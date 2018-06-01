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الرئيسية | سياسة | مجلس النواب يستضيف البرلمان الفلاماني البلجيكي

مجلس النواب يستضيف البرلمان الفلاماني البلجيكي

مجلس النواب يستضيف البرلمان الفلاماني البلجيكي
هسبريس من الرباط
الجمعة 01 يونيو 2018 - 03:02

أجرى الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، يمباحثات مع "جون بومانس" رئيس البرلمان الفلاماني ببلجيكا، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمغرب.

وأعرب رئيس مجلس النواب عن الإدانة الشديدة للأعمال الإرهابية التي شهدتها بلجيكا، مؤخرا، موضحا أن المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، وضعت استراتيجية استباقية لمحاربة الإرهاب والتطرف، وهي تتعاون مع العديد من الدول الصديقة بأوروبا لمحاصرة هذه الآفة والقضاء عليها.

وقدم المالكي بالمناسبة، وفق بلاغ توصلت به هسبريس، لمحة "حول الإصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية العميقة التي عرفتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة. واستعرض، في هذا السياق، مسار الجهوية المتقدمة الذي تبنته المملكة".

وأشار رئيس الغرفة الأولى إلى أن بلجيكا تعدّ نموذجا في مجال تكريس اللامركزية واللاتمركز، وأن البلدين يمكنهما تبادل التجارب والخبرات في هذا المجال.

كما تحدث المالكي عن تركيبة واختصاصات المؤسسة التشريعية، وعن أبرز التوجهات الاقتصادية للمملكة في المجال الصناعي والفلاحي والخدماتي.

وأضاف أن المغرب يعتبر التعاون جنوب-جنوب خيارا استراتيجيا، ويعتبر تقوية التعاون مع بلدان القارة الإفريقية توجها نحو بناء المستقبل المشترك.

من جهته، أكد رئيس البرلمان الفلاماني ببلجيكا أن الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها بلجيكا مؤخرا لا تمت إلى الإسلام بصلة، وهي نتيجة فكر متطرف.

وأردف المسؤول البلجيكي أن المقاربة المغربية في محاربة التطرف والإرهاب مثيرة للاهتمام، مبرزا أهمية الاطلاع عليها عبر تنظيم لقاءات تواصلية ببلجيكا في الموضوع.

ونوّه المتحدث ذاته بالطفرة الاقتصادية للمملكة المغربية في السنوات الأخيرة، وبتوجه المملكة نحو الطاقات المتجددة، وخاصة عبر استغلال الطاقة الشمسية، كما أشاد بانفتاح الاقتصاد المغربي واندماجه في اقتصاد القارة الإفريقية.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - hier الجمعة 01 يونيو 2018 - 03:08
وا قراو و استافدوا ماشي تديو عا القشور
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