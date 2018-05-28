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الرئيسية | سياسة | رئيس الحكومة يعلن تفاهمه مع "شباب الفايسبوك" على محاربة الفساد

رئيس الحكومة يعلن تفاهمه مع "شباب الفايسبوك" على محاربة الفساد

رئيس الحكومة يعلن تفاهمه مع "شباب الفايسبوك" على محاربة الفساد
هسبريس- محمد بلقاسم (صورة: منير محيمدات)
الاثنين 28 ماي 2018 - 17:00

في ظل حملة المقاطعة التي قادها نشطاء رقميون مغاربة ضد منتوجات في السوق، والانتقادات التي وجهت إلى الحكومة بسبب التجاهل الذي رافق الخطوة في بدايتها، أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن حكومته متفاهمة مع "شباب الفايسبوك".

وقال العثماني، اليوم الاثنين خلال جوابه عن أسئلة النواب في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة في مجلس النواب، إنه "متفاهم مع شباب الفايسبوك، ومن له انتقادات للحكومة فهي مرحب بها"، وزاد: "كلنا ضد الريع والفساد، وسنقاومه ما استطعنا".

وبعدما أكد أن الحكومة تتخذ ما تراه مناسبا من قرارات، وأنها "بعض الأحيان لا تستطيع القيام بالعديد من الأمور؛ لكن تدبير الشأن العام يتطلب سعة الصدر"، أشار إلى "عدم إمكانية تغطية الشمس بالغربال؛ لأن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات للدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين".

تصريحات العثماني كانت موجهة إلى فرق المعارضة النيابية، وأورد ضمنها: "الخطاب يجب أن يكون راقيا ويحمل إشارات تدعم الاستثمار والثقة في الاقتصاد الوطني"، مؤكدا أنه كان يمكن للحكومة أن تؤجل الاتفاق مع النقابات مثلما فعلت "حكومة عباس الفاسي" قبل مغادرتها بخمسة أشهر.

وعلاقة بموضوع الحوار الاجتماعي مع القوى النقابية شدد سعد الدين العثماني على أن "الحكومة ظلت منفتحة على الشركاء لمناقشة العرض الذي قدمته إلى المركزيات النقابية"، وزاد أن "الحكومة تفاعلت إيجابيا مع مطلب النقابات بعدم الاقتصار في تحسين الأجور على فئات معينة من الموظفين، لتشملهم كلهم، مما جعل الحكومة تتقدم بعرض إضافي بالزيادة في أجور الموظفين المدنيين".

رئيس الحكومة استغرب من طلب تأجيل مناقشة العرض الحكومي والتوقيع على الاتفاق، بالرغم من التفاعل الحكومي الإيجابي وأهمية العرض المقدم، معيدا التذكير بكون القرار المتخذ اعتمد زيادة في التعويضات العائلية بـ100 درهم عن كل طفل؛ وهو الإجراء الذي يهم حوالي 387 ألفا و626 موظفا بالإدارة العمومية، بتكلفة قدرها 981 مليون درهم. كما يهم هذا الإجراء 68 ألفا و210 موظفين بالجماعات الترابية، بتكلفة قدرها 142 مليون درهم، و129 ألف مستخدم بالمؤسسات العمومية؛ بتكلفة قدرها 320 مليون درهم.

"الحكومة حريصة على مواصلة الحوار الاجتماعي وانتظامه مهما كانت الظروف، ومهما كان الاختلاف في المواقف والتصورات والتقديرات بين أطراف هذا الحوار"، يقول العثماني الذي اعتبر أن "هذا أمر طبيعي وصحي يدفعنا إلى مواصلة النقاش، وتعميق التشاور، في أفق التوصل إلى توافقات من شأنها أن تستجيب لتطلعات وطموحات الشغيلة"، مشددا على "ضرورة تحسين أوضاع هذه الشريحة، وتمكن في نفس الوقت من استقرار المقاولة وتعزيز تنافسيتها، وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال وإحداث فرص الشغل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (42)

