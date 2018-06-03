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الرئيسية | سياسة | بنشماش يدعو إلى فتح نقاش مع منتخبي "البام"

بنشماش يدعو إلى فتح نقاش مع منتخبي "البام"

بنشماش يدعو إلى فتح نقاش مع منتخبي "البام"
هسبريس من الرباط
الأحد 03 يونيو 2018 - 08:51

ترأس حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، مساء الجمعة بسلا، اجتماع المكتب السياسي، الذي تمت خلاله مناقشة مجموعة من القضايا المرتبطة بالراهن السياسي ومخرجات الدورة الاستثنائية الأخيرة للمجلس الوطني.

وثمن أعضاء المكتب السياسي، في بداية الاجتماع، الأجواء الديمقراطية والمسؤولة، التي طبعت الدورة الاستثنائية الأخيرة للمجلس الوطني، حيث عبر الأمين العام عن شكره وتقديره لأعضاء المكتب السياسي، ولرئيسة وسكرتارية المجلس الوطني، ولكل الأعضاء عما سماه بالعرس الديمقراطي، وروح المسؤولية والانضباط، التي أبان عنها الجميع في دورة 26 ماي الماضي.

وقدم الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة خطة العمل على المدى القصير، والمتمثلة في عقد لقاءات تواصلية في أقرب وقت مع المكتب الفيدرالي ومنظمات ومؤسسات ومنتديات الحزب، وكذا مع الفريقين البرلمانيين، معلنا "إطلاق مبادرة تهدف إلى فتح نقاش وطني مع كل المنتخبات والمنتخبين والمناضلات والمناضلين حول خارطة الطريق، التي قدمتها بمناسبة انتخابي أمينا عاما للحزب، لتكون بعد ذلك أساس التعاقد الجديد للسنتين المقبلتين".

وبعد نقاش مستفيض، أجمع أعضاء المكتب السياسي على تنزيل مخرجات الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، خاصة توصيات لجنة الدورة 22 المتعلقة بالأجهزة الوطنية للحزب. كما عبروا عن انخراطهم اللامشروط، ومن أي موقع كان، لدعم الأمين العام للحزب في كل مبادراته الرامية إلى تعزيز وتقوية دور الحزب، سياسيا ومؤسساتيا، وليمارس المعارضة البناءة، وليكرس على أرض الواقع مبدأ "السياسة بشكل مغاير"، لبلوغ التغيير الذي تتطلع إليه فئات واسعة من المواطنين.

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