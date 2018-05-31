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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | سياسة | المقاطعة تُخْضع الحكومة بتسقيف المحروقات ومراجعة قانون الأسعار

المقاطعة تُخْضع الحكومة بتسقيف المحروقات ومراجعة قانون الأسعار

المقاطعة تُخْضع الحكومة بتسقيف المحروقات ومراجعة قانون الأسعار
هسبريس – محمد بلقاسم
الخميس 31 ماي 2018 - 15:00

في وقت سبق للوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، أن أعلن رغبة حكومة سعد الدين العثماني في تحديد سقف لهامش ربح شركات المحروقات بعد الجدل الذي أثاره ارتفاع أسعار المواد البترولية، أكدت الحكومة اليوم الخميس أنها ستراجع قانون الأسعار والمنافسة.

وفي الجانب المتعلق بالمحروقات، كشفت الحكومة اليوم الخميس، على لسان ناطقها الرسمي مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أنها "واعية بالإشكاليات التي أثيرت حول سعر المحروقات"، موردا أن "هذا السبب دفع رئيس الحكومة إلى تخصيص جزء من الاجتماع لها"، وزاد: "الحكومة عازمة على اتخاذ حلول عملية".

وفي هذا الصدد قال الخلفي، في الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، بخصوص المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول المحروقات: "بعد اعتماد التقرير ستتم دراسة التوصيات ليتم التعامل معها"، مبرزا أن "القطاع الحكومي المكلف بالشؤون العامة والحكامة تقدم في الاشتغال على الموضوع، ولكن القرار على مستوى الحكومة"، وزاد: "الموضوع لازال قيد الدراسة".

وشدد الخلفي في هذا الاتجاه على أن "هناك توجها عمليا للحكومة لاتخاذ حلول عملية عن طريق مجموعة من التجارب المقارنة"، مردفا: "سنعمل على معالجة إشكالية المحروقات"، ومضيفا أن "الأمر كذلك بالنسبة لقانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي يوجد ضمن جدول الأعمال لدعم القدرة الشرائية للمغاربة".

"الحكومة لها طرقها القانونية لدعم القدرة الشرائية، ومسألة تقييم الإطار القانوني لتحقيق الهدف مطروحة"، يقول الخلفي، الذي أكد أن "الحكومة ستراجع حرية الأسعار والمنافسة"، موضحا أن "هناك أفكارا تدل على الحاجة إلى اعتماد حلول عملية في هذا المجال".

وفي موضوع الحليب، بعد إعلان شركة "سنترال" تخليها عن 900 عامل، وتقليص استقبال الحليب بـ30 في المائة، قال الخلفي: "نحن معنيون بوضعية الفلاحين الصغار مثلما نحن معنيون بالقدرة الشرائية للمواطنين"، موضحا أن "الحكومة تدرس مختلف التطورات في هذا المجال".

