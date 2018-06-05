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الرئيسية | سياسة | محللون: استمرار المقاطعة يُنذر بـ"زلزال ملكي" يهز حكومة العثماني

محللون: استمرار المقاطعة يُنذر بـ"زلزال ملكي" يهز حكومة العثماني

محللون: استمرار المقاطعة يُنذر بـ"زلزال ملكي" يهز حكومة العثماني
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:00

توقع محللون سياسيون أن يبصم الملك محمد السادس على "زلزال سياسي" جديد في حالة فشل حكومة سعد الدين العثماني في إقناع المغاربة بالعدول عن المقاطعة التي كلفت الشركات المعنية خسائر بالملايير، خصوصا بعد توقيع مئات المغاربة عريضة إلكترونية تُناشد العاهل المغربي "إسقاط الحكومة المغربية اللا شعبية بشكل عاجل"، والسياق العام الذي تمر منه البلاد عموماً.

الدرس الأردني

غير بعيد عن المغرب، أدت الاحتجاجات الشعبية في مملكة الأردن إلى الإطاحة بالحكومة، بعد تدخل العاهل الأردني، عبد الله الثاني، إثر سنها إجراءات اقتصادية تقضي بعدم التراجع عن قانون الضريبة، الذي أقرته البلاد أخيرا بما اشتمل عليه من زيادات للضريبة على المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية.

وطالبت العريضة الموجهة إلى الجالس على عرش المملكة بـ"إسقاط الحكومة التي جاءت لتفقير الشعب المغربي وضرب القدرة الشرائية منذ تشكيلها، وأهان وزراؤها الشعب المغربي في عدة خرجات إعلامية"، وفق تعبير أصحابها.

ويرى مراقبون أنه في حالة استمرار أجواء الاحتقان وغياب الثقة بين الحكومة والمواطنين، وخوفاً من أن تُصيب عدوى المقاطعة شركات أخرى، الأمر الذي قد يضر بالاقتصاد الوطني وصورة البلاد بشكل غير مسبوق، قد يتدخل الملك لصالح المواطنين بوضع حد لحملة المقاطعة التي تشرف على دخول شهرها الثاني من دون توقف.

أستاذ القانون والمحلل السياسي مصطفى السحيمي أكد أن الحكومة مطالبة بأخذ العبرة من الدرس الأردني، مشيرا إلى أن الشعب انتفض لأن مسألة القدرة الشرائية تحولت إلى قضية عامة بعد الإجراءات التقشفية التي فرضها صندوق النقد الدولي.

ويطالب صندوق النقد الحكومة الأردنية بتنفيذ هذه الإجراءات كجزء من خطة أجلها ثلاث سنوات، لجمع إيرادات بهدف تقليص فاتورة ديون البلاد البالغ حجمها 37 مليار دولار، والتي تعادل 95% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأمر الذي دفع الحكومة إلى رفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة على الشعب.

وأشار السحيمي، في تصريح لهسبريس، إلى أن هذه المقاربة خاطئة لأن المواطن لا يمكنه مواصلة تحمل تدهور القدرة الشرائية، قائلاً: "هذه خطوط حمراء ودرس لجميع الحكومات بالمنطقة، وخصوصا للمغرب، إذ إن انتفاضة 1981 اندلعت رداً على الزيادات في أسعار المواد الغذائية الأساسية".

تدخل الملك

ورغم تأكيد المحلل السياسي ذاته أن المغرب يختلف عن الأردن، إلا أنه شدد على أن الملك محمد السادس يُتابع يومياً تداعيات المقاطعة، ولكنه يترك المؤسسات تتحمل مسؤوليتها وتقوم بدورها، وتابع: "الملك، بصلاحياته الدستورية، يمكن أن يتدخل في حالة فشل الحكومة في احتواء أزمة المقاطعة".

ولفت السحيمي إلى أن الملك محمد السادس "ينحاز دائماً إلى صف المواطن والضعفاء، وهو ما تبينه خطبه الأخيرة، التي باتت بمثابة درس سياسي لكل المسؤولين الذين فشلوا في تدبير أمور الناس".

