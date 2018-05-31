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كُتّاب وآراء
الحكومة تصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، قطاع الماء، شهدت تجديد تعيين كل من عبد العزيز زروالي في منصب مدير وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية؛ ورشيد غندي مدير وكالة الحوض المائي للساقية الحمراء وواد الذهب؛ وامحمد الفسكاوي في منصب مدير وكالة الحوض المائي لسوس ماسة.
وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قطاع اعداد التراب الوطني والتعمير، تم تعيين كل من سعيد الهبيل في منصب مدير الوكالة الحضرية لوجدة؛ والإدريسي بلقاسمي أمين في منصب مدير الوكالة الحضرية بأكادير؛ وابتسام الحمومي في منصب مديرة الوكالة الحضرية بتارودانت؛ ومحمد أحرزون في منصب مدير الوكالة الحضرية لورزازات؛ ومحمد تكرتين في منصب مدير الشؤون القانونية.