الملك يتمنى التوفيق لبنشماش على رأس "البّام"

هسبريس - و.م.ع

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى عبد الحكيم بنشماش بمناسبة انتخابه أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة من قبل مجلسه الوطني.

ومما جاء في برقية الملك "يطيب لنا على إثر انتخابك أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة، من قبل مجلسه الوطني، أن نتوجه إليك بتهانئنا، على الثقة التي نلتها، والتي تؤكد مدى التقدير الذي تحظى به لدى عضوات وأعضاء هيأتك السياسية، اعتبارا لمسارك النضالي داخل الحزب، ولالتزامك بالدفاع عن مبادئه".

وأضاف الملك "بهذه المناسبة، لا يفوتنا أن نطلب منك إبلاغ جميع عضوات وأعضاء حزب الأصالة والمعاصرة، بمن فيهم سلفك، السيد إلياس العماري، عبارات موصول تقديرنا السامي".

وقال الملك "وإذ نعرب لك، ختاما، عن خالص متمنياتنا بكامل التوفيق في مهامك الحزبية الجديدة، فإننا لواثقون من أنه بفضل ما عهدناه فيك من تشبث مكين بمقدسات الأمة وثوابتها، وما هو مشهود لك به من تجربة ومؤهلات، ستعمل على تعزيز مكانة حزبك في المشهد السياسي الوطني، من أجل الإسهام، إلى جانب الهيئات الحزبية الجادة، في ترسيخ ممارسة سياسية مسؤولة وذات مصداقية هدفها الأسمى خدمة الصالح العام".