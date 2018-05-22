"الأحزاب لا تمثلنا" .. مرصد يدعو إلى حل التنظيمات السياسية

هسبريس - محمد بلقاسم

دعا المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية إلى دعم مرشحين مستقلين، ضمن حملة ضد التنظيمات السياسية بشعار "الأحزاب لا تمثلنا"، مبررا تلك الدعوة بانكشاف النوايا الحقيقية للحكومة والمتعلقة بعزمها سلب المغاربة حرية التعبير والتظاهر السلمي.

وأكد المرصد، في بلاغ له عقب انعقاد مكتبه التنفيذي، أن خطوته جاءت بعد انكشاف تواطؤ أحزاب المعارضة وسكوتها المخجل عن التهديدات التي يتعرض لها المغاربة من لدن الحكومة، وبعد السكوت المريب للهيئات الحقوقية، مشددا على ضرورة إدماج الأغلبية الصامتة والتي غدت ضحية صمتها، وتعبئتها في سياق مشروع لا يروم سوى الكرامة والعدالة الاجتماعية بعيدا عن أي خلفية أو أجندة حزبية.

في هذا السياق، طالب المرصد المذكور المواطنين بالعمل على إعداد وإنتاج لوائح مستقلة ومرشحين مستقلين ولا منتمين في أفق الاستعداد لبلورة برلمان وجماعات تمثل الشعب وتتكلم باسمه عِوَض تلك التي تمثل أصحاب المصالح والمتاجرين بعرق المواطن، معتبرا ذلك في سياق الممارسة الديمقراطية، طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بحق الترشح والانتخاب.

وعن الغاية من هذه الدعوة التي يمكن أن تفهم ضد المؤسسات، أكد مصطفى كرين، رئيس المرصد، أن الهدف "من تأسيس الأحزاب هو تأطير المواطنين وتمثيلهم داخل المؤسسات"، مؤكدا أن "أحزابنا تنازلت عن هذه الأدوار بإجماع المغاربة، ولَم تعد تمثل إلا بعض قيادييها".

وقال كرين، في تصريح لهسبريس، إن "ملك البلاد، شخصيا، نبه إلى تردي الأداء السياسي والحزبي لهذه الهيئات، وانتقد أداءها بما له من إسقاطات على استقرار المجتمع والاستجابة لمصالحه وتطلعاته"، مبرزا أن "الأحزاب والنقابات فقدت البوصلة، وانحرفت عن الديمقراطية واستبعدت أي إمكانية لإصلاح نفسها وانخرطت في سباق محموم نحو الامتيازات، وتناست وجود مواطنين يعانون يوميا وبمختلف الأشكال، من شظف العيش وتغاضت عن كون المواطن المغربي لا يكترث بالصراعات الإيديولوجية قدر اهتمامه بضمان عيش كريم".

"منذ فترة أصبحت ردود الوزراء والمسؤولين على صرخات الألم التي يطلقها المواطن البسيط برهانا على أن هؤلاء يعيشون في غيبوبة الانتشاء بالامتيازات، وأن المواطن أصبح في حاجة إلى البحث لنفسه عن محاور حقيقي وذي مصداقية"، يقول كرين الذي أكد أن "الأزمات الاجتماعية، التي يعيشها المغرب منذ بضع سنوات، أثبت أن هذه المؤسسات الحزبية والنقابية قد فقدت كل مقومات الوسيط المفترض داخل المجتمع وأصبحت تكلفتها السياسية والمادية غير قابلة للتبرير"، مشيرا إلى أنه "بتلك الاستقالة من دورها الأساسي والأصلي تعرض استقرار البلاد للخطر".

وفِي الوقت الذي اعتبر فيه الفاعل الجمعوي والحقوقي أنه "آن الأوان لتدرك هذه الهيئات أن المواطن هو الأصل، وأنها بحاجة إليه أكثر بكثير مما هو بحاجة إليها، خصوصا أن القانون يخول المواطنين حق الترشح في لوائح مستقلة"، يرى المصدر أن قراره يأتي "استباقا واستدراكا لمخاطر صدور تشريعات سالبة للحريات الفردية لجماعية على الممارسة الديمقراطية وعلى الاستقرار السياسي ووحدة المجتمع"، موردا "أن التعديلات القانونية المرتقبة، التي أعلنت الحكومة عزمها على إصدارها، ترمي إلى التضييق على حرية التفكير والتعبير والاحتجاج، وستمر حتما عبر المؤسسات التشريعية، ضدا على الإرادة الشعبية".

وسجل المرصد، في بلاغ له، لما قال إنه تفحم الأحزاب وعدم وجود أية فرصة لدمقرطتها وإصلاحها من الداخل، وبعد تواتر الإحباطات من ممارسات ومواقف الأحزاب والنقابات، وفي سياق "الخصومة السياسية" التي غدت ثابتة اليوم بين الشعب والأحزاب السياسية، مبرزا "وجود تكلفة كبيرة ماديا واجتماعيا لاستمرار هذه الأحزاب هياكل وأشخاصا جاثمين على صدر المجتمع عابثين بتدبير الشأن العام ومنحرفين بهذا التدبير عن المسار الحقيقي الذي يطمح إليه الشعب".