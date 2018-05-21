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الرئيسية | سياسة | خبير: الجزائر وراء توغل البوليساريو بالصحراء

خبير: الجزائر وراء توغل البوليساريو بالصحراء

خبير: الجزائر وراء توغل البوليساريو بالصحراء
هسبريس من الرباط
الاثنين 21 ماي 2018 - 22:19

اعتبر كريم مولاي، الخبير الأمني الجزائري المنشق عن النظام، أن "احتفالات البوليساريو بذكرى انطلاق العمل المسلح ضد المغرب في منطقة حدودية منزوعة السلاح هي خطوة سياسية جزائرية بامتياز".

وقال مولاي "إن البوليساريو هي أداة بيد النظام الحاكم في الجزائر، يستعملها الآن للتشويش على التحركات المغربية في إفريقيا".

وأكد الخبير الأمني "أن الاستعراضات العسكرية التي نفذتها عناصر البوليساريو من بين أهدافها لفت أنظار الأوروبيين الذين تربطهم علاقات اقتصادية بالمغرب، لا سيما لجهة الصيد البحري، بأن أزمة الصحراء الغربية ما زالت قائمة".

واستبعد مولاي إمكانية تطور الأمور إلى تصعيد عسكري على اعتبار عدم جاهزية المنطقة لخيار من هذا النوع.

