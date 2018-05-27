"مغادرة الحكومة" تشوش على الشبيبة الاتحادية

هسبريس - أمال كنين

طغت الاختلافات من جديد وسط الشبيبة الاتحادية؛ ففي الوقت الذي تم فيه تعميم بيان منسوب لمكتبها الوطني يفيد بأنه تم عقد اجتماع تقرر بعده توجيه رسالة إلى رئاسة الحزب للانسحاب من حكومة سعد الدين العثماني، أكد الكاتب العام للشبيبة أن البيان لا يمت لها بصلة وأنه من وحي خيال شخص واحد سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه.

البيان المنسوب للشبيبة تمت من خلاله الدعوة إلى انسحاب الحزب من الحكومة، وجاء فيه: "نطالب كشباب اتحادي واع بخطورة المرحلة السياسية الدقيقة والمفصلية التي يمر بها الوطن التزاما بالوعود الانتخابية التي قطعناها مع القوات الشعبية، نطالب بخروج الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من هذه الحكومة التي تتبنى سياسات لا ديمقراطية لا شعبية بخلفية نيو ليبيرالية متوحشة صرفة، والتي لا تمثلنا ولا تمثل الخط السياسي للحزب والتي سب مسؤولوها الشعب المغربي ونعتوه بأقدح النعوت، من قبيل المداويخ الخونة والقطيع، والتهديد بالمتابعة والاجهاز على حرية التعبير في فضاءات التواصل الاجتماعي".

عبد الله الصيباري، الكاتب العام لشبيبة الاتحاد الاشتراكي، نفى أن يكون المكتب الوطني قد اجتمع، قائلا في تصريح لهسبريس: "الأمر يتعلق ببيان غير مسؤول القصد منه التشويش على حركية الشبيبة".

وأوضح الصيباري أن البيان صاغه شخص واحد من المكتب الوطني، موردا: "سيتم الاجتماع لاتخاذ القرارات اللازمة في حق هذا الشخص، وفي حق من يشوشون على عمل الشبيبة".

على صعيد آخر، ناقش البيان عددا من القضايا التي تعرفها الساحة الوطنية، وطالب بـ "ضرورة تسريع الحراك السياسي الحزبي تفاعلا مع صرخات القوات الشعبية التي اتخذت المقاطعة الشعبية لمنتوجات الشركات الاحتكارية في وعي جماهيري جمعي وطني لرفض تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي أصبحت تهدد تماسك المجتمع في تمرين ديمقراطي حقيقي شعبي عقابي للرأسمالية المتوحشة التي ألهبت جيوب المغاربة الأحرار".

وأعلن البيان رفض ما أسماه بـ "التدابير الفاشلة التي شملت صندوق المقاصة وأجهزت عليه دون وضع آليات للمراقبة منذ حكومة عبد الإله بنكيران والحكومة الحالية التي تؤجل الإصلاح الحقيقي وتعرقله مشكلة بذلك ذراعا حاميا أصحاب رؤوس الأموال المتوحشين".

وانتقد البيان أيضا الوضع الداخلي للحزب، وطالب برفع ما اعتبره "الوصاية عن الجهاز الوطني واستقلالية الشبيبة عن مركز القرار الحزبي في تمييع لدور المؤسسات واستقلاليتها التي أفرزت لنا عقلية الشيخ والمريد، وأفرزت بدورها شبيبة الاسترزاق وشبيبة الهامش"، بتعبير البيان.