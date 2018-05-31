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الرئيسية | سياسة | الحكومة تصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا

الحكومة تصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا

الحكومة تصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا
هسبريس - و.م.ع
الخميس 31 ماي 2018 - 20:30

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، قطاع الماء، شهدت تجديد تعيين كل من عبد العزيز زروالي في منصب مدير وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية؛ ورشيد غندي مدير وكالة الحوض المائي للساقية الحمراء وواد الذهب؛ وامحمد الفسكاوي في منصب مدير وكالة الحوض المائي لسوس ماسة.

وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قطاع اعداد التراب الوطني والتعمير، تم تعيين كل من سعيد الهبيل في منصب مدير الوكالة الحضرية لوجدة؛ والإدريسي بلقاسمي أمين في منصب مدير الوكالة الحضرية بأكادير؛ وابتسام الحمومي في منصب مديرة الوكالة الحضرية بتارودانت؛ ومحمد أحرزون في منصب مدير الوكالة الحضرية لورزازات؛ ومحمد تكرتين في منصب مدير الشؤون القانونية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - الوطنية الخميس 31 ماي 2018 - 20:47
المناصب العليا هذو عندكم باش تخلصوهم والدعم على البوطة حيدوه والشعب عيشوه التقشف والقهره الله ياخذ فيكم الحق . حكومة تفقر الفقير وتغني الغني
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2 - GAULOISES الخميس 31 ماي 2018 - 20:52
الحكومة تصادق على مناصب رفيعة مدرة للاموال الطائلة على المعنيين بالامر في حين ان المواطن العادي يبكي ليس لان به وجعا وليس لانه يريد منصبا من مناصب الدنيا الفانية بل لانه يريد حقه المشروع من تلك الثروات التي توزع بالمصادقة
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3 - لاحول ولا قوة الخميس 31 ماي 2018 - 20:53
اعطوني المناصب وخدوا العليا لان المناصب هي تلك الحجارة التي يوضع عليها القدر لتثمة الطبخة العليا
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4 - العزوة الاكاديري الخميس 31 ماي 2018 - 20:57
وفلان بن علان على رأس مديرية التربية والتعليم والأملاك والسيارات المخزتية الخاصة .
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9
5 - اجديك الخميس 31 ماي 2018 - 21:00
واش هاد الحكومة مقابلة غير التعيين في المناصب العليا، واش حنا كنصنعو الصواريخ أعباد الله، واش هاد الشي الي كاين، توما شوفو كيفاش تحلو مشاكل ديال البطالة والصحة والتعليم، راه هاد الشي اللي كيهمنا، ويلي اعباد الله هاد الشي ماعمرنا سمعناه سابقا...، توما خرجوا لينا بشي قرار يفرحنا شي نهار...، ندمنا حتى صوتنا عليكم....
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6 - محماد الخميس 31 ماي 2018 - 21:12
عندما يتعلق الأمر تعيينات في مناصب عليا يتم ذلك بأسرع من البرق و في اجتماع واحد وغالبا مغلق. ولما يتعلق الأمر بمصالح المواطنين و هموم الشعب والأجور و التقاعد و الأسعار و ثامنة المحروقات تتلكا الحكومة و تسوف و تترنح في خطابها. و لا شيء بعد.
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7 - الانعاش الوطني الخميس 31 ماي 2018 - 21:30
هل من تسوية وضعية عمال الانعاش الوطني العاملون في الادارة بدون سلم اداري او تقاعد او تغطية صحية
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