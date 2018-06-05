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كُتّاب وآراء
محللون: استمرار المقاطعة يُنذر بـ"زلزال ملكي" يهز حكومة العثماني
توقع محللون سياسيون أن يبصم الملك محمد السادس على "زلزال سياسي" جديد في حالة فشل حكومة سعد الدين العثماني في إقناع المغاربة بالعدول عن المقاطعة التي كلفت الشركات المعنية خسائر بالملايير، خصوصا بعد توقيع مئات المغاربة عريضة إلكترونية تُناشد العاهل المغربي "إسقاط الحكومة المغربية اللا شعبية بشكل عاجل"، والسياق العام الذي تمر منه البلاد عموماً.
الدرس الأردني
غير بعيد عن المغرب، أدت الاحتجاجات الشعبية في مملكة الأردن إلى الإطاحة بالحكومة، بعد تدخل العاهل الأردني، عبد الله الثاني، إثر سنها إجراءات اقتصادية تقضي بعدم التراجع عن قانون الضريبة، الذي أقرته البلاد أخيرا بما اشتمل عليه من زيادات للضريبة على المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية.
وطالبت العريضة الموجهة إلى الجالس على عرش المملكة بـ"إسقاط الحكومة التي جاءت لتفقير الشعب المغربي وضرب القدرة الشرائية منذ تشكيلها، وأهان وزراؤها الشعب المغربي في عدة خرجات إعلامية"، وفق تعبير أصحابها.
ويرى مراقبون أنه في حالة استمرار أجواء الاحتقان وغياب الثقة بين الحكومة والمواطنين، وخوفاً من أن تُصيب عدوى المقاطعة شركات أخرى، الأمر الذي قد يضر بالاقتصاد الوطني وصورة البلاد بشكل غير مسبوق، قد يتدخل الملك لصالح المواطنين بوضع حد لحملة المقاطعة التي تشرف على دخول شهرها الثاني من دون توقف.
أستاذ القانون والمحلل السياسي مصطفى السحيمي أكد أن الحكومة مطالبة بأخذ العبرة من الدرس الأردني، مشيرا إلى أن الشعب انتفض لأن مسألة القدرة الشرائية تحولت إلى قضية عامة بعد الإجراءات التقشفية التي فرضها صندوق النقد الدولي.
ويطالب صندوق النقد الحكومة الأردنية بتنفيذ هذه الإجراءات كجزء من خطة أجلها ثلاث سنوات، لجمع إيرادات بهدف تقليص فاتورة ديون البلاد البالغ حجمها 37 مليار دولار، والتي تعادل 95% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأمر الذي دفع الحكومة إلى رفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة على الشعب.
وأشار السحيمي، في تصريح لهسبريس، إلى أن هذه المقاربة خاطئة لأن المواطن لا يمكنه مواصلة تحمل تدهور القدرة الشرائية، قائلاً: "هذه خطوط حمراء ودرس لجميع الحكومات بالمنطقة، وخصوصا للمغرب، إذ إن انتفاضة 1981 اندلعت رداً على الزيادات في أسعار المواد الغذائية الأساسية".
تدخل الملك
ورغم تأكيد المحلل السياسي ذاته أن المغرب يختلف عن الأردن، إلا أنه شدد على أن الملك محمد السادس يُتابع يومياً تداعيات المقاطعة، ولكنه يترك المؤسسات تتحمل مسؤوليتها وتقوم بدورها، وتابع: "الملك، بصلاحياته الدستورية، يمكن أن يتدخل في حالة فشل الحكومة في احتواء أزمة المقاطعة".
ولفت السحيمي إلى أن الملك محمد السادس "ينحاز دائماً إلى صف المواطن والضعفاء، وهو ما تبينه خطبه الأخيرة، التي باتت بمثابة درس سياسي لكل المسؤولين الذين فشلوا في تدبير أمور الناس".
وبالنسبة للمحلل السياسي العمراني بوخبزة فإن حملة المقاطعة لا يُمكن عزلها عن المشهد السياسي العام في البلاد، معتبراً أنها تتأرجح بين ما هو سياسي وما هو اجتماعي.
