالي بضرورة إخضاع نظام فتح محطات توزيع الوقود لكناش التحملات بدل نظام الرخص المعمول به اليوم، بما يضمن حرية المبادرة وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، داعيا إلى التفعيل الفوري للقانون 08-31 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك، عبر الإسراع بإخراج جميع المراسيم التطبيقية المتعلقة به لضمان شروط المنافسة الحرة.