من جهة ثانية كشف الخلفي أنه "ستتم مناقشة الموضوع على مستوى البرلمان"، وزاد: "هذا ليس موضوعا سهلا، ونحن واعون بالتحديات التي يطرحها كحكومة"، مختتما: "رئيس الحكومة كانت له خلال هذا الأسبوع اتصالات مع القطاعات المعنية. وسيتم عقد اجتماع في هذا الموضوع قريبا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - السعدية الخميس 31 ماي 2018 - 15:05
هاد الحكومة هي وعقلها كل مرة واش كتقول اتمنى تكون هاد المرة جدية.
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60
2 - حسين سوسي الخميس 31 ماي 2018 - 15:06
المقاطقة وسيلة حضارية للتعبير على صعوبة العيش ولكن ماشي لدرجة تفقير الفلاح المغربي كيما ترى فالحليب اتقو الله في وطنكم
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-213
3 - عبدو من الرباط الخميس 31 ماي 2018 - 15:10
والحكومة خاصها ترجع للشعب 2000 مليار ديالو الي داوها هاد الشركات بحماية أيادي خفية وتوزعها على الشعب على شكل مدارس ومستشفيات و تراعي للمواطن الضعيف راه كاين فالمغرب الي ملاقيش تا باش يفطر فهاد الشهر الكريم
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40
4 - youssef الخميس 31 ماي 2018 - 15:11
وضع هامش للربح هذا لا يعني تقنين الأسعار. الثمن غادي يبقى مرتفع إن كان السعر مرتفع دوليا ومنخفض إلى كان كيتباع رخيص.
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11
5 - ويستمر الصمت الخميس 31 ماي 2018 - 15:11
17مليار يعنى 4000منصب شغل ومئات المشاريع
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16
6 - khalid الخميس 31 ماي 2018 - 15:11
و أما بخصوص اربح اللا أخلاقي المقدر ب 17 مليار درهم ؟ و شكرا هسبريس
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15
7 - تمغربيت الخميس 31 ماي 2018 - 15:11
تحية كبيرة جدا لشعب المغربي رفعتم راسنا.. مداويخ ونفتخر... مزيد من النظال من أجل التغير والعيش بكرامة لكل المغاربة.
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21
8 - hassan الخميس 31 ماي 2018 - 15:11
مكاين غير شددا وسيتم واشار الى ههههه راه عقنا بكم يا رباعت الكلام الفارغ و لغة الخشب ومقاطعون يلااه
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13
9 - حماد الخميس 31 ماي 2018 - 15:12
الوزير المكلف بالحكامة والذي لايتحكم في أعصابه سبق أن حل معضلة المحروقات باختراع تطبيق يدل المستهلك على أرخص محطة قد يتطلب التنقل إليها جهدا ومالا ليربح سنتيما واحدا في الليترهذا هو الطنز العكري ربما السيد الوزير تفتقت عبقريته بهذا الاختراع حينما كان في أشد نرفزته بعدما طلعت ليه سنيدة للراس.
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15
10 - حسن طاطا الخميس 31 ماي 2018 - 15:12
أيها المقاطعون، إن نزول الحكومة عند مطالبكم وتدارسها لهو مكسب في حد ذاته. ثم إن أقوى دولة في النصف الأول من القرن العشرين اندحرت في الهند بأسلوب المقاطعة بقيادة المهاتما غاندي، فكيف لا نستطيع هزيمة بعض الشركات الرأسمالية الجشعة؟؟؟
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15
11 - abybakk الخميس 31 ماي 2018 - 15:13
Aucune stratégie et aucune vision pour ce gouvernement
chaque jour une nouvelle position, c'est la gestion à la petite semaine.
de l'incompétence à tous les étages
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10
12 - وداع الخميس 31 ماي 2018 - 15:14