وقال المتحدث ذاته: "في الظاهر يبدو أن الأمر متعلق بالقدرة الشرائية، ولكن هناك أيضاً جزءا سياسيا مرتبطا مباشرة باستهداف شخصيات معنية وشركات بعينها، ويدخل ذلك في إطار تصفية حسابات سياسية أو ضمن إعادة ترتيب المشهد السياسي بصفة عامة".
ويشير الأستاذ الجامعي، في تصريح لهسبريس، إلى أن استمرار فشل حكومة العثماني في تقديم أجوبة تشفي غليل المستهلك قد يفضي إلى اتخاذ إجراءات جديدة "يمكن أن نصفها بزلزال سياسي مرتقب، يصل إلى حد إسقاطها في حالة ما ربطنا المقاطعة بمؤشرات إعادة ترتيب المشهد السياسي"، وفق تعبيره.
وأورد الباحث في العلوم السياسية أن "الحكومة تعاملت بقصور واستهتار كبيرين مع حملة المقاطعة، ولم تقم بدورها منذ البداية كوسيط لاحتواء الأزمة الراهنة؛ ناهيك عن تصريحات بعض وزرائها التي صبت الزيت على النار".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (100)
هذه حكومة لا تمثل الشعب المغربي، أي حكومة هذه التي تسارع و يتسارع أعضاؤها "المحترمون" في تفقير و تعجيز قدرة الشعب في أبسط ضروريات العيش!!!
أي حكومة هذه التي ما فتئت منذ إعلان تأسيسها على تخريب لحمة هذا الوطن في كل قراراتها اللامسؤولة.؟؟
أين كنا و أين نحن الله في كنف حكم هذه الحكومة و إلى أين سيوصلوننا؟؟؟
لا أمل يرجى منكم يا " لا عادلة و لا تنمية"!!!!
فيقوا يا المغاربة إياكم ثم إياكم...
الشعب في واد و الأحزاب يتمازحون في واد.
اللهم انصر هذا الشعب العظيم.
مقاطعون ..
نريد الاجابة على 3 اسئلة
1)من يمول مهرجان موازين.هل هو من ميزانية الدولة
ام من القطاع الخاص.
2)كيف تصرف هده الاموال .جمعية مغرب التقافات و الفنانين و السماسرة و الشركات المكلفة هل تمر عبر قوانين الصفقات العمومية ام فقط باك صاحبي و مول الشركة صاحبي ....الخ.....
ماهي القيمة المضافة بالارقام التي يقدمها مهرجان موازين .في خلق فرص الشغل و الاشعاع السياحي و صورة المغرب وغيرها من الكلمات الجميلة
وشكرا
ما هو مآل الزلزال الاول اين نتائج تحقيق رجال السلطة
les chroniqueurs savent qui a bloquer le c de concurence pour laisser les plages de proffit aux amis
qui a laisser pourrir la situation a la SAMIR.
المقاطعة بدات تمشي فالدم.
المداويخ هل يستفيدون من دالك أقولها وأجزم على دالك لا و ألف لا و مليون لا
تدهب حكومة و تأتي حكومة و الأمور هي هي كما كانت من قبل
هناك خلل و فساد ينخر المغرب طولا وعرضا منظم و مهيكل
لكن المداويخ لن يتراجعوا عن مطالبهم المشروعة
المداويخ يراوضون الديناصورات و الفاسدين في البلاد و العباد مند الإستقلال إلى يومنا
كم اتمنى من الله العلي القدير أن ينصرنا على المفسدين و الديناصورات الكبار
سنبقى مقاطعون حتى تخوي سنطرال البلاد واخنوش ورباعتوا يردوا رزق المغاربة ويرد الفلوس اللي نهب باش أمّن على انخفاض المحروقات فامريكا. وحتى يتصلح نظام الاسواق بالجملة سواء د الاسماء او الخضر ويحيدوا السماسرية والمضاربين، ويرخاص الما والضو اللي كايمصو بهم الدم دالشعب، ونشوفوا مدارس جيدة، ومستشفيات بمعاملة حسنة للمواطن.