وبالنسبة للمحلل السياسي العمراني بوخبزة فإن حملة المقاطعة لا يُمكن عزلها عن المشهد السياسي العام في البلاد، معتبراً أنها تتأرجح بين ما هو سياسي وما هو اجتماعي.

وقال المتحدث ذاته: "في الظاهر يبدو أن الأمر متعلق بالقدرة الشرائية، ولكن هناك أيضاً جزءا سياسيا مرتبطا مباشرة باستهداف شخصيات معنية وشركات بعينها، ويدخل ذلك في إطار تصفية حسابات سياسية أو ضمن إعادة ترتيب المشهد السياسي بصفة عامة".

ويشير الأستاذ الجامعي، في تصريح لهسبريس، إلى أن استمرار فشل حكومة العثماني في تقديم أجوبة تشفي غليل المستهلك قد يفضي إلى اتخاذ إجراءات جديدة "يمكن أن نصفها بزلزال سياسي مرتقب، يصل إلى حد إسقاطها في حالة ما ربطنا المقاطعة بمؤشرات إعادة ترتيب المشهد السياسي"، وفق تعبيره.

وأورد الباحث في العلوم السياسية أن "الحكومة تعاملت بقصور واستهتار كبيرين مع حملة المقاطعة، ولم تقم بدورها منذ البداية كوسيط لاحتواء الأزمة الراهنة؛ ناهيك عن تصريحات بعض وزرائها التي صبت الزيت على النار".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:07
إن غير تغير الحكومات لن يفيد في شيئ الحل يجب دعم الحليب من صندوق المقاصة لإنهاء الأزمة الحالية
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-293
2 - متتبع الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:11
معا لإسقاط الحكومة بأكملها. جميع الوزراء و إعطاء الفرصة لحكومة "المعارضة"المنتخبة من الشعب. لا لحكومة الظل.
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107
3 - وارزازت الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:12
ان شاء الله خير لبد من زلزل فهد الحكومة
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99
4 - أستاذ باحث عن لقمة عيش الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:13
مطلبنا نحن معشر المقاطعين واضح لا يحتاج لا مجهر و لا زلزال وهو تفيض الأسعار التي وصل هامش ربح الشركات المقاطعة فيها حد الفحش .. سواء تغيرت المحكومة او لم تتغير
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294
5 - العمري الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:13
مند متى كانت حكومة غير متجانسة منبثقة عن انتخابات غير نزيهة قادرة على تسيير بلد. فاقد الشيء لا يعطيه و الفاهم يفهم
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151
6 - gogo الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:14
نتمنى هذا بفارغ الصبر.يارييييييبببت
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51
7 - وجدي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:14
وهل بقي وقتا اضافيا لهذه الحكومة كي تستقيل بعد كل ما فعلته في هذا الشعب ؟ بل يجب محاكمة وزرائها الذي اوصلوا بلادنا الى النفق المسدود وعلى راسهم زعيمهم الذي علمهم السحر بنزيدان
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102
8 - bouzebbal الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:15
بدأ يظهرُ جليا أن أحزاب المعارضة و حكومة الظل بدأت تركب و تدعم المقاطعة لمحاولة ٱستِعادة ما فقدت من ثقة شعب المداويخ. النتيجة و الله أعلم ستكون هي طرح فكرة حل حكومة العثماني التي كانت سبباً في أزمة البلد منذ الإستقلال، و ٱستبدالها بمُناضلين سياسيين يحبون وطنهم و شعبهم و مستعدون للتخلي عن مصالحهم من أجل مصلحتنا نحن طبقة!
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33
9 - وداع الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:16
سئمنا وعيينا بزاف من الفساد لي تجدر بزاف وقهرنا لأقصى حد، بغينا لي يخدمنا ويمثلنا وماشي يمثل علينا أيام الإنتخابات ومن بعد يبدا يضرب فينا بالزيادة فالأسعار وتجميد الأجور. مابغيناش تمخض الجبل فولد فأر بل بغينا زلزالدديال بصح بحل الحكومة والبرلمان والقطيعة مع زواج المال بالسلطة. #مقاطعون
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45
