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الرئيسية | سياسة | مجلس الحكومة يتدارس مشروع قانون تعليم السياقة

مجلس الحكومة يتدارس مشروع قانون تعليم السياقة

مجلس الحكومة يتدارس مشروع قانون تعليم السياقة
هسبريس ـ و.م.ع
الأربعاء 30 ماي 2018 - 03:55

ينعقد مجلس للحكومة، غدا الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، ليتدارس مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة الوكيل في الجمارك، بالإضافة إلى مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتحديد نسبة رأس المال الذي يمكن للشركة أن تملكه بصورة مباشرة أو بواسطة شخص يتصرف لحسابها الخاص، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة.

وأضاف بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سينتقل بعد ذلك إلى دراسة اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكونغو، الموقعة ببرازافيل في 30 أبريل 2018، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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