نحن المدوايخ نريد حلول واقعية وعملية وليس فقط ترقيعات من أجل ذر الرماد في العيون فقط. المقاطعة مستمرة حتى يستعجل بمحاربة الإحتكار وزواج المال بالسلطة والريع.. الحليب 2،5 دراهم المازوط 7 دراهم والزيادة في الأجور
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13
13 - العفو الخميس 31 ماي 2018 - 15:14
دابا عاد كتقولو المقاطعة تنجح فين كنتو من قبل راه المقاطعة ناجحة بيكوم ولا بلا بيكوم مقاطعون#
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16
14 - ابو إسحاق الخميس 31 ماي 2018 - 15:14
تا حنا غادي نبقاو مقاطعين تا ديرو معانا شي حل ، ماشي حل شفوي كيف ديما ، حل ملموس
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18
15 - ماتايقش الخميس 31 ماي 2018 - 15:15
ماتايقش ما شفنا والو غير الهضرا الخاويا خاصنا الافعال شحال من حاجة تقالت او ما تدارتش حتا من القوانين كتخرج او مكتطبقش اولا كتطبق غير على لي مفحالوش مقاطعوون....
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13
16 - المغترب الخميس 31 ماي 2018 - 15:16
الداودي يقول واش نخلصو على مول الكاطكاط ليصانص؟؟؟ شحال من واحد عندو الكاطكاط فالمغرب السي داودي؟ وهادوك الناس الي عندهم موطور مقرقش كايتنقل بيه للخدمة اش يجدير ؟يجب انزال عقوبات على شركات المحروقات لو كنا في دولة قوية المؤسسات لتم تغريمها غرامات ثقيلة فكيف تبيع باسعار جد متقاربة بهامش ربح اوسع؟ الاخوان راه نظافة اليد والنزاهة لا تكفي فحتى التقصير فالعمل وعدم الكفاءة جريمة خصوصا فالشان العام....البيجيدي يتبجحون بنظافة اليد ولكن ماعندنا ما نديرو بالجبناء يالله بينو لينا وجيبو هاد الناس حاسبوهم ويرجعو الفلوس اللسي خداو
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6
17 - abdo الخميس 31 ماي 2018 - 15:16
الشعب متضرر من الزيادات منذ سنين ولم تستجب الحكومة...و تضرر الشركات لمدة شهر من المقاطعة كان كافيا لتحرك الحكومة....مصيبتنا اننا ننتخب حكومة لخدمة الشركات واللوبيات التي تمتص دماءنا
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18 - rachid الخميس 31 ماي 2018 - 15:17
هذا لا يكفي، يجب استرجاع 17 مليار
#مقاطعون
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9
19 - والو الخميس 31 ماي 2018 - 15:18
المقاطعون يريدون خفضا في الأسعار و ليس تعديل قانون. .....#م
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10
20 - Mohamed الخميس 31 ماي 2018 - 15:19
الحكومة اتفهمات......الحكومة عازمة على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين....الحكومة ستدرس الوسائل الناجعة لوماجهة الغلاء.
كفى.
نريد قرارات وتطبيق على ارض الواقع.
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5
21 - شمقمق الخميس 31 ماي 2018 - 15:20
ونحن لا نريد تسويف نحن نريد ان يكون تمن البنزين في متناول الجميع وكدلك ارجاع الاموال المنهوبة 17 المليار ديال الدرهم والى دلك الحين نحن مقاطعون
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10
22 - yass الخميس 31 ماي 2018 - 15:22
الى حين تطبيق هذا في ارض الواقع ... و زيادة الاجور نحن مقاطعون ... و هادي اليداية...
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6
23 - amine الخميس 31 ماي 2018 - 15:22
لا تهمنا تقاريركم ولا توجهاتكم ستنتهي المقاطعة عندما تلائم الاسعار جيويبنا و لن تخدعنا التخفيضات او نقص الفرنكات لكن اهم شيئ حدث هو ان الشعب عرف قوته الحقيقية و التغيير قادم لا محال

