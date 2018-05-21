خبير: الجزائر وراء توغل البوليساريو بالصحراء

هسبريس من الرباط

اعتبر كريم مولاي، الخبير الأمني الجزائري المنشق عن النظام، أن "احتفالات البوليساريو بذكرى انطلاق العمل المسلح ضد المغرب في منطقة حدودية منزوعة السلاح هي خطوة سياسية جزائرية بامتياز".

وقال مولاي "إن البوليساريو هي أداة بيد النظام الحاكم في الجزائر، يستعملها الآن للتشويش على التحركات المغربية في إفريقيا".

وأكد الخبير الأمني "أن الاستعراضات العسكرية التي نفذتها عناصر البوليساريو من بين أهدافها لفت أنظار الأوروبيين الذين تربطهم علاقات اقتصادية بالمغرب، لا سيما لجهة الصيد البحري، بأن أزمة الصحراء الغربية ما زالت قائمة".

واستبعد مولاي إمكانية تطور الأمور إلى تصعيد عسكري على اعتبار عدم جاهزية المنطقة لخيار من هذا النوع.

وقال: "حلفاء الأطراف المغاربية، وتحديدا فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وحتى الصين وبريطانيا، ليست معنية بحرب من هذا النوع، وهي مهتمة بالتنسيق في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار ضمانا لمصالحها الاقتصادية، ولمحاربة الهجرة غير الشرعية"، على حد تعبيره.