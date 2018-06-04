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الرئيسية | سياسة | نائب يطالب بحل البرلمان واستقالة الحكومة للمصالحة مع المغاربة

نائب يطالب بحل البرلمان واستقالة الحكومة للمصالحة مع المغاربة

نائب يطالب بحل البرلمان واستقالة الحكومة للمصالحة مع المغاربة
هسبريس – محمد بلقاسم (صورة منير محيمدات)
الاثنين 04 يونيو 2018 - 16:00

خلق لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الجدل، اليوم الاثنين، عندما دخل في مواجهة مباشرة مع نواب فريق الأصالة والمعاصرة، في سياق جوابه على سؤال شفوي حول "زجر التلاعب في الدقيق المدعم" تقدم به الفريق المعارض.

وطالب هشام المهاجري، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، رئيس الحكومة باستعمال صلاحياته الدستورية لحل البرلمان واستقالة الحكومة بهدف تدشين مصالحة بين السياسيين والشعب المغربي في ظل الأوضاع الاجتماعية الحالية.

وينص الفصل 104 من الدستور على أنه "يمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب، بعد استشارة الملك ورئيس المجلس ورئيس المحكمة الدستورية، بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري"، مضيفا: "يقدم رئيس الحكومة أمام مجلس النواب تصريحا يتضمن بصفة خاصة دوافع قرار الحل وأهدافه".

وقال البرلماني المعارض: "الملك قال في خطابه إنه لم يعد يثق في السياسيين، وكذلك الشعب قالها ثم نفذها وهو ما أكدته حملة المقاطعة"، مشددا على ضرورة "حل البرلمان واستقالة الحكومة لنعود إلى المغاربة لطلب المسامحة نهائيا".

وأضاف المهاجري: "لا نثق في الأرقام التي تقدمها الحكومة، وهذا هو السبب الحقيقي الذي دفع المغاربة إلى الدوخة"، موردا أن "آخر نائب يحصل على 4 ملايين سنتيم، أما الوزراء فيتقاضون بين 7 و8 ملايين، ويأتي رئيس الحكومة ليطلب المسامحة من المغاربة بسبب المقاطعة، ويؤكد أن هذا رمضان الله يسامح".

وجوابا على سؤال فريق "البام"، الذي استنكر فيه مواجهة مشاكل المغاربة بـ"الله يلعن الشيطان"، قال الداودي إن "الحكومة تعرف الإسلام؛ لذلك تدعو إلى لعن الشيطان، لكن هناك من جاء ليحارب الإسلام"، مذكّرا بما صرح به الأمين العام الجديد لـ"البام"، حكيم بنشماش، بأن حزبه جاء لمحاربة الإسلام السياسي، وهو ما اعتبره الداودي دعوة إلى محاربة الإسلام.

وشدد الداودي في مواجهة خصمه فريق الأصالة والمعاصرة على أن "الحكومة تشتغل سبب إعادة المغاربة للثقة في الحزب الذي يقودها (العدالة والتنمية)"، موضحا أنه "كلما ارتفعت حدة السب والشتم واستهداف الحزب، تزيد شعبيته لدى المغاربة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (37)