ملاحظة بالنسبة للفلاحة الصغار فمعظهم عرفوا انتعاشا عندما اصبحوا يبيعون الحليب بخمسة دراهم للمواطنين بدل درهمين لشركة كانت تمتص دمائهم تحياتي للشرفاء الاحرار
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0
24 - مواطن الخميس 31 ماي 2018 - 15:22
نريد حلولا عملية و آنية لا نريد التسويف و حسن النوايا.متى يتم تطبيق هذه الحلول على ارض الواقع. تعبنا من هاذ "عازمة"
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25 - abouama الخميس 31 ماي 2018 - 15:23
حكومة اصحاب اللحي لاتفقه في شيء. همها الوحيد هو الكذب والنفاق والمناصب. مصابون بالغرور كباقي اخوانهم في جميع البلدان العربية .هم اصحاب المشاكل التي حلت بالمسلمين في العالم.
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26 - نجيم بيرطم طم الخميس 31 ماي 2018 - 15:23
لماذا تسريح العمال خصوصا ونحن في هذا الشهر الكريم تكون فيها مصاريف زائدة. يجب على الحكومة التدخل فورا والنقاش مع شركات إنتاج الحليب لأجل إيجاد مخرج لهذه المقاطعة لأن الكل سيتأثر .من أجل حثهم على نقص على الأقل 1 درهم في اللتر.
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27 - رياض الخميس 31 ماي 2018 - 15:23
الحكومة تضيع وقت الشعب و العمال و الشركات. باقي كاتدس في الابتدائي. والحل مازال.
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28 - مفعول المقاطعة الخميس 31 ماي 2018 - 15:23
مند بدئ المقاطعة لم ينقص لا تمن المحروقات ولا الحليب الشيئ الوحيد اادي تحقق هو تسريح العمال واتلاف الحليب من طرف الفلاحين وما هو قادم اسوء حين تفلس الشركات وتبدأ بتسريح باقي العمال اللدين هم بالاف خاصة لشركتي ساترال و والماس.والمشكل ان اغلب هاد الناس عندها اسر وكريديات و كاين اللي هاز والديه..
انا مكنضنش ان شركة عندها اسهم في البورصة ورقم معاملات جد مهم. تختار الافلاس على نقص تمن منتوجاتها لو كان فعلا هناك هامش ربح مهم ستختار ادنى هامش ربح ولو 5% من ما كانت تربح بدل ان تفلس..
هدا رأي مستخدم من طرف احدى الشركات المعنية وان كانت المقاطعة فيها مصلحة فانا مستعد ان اضحي بعملي رغم انه صار مهدد اما رزق ابنائي فهو على الله حتى البارطما غير يدوها غادي نهز ولادي ونرجع لبلاد
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29 - حبوبة الخميس 31 ماي 2018 - 15:23
أنا صراحة بقاو فيا دوك العمال والعائلات ديالهم ولكن نتوما يا وجوه الويل البيجيديون لي خليتونا نوصلو لهاد المواصل الله ياخد فيكم الحق
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30 - RALEUR الخميس 31 ماي 2018 - 15:24
كان على الحكومة أن تبحث عن الحلول في أول الأمر لا أن ترد على المقاطعة بالسب والترهيب٠ أسطوانة إهتمامكم بالفلاحين الصغار أصبحت مشروخة، فكروا في الشعب كله لا فئة قليلة فقط٠ نحن ما زلنا مقاطعون ما دمنا لا نتلقى منكم سوى الأقوال بدون أفعال٠
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31 - مدوخ من القطيع الخميس 31 ماي 2018 - 15:25
إخوتي المغاربة لاحظوا ما قاله الخلفي، لا شيء عملي، سوف و سنقوم و الحكومة واعية وعازمة واجتماع مجلس الأمن و البيت الأبيض و حفون زفون. اقرؤوا من فضلكم هذه الجمل.
"واعية بالإشكاليات التي أثيرت حول سعر المحروقات"، موردا أن "هذا السبب دفع رئيس الحكومة إلى تخصيص جزء من الاجتماع لها"، وزاد: "الحكومة عازمة على اتخاذ حلول عملية". هذا السبب دفع رئيس الحكومة إلى تخصيص جزء من الاجتماع لها"، وزاد: "الحكومة عازمة على اتخاذ حلول عملية".هناك توجها عمليا للحكومة لاتخاذ حلول عملية عن طريق مجموعة من التجارب المقارنة"، مردفا: "سنعمل على معالجة إشكالية المحروقات"، ومضيفا أن "الأمر كذلك بالنسبة لقانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي يوجد ضمن جدول الأعمال لدعم القدرة الشرائية للمغاربة"."الحكومة ستراجع حرية الأسعار والمنافسة"، موضحا أن "هناك أفكارا تدل على الحاجة إلى اعتماد حلول عملية في هذا المجال".
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32 - مغربي الخميس 31 ماي 2018 - 15:25
من الاخر حطو السوارت مفيدكمش انتما مزال غير درسو رجعو 1700 مليار الى قسمتها على 40 مليون مغربي 45000 درهم بغيت خقي
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33 - الورداني الخميس 31 ماي 2018 - 15:26
....وبالتالي بدأت الحكومة تعي أن المقاطعين ليس بمجهولين أو قطيع أو مداويخ أو خونة...وااااااااا شوية ديال اللباقة الله يخليكم!!!!
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34 - كابتن ماجد مقاطع الخميس 31 ماي 2018 - 15:27
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة كولشي ضد الشعب المغربي الحكومة و الوزراء والمسؤولين فضحهم الله أو بانو على حقيقتهم . كلهم كايسبو الشعب بجميع أوصاف السب والشتم أولاً المداويخ أوزيد أوزيد . الحكومة كاتضغط على الشركات باش ماينقصوش من الثمن. قالو باش مايدسرش الشعب .مقاطيعون .
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35 - مقاطعون الخميس 31 ماي 2018 - 15:27
