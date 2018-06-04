24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2605:1312:3116:1119:3921:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "الكونغرس" يجتهد لتكريس احتلال إسرائيل للجولان (5.00)

  2. "فيفا" يرجح كفة أمريكا عن المغرب لتنظيم المونديال (5.00)

  3. العدل والإحسان أمام البرلمان (5.00)

  4. محامية فرنسية "تحتفظ" بالتعويضات المالية لمغاربة السكك الحديدية (5.00)

  5. شجار يفضي إلى قتل حلاّق أربعيني في النواصر (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | الملك يَنْشد شراكة استراتيجية مع حكومة سانشيز

الملك يَنْشد شراكة استراتيجية مع حكومة سانشيز

الملك يَنْشد شراكة استراتيجية مع حكومة سانشيز
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 04 يونيو 2018 - 08:15

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى بيدرو سانتشيز بمناسبة تنصيبه رئيسا للحكومة الاسبانية.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن خالص التهاني وأصدق المتمنيات لبيدرو سانتشيز بكامل التوفيق في مهامه السامية، خدمة لتقدم وازدهار الشعب الاسباني الصديق.

ومما جاء في هذه البرقية "وأغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن تقديري الكبير لما يجمع المملكتين المغربية والإسبانية من علاقات تاريخية متميزة، يطبعها حسن الجوار، والثقة المتبادلة، مؤكدا لكم حرصي الوطيد على العمل سويا معكم، من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، خدمة للمصالح العليا لشعبينا في ظل ثوابتهما الوطنية، واستجابة لتطلعاتهما إلى المزيد من التعاون المثمر والتضامن الفاعل، والتواصل البناء".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.