1 - jmari med reda الاثنين 28 ماي 2018 - 17:16
حتى ل دبا عاد بدا تيتفهم سي العثماني.trooop trad الشريف.تورقتوا.
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81
2 - يونس السلفي الاثنين 28 ماي 2018 - 17:18
الحمد لله لم نعد مجهولين هههههه
المقاطعة مستمرة أسي العثماني حتى تخفيض الأسعار
حريرتكوم حريرة .. هاد المرة تشديتو شدّة خايبة :))
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118
3 - Imad الاثنين 28 ماي 2018 - 17:18
براكا علينا من لغة الخشب
#مقاطعون
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97
4 - مستبشر الاثنين 28 ماي 2018 - 17:20
لمارايت: العثماني يعلن.....فرحت وظننت انه سياتي بعدها: يعلن استقالة الحكومة لكن كالعادة الهدرة الخاوية. سكت قرنا ونطق كفرا . يارب سمعنا هد الخبر قريبا ان شاء الله
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37
5 - خالد سلاوي الاثنين 28 ماي 2018 - 17:21
مزال مقاطعون موقاطعون نزل أرض وشوف عاد غادي تصالحو مع شعب نزول أرض بحل وقت إنتخابات
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43
6 - master الاثنين 28 ماي 2018 - 17:23
شتي غير كظلمو سي العثماني هاهو كاين او فاهم اش واقع مسكين او دليل من بعد شهرين د المقاطعة او تهديدات د الحكومة لي هو نظريا يترأسها او خرجات غير مسؤولة د الوزراء ديالو ،عاد تفهم الشباب او انه بغا تهو يحرب الفساد.
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22
7 - صفاء الاثنين 28 ماي 2018 - 17:23
بغينا التطبيق ا سي العثماني لم نعد نتحمل صمتك الدول العربية كاملا عرفاتنا شنو بغينا الا حضراتكوم بدون اي رد فعل...مابغيناشي الشفوي بغينا التطبيقي
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26
8 - khalil الاثنين 28 ماي 2018 - 17:23
سيرو شوفو شي حد آخر كدبو عليه معرفناك واش انت رئيس الحكومة ولا رئيس المعارضة مكتحشموش
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23
9 - yassine الاثنين 28 ماي 2018 - 17:24
هاد السيد ولا غي كيدخل و يخرج فالهضرة... مقاطعون و ارحلي ايتها الحكومة العاجزة عن حماية المواطن..
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24
10 - مواطن الاثنين 28 ماي 2018 - 17:24
لانريد كلام نريد أفعال واجراءات عاجلة لتحسين القدرة الشرائية للأفراد
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20
11 - خليلوفيتش الاثنين 28 ماي 2018 - 17:24
((إنه "متفاهم مع شباب الفايسبوك، ومن له انتقادات للحكومة فهي مرحب بها"، وزاد: "كلنا ضد الريع والفساد، وسنقاومه ما استطعنا".))بالله عليكم واش هاد السي العثماني يتعامل معنا على أساس أننا مواطنين أو على أساس مداويخ في العيادة الطبية ديالو المهم ان نجيوك من الأخير اللي متفاهم معنا هو النقص في الأسعار سواء الغذائية و المحروقات ناقص 2 دراهم فاللتر اللي زادها بنكيران قبل رفع الدعم و الزيادة فالأجور و هاحنا متفاهمين أما الهضرة ما تشري خضرا
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19
12 - هشام كولميمة الاثنين 28 ماي 2018 - 17:25
لا يا سيدي الرئيس :هؤلاء مغاربة أحرار يحبون بلدهم أكثر منكم،نحن شرفاء هذه البلاد أكثر من الفاسدين الانتهازيين و تجار الدين الوصوليون...و ليسوا شباب الفيسبوك.
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14
13 - رجاء من القلب الاثنين 28 ماي 2018 - 17:25
طيب ان كنت تتفهم فلا تهددهم بالسجن ودعهم يعبرون عن غضبهم دون ترهيب أرجوك استاذ العثماني
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10
14 - وجهك قاسح الاثنين 28 ماي 2018 - 17:26