لا يهمنا ما الذي ستقومون به لقد انكشف المستور بفضل الشعب الوفي لوطنه ولاهل هذا البلد المستضعفين...لكم اجتماعاتكم ولنا اجتماعاتنا لم نعد نثق بكم ...ولا باقوالكم الكاذبة...لكم دينكم ولنا دين...المقاطعة هي الحل الناجع لكل تفاهاتكم...انتهى
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36 - خالد.ف الخميس 31 ماي 2018 - 15:29
بالنسبة للمحروقات الأمر بسيط جدا ،فلترفع الدولة ✋ عنه فهو المحرك الأساسي لاقتصاد البلد و أهميته أقوى من القمح المدعم و لا يجب فرض أي رسوم عليه طالما لا ننتجه ! يكفي ما يجنى من الفوسفاط و المعادن و خيرات البحر و المقالع و الضرائب الأخرى التي لا تنتهي ....عندها سنعرف تخفيضا ملموسا في المواد الأخرى و أولها الحليب و الماء و الزيت ....طبعا بفضل المقاطعة . يد الله مع الجماعة !
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37 - فاطمة السوسي الخميس 31 ماي 2018 - 15:30
السيد الخلفي الناطق الرسمي ل.........يتكلم بالفعل المضارع. على ان الحكومة. ستدرس طريقة الأسعار و المنافسة و لكن الى اين ؟ الله اعلم المهم ستدرس و في انتضار النتائج المواطن. سيوءدي الثمن و ينتظر الكيفية التي. ستتخذها الحكومة في المستقبل
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38 - مهاجر الخميس 31 ماي 2018 - 15:30
سوف نرى موضوع المحروقات....و موضوع 1700 مليار من سيراه؟؟و الأموال التي نهبت من سيراها ؟؟ حسبنا الله الوكيل فيكم...يالاه بانت ليكم القدرة الشرائية غالية..راكم كامونيين..
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39 - وجدي الخميس 31 ماي 2018 - 15:31
انا لست مع اي كان ولكن كلمة الحق لا اخشى فيها لومة لائم.بالنسبة للمنتجات المقاطعة القاصي والداني يعلم انها أجود الانواع ولهدا بالضبط تمت مقاطعتها فهي الأكثر مبيعا واقبالا.فماء سيدي علي أحسن ماء معدني وحليب سنطرال هو الرائد مغربيا ووقود افريقيا لا يعلى عليه .فضعط هده المقاطعة يحيل ضمنيا ان المواطن لا يستطيع الاستغناء عن المواد السالفة لانها الاجود.فثمن المواد الموازية هو نفس ثمن المواد المقاطعة ان لم نقل اكثر.
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40 - مقاطع الخميس 31 ماي 2018 - 15:31
يجب على الحكومة ان تراجع اوراقها في سباق مع زمن لأن هناك لوائح جديدة لمنتجات إقتصادية بدأت في طور المقاطعة وسيشمل مقاطعتها نهائيا في هدا الصيف الحارق.
انصحكم بسباق مع زمن لخفض اسعار لأن مقاطعة ستستمر ولمواطن لم يعد يهمه لا إقتصاد ولا وطن.
#مقاطع.
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41 - طويل الخميس 31 ماي 2018 - 15:34
يجب على الجمعيات الحليب أن تبدأ يومك في تعليب الحليب كسائر التعاونيات. ثم تقوم بتوزيعها مباشرة للمحلات بيع الحليب.
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42 - l'observateur الخميس 31 ماي 2018 - 15:35
C'est au gouvernement de trouver des solutions pour les agriculteurs pas les citoyens. Ce que les marocains en train de réaliser aujourd'hui est une révolution dans le processus du changement à la douceur. Le boycotte dans l'histoire à mène à l'indépendance de l'Inde quand Ghandi décida de boycotter les produits britanniques. Les marocains sont sur la bonne voie. il faut que le gouvernement trouve des solutions sinon qu'il dégage et laisse la place au gens compétents.
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43 - بشير الخميس 31 ماي 2018 - 15:35
يقول الخلفي:الحكومة واعية....الحكومة عازمة....الحكومةس...س...ونحن نفهم أن الحكومة لا زالت لم تفعل شيئا. نريد الافعال وليس النوايا.نوايا في جمل إنشائية ليس لا
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44 - BATLIMOSS الخميس 31 ماي 2018 - 15:35
الحل بسيط هي تشجيع الشباب على خلق جمعيات و مقاولات صغرى و متوسطة في إنتاج و توزيع الحليب لكسر الإحتكار و إمتصاص البطالة و تطور الفلاحة ، أما أن نترك السوق للإحتكار و ندع المواطن وحيدا يواجه الشركات المتوحشة دون حماية الحكومة و القانون ستنتج عن ذلك وعي المقاطعة لأن الحاجة أم الإختراع
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45 - غماد الخميس 31 ماي 2018 - 15:36
حكومة التعالب . كيف ماكان القرار فهو في صالح اخنوش
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46 - mingo الخميس 31 ماي 2018 - 15:36
المقاطعة هي الحل الفلاح يبيع لتر حليب متوفر على الزبادي ب 2.5 درهم الدولة بحصة الاسد عبر الضريبة اخنوش والمستتمرين الاجانب شبعو فلوس و الشعب يوما بعد يوم يزيد فقره الهم تجي ف 7000 فلاح ولا تجي ف 70 مليون مواطن الفئة الاكتر احق ان فرض على انا الموت مقابل ان انقد 10 مواطنين فلن اتردد
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47 - el menani الخميس 31 ماي 2018 - 15:37
أعلن رغبة حكومة
واعية بالإشكاليات
تخصيص جزء من الاجتماع لها
الحكومة تدرس مختلف التطورات في هذا المجال
مناقشة الموضوع على مستوى البرلمان