1 - مقاطع الاثنين 04 يونيو 2018 - 16:13
حكومة لا تصلح لأي شيئ
لا تخدم مصالح الشعب الذي إنتخبها بل بلعكس تدمر هدا الشعب و خاصة المسكين.الأحسن و الأجدر إدا بها شجاعة أن تقدم إستقالتها
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93
2 - هشام الاثنين 04 يونيو 2018 - 16:14
طلب مشروع وكلما تأخر هذا الحل ازداد الشعب فقرا ومعاناة. حزب تجار الدين سيعلنون انهم مظلومون. وان العفاريت تحاربهم وان التماسيح تعرقل الإصلاح!!!!!! ارحلو عنا مدبرين.
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77
3 - بنت المملكة الاثنين 04 يونيو 2018 - 16:15
نحن مسلمون ولله الحمد وانتم وما رأيناه منكم متاسلمون ولن نتنازل عن حقوقنا نريد حل الحكومة الفاشلة وعلى رأسها الدودي ناطق الرسمي بإسم الأخبار الكادبة لم نعد نريدكم ولا أن نستمع لكم نطالب من الملك التدخل وحل هدا سرك الدي لا يفعلون فيه شيء غير أنهم يهزؤ منا ويسبوننا
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59
4 - hier الاثنين 04 يونيو 2018 - 16:16
و الله طريقة تفكير الداودي تصيبني بالغثيان. في برنامج ساعة للاقناع أتى ليقنع الشعب بوقف المقاطعة فاقنع الجميع في نهاية الحلقة بالاستمرار فيها. #مقاطعون
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57
5 - abouama الاثنين 04 يونيو 2018 - 16:17
كلما كثر السب والشتم زادت شعبية المنافقين لان قلوبهم متحجرة لايفقهون في شيئ. همهم الوحيد هو المنصب وانتفاخ البطون والكلام الفارغ .لاثقة في اصحاب اللحي المتاسلمبن. من كان سببا في الغلاء سنرئ فيه يوما ودعوة المظلوم لاترد عاجلا ام اجلا.
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51
6 - شومور الاثنين 04 يونيو 2018 - 16:20
يالاه سيرو فحالكم كاملين،را المغاربة عارفين شكون ليكيحكموم ديال بصاح،بشرى للمواطنين،وتنقصو علينا فلوس انتخابات
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35
7 - Adilusa الاثنين 04 يونيو 2018 - 16:20
لا السي داودي الشعب كان تيصوت على بنكيران حيت عندو اللسان وشعبي ودوخ الناس بالتماسيح و العقاريت... أما نتومة غير بيادق ستنتهي صلاحيتكم وليس لكم شعبية و غدرتم بأمينكم العام.
لو انسحبتم مع بن كيران لحفظتم قليلا من ماء الوجه.
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17
8 - خالد.ف الاثنين 04 يونيو 2018 - 16:21
هذا مصير من يخون الشعب و أقصد هنا الحزب الحربائي لا عدالة لا تنمية ! اللحاق ببنكيران إلى مزبلة التاريخ بإذن الله!
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33
9 - العياشي . ب. الاثنين 04 يونيو 2018 - 16:21
من أخبر الداودي ان حزبه يزيد شعبية عند المغاربة ، ألا تقرأ تعليقات الشعب المغربي ؟ لتتضح لك الرؤيا ؟ أباز اعباد الله
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34
10 - عبدالرحيم الاثنين 04 يونيو 2018 - 16:21
أتحدى رئيس الحكومة أن يحل البرلمان أو يقدم استقالته لأنه وبكل بساطة لم يكن يحلم بهدا المنصب فكيف يفرط فيه كما قال سيادنا خبزة وطاحت عليه من السماء
من يقدم استقالته من له مبدأ وكرامة كالاوربيين مثلا أما ديالنا ممفكينش مع المنصب حتى المماة
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29
11 - عصام الاثنين 04 يونيو 2018 - 16:21
متافق معه جملتا وتفصيلا هدا هو الحل الراهن بما ان الحكومة وكلت نفسها محاميا عن شركة فرنسية فلا مصداقية لها عند الشعب .
الشعب المغربي انتخبهم ليدافعو عن حقوقه وليس ان يقفز ضده في اول اختبار
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17
12 - مغربية الاثنين 04 يونيو 2018 - 16:22
كلا الحزبين ما هازينش الهم للمواطن للي تيتقاتل نهار كامل باش اجيب طرف خبز لولاده هما باغين اركبو على المقاطعة باش اضمنو الاستمرارية في الساحة السياسية من جهة ومن جهة أخرى اضمنو الملايين الشهرية للتيشدوها على والو..ولنفرض تعاودو الانتخابات نفس لكمامر غادي ارجعو والمواطن البسيط هو اللي تيدفع التمن
نرجو من صاحب الجلالة التدخل لانصاف الشعب المغربي وايقاف هاد المهزلة لان المواطن البسيط هو للي واكل الدق اما اصحاب الملايين فهما ماعندهوم باس. .
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8
13 - اكلدون الاثنين 04 يونيو 2018 - 16:22
كان على حزب الاصالة و المعاصرة اسقاط الحكومة المتأسلمة في عهد بنكيران فهو من افقر الشعب و ازم اوضاعه. لماذا تركتم الشعب فريسة لحكومة بنكيران طيلة خمس سنوات.
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6
