24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
25/05/2018
الأيام القادمة
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:33
|05:17
|12:29
|16:09
|19:33
|21:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
- الشاعر سرحان يستحضر ذكريات الصغر في أبهى الشهور رمضان
- الأمازيغية والاستعمار الفرنسي (9).. مؤامرات الحماية الأجنبية
- "حراك الريف" (9).. صرخة من أجل الاعتراف: حراك يتسع الجميع
- علماء: تدخين السجائر يؤذي عضلات السيقان
- حياة خوليو إغليسياس تتحول إلى مسلسل تلفزي
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
رئيس غينيا بيساو يبعث رسالة خطية إلى الملك
الجمعة 25 ماي 2018 - 16:10
بتعليمات ملكية، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بالرباط، ديونيزيو كابي، مبعوث رئيس جمهورية غينيا بيساو خوسيه ماريو فاز إلى الملك محمد السادس.
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن كابي سلم بهذه المناسبة رسالة خطية من رئيس جمهورية غينيا بيساو إلى العاهل المغربي.