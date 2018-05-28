قيادة بنشماش لحزب "الجرار" تعيد الإثارة إلى مشهد سياسي راكد

هسبريس – نورالدين إكجان

في مشهد يسوده الركود الحزبي، شكلت الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة حدثا شَدَّ إليه المتتبعين، لعله يعيد جزءا من الإثارة المفقودة إلى الواقع السياسي الحالي، ويُوقِدُ الحنين إلى عهد التراشق والصدامات بين مختلف الفرقاء الحزبيين، في ظل تساقط أوراق القيادات الشعبوية بعد خطاب العرش الشهير.

المؤتمر الاستثنائي حمل حكيم بنشماش إلى سدة الأمانة العامة لـ"الجرار"، عوض إلياس العماري، الذي خلفت استقالته صراعا حادا بين صقور الحزب، انكشفت خيوطه بالخرجات القوية لعبد اللطيف وهبي ضد القيادة السابقة، واصطفاف آخرين إلى جانب إلياس، رغم سقطة انتخابات السابع من أكتوبر.

وطرحت تصريحات القيادة الجديدة بتغيير مسار "البام"، وبأن المغاربة سيكونون على موعد مع حزب جديد، العديد من التساؤلات، خصوصا في مقابل احتفاظ التنظيم بنفس خطاب "خط المواجهة مع قوى الإسلام السياسي"، التي اعتبرها بنشماش خطا أحمر في ما يتعلق بالتحالفات المستقبلية.

عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بآسفي، أكد أن "من الصعب جدا أن يأخذ حزب الأصالة والمعاصرة اتجاها مغايرا لما هو عليه الآن، فتصريحات حكيم بنشماش عقب انتخابه لا تختلف عن تصريحات فؤاد عالي الهمة عند تأسيس "حركة لكل الديمقراطيين"، وخرجات إلياس العماري، عقب ترؤسه للحزب، خصوصا في ما يتعلق بمواجهة الإسلام السياسي".

وأورد العلام في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "أي حزب كيف ما كان ينطلق من منطق المواجهة والرغبة في إسقاط خصم ستكون صورته باهتة؛ فغياب توجه فكري وإيديولوجيا تؤطر عمل الحزب يدفع بـ"البام" إلى بناء فعله الحزبي على منطق المواجهة، وتغييب معطيات مواجهة الفساد والفقر والأمية، وبناء اقتصاد قوي يقلع بالبلد، عن باله".

وزاد المتحدث أن "المفروض في الأمين العام الجديد أن يُقَدِمَ أطروحته لتجاوز المشاكل التي يتخبط فيها البلد، وإضمار عدائه للتنظيمات السياسية المختلفة معه على الأقل في بداياته"، مشيرا إلى أن "غياب التوجه لدى الحزب يجعله يجمع مختلف الشخصيات المتباعدة على جميع الأصعدة".

وعن دور الأمين العام السابق إلياس العماري قال أستاذ القانون الدستوري إنه "يتوارى إلى الخلف لأنه يتقن العمل الحزبي الخلفي، واكتشف أنه ارتكب خطأ بخروجه إلى العلن، وانتخاب بنشماش هو تصحيح للخطأ، باعتبار الرُبَانِ الجديد حاملا لشواهد علمية وأكاديمية عكس سابقه"، وزاد مستدركا: "لكن رغم هذا المعطى فمن المستبعد أن يبصم بنشماش على جديد داخل حزب الأصالة والمعاصرة".