10 - المتتبع الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:16
في الحقيقة ان هذا ما ينتظره جموع المقاطعين لان ملك البلاد كان دايما بجانب شهبه اما هءه للحكومة وبرلمانيوها الذين اهانوا الشعب فلا مجال من طردهم لان حتى الاعتذار لم يعد مقبول
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-1
11 - عامر الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:16
نعم انها زلازل كما يقال لكنها تدغدغ مشاعر المزلزلين لا غير فينجو منها بأعجوبة انه زلزال لطيف جدا
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23
12 - omar الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:16
عن أي حكومة تتحدثون؟؟؟؟
هذه حكومة لا تمثل الشعب المغربي، أي حكومة هذه التي تسارع و يتسارع أعضاؤها "المحترمون" في تفقير و تعجيز قدرة الشعب في أبسط ضروريات العيش!!!
أي حكومة هذه التي ما فتئت منذ إعلان تأسيسها على تخريب لحمة هذا الوطن في كل قراراتها اللامسؤولة.؟؟
أين كنا و أين نحن الله في كنف حكم هذه الحكومة و إلى أين سيوصلوننا؟؟؟
لا أمل يرجى منكم يا " لا عادلة و لا تنمية"!!!!
فيقوا يا المغاربة إياكم ثم إياكم...
الشعب في واد و الأحزاب يتمازحون في واد.
اللهم انصر هذا الشعب العظيم.
مقاطعون ..
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30
13 - Ghomari الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:17
بئس لبلاد تعيش بالزلازل و النزوات التي قد تأتي و قد لا تأتي...
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27
14 - السوسي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:17
بالنسبة لمهرجان موازين .
نريد الاجابة على 3 اسئلة
1)من يمول مهرجان موازين.هل هو من ميزانية الدولة
ام من القطاع الخاص.
2)كيف تصرف هده الاموال .جمعية مغرب التقافات و الفنانين و السماسرة و الشركات المكلفة هل تمر عبر قوانين الصفقات العمومية ام فقط باك صاحبي و مول الشركة صاحبي ....الخ.....
ماهي القيمة المضافة بالارقام التي يقدمها مهرجان موازين .في خلق فرص الشغل و الاشعاع السياحي و صورة المغرب وغيرها من الكلمات الجميلة
وشكرا
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41
15 - N.H الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:18
حكومة الدل و العار لا تمثلنا كشعب مغربي بل تمثل اللوبيات لأنها تدافع عن مصالح من يقومون بإفراغ جيوب المواطنين المستضعفين وإتباع سياسة التفقير فلتسقط هذه الحكومة نحن مقاطعون لسنطرال ماء علي و إفريقيا إلى أن تحقق مطالبنا في أرض الواقع و ليس شفويا و كفى من إستحمار و إستغباء الشعب لقد وصل السيل الزبا
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23
16 - رشيد الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:18
على جميع المسئولين في مغربنا الحبيب كيف ما كان شانهم ان يعلموا انه من اليوم فصاعدا انه هناك شعب بلغ مرحلة النضج...فكما سندافع عن حوزة وطننا و استفراره فاننا سندافع بنفس القوة عن مقدرات و خيرات شعبنا ضد شردمة المفسدين و المحتكرين لقوت اطفالنا...لن نخرج للشوارع في مضاهرات لتجدوا لنا حجة قمعنا و تقتيلنا بل سنقاطع كل مفسد حتى نضع انفه في الطين...اللهم احفظ بلدنا و جعله امنا مطمئنا....
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30
17 - حلقة فارغة الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:18
لقد سئمنا من كترت الحكومات بإختصار يجب إزالة التماسيح والعفاريت لتعمل الحكومة بحرية ودون ظغوط
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26
18 - محمد جلال الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:18
انطلاقا من الواقع الملموس لما تقوم به المحكومة المغربية يثير انتباهي أنها تخدم مصالحها الشخصية والحزبية وتسارع في ذلك من أجل ربح الوقت لأنها واثقة باقتراب نهايتها المأساوية.إنها ليست قادرة على اطفاء بؤر التوثر بين صفوف الشحب المغربي الحر الذي ضاقت به الأزمات من جميع الاتجاهات.
