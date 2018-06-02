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الرئيسية | سياسة | بوطالب رئيسا لاتحاد القناصل الفخريين بالمغرب

بوطالب رئيسا لاتحاد القناصل الفخريين بالمغرب

بوطالب رئيسا لاتحاد القناصل الفخريين بالمغرب
هسبريس من الرباط
السبت 02 يونيو 2018 - 08:03

اختير مجيد بوطالب، القنصل العام الفخري للجمهورية الرومانية بالدار البيضاء، رئيسا لاتحاد القناصل الفخريين بالمغرب.

اختيار بوطالب جاء بعد جمع عام عادي للاتحاد جرت خلاله المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، قبل أن تنطلق عملية انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس الإداري الجديد.

يذكر أن هذه هي الولاية الثانية، على التوالي، لبوطالب على رأس اتحاد القناصل الفخريين بالمغرب.

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