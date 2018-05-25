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آفاق التعاون تجمع ساجد ووزير طاقة الموزمبيق

آفاق التعاون تجمع ساجد ووزير طاقة الموزمبيق
هسبريس من الرباط
الجمعة 25 ماي 2018 - 18:05

استقبل محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أوغوستو دي سوزا فرناندو، نائب وزير الموارد المعدنية والطاقة الموزمبيقي، والوفد المرافق له والذي يضم ممثلين لقطاعات حكومية بالموزمبيق بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها للمغرب خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 26 ماي الجاري.

وتمحور هذا اللقاء، وفق بلاغ توصلت لهسبريس، حول الآفاق المستقبلية للعلاقات بين البلدين وكيفية تطويرها.

كما قدّم ساجد عرضا حول الأشواط التي قطعها المغرب في التنمية الاقتصادية، وكذلك الأهمية التي يعقدها المغرب على التعاون جنوب - جنوب مع الدول الإفريقية، و"أن المغرب يضع تجربته وخبرته رهن إشارة أشقائه الأفارقة".

من جانبه، أشار أوغوستو دي سوزا فرناندو إلى عزم بلده ربط العلاقات الثنائية بين البلدين والاستفادة من التجربة التي خاضها المغرب في مجال السياحة والتكوين وكذا مجال النقل الجوي.

واتفق الجانبان، خلال هذا اللقاء، على تثمين هذه العلاقات الثنائية؛ وذلك بخلق مجالات تعاون بين البلدين، وكذا إمكانية عقد اتفاق في المجال السياحي، ووضع مذكرة تفاهم في مجال الطيران بين المديرية العامة للطيران المدني وهيئة النقل الجوي بجمهورية الموزامبيق.

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