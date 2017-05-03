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الرئيسية | سياسة | النواب يحتفلون بتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية

النواب يحتفلون بتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية

النواب يحتفلون بتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية
هسبريس من الرباط
الخميس 24 ماي 2018 - 03:05

يخلد مجلس النواب "يوم إفريقيا العالمي"، اليوم الخميس، الذي تحتفل به الدول الإفريقية والمنتظم الدولي في الخامس والعشرين من شهر ماي، ويصادف هذه السنة الذكرى 55 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية.

وأوضح بلاغ لمجلس النواب، توصلت به هسبريس، أن اللقاء الذي ينظمه المجلس بالمناسبة حول موضوع "آفاق القارة الإفريقية"، "يأتي في إطار المواكبة البرلمانية للسياسة الإفريقية للمملكة، التي يقودها ويرعاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تثمر حضورا مغربيا نوعيا ووازنا، سياسيا واقتصاديا وإنسانيا، في القارة".

ويعرف اللقاء، بحسب المصدر ذاته، مشاركة سفراء الدول الإفريقية المعتمدين بالرباط، فضلا عن أعضاء المكتب ورؤساء الفرق ورؤساء اللجان النيابية بمجلس النواب، وأعضاء الشعبة البرلمانية المغربية في الاتحاد البرلماني الأفريقي، وأعضاء الشعبة البرلمانية المغربية في البرلمان الإفريقي.

وذكر المصدر أن المغرب يعتبر من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية بتاريخ 25 ماي 1963، التي أصبحت في ما بعد منظمة الاتحاد الإفريقي، مبرزا أن المملكة كانت من أوائل الدول التي ساهمت في إرساء العمل الإفريقي المشترك وفي الدفاع عن إفريقيا موحدة ومستقلة.

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