14 - محمد الاثنين 04 يونيو 2018 - 16:22
الكل يريد أن يجعل نفسه وصيا على الشعب ،وهل نسي هذا الشخص الذي يدعى هشام المهاجري الذي يطالب باستقالة البرلمان والحكومة بأنه ينتمي إلى البرلمان و لذا فعليه أن يكون أول من يقدم استقالته ثم يطالب الآخرين بذلك ،لم نعد نثق في أي أحد منكم وكل ما تقومون به مجرد مسرحيات أصبحت مكشوفة لدى الشعب المغربي الحر الأبي الذي اعطى درسا في الالتحام وكشف كل سياساتكم الفاشلة
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6
15 - imad الاثنين 04 يونيو 2018 - 16:23
أنا أكره حزب العدالة والتنمية لركوبه على موجة 2011 لتحقيق مصالحه
وتمنيت خسارته في الإنتخابات السابقة
لكن أنا ضد إزاحتة بطريقة غير ديمقراطية
الحزب صوت عليه طبقة من الشعب لقيادة الحكومة ل5 سنوات
وبالتالي علي الشعب أن يتحمل مسؤولية إختياراته ويصبر ل5 سنوات
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-5
16 - تغطية الشمس بالغربال الاثنين 04 يونيو 2018 - 16:23
صراحة، موقف شجاع وهذا ما يجب فعله. والغربال في الانتخابات اعينه ستكون كبيرة. يعني ان قلة قليلة ستسلم من المقاطعة وتبد من هم في البرلمان والحكومة اليوم. اروبا حنت يديكم وشجاعتكم. كما يجب إلغاء الامتيازات وحتى 4 مليون الشهرية. من يريد خدمة الوطن فعليه بالتطوع او العمل ما هو يارب في سكاندنافيا. تقاضي شهرية وظيفة عادية وحين الانتهاء العودة إلى الحياة العادية.
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3
17 - العماري الاثنين 04 يونيو 2018 - 16:25
العدالة و التنمية في خبر كان.. في الامتحان يعز المرأ او يهان
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1
18 - رشيد الاثنين 04 يونيو 2018 - 16:27
لا لا اسي داودي شعبية ديال حزبكم هي في الحضيض اليوم .ولن تجرؤ على الاستقالة لانكم تعلمون ان جميع الاحزاب في المغرب مجتمعة ستحصل على نصف مليون صوت من اصل 36 مليون نسمة
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6
19 - عيور"ت" الاثنين 04 يونيو 2018 - 16:27
السلام عليكم.
أنت تحلم أيها الداودي.الشعب لا تزداد ثقته بحزبكم.بل بالعكس أصبح حزبكم من أبغض الأحزاب عند المغاربة.وأنت تعلم ذلك جيدا.ألا ترى على هذه الصفحة وفي الصفحات للمواقع الإجتماعية ماذا يقول عليكم الشعب المغربي.أنت زدت في إشعال نا الكره بين حزبك والمغاربة بكلامك الوقح في حقنا. ولا مصالحة معكم ارحلوا. ونحن مقااااااااااااطعووووووون
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5
20 - العندليب الاسمر الاثنين 04 يونيو 2018 - 16:27
عندما تصرف العدالة و التنمية مواقف سياسية سلبية مضادة للشعب و للارادة الشعبية.. انذاك تستحق ان تخرج من الحكومة غير مؤسف عليها
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-1
21 - khalidhamedi الاثنين 04 يونيو 2018 - 16:28
الشعب يريد حل الحكومة والاحزاب وتنصيب حكومة تكنوقراطية وحل المجالس المنتخبة بدون استتناء وتغير المنضومة الانتخابية على اسس علمية ومنع كل من سبق ان تقلد منصبا في تسير الشأن المحلي اوالاقليمي اوالجهوي او الوطني واختزال الاحزاب في حزبين يمني او يساري على قاعدة التناوب في امانة الحزب دون تميز
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2
22 - الشمس الشموسي الاثنين 04 يونيو 2018 - 16:28
هذه السياسة التي تنهجها إدارة شركة سانطرال دانون اتجاه عدم خفض الثمن أجزم انها ارادة فرنسيين لأن الفرنسيين يحترمون راي الزباءن لو حصل هذا في فرنسا لتخذت الشركة قرار خفض الاثمنة في اليوم الأول وبما أن القرار يأخذه ابناء من لحمنا ودمنا للي يد الزبون المغربي اعتقاد منه أن الشركة اذا افلست للضرب على يد الزبون المغربي او انها ستذهب إلى بلد آخر اقول هذا خطأ فادح من بالشركة لأن مغاربة العالم سيهذبون هذه الشركة في الصحف العالمية من بينها لوفيغارو او دير شبيغل وما ادراك ما هذه الصحف وما يعني أن شركة دانون ستفلس في العالم ولها في هذه الدول عين حمراء أن تسرح العمال كما تشاء. يعني انها ستفلس في كل أنحاء العالم
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23 - نور الدين الاثنين 04 يونيو 2018 - 16:28
يجب على رئيس الحكومة ان يتحمل مسؤوليته كاملة فيما يقع الان
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24 - عنقود الاثنين 04 يونيو 2018 - 16:29
هاد الحزبين بجوجهم معندنا منديرو بيهم بغينا شخصيات سياسية ناجحة تستطيع قيادة البلاد في بر الامان
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0
