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الرئيسية | سياسة | انطلاق أشغال اللجنة المغربية الإماراتية المشتركة

انطلاق أشغال اللجنة المغربية الإماراتية المشتركة

انطلاق أشغال اللجنة المغربية الإماراتية المشتركة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 22 ماي 2018 - 21:55

انطلقت، مساء اليوم الثلاثاء بأبو ظبي، أشغال الدورة الخامسة للجنة المغربية-الإماراتية المشتركة، برئاسة ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ونظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع، على الخصوص، دراسة الجوانب المتعلقة بالتشاور السياسي والتعاون القائم بين المغرب والإمارات في المجالات القطاعية علاوة على التوصيات، ومشاريع النصوص القانونية التي ستعرض على أنظار اللجنة.

وكان الاجتماع التحضيري لهذه الدورة قد انعقد أمس وترأسه عن الجانب المغربي فؤاد أخريف، مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وعن الجانب الإماراتي محمد شرف مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية، كما شهدت الاجتماعات التحضيرية عقد الدورة الأولى لاجتماع اللجنة القنصلية المشتركة.

حري بالذكر أن انعقاد هذه الدورة يأتي تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، خلال الزيارة الملكية للإمارات في 11 نونبر 2017.

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