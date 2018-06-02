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كُتّاب وآراء
الشبيبة الاتحادية تندد بـ"سلوكات إجرامية همجية"
أعلن المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية تجديد موقفه الرافض لما اعتبرها "سلوكات إجرامية همجية"؛ وذلك إثر ما عرفته جامعة ابن زهر من مواجهات دامية بين فصيلين طلابيين، وكذا واقعة تعرض رجل وامرأة لاعتداء من طرف ملثمين ضواحي آسفي.
ودعا بيان صادر عن الهيئة ذاتها إلى التعامل الحازم مع ظاهرة العنف بكل صورها وتمثلاتها، بشكل مسؤول يتجاوز التعليقات السطحية ونقاشات تبادل الاتهامات والمسؤوليات.
وبخصوص وضعه التنظيمي، أعلن المكتب الوطني ذاته شروعه في تفعيل برنامج خاص بتقوية قدرات الشابات الاتحاديات وتعزيز مكانتهن داخل المشهدين الحزبي والسياسي، داعيا "كافة المناضلات والمناضلين إلى الالتفاف حول منظمتهم وحزبهم بالانخراط الإيجابي في كافة معاركه التنظيمية".
كما استنكر بيان الشبيبة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بخصوص بلاغ منسوب إلى المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، معتبرا أنه "يعكس مواقف تخالف التوجهات الحزبية والشبيبية حول مجموعة من القضايا المعلنة، ومكتوب بخطاب غير مألوف ومغاير للخطاب الاتحادي الأصيل".
وتبعا لذلك، أعلن المكتب الوطني ذاته في بيانه توقيف كل من عمر عدي وإيمان الرازي عن مزاولة كل الأنشطة الشبيبية، وإحالة ملفهما، باعتبارهما عضوي المجلس الوطني، على المكتب السياسي.