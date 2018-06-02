24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
02/06/2018
الأيام القادمة
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:28
|05:14
|12:30
|16:11
|19:38
|21:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
- عندما قال الحسن الثاني: أنتظر إعلان الجزائر الحرب على المغرب
- العلوي ودخول العيون
- العثماني ونار الأسعار
- جنان الحارثي دمعة في عين الكاتب
- من مظاهر الإفلاس الفني: الأغنية الرايوية نموذجا
"إِذَا أُسْنِدَتِ الْأُمُورُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا..." ! (5.00)
مطلب تعديل مالية 2018 يكشف "جهل" الحكومة بمسطرة التشريع (5.00)
- عمال "سنطرال" يحتجون أمام البرلمان لإيقاف حملة المقاطعة - (300)
- منتجو الحليب يشكون أضرار "حملة المقاطعة" ويطلبون تدابير عاجلة - (165)
- بتنقيط فوق المتوسط المغرب يتشبث بحلم تنظيم مونديال 2026 - (112)
- تعنيف شاب في "طوبيس" يدفع بيضاويين إلى رفض "مدينة بيس" - (74)
- أوجار يتوعد عصابات الاستيلاء على عقارات الغير بالعقاب الصارم - (67)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
بوطالب رئيسا لاتحاد القناصل الفخريين بالمغرب
السبت 02 يونيو 2018 - 08:03
اختير مجيد بوطالب، القنصل العام الفخري للجمهورية الرومانية بالدار البيضاء، رئيسا لاتحاد القناصل الفخريين بالمغرب.
اختيار بوطالب جاء بعد جمع عام عادي للاتحاد جرت خلاله المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، قبل أن تنطلق عملية انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس الإداري الجديد.
يذكر أن هذه هي الولاية الثانية، على التوالي، لبوطالب على رأس اتحاد القناصل الفخريين بالمغرب.