وقال: "حلفاء الأطراف المغاربية، وتحديدا فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وحتى الصين وبريطانيا، ليست معنية بحرب من هذا النوع، وهي مهتمة بالتنسيق في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار ضمانا لمصالحها الاقتصادية، ولمحاربة الهجرة غير الشرعية"، على حد تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - من كاستيا وليون الاثنين 21 ماي 2018 - 22:32
هذا الكلام لا يحتاج ان يقوله خبير....بدون تعليق....
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43
2 - Maghrabi Rifi Sahraoui Soussi الاثنين 21 ماي 2018 - 22:46
المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلماذا تحسدنا جارتنا على صلة الرحم مع أهلنا في أفريقيا ؟
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8
3 - رسالة الاثنين 21 ماي 2018 - 22:50
فعلا، لو كان في أجندة الغرب أن يتقاتل الجزائر والمغرب( الغرب يعرف كيفية إثارة الحرب بين الدول المتخلفة) لتطاحن فيما بينهم منذ زمان والسبب معروف هو أن الدولتين قريبتين جدا من أوروبا وخاصة المغرب له حدود مباشرة مع إسبانيا. والعواقب ستكون وخيمة على أوروبا من ناحية الإرهاب والهجرة ( نزوح جماعي إفريقي إلى أوربا ). هذا هو سبب عدم حدوث الحرب بين الدولتين" الشقيقين " . ليس الجوار والاخوة والدم واللغة والدين...لأنهم لا يدخلان في أجندة "الفوضى الخلاقة" اتمنى ان أكون خاطئا.
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7
4 - الحسين الاثنين 21 ماي 2018 - 22:51
خلاص ماشي حزب الله هو الممول من الذي تغير؟ المغاربة قاطبة يعرفون أن الجزائر هي الممول الرئيسي لجبهة البولوزاريو. منذ 1975.
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-1
5 - levoyageur الاثنين 21 ماي 2018 - 22:54
حكام الجزاءر سيندمون وسياتي يوم ينقلب فيه السحر على الساحر
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10
6 - لبيب وادي زم الاثنين 21 ماي 2018 - 22:55
استفزازات جاءزاءر وربيبتها صارت مملة
والممل اكثر ، تهاون المغرب في الرد الناجع ، بدل التباكي على أطلال الأمم المتحدة.
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3
7 - ابو اياد الاثنين 21 ماي 2018 - 22:59
من كان بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة ليس هناك إلا الجزائر المريضة المنهكة اقتصاديا واجتماعيا تحاول التستر على تورطها في الإرهاب والفساد
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6
8 - محمد القيني الاثنين 21 ماي 2018 - 23:00
يجب أن تشكل لجنة عن ممثلي الأقاليم الصحراوية ممثلة في برلمانيين صحراويين وممثلين عن كل قبيلة و رؤساء الجماعات مرفوقين بملف متكامل يشرحون فيه القضية الوطنية من كل جوانبها ابتداء من حكم المحكمة الدولية لاهاي والمسيرة الخضراء وبناء الأقاليم والعيش الكريم إلى آخره وأن يفسرو قضيتنا إلى جميع دول العالم بأن السكان الذين يعيشون في تندوف أقلية في يد الجزائر ولو فتح الباب لرجع الجميع إلى البلد الأم.
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7
9 - عبدالله الاثنين 21 ماي 2018 - 23:00
أجي يا مي نوريك دار خوالي الغلط هدا
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2
10 - سعيد السوسي الاثنين 21 ماي 2018 - 23:01
ليس هذا هو المهم
المهم هو هل سنبقى مكتوفي الايدي ؟
هل ليس لدينا جنود؟
هل ليس عندنا سلاح ؟
هل ليس عندنا كرامة حتى نهان ؟
يجب على المملكة ان تسحب مقترح الحكم الذاتي و ان تسحب معاهدة وقف اطلاق النار .
هل الدولة المغربية بكل كيانها تعي ما معنى ان تحتفل شردمة من الاوباش فوق اراض مغربية ؟
هنا لا تخدم الدبلوماسية و الحكمة و التنديد هنا عمل القوات المسلحة الملكية
فكلنا فداء للوطن .
نعم للحرب و لا للمذلة
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7
11 - ابراهيم الاثنين 21 ماي 2018 - 23:02
Rien à signaler à ce sujet. Les intentions des voisins sont claires et nettes. Ces intentions ne nécessitent pas un niveau supérieure en sciences politiques pour les découvrir.
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3
12 - عبدالكريم بوشيخي الاثنين 21 ماي 2018 - 23:08
و شهد شاهد من اهلها فهذا الخبير الجزائري المنشق عن النظام يعرف النظام الجزائري افضل من غيره فالكل يعرف ان هذه المليشيات الارهابية التي خرقت وقف اطلاق النار انطلقت من قواعدها داخل التراب الجزائري و لا يمكن لها ان تتحرك الا باوامر و مساعدة النظام الذي يحتضنها و يوفر لها الحماية و الدعم اللوجيستي فالبوليساريو ولدت من رحم النظام الجزائري و التنسيق معها يتم على اعلى المستويات مادام الامر يتعلق بالمغرب فهذه عصابات خطيرة تمتلك السلاح الذي وفره لها اغبى نظام على حساب قوت شعبه و احرار الجزائر مثل هذا الخبير يعرفون حقيقة نظامهم الغبي الذي نفخ في هذه المليشيات الارهابية حتى اصبحت هي شغله الشاغل و لم تعد تهمه مصالح شعبه حتى و ان دفع المنطقة نحو حرب مدمرة سيكون هو الخاسر الاكبر فيها لان قضية الصحراء المغربية لا تعنيه او تعني شعبه لكن العقدة التي يعاني منها اتجاه المغرب جعلته يغرق في الوحل لكن الامر مختلف بالنسبة للمغرب لان جيشه البطل و من ورائه 40 مليون مغربي قادر ان يحطم احلامه و اعتقال قادته و تقديمهم للمحاكمة و فك اسر الشعب الجزائري الشقيق من قبضتهم فشطحته في تفاريتي سوف لن تمر مرور الكرام سينال
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13 - OTM-MR الاثنين 21 ماي 2018 - 23:12
يجب على المغرب ان تأخد قرار حاسم في هادا الامر إما ان تتدخل المنيرسو أو تترك المجال للمغرب للحسم في قديته بالصطو والتحرك ومحي الوباء المسمى بالبوليزاريو والنسف الطامل حتى لو كان بهم مغاربة محتجزين يضحو من اجل وطنهم كما ضحى الكثير من قبلهم حتى الوقوف عند الحدود الجزائرية وتنتهي النزوة .
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2
14 - malak الاثنين 21 ماي 2018 - 23:21
تفسير الواضحات من المفضحات... المغرب يعاني مع التنمية ورغم ذللك ياتي اخوك وجارك ويحسدك... وهذا موجود حتى في العلاقات الشخصية تعاني ويجي واحد يحسدك من الفوق دول عريبان كلها تعاني من التخلف وتحسد بعضها
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