"موضوع إنشائي بدون أي موقف مما يبين أن الرئيس ضعيف .المنصب كبرمنو
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48 - مقاطع الخميس 31 ماي 2018 - 15:37
سأبقى مقاطع الى أن أراه سعر منخفض . ليس بالسنتيمات بل بالدراهم .
وتحياتي لاصدقائي السائقين الشاحنات المقاطعين لإفريقيا .
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49 - Cherkaoui الخميس 31 ماي 2018 - 15:38
عده الحكومة اكترت علينا ب الوعود كعادتها و لحد الساعة لم نرى اي شيء في الواقع. فقط سندرس.......نحن بصدد.......نفكر.......اوا زيدو خدو وقتكم!!!!!!!
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50 - Le silence est dor الخميس 31 ماي 2018 - 15:39
و انا اقرء لمقال لاحظت تكرار كلمات مثل -#سنعمل#سندرس#ستراجع#ستام#وا سي لوزير واش مملتيش .
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51 - Said France الخميس 31 ماي 2018 - 15:39
il ne suffit pas de plafonner le bénéfice, il faut que le plafond REVIENT EXACTEMENT à celui qu'il était avant la libéralisation des prix
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52 - hassan الخميس 31 ماي 2018 - 15:40
حكومة هادي حتي دار الشعب المقاطعة عاد هيا دارت التحقيق شنو نقولوا علي الخرجات الإعلامية ديالها بلسان ناطقها الرسمي إذن خصها هيا دابا لي تحاكم يا الخوت أقتبس من الفلم المغربي الكبش"ٱلثيران أمامك والعدوورائكم فليس لكم الا ركابكم ههههه"
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53 - cod36 الخميس 31 ماي 2018 - 15:40
قبل قليل قال الممتل المغربي انه هناك اعداء الوطن هم من يقومون ويحرضون على المقاطعة ادن اسي النصري انت راضي على الحالة التي وصل اليها المغربي المغلوب على امره ادن انت مع اللوبي مع طحن الفقير وتفقيره الى ان يموت حسبنا الله ونعم الوكيل.
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54 - عديل الخميس 31 ماي 2018 - 15:41
" ولكم الحكومة ستدرس هذا مع باقي المتدخلين في القطاع""" وسير الضيم حسب قول العامة ...... الحكومة تريد ربح الوقت لتكسير المقاطعة .... يجب عليها خفض ثمن المحروقات كخطوة أولية وبعدها تدرس آليات تثبيت هامش الربح .....

