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كُتّاب وآراء
نائب يطالب بحل البرلمان واستقالة الحكومة للمصالحة مع المغاربة
خلق لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الجدل، اليوم الاثنين، عندما دخل في مواجهة مباشرة مع نواب فريق الأصالة والمعاصرة، في سياق جوابه على سؤال شفوي حول "زجر التلاعب في الدقيق المدعم" تقدم به الفريق المعارض.
وطالب هشام المهاجري، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، رئيس الحكومة باستعمال صلاحياته الدستورية لحل البرلمان واستقالة الحكومة بهدف تدشين مصالحة بين السياسيين والشعب المغربي في ظل الأوضاع الاجتماعية الحالية.
وينص الفصل 104 من الدستور على أنه "يمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب، بعد استشارة الملك ورئيس المجلس ورئيس المحكمة الدستورية، بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري"، مضيفا: "يقدم رئيس الحكومة أمام مجلس النواب تصريحا يتضمن بصفة خاصة دوافع قرار الحل وأهدافه".
وقال البرلماني المعارض: "الملك قال في خطابه إنه لم يعد يثق في السياسيين، وكذلك الشعب قالها ثم نفذها وهو ما أكدته حملة المقاطعة"، مشددا على ضرورة "حل البرلمان واستقالة الحكومة لنعود إلى المغاربة لطلب المسامحة نهائيا".
وأضاف المهاجري: "لا نثق في الأرقام التي تقدمها الحكومة، وهذا هو السبب الحقيقي الذي دفع المغاربة إلى الدوخة"، موردا أن "آخر نائب يحصل على 4 ملايين سنتيم، أما الوزراء فيتقاضون بين 7 و8 ملايين، ويأتي رئيس الحكومة ليطلب المسامحة من المغاربة بسبب المقاطعة، ويؤكد أن هذا رمضان الله يسامح".
وجوابا على سؤال فريق "البام"، الذي استنكر فيه مواجهة مشاكل المغاربة بـ"الله يلعن الشيطان"، قال الداودي إن "الحكومة تعرف الإسلام؛ لذلك تدعو إلى لعن الشيطان، لكن هناك من جاء ليحارب الإسلام"، مذكّرا بما صرح به الأمين العام الجديد لـ"البام"، حكيم بنشماش، بأن حزبه جاء لمحاربة الإسلام السياسي، وهو ما اعتبره الداودي دعوة إلى محاربة الإسلام.
وشدد الداودي في مواجهة خصمه فريق الأصالة والمعاصرة على أن "الحكومة تشتغل سبب إعادة المغاربة للثقة في الحزب الذي يقودها (العدالة والتنمية)"، موضحا أنه "كلما ارتفعت حدة السب والشتم واستهداف الحزب، تزيد شعبيته لدى المغاربة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (37)
لا تخدم مصالح الشعب الذي إنتخبها بل بلعكس تدمر هدا الشعب و خاصة المسكين.الأحسن و الأجدر إدا بها شجاعة أن تقدم إستقالتها
لو انسحبتم مع بن كيران لحفظتم قليلا من ماء الوجه.
من يقدم استقالته من له مبدأ وكرامة كالاوربيين مثلا أما ديالنا ممفكينش مع المنصب حتى المماة
الشعب المغربي انتخبهم ليدافعو عن حقوقه وليس ان يقفز ضده في اول اختبار
نرجو من صاحب الجلالة التدخل لانصاف الشعب المغربي وايقاف هاد المهزلة لان المواطن البسيط هو للي واكل الدق اما اصحاب الملايين فهما ماعندهوم باس. .
وتمنيت خسارته في الإنتخابات السابقة
لكن أنا ضد إزاحتة بطريقة غير ديمقراطية
الحزب صوت عليه طبقة من الشعب لقيادة الحكومة ل5 سنوات
وبالتالي علي الشعب أن يتحمل مسؤولية إختياراته ويصبر ل5 سنوات
أنت تحلم أيها الداودي.الشعب لا تزداد ثقته بحزبكم.بل بالعكس أصبح حزبكم من أبغض الأحزاب عند المغاربة.وأنت تعلم ذلك جيدا.ألا ترى على هذه الصفحة وفي الصفحات للمواقع الإجتماعية ماذا يقول عليكم الشعب المغربي.أنت زدت في إشعال نا الكره بين حزبك والمغاربة بكلامك الوقح في حقنا. ولا مصالحة معكم ارحلوا. ونحن مقااااااااااااطعووووووون
يسارية يمينية لامنتمون......الخ //والو مكان حتى شي جديد و لكن الجديد عندهم فقط من تعالى الاصوات للمطالبة بتحسين اجرتهم و تقاعدهم و تنقلاتهم و سياراتهم و هواتفهم و هاد الشي كل من ظهر الشعب الغلبان //ارى من وجهت نظري ان يغلق هدا البرلمان و هاته الوزارات لان الشعب وجد حلوله في المواقع الاجتماعية اكتر ماو جدها في هاد الانتهازيين