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الرئيسية | سياسة | المغرب ينتقد مبالغات تقرير حرية التدين الأمريكي

المغرب ينتقد مبالغات تقرير حرية التدين الأمريكي

المغرب ينتقد مبالغات تقرير حرية التدين الأمريكي
هسبريس ـ و.م.ع
الخميس 31 ماي 2018 - 18:10

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الحريات الدينية بالمغرب "غير مبني على معطيات علمية دقيقة" و"مخالف للواقع".

وقال الوزير، اليوم الخميس في معرض رده على سؤال صحفي بالرباط، حول ادعاءات التقرير بوجود عمليات تضييق بشأن الحريات الدينية، إن "هذا التقرير، بشكل أساسي، غير مبني على معطيات علمية دقيقة؛ ولهذا فيه أحكام ومبالغات".

وأكد مصطفى الخلفي، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد أشغال مجلس الحكومة، أن "المغرب بلد متسم بالحرية الدينية". ولهذا، يضيف الوزير، فإن هذا التقرير مخالف للواقع.

"اللجنة الوزارية التي تقوم بدراسة التقارير الدولية، أو التقارير التي تصدر عن هيئات أو حكومات بشأن الوضع الحقوقي بالمغرب، ستعكف على دراسته من أجل إعداد جواب يهم هذا الأمر"، يردف الناطق باسم الحكومة المغربية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Khalid الخميس 31 ماي 2018 - 18:19
أمريكا مليئة بالمشاكل الإجتماعية ولكي تغطي هاته المشاكل تقرر و تفتي في دول العالم الثالث بهاته التقارير البئيسة
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2 - ولد حميدو الخميس 31 ماي 2018 - 18:37
التقارير السياسية مخالفة عن الواقع فمؤخرا زار أمريكيون المغرب و صرحوا بعد رجوعهم بأنهم ما كانوا يسمعون به من تخوفات تبين بأنه لا أساس له من الصحة و الغريب أن أغلبية الامريكيات فضلن فاس و عن السبب قالت أمريكية بأن المدينة العتيقة أصلية و لم تصنع من أجل السياح و الحياة فيها بدون زواق بدروبها و أسواقها و الأهم عندما تزور القرويين تعرف تاريخ المغرب الحقيقي
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4
3 - مواطن الخميس 31 ماي 2018 - 18:38
أنا مواطن مغربي ملحد بغيت نفطر فرمضان على خاطري، واش ممكن ؟ الجواب لا

مكنفتخرش بالإلحاد، والإلحاد ماشي عيب، بالعكس الإلحاد هو بحث عن الحقيقة، اللي معنديش دابا، يمكن نرجع للإسلام أولا نمشي لشي ديانة على حساب مكرهتش نلقا الإله إلى كان.

ولكن على الأقل كنتمنى دابا نعيش فبلادي على خاطري حيت كنعتابر أن التدين هو مسألة شخصية والإله بوحدو (إلى كان) للي غادي يحاسبنا.
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-5
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