تذكير : المقاطعة قائمة وسارية "الحليب سنطرال+ ماء علي + محطات أفريقيا للمحروقات
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55 - المتتبع الخميس 31 ماي 2018 - 15:44
ما هذا ما هذا ما هذا حكومة وصف افراد منها شعل المقاطعة بالمداويخ والعالم الافنراضي والقطيع والخونة تردخ لطلب المقاطعين وستراجع هامش الربح في المحروقات هذا جيد ولكن متى ستسترجع خزينة المملكة الارباح الفاحشة التي حققتها شركات المحروقات وهذا ما يناظره الشعب المقاطع كما ينتظر رد الاعتبار له باقالة كل وزير تهجم على المقاطعين ومحاسبته وسقف الارباح يجب ان يحدد من طرف الحكومة على جل المواد الاستهلاكية الاولية لانه لا معنى ثمن الماء المعدني والحليب يباع بالدول المتقدمة باقل من السعر التي تسوق بها هذه الاخيرة ببلادنا ولعلم العموم فهامش الربح في قنينة الماء المعدني يفوق ١٥٠℅
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56 - احمد الخميس 31 ماي 2018 - 15:45
يجب مقاطعة طوطال الفرنسية وشيل الانجليزية اللتان استفادتا من المقاطعة اما المحطات الاخرى فكلها مغربية
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57 - يوسف المغربي الخميس 31 ماي 2018 - 15:46
سلام نايبان لي الحكومة داخت مرة اتسبنا كرة معانا امعاهم واش فهمتوا شي حاجة ياكما ولا كلشي امدوخ هههه
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58 - الفيلالي الخميس 31 ماي 2018 - 15:48
هده حكومة سير حتى .... ومكاين والو أو الحكومة ما في ديهاش الله ايعونا عليهم
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59 - Hmdawi الخميس 31 ماي 2018 - 15:48
سلام .أسي الفلاح واش ما حاسبش راسك فرد من الشعب المغربي الحر. ؟ علاه فاش كانوا كياخدو منك الحليب بجوج دراهم ويقلبوهنا بسبعة الدراهم 7دراهم كان عاجبك الحال ؟ أو دابا ها المواطن كايشريه من الفلاح ب5دراهم مساعدة للفلاح .واش انت مع المحتكرين الي كايبيعونا الماء و المواد الكيميائية الضارة و بأثمنة خيالية استهزاءا بالشعب المغربي الحر .هل أنت يرضيك هذا؟! عجبا. أما بالنسبة للتفقير فالمقاطعين هم من شدة تفقيرهم و تضررهم من غلاء المعيشة باش عملوا المقاطعة و المقاطعة مستمرة بعون الله تعالى و لو كره الكارهون سنطرال و أفريقيا و علي و مواد أخرى في المرمى ...
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60 - Adil الخميس 31 ماي 2018 - 15:48
مادا عن مجلس المنافسة هل ستفعلونه؟ أم عزيز اخنوش يمنعكم من دلك؟ علما أن الكاتب العام لحزب التجمع الوطني للأحرار ، و صديق الملك و المشارك في الحكومة والمسؤول الأول عن البلوكاج الحكومي، وصاحب أكبر شركة لتوزيع المحروقات...

نحن نريد مجلس المنافسة قوي

هدا من جهة، أما من جهة أخرى، يجب أن يكون سقف الأرباح هو نفسه قبل تحرير أسعار المحروقات، لا أكتر!

تم نريد إسترجاع 17 مليارد درهم

وشكرا
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