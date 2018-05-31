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كُتّاب وآراء
المقاطعة تُخْضع الحكومة بتسقيف المحروقات ومراجعة قانون الأسعار
في وقت سبق للوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، أن أعلن رغبة حكومة سعد الدين العثماني في تحديد سقف لهامش ربح شركات المحروقات بعد الجدل الذي أثاره ارتفاع أسعار المواد البترولية، أكدت الحكومة اليوم الخميس أنها ستراجع قانون الأسعار والمنافسة.
وفي الجانب المتعلق بالمحروقات، كشفت الحكومة اليوم الخميس، على لسان ناطقها الرسمي مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أنها "واعية بالإشكاليات التي أثيرت حول سعر المحروقات"، موردا أن "هذا السبب دفع رئيس الحكومة إلى تخصيص جزء من الاجتماع لها"، وزاد: "الحكومة عازمة على اتخاذ حلول عملية".
وفي هذا الصدد قال الخلفي، في الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، بخصوص المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول المحروقات: "بعد اعتماد التقرير ستتم دراسة التوصيات ليتم التعامل معها"، مبرزا أن "القطاع الحكومي المكلف بالشؤون العامة والحكامة تقدم في الاشتغال على الموضوع، ولكن القرار على مستوى الحكومة"، وزاد: "الموضوع لازال قيد الدراسة".
وشدد الخلفي في هذا الاتجاه على أن "هناك توجها عمليا للحكومة لاتخاذ حلول عملية عن طريق مجموعة من التجارب المقارنة"، مردفا: "سنعمل على معالجة إشكالية المحروقات"، ومضيفا أن "الأمر كذلك بالنسبة لقانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي يوجد ضمن جدول الأعمال لدعم القدرة الشرائية للمغاربة".
"الحكومة لها طرقها القانونية لدعم القدرة الشرائية، ومسألة تقييم الإطار القانوني لتحقيق الهدف مطروحة"، يقول الخلفي، الذي أكد أن "الحكومة ستراجع حرية الأسعار والمنافسة"، موضحا أن "هناك أفكارا تدل على الحاجة إلى اعتماد حلول عملية في هذا المجال".
وفي موضوع الحليب، بعد إعلان شركة "سنترال" تخليها عن 900 عامل، وتقليص استقبال الحليب بـ30 في المائة، قال الخلفي: "نحن معنيون بوضعية الفلاحين الصغار مثلما نحن معنيون بالقدرة الشرائية للمواطنين"، موضحا أن "الحكومة تدرس مختلف التطورات في هذا المجال".
من جهة ثانية كشف الخلفي أنه "ستتم مناقشة الموضوع على مستوى البرلمان"، وزاد: "هذا ليس موضوعا سهلا، ونحن واعون بالتحديات التي يطرحها كحكومة"، مختتما: "رئيس الحكومة كانت له خلال هذا الأسبوع اتصالات مع القطاعات المعنية. وسيتم عقد اجتماع في هذا الموضوع قريبا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (60)
chaque jour une nouvelle position, c'est la gestion à la petite semaine.
de l'incompétence à tous les étages
كفى.
نريد قرارات وتطبيق على ارض الواقع.
ملاحظة بالنسبة للفلاحة الصغار فمعظهم عرفوا انتعاشا عندما اصبحوا يبيعون الحليب بخمسة دراهم للمواطنين بدل درهمين لشركة كانت تمتص دمائهم تحياتي للشرفاء الاحرار
انا مكنضنش ان شركة عندها اسهم في البورصة ورقم معاملات جد مهم. تختار الافلاس على نقص تمن منتوجاتها لو كان فعلا هناك هامش ربح مهم ستختار ادنى هامش ربح ولو 5% من ما كانت تربح بدل ان تفلس..
هدا رأي مستخدم من طرف احدى الشركات المعنية وان كانت المقاطعة فيها مصلحة فانا مستعد ان اضحي بعملي رغم انه صار مهدد اما رزق ابنائي فهو على الله حتى البارطما غير يدوها غادي نهز ولادي ونرجع لبلاد
"واعية بالإشكاليات التي أثيرت حول سعر المحروقات"، موردا أن "هذا السبب دفع رئيس الحكومة إلى تخصيص جزء من الاجتماع لها"، وزاد: "الحكومة عازمة على اتخاذ حلول عملية". هذا السبب دفع رئيس الحكومة إلى تخصيص جزء من الاجتماع لها"، وزاد: "الحكومة عازمة على اتخاذ حلول عملية".هناك توجها عمليا للحكومة لاتخاذ حلول عملية عن طريق مجموعة من التجارب المقارنة"، مردفا: "سنعمل على معالجة إشكالية المحروقات"، ومضيفا أن "الأمر كذلك بالنسبة لقانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي يوجد ضمن جدول الأعمال لدعم القدرة الشرائية للمغاربة"."الحكومة ستراجع حرية الأسعار والمنافسة"، موضحا أن "هناك أفكارا تدل على الحاجة إلى اعتماد حلول عملية في هذا المجال".
انصحكم بسباق مع زمن لخفض اسعار لأن مقاطعة ستستمر ولمواطن لم يعد يهمه لا إقتصاد ولا وطن.
#مقاطع.
واعية بالإشكاليات
تخصيص جزء من الاجتماع لها
الحكومة تدرس مختلف التطورات في هذا المجال
مناقشة الموضوع على مستوى البرلمان
"موضوع إنشائي بدون أي موقف مما يبين أن الرئيس ضعيف .المنصب كبرمنو
وتحياتي لاصدقائي السائقين الشاحنات المقاطعين لإفريقيا .
تذكير : المقاطعة قائمة وسارية "الحليب سنطرال+ ماء علي + محطات أفريقيا للمحروقات
نحن نريد مجلس المنافسة قوي
هدا من جهة، أما من جهة أخرى، يجب أن يكون سقف الأرباح هو نفسه قبل تحرير أسعار المحروقات، لا أكتر!
تم نريد إسترجاع 17 مليارد درهم
وشكرا