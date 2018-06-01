التعاون الأمني يقود عبد الوافي لفتيت إلى السعودية

هسبريس من الرباط

قام وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بزيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية، وقد نوه خلالها بالعلاقات التي تربط الرباط والرياض، تحت قيادة الملكين محمد السادس وسلمان بن عبد العزيز.

جلسة عمل عقدت بالمناسبة عرفت تأكيد لفتيت على أن التعاون بين المملكتين في الميدان الأمني يتأسس عن الوعي بحجم التحديات المشتركة في هذا الإطار، مثلما بني على الثقة المتبادلة والمسؤولية المشتركة.

عرفت الجلسة حضور سفير المملكة المغربية بالمملكة العربية السعودية، والوالي المدير العام للشؤون الداخلية والوالي مدير التعاون الدولي، ومن الجانب السعودي تواجد مساعد رئيس أمن الدولة، ووكيل وزارة الداخلية، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية.

المسؤول الحكومي المغربي عبر عن استعداده للارتقاء بمستوى التنسيق والتعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين إلى مستويات أكثر تقدما، خصوصا فيما يتعلق بالجانب الأمني، في أفق توفير بيئة أمنية قوية تحاصر التهديدات الإرهابية والتطرف والجريمة المنظمة والعابرة للحدود.

عبد الوافي لفتيت شدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود ضمن العمل المشترك وتعزيز التعاون الثنائي بين المصالح الأمنية المختصة في المملكتين، عبر تبادل التجارب والخبرات ومناهج التكوين، والتواصل المباشر والتنسيق المعلوماتي، لضمان الاستباقية والفعالية والنجاعة.