رئيس غينيا بيساو يبعث رسالة خطية إلى الملك

هسبريس - و.م.ع

بتعليمات ملكية، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بالرباط، ديونيزيو كابي، مبعوث رئيس جمهورية غينيا بيساو خوسيه ماريو فاز إلى الملك محمد السادس.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن كابي سلم بهذه المناسبة رسالة خطية من رئيس جمهورية غينيا بيساو إلى العاهل المغربي.