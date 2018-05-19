بنشماش يشيد بدعم البرازيل وباراغواي للمملكة

هسبريس من الرباط

بعث حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، رسالة شكر وامتنان إلى كل من رئيس برلمان جمهورية البرازيل الاتحادية، ورئيس برلمان جمهورية باراغواي، بخصوص الملتمس الذي رفعاه من أجل دعم المقترح المغربي للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، وأكدا من خلاله أن "المبادرة تتمتع بالكثير من الجدية والمصداقية".

وعبّر رئيس مجلس المستشارين في رسالته عن تقدير وامتنان كافة مكونات المجلس لدعم المؤسستين التشريعيتين بكل من البرازيل وباراغواي لجهود المملكة المغربية من أجل إيجاد حل سياسي سلمي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، واصفا هذا الموقف بـ"النبيل والداعم لنضال الشعب المغربي من أجل استكمال وحدته الترابية".

وأكّد حكيم بنشماش استعداد مجلس المستشارين المغربي لمواصلة العمل على تعزيز وتمتين العلاقات الثنائية مع المؤسستين التشريعيتين بالبلدين، خدمة لتدعيم علاقات التعاون بين المغرب والبرازيل وباراغواي، وكذا شعبيهما الصديقين.

وكان البرلمانان البرازيلي والباراغواياني قد اعتمدا، بأغلبية أعضائهما، ملتمسا يدعم مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب بشأن أقاليمه الجنوبية، مشيريْن إلى أن "المجتمع الدولي يعتبر مبادرة الحكم الذاتي مقترحا جديا وبراغماتيا وذا مصداقية، ودعم المبادرة سيكون مطابقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومتماشيا مع موقف المجتمع الدولي حول هذه القضية".

وأكد برلمانيو البلدين، حسب الملتمسين، أن "العلاقات التي تربط بلديهم بالمغرب تقوم على رؤية متطابقة حول قضايا التنمية المستدامة وحماية البيئة والتوازن المناخي للكوكب، وكذا التعددية ضمن المشهد السياسي".

تجدر الإشارة إلى أن الملتمس في الجانب البرازيلي أطلقه النائب كليبير فيردي، المنتمي إلى الحزب الجمهوري البرازيلي، ووقعه 260 برلمانيا يمثلون مختلف التيارات السياسية بالغرفة السفلى من الكونغرس البرازيلي، ضمنهم قادة الأغلبية المشكلة للحكومة ونواب المعارضة ورئيس مجلس النواب، رودريغو مايا.

أما الملتمس الباراغواياني فركّز على انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، إذ أبرز أعضاء مجلس النواب بجمهورية باراغواي "انشغال مجلس الأمن إزاء الوضع الإنساني الخطير بمخيمات تندوف، الواقعة فوق الأراضي الجزائرية"، مشيرين إلى أن "المجلس جدّد، للسنة السادسة على التوالي، دعوته الجزائر إلى تحمل مسؤولياتها الدولية، والسماح بإحصاء سكان مخيمات تندوف من أجل التخفيف من معاناتهم".

وجدير بالذكر أن برلمان جمهورية باراغواي سلّم نسخة من الملتمس إلى رئاسة الجمهورية، وإلى ممثلة الأمم المتحدة بباراغواي.