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كُتّاب وآراء
الملك يَنْشد شراكة استراتيجية مع حكومة سانشيز
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى بيدرو سانتشيز بمناسبة تنصيبه رئيسا للحكومة الاسبانية.
وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن خالص التهاني وأصدق المتمنيات لبيدرو سانتشيز بكامل التوفيق في مهامه السامية، خدمة لتقدم وازدهار الشعب الاسباني الصديق.
ومما جاء في هذه البرقية "وأغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن تقديري الكبير لما يجمع المملكتين المغربية والإسبانية من علاقات تاريخية متميزة، يطبعها حسن الجوار، والثقة المتبادلة، مؤكدا لكم حرصي الوطيد على العمل سويا معكم، من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، خدمة للمصالح العليا لشعبينا في ظل ثوابتهما الوطنية، واستجابة لتطلعاتهما إلى المزيد من التعاون المثمر والتضامن الفاعل، والتواصل البناء".