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11
19 - مغربية الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:19
الحكومة عليها تحقيق مطالب الشعب لانه بدون شعب لا توجد حكومة واذا استمروا في التجاهل و طلوع وزراؤهم بالشتم وتلاستهزاء بالمغاربة .فافضل لها ان تحزم امتعتها وتذهب بوجه احمر قبل الطرد
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9
20 - FOUAD الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:20
فعلا . عانى المغاربة فقراء وطبقة متوسطة من سياسات بن كيران وخلفه العثماني . عانوا الامرين غلاء وفساد وفوضى ومذيونية لم يشهد المغرب لها مثيل وايضا تجميد الاجور. فعلا كان حزب البيجيدي ضد الفقراء والطبقة المتوسطة وبجانب الاغنياء وترك الفساد ينخر جميع المؤسسات وحتى المدن الكبرى التي يديرها رؤساء جماعات من نفس الحزب تعاني من العشوائية في التسيير والفساد والتدبير السيء حتى ان مدن كالرباط والبيضاء التجؤوا الى قروض دولية . لدا المغاربة من حقهم ان يتكثلوا في كلمة واحدة للمطالبة باقالة هذه الحكومة وحل البرلمان ولكي لا يضيع المغرب كثير من الوقت وضياع المال اعلان حكومة ذوو كفاءات ووطنيين لتسيير البلد لانقاذ ما خلفته سياسة العشوائية والفشل والاشتغال بدون برلمان لسنتين او ثلاث الى حين وضع المغرب على السكة الصحيحة
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11
21 - مدوخ الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:21
دابا واش العتماني هو رئيس الحكومة هههه هو راه غير مسخر البواجدة معندهاش كفاءات امشيو اتكمشو راه شوهوتو ريوسكم
ما هو مآل الزلزال الاول اين نتائج تحقيق رجال السلطة
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13
22 - nour الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:21
المغرب كل شيء فوضوي الا الفساد فهو المهيكل.
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29
23 - مهاجر من بريطانيا الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:22
السوال المطروح هل هو مع الشعب ام مع الشركات الكبرى بحكم ان له نصيب في بعضها؟ عليه أن لا يعين أصحاب سلطة المال كوزراء مثل اللص اخنوش وغيرهم نريد وزراء من أبناء الشعب.
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16
24 - مواطنة الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:23
للحد من الديون الخارجية يجب التضحية من جميع اطراف المجتمع بنا فيهم السياسيين و البرلمانيين و الوزراء والله لو يتساوي الوزراء و البرلمانيين فالرواتب مع الموظفين و الغاء التقاعد للبرلمانيين مدى الحياة و التعويضات الخيالية و البونات في كل شيء و السيارات الفخمة و الاختلاسات و الصفقات الشخصية و الفساد المالي و اعتبارهم خدام الدولة عن حق لا مصاصي دماء الدولة و الله سنكتفي بما جاد علينا الله من خيرات و يتفرغ شعبنا للعلم و الصناعة لا للتشرميل و الكريساج للحصول على 10 دراهم لتغيب عقله و ينسى واقعه.اين سيهربون من الله يوم القيامة انهم لميتون و انا لميتون و سوف يقتص منهم الضعفاء يوح لحساب
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12
25 - حلل وناقش الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:24
حكومة جلالة الملك ستقال من طرف جلالة الملك .ومن يحكم إذن.؟لم أعد افهم شيئا.
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16
26 - الحزب خان الشغب الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:24