حكومته متفاهمة مع "شباب الفايسبوك" أقول لك أطفال وشباب وكهول وشيوخ مجهولين الكل يعاني من الغلاء وحكومتكم لاتفعل شيئا والله لوكنت مكانك لقدمت استقالتي احتراما للعباد لكن وجهك قاسح
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15
15 - ALI الاثنين 28 ماي 2018 - 17:26
السلام عليكم رمضان مبارك وهل المتقاععدين سيستفيدون من زيادة التعويضات العائلية و شكرا
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0
16 - naji الاثنين 28 ماي 2018 - 17:28
دموع المظلومين.هي في أعينهم مجرد ماء
ولكن عند الله صواعق يضرب بها الظالم
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8
17 - حمو الاثنين 28 ماي 2018 - 17:28
شباب الفاسبوك؟ زعما البراهمش لي كيدويو فداكشي ديال لانتيرنيت.. كيفاش بغيتي الخطاب يكون راقي ويجلب الإستثمار ونتا الشعب نصو مجوع نصو مضارب مع الوقت ولي دوا فالحبس ولا تخلا ضاربوه بالعلالي فالزنقة من البوليس إلا ماتكريساش.. كيفاش بغيتي هاد الخطاب والتعليم في الحضيض؟ كيفاش بغيتي الخطاب يرقى وبنادم واصلا فيه العظم.. اليوسفي والحكومة ديالو خرجات على أمل جيل كامل.. جا جطو والتكنوقراط وكملو التخربيق ديال ما قبل التناوب.. جا عباس الفاسي وحكومة الكوميرا.. جا بنكيران لي مافراسوش .. جيتي تا لتأثيث المشهد بشخص فيه صمت باها وحكمة القرويين ولا مانعرف شكون.. وكادوي فقط عندما يتعلق الأمر بصحاب الفوق.. علاش كتقلبو؟
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3
18 - من سويسرا الاثنين 28 ماي 2018 - 17:29
كنتم بئس حكومة اخرجت للناس تامرون بالمنكر وتنهون عن المعروف تدعمون الغني وتوفقرون الفقير تكترون من الخطابات وتبخسون في التطبيق حكومة كل اعضائها دون المستوى لا لغة لا تقافة لا دكاء في التعامل فقط التبدير اصبحنا نخجل ان نقول نحن مغاربة بسببكم كل القنوات تتحدث عن جهلكم لاكن هناك فرصةوحيدة تثبتون للشعب ان لكم راى وهي منع موازين وميزانيته تدعمون به سكان الجبال من مدارس وطرقات ومستشفيات
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13
19 - baghi_ti9ar الاثنين 28 ماي 2018 - 17:29
حتا لقيت ليشد ليا الحق ; عاد جايا تساند فيا .
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8
20 - القادري الاثنين 28 ماي 2018 - 17:29
إذا كنتم فعلا قادرون وراغبون في محاربة الفساد فلتكن البداية بتوقيف العمل بالمأذونيات كيفما كان مجالهـا برا أو بحرا على أن يستفيد من قدم عملا لهـذا الوطن من أجرة من خزينة الدولة كما هـو الحال بالنسبة لكل الأجراء .. ولتضعوا حدا لمعاشات الوزراء والبرلمانيون وليتم إعادة النظر في الاراضي والضيعات و غيرهـا التي منحت لما تسمونه خدام الدولة وكأن غيرهـم ينتسب لأعداء الدولة ، هـذه مجرد بداية، فأرينا السيد العثماني ما أنت قادر على فعله و أنك فعلا رئيسا لحكومة تحارب الريع والفساد!!!!
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8
21 - ام ندى الاثنين 28 ماي 2018 - 17:29
" كلنا ضد الريع والفساد وسوف نحاربه " مزياااااان ...اوا بداو ها حنا ننتظر
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8
22 - محمد محمد الاثنين 28 ماي 2018 - 17:30
فعلا الغني يستغل الفقير في المغرب لكن ان نقصد هدف دون الاخر فهذا لا ثم لا الحكومة لديها اليات لاستعممالها لكنها تتفادى في استعمالها
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6
23 - مهاجر الاثنين 28 ماي 2018 - 17:30
يبقى دائما السؤال المطروح...الى متى سنبقى نقول عفا الله عن ما سلف؟؟؟واش ما قادينش على اللوبيات الكبار قولها بلى دخول وخروج في الهضرة...
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24 - samir الاثنين 28 ماي 2018 - 17:30