وبلا ما نعاودوا انتخابات بحيث حنا مقاطعين السياسة، بغينا حكومة كفاءات . الاحزاب مصات ونهبات فكل المجالات الادارية والاقتصادية والمالية، بغينا هادشي بتصفى باش وليداتنا يلقاو ظروف حسنة ، واش حنا ما قادينش ننتجو ونصنعوا ونخدموا البلاد ؟؟وعلاش ما نكونوش دولة بحال الدول اللي كا تقدّر الشعب ديالها وتخدم المصالح ديالوا؟؟ اولا حنا عبيد كانستاهلوا غا تسوطونا بالضرائب والغلا والاحتقار؟؟؟؟
اناشد ملكنا اميرنا ولي امرنا المفدّى، حفيذ النبي عليه الصلاة والسلام ان يقف وقفة الملوك الاشراف ، وان يعلم حفظه الله ان جده لن يرضى الا برفع الظلم والاستبداد والقهر عن أمته
سءمنا من التعد يلات السباسية والمسو ولون يد هبون بتقاعد مر يح
مرروا قانو ن التراء غير المشروع
بما ان المقاطعة دامت اكثر من شهر و نصف تقريبا و لم يصدر اي تغيير في الأتمنة هذا يذل على ان الحكومة لم تعطي اهمية للمواطن.
و الشركات المقصودة لم تكن متضررة كما ينبغي
اذن ما هو الحل؟؟؟
الحل هو واجب كل مواطن ان يبقى متشبث و يجب قطع كل ما هو غالي اي كل منتوج مرتفع التمن و الحمد لله نحن كا مغاربة نعيش بما قسم الله لنا و ليس بما صنع اخنوش و اعداء الشعب
الحلول الترقيعية لن تجدي بتغيير اشخاص لمص الغضب الشعبي....لأن الوقت حرج جدا.
خاص الملك سيدنا يتدخل لانه هو الوحيد دابا اللي غادي يحل هاد المشكل. الحكومة مقدراتش و الاخوان ديال العدالة و التنمية شبعو لعاقة او ولاو غير ساكتين . ولاو خايفين حتى من الهدرة باش يبقاو جالسين فالكراسي. المهم حنا كشعب فاهمين و غير كنتفرجو و الفيلم راه قرب يسالي. بقات الحلقة الاخيرة راها قريبة. انا مكرهتش نشوف سيدنا الله ينصرو هوا يخاطب الشعب و يخليه يحس بالثقة. اما هادو اللي كاينين دابا سلات معاهم الثقة مني كاع زيانو و تبدلو ليا او ولاو مبوكسين مني كانو مهشكرين . المهم ماشي هو اللوك الله يسهل عليهم. ولكن اش دارو لهاد الشعب. انا بعدا حسيت بانني فهات الفترة المستوى ديالي نزل و مستافدش حتا حاجة. اصلا مني هوما قلبو على السي بنكيران صاحبهم اللي طلعهم رفتهم اصحاب المصالح و الافضل كان خاصهم ينسحبو من الحكومة هاديك الساعة لو كانت عنهم شوية النفس. و عاش الملك و عاش الوطن و عاش الشعب المغربي .
الملك ملتزم تماما بالللعبة الديموقراطية ... لسبب بسيط لأن قضية الصحراء جعلت مجلس الأمن يتابع التزام المغرب سياسيا وحقوقيا ...
ثانيا
باش الملك يتدخل خاص تكون الحكومة عندها حلول وما دارتهاش ... وهادي لابسة الحكومة لأنها لت تفعل مجلس المنافسة ولم تراقب الأسواق ولم تحدد سقف لربح الشركات ... كما أنها لم تحمي العامل البسيط من الطرد التعسفي من قبل الشركات ...
ثالثا
السؤال الأهم ... هاهي طاحت الحكومة .. ومن بعد ؟
الحلول اللي كاينة
1- تتعاود الأنتخابات - مع أنها مكلفة ماديا ومعنويا
2- تعيين الملك لشخص من نفس الحزب لتكوين الحكومة بحال عزيز الرباح أو الرميد
3- تعيين شخص من الحزب رقم 2 في الإنتخابات اللي هو البام
ملوك العرب اليوم يعينون حكومات ثم يسقطونها لاسكات غضب الشعب.المشكل في الذي يعين و يسقِط.
