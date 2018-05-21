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كُتّاب وآراء
خبير: الجزائر وراء توغل البوليساريو بالصحراء
اعتبر كريم مولاي، الخبير الأمني الجزائري المنشق عن النظام، أن "احتفالات البوليساريو بذكرى انطلاق العمل المسلح ضد المغرب في منطقة حدودية منزوعة السلاح هي خطوة سياسية جزائرية بامتياز".
وقال مولاي "إن البوليساريو هي أداة بيد النظام الحاكم في الجزائر، يستعملها الآن للتشويش على التحركات المغربية في إفريقيا".
وأكد الخبير الأمني "أن الاستعراضات العسكرية التي نفذتها عناصر البوليساريو من بين أهدافها لفت أنظار الأوروبيين الذين تربطهم علاقات اقتصادية بالمغرب، لا سيما لجهة الصيد البحري، بأن أزمة الصحراء الغربية ما زالت قائمة".
واستبعد مولاي إمكانية تطور الأمور إلى تصعيد عسكري على اعتبار عدم جاهزية المنطقة لخيار من هذا النوع.
وقال: "حلفاء الأطراف المغاربية، وتحديدا فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وحتى الصين وبريطانيا، ليست معنية بحرب من هذا النوع، وهي مهتمة بالتنسيق في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار ضمانا لمصالحها الاقتصادية، ولمحاربة الهجرة غير الشرعية"، على حد تعبيره.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
والممل اكثر ، تهاون المغرب في الرد الناجع ، بدل التباكي على أطلال الأمم المتحدة.
المهم هو هل سنبقى مكتوفي الايدي ؟
هل ليس لدينا جنود؟
هل ليس عندنا سلاح ؟
هل ليس عندنا كرامة حتى نهان ؟
يجب على المملكة ان تسحب مقترح الحكم الذاتي و ان تسحب معاهدة وقف اطلاق النار .
هل الدولة المغربية بكل كيانها تعي ما معنى ان تحتفل شردمة من الاوباش فوق اراض مغربية ؟
هنا لا تخدم الدبلوماسية و الحكمة و التنديد هنا عمل القوات المسلحة الملكية
فكلنا فداء للوطن .
نعم للحرب و لا للمذلة