ورغم كل ذلك سنبقاو مقاطعون حتى نرجع كرامتنا وانسانيتنا , اما الكلام المعسول فلا ينفع مع المدوخين كما وصفتموه, سلاحنا وهو المقاطعة , عاش الشعبب.
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25 - حميد الاثنين 28 ماي 2018 - 17:33
ايوا شفناك كتهضر غي على الموظفين ايوا والآخرين وين وين الملايين المعطلين والبطاليين وووويين الموظفين قادرين بسوقهم والمخاليق الآخرين وين الفقيه ماذا ستقول لرب العزة سبحانه وتعالى
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26 - Noureddine الاثنين 28 ماي 2018 - 17:34
النشطاء بالملايين. نحن أصحاب الجالية بالخارج بصدد العمل على مشروع ستتفاجئ به الحكومة. خليها خليها خلي فلوسنا في جيبنا
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27 - سعيد المغربي الاثنين 28 ماي 2018 - 17:35
كلمات متوقعة من "حكومة" محكومة صنعت لحماية مصالح الأشخاص، شماعة لتعليق فشل المخزن في تسيير البلاد منذ الاستقلال و لامتصاص غضب الشعب. الشعب عاااارف لاشيء ينتظر من حكومة ضعيفة فاشلة.
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28 - سعيد الاثنين 28 ماي 2018 - 17:35
حاجة مزيانة، أراك المحاسبة، و حتى واحد ما فوق القانون، اوا السي العثماني إلى كانت نيتك صافية لازمك تبدا من:
الماءذونيات ديال النقل و مقالع الرمال و التصدير و الاستيراد و الصيد في أعالي البحار و استغلال مناجم الذهب و الفضة و الفوسفاط و الغابات، و...و ...
طرد الموظفين الأشباح
محاربة اقتصاد الريع
محاربة الرشوة
تنقية مباريات ولوج الوظيفة العمومية من المحسوبية و الوساطات المتسخة
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29 - Hmdawi الاثنين 28 ماي 2018 - 17:35
ردا على ما جاء به رئيس الحكومة العثماني اليوم و كتصحيح لما قاله عن الشريحة أو شباب الفيسبوك أقول : نعم إنه شباب الفيسبوك بالفعل ،لكن لا تنسوا الأغلبية الصامتة و التي تتضامن كليا مع هذه الشريحة ليمثل الكل الأغلبية العظمى المتضررة من سوء تسيير الشأن العام للبلاد و الذي سحقت من أجله الطبقتين الوسطى و الفقيرة أكثر ...
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30 - وجدي الاثنين 28 ماي 2018 - 17:36
احسن حل باش تفاهموا مع شباب الفايسبوك هو رحيلكم وستقدمون خدمة كبيرة للشعب المغربي الذي لم يعد باستطاعته رؤية نفس الوجوه ونفس الكلام ونفس السيناريو
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31 - البهجة الاثنين 28 ماي 2018 - 17:39
الله اعوض علينا. بشي حكومة أخرى اما هدي فقدت كل شيء دائما متاخرة وستبقى الله انصر الملك
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32 - ايت الراصد:المهاجر الاثنين 28 ماي 2018 - 17:42
باختصار ان هذا مجرد كلام تسويق إعلامي يريد ان يجعل الحكومة الشكلية المأمورة تتماهى مع حراك الفيسبوك والوسائط الاجتماعية والتي تريد محاربة سياسية الإفساد التي تكرس الاحتكار وتجعل الاقتصاد عائليا في يد طبقة حاكمة فقط وليس وطنيا من اجل الجميع ..باختصار لاثقة في حكومة صرح احد أعضائها- الرميد -في المكان نفسه بان جهات دفعت الحكومة لتهدد المقاطعين ؟!؟ مما يعني انها حكومة قاصرة تأتمر بالتعليمات الفوقية من خلال الترغيب والترهيب الا ان هذه الاخيرة لم تنل من عزيمة المقاطعين لتستمر المقاطعة لكل المنتجات الباهضة الثمن وكذلك المستوردة من الكيان الصهيوني كالتمور مثلا....
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33 - بقلم الرصاص الاثنين 28 ماي 2018 - 17:42
يجب على الحكومة ان تنصت لنبض الشارع ... وان تاخد بعين الاعتبارالاوضاع الاجتماعية و التطورات التاريخية وان تعطي للحدث .. المقاطعة .. معناها الصحيح .حتى لايكون تاخر في الوعي التاريخي عند الحكومة ....
