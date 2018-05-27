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الرئيسية | سياسة | الملك يتمنى التوفيق لبنشماش على رأس "البّام"

الملك يتمنى التوفيق لبنشماش على رأس "البّام"

الملك يتمنى التوفيق لبنشماش على رأس "البّام"
هسبريس - و.م.ع
الأحد 27 ماي 2018 - 22:23

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى عبد الحكيم بنشماش بمناسبة انتخابه أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة من قبل مجلسه الوطني.

ومما جاء في برقية الملك "يطيب لنا على إثر انتخابك أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة، من قبل مجلسه الوطني، أن نتوجه إليك بتهانئنا، على الثقة التي نلتها، والتي تؤكد مدى التقدير الذي تحظى به لدى عضوات وأعضاء هيأتك السياسية، اعتبارا لمسارك النضالي داخل الحزب، ولالتزامك بالدفاع عن مبادئه".

وأضاف الملك "بهذه المناسبة، لا يفوتنا أن نطلب منك إبلاغ جميع عضوات وأعضاء حزب الأصالة والمعاصرة، بمن فيهم سلفك، السيد إلياس العماري، عبارات موصول تقديرنا السامي".

وقال الملك "وإذ نعرب لك، ختاما، عن خالص متمنياتنا بكامل التوفيق في مهامك الحزبية الجديدة، فإننا لواثقون من أنه بفضل ما عهدناه فيك من تشبث مكين بمقدسات الأمة وثوابتها، وما هو مشهود لك به من تجربة ومؤهلات، ستعمل على تعزيز مكانة حزبك في المشهد السياسي الوطني، من أجل الإسهام، إلى جانب الهيئات الحزبية الجادة، في ترسيخ ممارسة سياسية مسؤولة وذات مصداقية هدفها الأسمى خدمة الصالح العام".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ملوووكي04 الأحد 27 ماي 2018 - 22:49
الحمد لله غير ملي تهنينا من إلياس البلاد غادا تاتقاد
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3
2 - امير وسيم الأحد 27 ماي 2018 - 22:51
لا يشرف الحزب ان يكون علي راسه رجلا كحكيم بن شماس الدي لا يحضى بقبول شعبي مما سياتر علي الحزب
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8
3 - حلالة 59 الأحد 27 ماي 2018 - 22:54
إذن الجهوية المتقدمة التي بشماش هو مهندسها ستكون رهينة الجرار بكل مناهجه و ايديولوجيته. و قد يزيد الأمر تعقيدا
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