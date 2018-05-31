المغرب والأرجنتين يوظفان "نقاش الفيديو" للتقارب

هسبريس ـ و.م.ع

تباحث المغرب والأرجنتين حول سبل تكثيف التعاون وتبادل التجارب في مختلف المجالات، لاسيما في المجال الاقتصادي. وشاركت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مونية بوستة، بمقر الوزارة في الرباط، ضمن رئاسة جلسة مباحثات عن طريق الفيديو إلى جانب كاتب الدولة المساعد المكلف بالشؤون الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية والديانة؛ السفير بابلو كويرنو.

وتميزت جلسة المباحثات عن طريق الفيديو بمشاركة ممثلي وزارات الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والفلاحة والسياحة، والنقل الجوي، والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، بالإضافة إلى كتابة الدولة المكلفة بالماء، والمكتب الشريف للفوسفاط، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عن الجانب المغربي. وكان الجانب الأرجنتيني ممثلا بوزارة العلاقات الخارجية والديانة، ووزارة الإنتاج (أمانة التجارة الدولية) والصناعة الغذائية، والخدمة الوطنية للصحة وجودة الصناعة الغذائية.

وبهذه المناسبة، أبرزت الوزيرة بوستة أن هذا الشكل الجديد من التواصل يندرج في إطار استكشاف المغرب لجميع الوسائل التي تتيح اتصالا أفضل مع شركاء المملكة وأصدقائها. وأكدت المسؤولة المغربية أن هناك فرصا هائلة لتعزيز التعاون بين المغرب والأرجنتين بالنظر إلى الإمكانات الكبيرة من الموارد الفلاحية والتعدينية، بالإضافة إلى مجالات التعاون الأخرى غير المحددة بشكل كاف.

واعتبرت بوستة أن عقد جلسة مباحثات عن طريق الفيديو يمكن أن يكون إحدى أدوات تطوير وتعميق التعاون الثنائي، ويشكل، بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير العلاقات الخارجية والديانة الأرجنتيني خورخي فوري، أول خطوة في إطار سلسلة من الاتصالات بين المسؤولين الذين شاركوا في هذه المباحثات التي ستستمر في أكتوبر المقبل قصد استكشاف سبل تكثيف التعاون وتبادل التجارب بين الطرفين. وأضافت أن آفاق هذا اللقاء تتمثل في تحديد مجالات التعاون ووضع جدول زمني للإجراءات المستقبلية وإقامة روابط فعالة بين القطاعات التقنية المعنية.