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34 - من مقاطعة الناظور الاثنين 28 ماي 2018 - 17:42
لا زلنا مقاطعون و إن لم تخفضوا الأسعار سنبقى على عهدنا و لن نخذل أحد أما عن الحوار الإجتماعي و زيادة 100 درهم كتعويض عائلي عن الطفل ؛ الله يخلف عليك آسي العثماني نحن لا نقبل الصدقة إما أن تكون زيادة ذات دلالة و مثل الزيادات التي تحصلون أنتم عليها إما خليو جوج فرنك ديالكم عندكم
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35 - LYNX الاثنين 28 ماي 2018 - 17:42
انا معرفتش اشناهو دوور الععثماني في الحكومة المغربية لادبلوماسية لااستباق الازمات لاحلول لا انسسجام مع الوزارات لا تطوير في العلاقات الخارجية لا تشجيع الاسثتمارات الداخلية والخارجية غير السمع واللطاعة وتنفيد املاءات صندوقق النقد الدولي واطلاق ردود فعل ضعيفة امام مطالب الشعب اي انه يجب رفع الثقة عنه في اقرب الاوقات لانه اصصبح خطرا على البلاد والعباد
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36 - هاشمي الاثنين 28 ماي 2018 - 17:42
لا نريد الكلام الفارغ نريد شيئا ملموسا على أرض الواقع
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37 - موحا الاثنين 28 ماي 2018 - 17:42
لغت الخشب لا تسمن ولا تغني من جوع كنا غدي نديرو ودرنا وتفكروا باش نديرو ....وخا ما قريتوناش فالتعليم القوانين و السياسة ولينا عارفين الخلاصة
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38 - كابتن ماجد مقاطع الاثنين 28 ماي 2018 - 17:44
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. فاتك القطار . هارمنا. من أنتم . حنا شعب المداويخ القطيع الخونة . . . . . مقاطيعون إلى اﻷبد [{ ﻻنهاية. . . .
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39 - مواطن مدوخ الاثنين 28 ماي 2018 - 17:45
واش كتضحك على الشعب المغربي الحر مزال كتدافع على البطرونا والمستثمرين وباز اسي باز الله يعطينا وجهك.راه كرامة الشعب اولا من كلشي الشعب حطك تمكين الشعب غدي يهزك من تمكين او باركا علينا من لغة الخشب، النقابات براسها بيعين الماتش فحالكم اسي العثماني او راه الشعب الحمدلله واعي مقاطعون المنتوجات او حتى انشاء الله الانتخابات باركا علينا باركا من الحكرة قتلتونا دمرتونا
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40 - من المداويخ الاثنين 28 ماي 2018 - 17:47
غريب عجيب أمر بلادي:( كلنا ضد الفساد والمفسدين).
نتمنى أحد زعماء أحزاب الكارطون ان يأتي ويحدثنا عن قصة المغرب مع الفساد والمفسدين.
الكل يتساءل من أعلى قمة الهرم إلى أسفله عن ثروة البلاد.
والله خطاباتكم تشبه الآية الكريمة : قل هو الله أحد.........الى اخر الآية. يجب على الشعب ان يتقبلها كما هي منزلة وغير قابلة للنقاش.
ميرد عليكم.
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41 - محمد جلال الاثنين 28 ماي 2018 - 17:47
اللهم إن هذا لمنكر ،هل 100درهم للطفل و100درهم زيادة في الأجور هي التي ستحل المشاكل الاقتصادية المتوحشة والفتاكة التي تنخر فقراء البلد.هذا هو الطنز .نوضو جمعو راسكوم وباراكا من البلابلا .هذا الشيء لا يبشر بخير.
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42 - جعفر القشبندي الاثنين 28 ماي 2018 - 17:48
ملايين المرات قلنا لكم قدموا الاستقالة
ديالكم واتركوناوشأننا.المحكومة لاتمثلنا
هل رأيت أسي البكماوي صورة اخنوش
في المكتب وأنت واقف في الباب تنتظر
وهانحن ننتظر استقالتكم لأننا مقاطعون
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