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كُتّاب وآراء
المغرب ينتقد مبالغات تقرير حرية التدين الأمريكي
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الحريات الدينية بالمغرب "غير مبني على معطيات علمية دقيقة" و"مخالف للواقع".
وقال الوزير، اليوم الخميس في معرض رده على سؤال صحفي بالرباط، حول ادعاءات التقرير بوجود عمليات تضييق بشأن الحريات الدينية، إن "هذا التقرير، بشكل أساسي، غير مبني على معطيات علمية دقيقة؛ ولهذا فيه أحكام ومبالغات".
وأكد مصطفى الخلفي، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد أشغال مجلس الحكومة، أن "المغرب بلد متسم بالحرية الدينية". ولهذا، يضيف الوزير، فإن هذا التقرير مخالف للواقع.
"اللجنة الوزارية التي تقوم بدراسة التقارير الدولية، أو التقارير التي تصدر عن هيئات أو حكومات بشأن الوضع الحقوقي بالمغرب، ستعكف على دراسته من أجل إعداد جواب يهم هذا الأمر"، يردف الناطق باسم الحكومة المغربية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
مكنفتخرش بالإلحاد، والإلحاد ماشي عيب، بالعكس الإلحاد هو بحث عن الحقيقة، اللي معنديش دابا، يمكن نرجع للإسلام أولا نمشي لشي ديانة على حساب مكرهتش نلقا الإله إلى كان.
ولكن على الأقل كنتمنى دابا نعيش فبلادي على خاطري حيت كنعتابر أن التدين هو مسألة شخصية والإله بوحدو (إلى كان) للي غادي يحاسبنا.