والمواطن يتحمل جزءا من المسؤولية ولاسيما الذين شاركوا في مهزلة الانتخابات(لايمثلون الاغلبية العازفة والتي لم تشارك )حيث حثهم الملك على حسن اختيار ممثليهم وليس بيع أصواتهم. ..
مع العلم أن ليس في هذه الأحزاب ما يستحق التصويت والترشح. ..
والكل مدرك أن هذه الحكومة والبرلمان لاتمثل الشعب الذي هجر الصناديق وكفر بها ومع ذلك تدعي الحكومة والبرلمان تمثيلية الشعب بينما العكس هوالصحيح حيث قال الشعب وغالبيته كلمته حين لم يشارك ..والآن بدأت تركب موجة المقاطعة لتسرقها من الشعب كما سرقت تمثيله....
غادي يخلي بير ديال لعسل تيغرف منو هو وتريكتو ....وفين غا دي يمشي؟
الإستقالة تكون في الدول التي تحترم ارادة الشعب .
اما المحكومة التي تدافع عن شركة ضد شعب لا يخير يرجى منها
وتصويتي عليكم ايها الملتحون المزيفون غلطة وندمان عليها.
#مقاطعون حتى تستقيل محكومة الذل.
الحلول العاجلة : حل الحكومة , حل حزب البيجيدي المشؤوم , محاكمة ناهبي المال العام , اطلاق سراح معتقلي الريف و جرادة.
فيما تهرب الحيتان
تصبحون على وطن ... الحاكم خادم والخادم حاكم
ومجاسبت.كل.اعضاءها.وعلى.راسهم.
الساحر.الكبير.بمكيران.
ان.صمام.الامان.هو.صمدوق.المقاصة.
يجب.ارجاعه.
أما عن أخذ العبرة فمن الأفظل أن توخذ من الدول المتحررة الديموقراطية مثل إسبانيا ومحاولة تقليدها في مصداقية عدالتها وأمانة سلطها أما ننقل ونراكم وسخ على وسخ سنتسخ مرتين .
بمعنى أن الأحزاب السياسية غير قادرة على إنتاج نخب تستطيع تسير المغرب.همهم هو التبجح و نهب المال العام و الاصطفاف بجانب الظالم و الفاسد و عبادة المحتكرين.
حتى لو غير الحكومية فبماذا سيستبدلهم باقر منهم.
المغرب غير قادر أن يلد مثل مهاتير محمد. فعندما ترى ساجد الخلفي العثماني أو لعرج وبنسعيد و رميد فتأكد بأنهم الدليل إلى الهاوية و الانحطاط والغاية هي الزوال إلى الأبد
ياأمة ضحكت من جهلها الأمم
المغرب يعيش أزمات كبيرة و بنيوية (أهم من ثمن الحليب و الكزوال و سيدي علي ) في شتى الميادين أولها الفساد و التنمية البشرية و الإقتصادية و التشغيل
2)هل مجرد تغيير أسماء تسمونه "زلزال"
هل إسقاط الحكومة تتم بسبب تافه و هو المقاطعة في الوقت الدي يتم فيه اسقاط الحكومات على أساس الفساد و النمادج الإقتصادية و .....
هل الحليب و الكزوال و منتوجات تستحق المقاطعة لماذا لا تقاطعون العقار و قنوات التلفزة المغربية و .....
راه ما بقى غي نعيطو على les extraterrestres يهبطو يحكمونا
العمال ازيحوا من مناصبهم، و لا زالت المناصب فارغة لمدة شهور، و مصالح الناس متجمدة.
فقض نضخم الاشياء لايهامنا بان هناك من يحمل هم الشعب، و لا اعتقد !!!!!
وبناء.حكومة.اخرى.مكانها.بمواصفات.
مغربية.ومقاومة.لزلازل.القتصادية.
الله.اما.رزقهم.زلزالا.مدمرا.يارب
il faut que le Roi dissout ce gouvernement et faire de nouvelles élections anticipées
sinon il y a un gros risque que ça dégénère