25 - بوحتى الاثنين 04 يونيو 2018 - 16:33
ان لم تستحي فقل ما شئت يا الداودي ولا تختفي وراء الاسلام لان المفاطعة اماطت اللثام عن حقيقتكم كلكم يا تجار الدين
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3
26 - مواطنة 1 الاثنين 04 يونيو 2018 - 16:34
عن اي اسلام تتحدث ؟ اسلامكم اسلام المنافقين الانتهازيين ، الشعب المغربي مسلم ويعرف الاسلام وانتم لا تمثلون اسلام المغاربة ، اسلامكم اسلام عبادة الكراسي والتمتع بالاجور الخيالية والاستفادة بالامتيازات الخاصة ، اما الشعب الذي صوت لكم فقد استفاق من الدوخة وسوف يضربكم بنعاله في الانتخابات القادمة ، نرجو من الملك ان يعفي هذه الحكومة ويحل البرلمان قبل ان يتخذ الشعب قرارا لا يحمد عقباه.
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27 - Mek' Naci الاثنين 04 يونيو 2018 - 16:35
حل البرلمان واستقالة الحكومة حل صائب وناجع. يجب أن تنطلق من الصفر ونفتح صفحة جديدة مع مستقبل جديد. لمغرب أفضل للجميع
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28 - مامعروفش الاثنين 04 يونيو 2018 - 16:35
كمتتبع لحملة المقاطعة وكمقاطع أصلا... لا أرى في تعنت الحكومة ومنعها الشركات المقاطَعة من تخفيض أثمانها إلا دعوة صادقة للمواطنين إلى المزيد من الإلتحام والتشبث بمطالبهم المشروعة... ندعو الداودي وحكومته " يحطو سوارتهم ويسدو الباب وراهم".
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29 - مدوخ الاثنين 04 يونيو 2018 - 16:35
اصلا نتوما باغيين تدوخونا بالاسلام.. كون كنتو مسلمين نيت كون حشمتو على عرضكم كون خديتو قرارات كن استجبتوا للشعب... كون استاقلتو
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1
30 - بوتقموت الاثنين 04 يونيو 2018 - 16:36
ما اثار انتباهي في هذه المدة اين رئيس البلاد من كل هذا؟ اين اخنوش لم نعد نسمع بصوته.ممتاز يا مغاربة ما فعلتم.نحن لسنا لا مع بنكيران لا العتماني لا اي حزب اخر،نحن من حزب المداويخ،فقرائ يحبون المغرب،ضد الفساد والريع والتحكم والصلاة علئ رسولنا الكريم#مقاطعون#
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-1
31 - مواطن الاثنين 04 يونيو 2018 - 16:38
70 عم على استقلال المغرب اود فقط معرفة مدا انجز فيها تعاقبت العشرات من الحكومات من تقنوقراط
يسارية يمينية لامنتمون......الخ //والو مكان حتى شي جديد و لكن الجديد عندهم فقط من تعالى الاصوات للمطالبة بتحسين اجرتهم و تقاعدهم و تنقلاتهم و سياراتهم و هواتفهم و هاد الشي كل من ظهر الشعب الغلبان //ارى من وجهت نظري ان يغلق هدا البرلمان و هاته الوزارات لان الشعب وجد حلوله في المواقع الاجتماعية اكتر ماو جدها في هاد الانتهازيين
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32 - Mou الاثنين 04 يونيو 2018 - 16:38
Pjd تستعمل الاسلام السياسي لتدويخ الشعب...يجب فصل الدين عن السياسي..الديم شيء مقدس ولا يجب تلويته بالسياسة و خو مافعله حزب العدالة ..كم كنا اغبياء عندما كنت ادافع على هدا الحزب pjd ...و الان سنغير الوجهة الى احزاب المعارضة....
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0
33 - مقاطعون ومستمرون الاثنين 04 يونيو 2018 - 16:39
مقاطعون ومستمرون وعلى عهدنا باقون ما دامت الحزب الحربائي (كما قال احد المعليقين) لا يصلح لشيء سوى دفاع على شركات والفساد.
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34 - khalil الاثنين 04 يونيو 2018 - 16:41
داك الداودي شرف بدا كيخرف الوظيفة العمومية درتو ليها سنة 40 سنة تالوزارة ديرو ليها تاهيا 40 سنة يجيو الشباب لي باقي فيهم ما يخدم
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35 - أبو علي الاثنين 04 يونيو 2018 - 16:42
كل يوم نسمع بأن شباب يحرقون انفسهم وحكومة المداويخ ﻻ تعير اﻹهتمام.
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36 - كمال الاثنين 04 يونيو 2018 - 16:43
الاحزاب المسمات المعارضة تريد ان تركب على المقاطعة . لماذا لا تبتكرون مبادرات نضالية جديدة ؟
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37 - وما الاْردن منا ببعيد الاثنين 04 يونيو 2018 - 16:44
هذا هو عين الصواب حل البرلمان و (كود پي) للحكومة التي لا فائدة ترتجى منها التي ابانت عن افلاسها وتخبطها وعجزها . نريد حكومة قوية تجد الحلول ولا تكون عبىء على البلاد والعباد وتخلق المشاكل والفتن وما الاردن منا ببعيد . الوقاية خير من العلاج .
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