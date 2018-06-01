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الرئيسية | سياسة | برلمان دول الأنديز يدعم الحكم الذاتي بالصحراء

برلمان دول الأنديز يدعم الحكم الذاتي بالصحراء

برلمان دول الأنديز يدعم الحكم الذاتي بالصحراء
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 01 يونيو 2018 - 02:10

ذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن برلمان مجموعة دول الأنديز عبر بالإجماع، خلال اجتماع في مدينة بوكون بجنوب الشيلي، عن "دعمه الكامل" لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية كحل للنزاع حول الصحرا، مشيرا في هذا الإطار إلى قرار مجلس الأمن رقم 1754 بتاريخ 30 أبريل 2007 ، الذي وصف المبادرة المغربية ب"الجدية وذات مصداقية" .

وتم إنشاء برلمان الأنديز، الذي يوجد مقره في بوغوتا بكولومبيا، في 25 أكتوبر 1979 ، بموجب "المعاهدة التأسيسية"، الموقعة في لاباز البوليفية من قبل وزراء الشؤون الخارجية لبوليفيا وكولومبيا والإكوادور والبيرو.

ويتمثل الهدفان الرئيسيان لهذه المؤسسة في المواءمة التشريعية من خلال إعداد أطر معيارية حول المواضيع ذات الصلة بالمنطقة، وكذا تعزيز مسلسل اندماج الأنديز من خلال إرساء مواطنة أنديزية والنهوض بالمشاركة المواطنة.

ويضم برلمان الأنديز خمس دول أعضاء هي بوليفيا وكولومبيا والإكوادور والبيرو والشيلي. وتجدر الإشارة إلى أن الأرجنتين هي عضو مشارك وأن عملية انضمامها جارية.

وتضم هذه المؤسسة التشريعية الإقليمية أيضا أربعة أعضاء ملاحظين وهم المغرب وإسبانيا والمكسيك وبنما. والمغرب عضو ملاحظ في هذا البرلمان الإقليمي منذ نونبر 1996.

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