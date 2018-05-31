المالكي يؤكد الدعم المغربي للقضية الفلسطينية‎

هسبريس ـ مُتابعة

استقبل رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، اليوم الخميس، جمال الشوبكي سفير دولة فلسطين بالرباط.

وقد جدّد رئيس مجلس النواب، خلال اللقاء، التأكيد على الدعم المطلق للمملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لـ"القضية الفلسطينية العادلة ولحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كافة أراضيه".

وأوضح المالكي أن مبادرات الملك محمد السادس، وإشرافه الشخصي مؤخرا على عملية إرسال المساعدة الإنسانية الموجهة إلى الشعب الفلسطيني، وإعطاء تعليماته لإقامة مستشفى ميداني للقوات المسلحة الملكية، كلها مؤشرات تؤكد المواقف الواضحة للمملكة المغربية ودعمها الميداني والعملي للشعب الفلسطيني.

وندد رئيس الغرفة الأولى بـ"السياسة العدوانية لسلطات الاحتلال وسعيها إلى الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتقويضها قيام الدولة الفلسطينية المستقلة"، مشددا على وقوف مجلس النواب بكافة مكوناته وهيئاته مع جميع المبادرات الرامية لنصرة القضية الفلسطينية، موجها بالمناسبة دعوة إلى وفد من المجلس الوطني الفلسطيني للقيام بزيارة للمغرب من أجل التباحث حول السبل الكفيلة بدعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، معربا عن تمنياته بالشفاء وبموفور الصحة للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

من جهته، أكد جمال الشوبكي، سفير دولة فلسطين بالرباط، أن موقف المملكة المغربية في الدفاع عن القضية الفلسطينية موقف مميز، موضحا أن مبادرة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بإقامة مستشفى ميداني وإرسال مساعدات عينية هي رسالة دعم ومساندة وصلت إلى الشعب الفلسطيني الذي يقدرها كل التقدير، معربا عن شكره للملك وللبرلمان المغربي على دعمه المتواصل، ولكافة أطياف الشعب المغربي الذي عبر في المسيرات الأخيرة التي نظمها عن تلاحمه مع الشعب الفلسطيني ووقوفه لجانبه.

وقد شكل اللقاء،الذي جرى بمقر الغرفة الأولى، مناسبة لتدارس آخر التطورات التي تعرفها القضية الفلسطينية في ظل التعنت الإسرائيلي وسياسته العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، والتي خلفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى خلال الأسابيع الأخيرة.