العثماني خان بنكيران فكيف لا يخون الشعب ؟ حينما يخون الشخص صديقه ويطعنه بطنعة الغدر ويركب على إنجازاته فلتنظر منه أي شئ ..العثماني يجب إقالته بمقاطعة او بدون مقاطعة لأنه بكل بساطة ليس رجل دولة وليس سياسيا هو شخص انتهازي انبطاحي نفعي لا أقل ولا أكثر وإلا كيف يمكن أن تفسروا أن كل ما قاطعه بنكيران أملا في تشكيل حكومة قوية قبله العثماني بانبطاحية قل نظيرها ..العثماني يجب أن يذهب لحال سبيله فهو كان يعتقد بجشعه أن طرد بنكيران من الباب سيمكنه من الدخول للحكومة من النافدة واضعا ثقة زائدة في المخزن مخذرا بكلمات المخزن المعسولة ...يا سيدى المخزن له مصالحه وأنت كان عليك أن تبحث عن مصالحك وهو الاصطفاف وراء الشعب ...الان العدالة والتنمية لم ينل لا رضا المخزن ولا رضا الشعب فسيخرج مدلولا مدحورا وهذا كله نتيجة الغباء السياسي المفرط لهذا الحزب ولقيادته التي لم تستطيع حتى ان تبحث عن قيادات وكفاءات وازنة مدخلا للحكومة أشخاص خريجو الدراسات الاسلامية والجلسات التربوية .وأش هادو هوما رجال الدولة باش غدي نصلحو البلاد ...العدالة والتنمية مات حينما قرر أن يدير ظهره للشعب وان الاوان ليؤدي فاتورة الخيانة
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-2
27 - ENSIAS الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:25
إقتراح بسيط: يتدخل الملك لإعطاء الحكومة مهلة لا تتعدى شهر لإصلاح مشكل إرتفاع الأسعار والرفع من القدرة الشرائية للمغاربة بشكل كامل وجذري .. وإلا فهي عاجزة عن فعل ذالك
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-4
28 - med الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:27
Quand on veut tuer son chien ,on l'accuse de rage.
les chroniqueurs savent qui a bloquer le c de concurence pour laisser les plages de proffit aux amis
qui a laisser pourrir la situation a la SAMIR.
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4
29 - عبد العالي من فاس الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:27
المقاطعة فكرة حضارية بعيدة عن المزايدات السياسية.يجب أن نهتم بالمواطن الفقير العادي الذي لا يملك سوى أن يطلب الله تبارك وتعالى أن يصلح حاله في هذا المغرب والذي نعتبر أننا فيه غرباء.
المقاطعة بدات تمشي فالدم.
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9
30 - wood الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:27
حكومة العثماني كحكومة بن كيران كجميع الحكومات التي تعاقبت على المغرب لا حول و لا قوة لها و لا تملك من أمرها شيئا بل هي فقط واجهة لحكم المخزن الحاكم الفعلي و المشرع دون منازع و لا سلطة تعلو فوق سلطته . فالمخزن يتدخل في كل كبيرة و صغيرة بل حتى الامور التافهة نجده يحشر انفه فيها . و يتدخل في القضاء و ما محاكمة الصحفي بوعشرين الا خير دليل على ذلك حيت يوظف اجهزة الدولة من أمن و قضاء لتحقيق نزوات انتقامية .
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16
31 - حسن المغترب الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:27
لم تعد هده الزلازل تفي بالغرض و لا تدرُّ ايت مصلحة للمواطن، لانها عبارة عن قرارات شفوية لحظية و غير مستمرة، لان اسباب كل هده المشاكل هم المسيطرون على كل المجالات و محتكروها، اذا كان «اين الثروة؟» يعتبر زلزال فهد تساؤل يطرح اي مواطن لايسمن و لايغني من جوع، على عاهل البلاد ان يضع قوانين صارمة في مايخص اموال الدولة و الخيرات، كما الحال عند «بوتين»رءيس روسيا ،يشرف شخصيا على خزاانة الدولة و كلالخبرات شهر يتلقى تقريرا حولها ......
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10
32 - Mohajir الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:27
لقد سقطت الحكومة في عيون المواطنين ، ولم يعد لديهم أي ثقة في البرلمان
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7
33 - KAMاا الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:28
ا لمغرب في حاجة الى حل كل الاحزاب السياسية فهي مصدر الفساد المستشري في كل هياكل الدولة اما استبدال حزب بحزب فهو دوران في حلقة مفرغة وضياع لفرص الاصلاح
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8
34 - Rifland الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:28
Nous avons perdu près d'un ans pour former un nouveau gouvernent et nous revoilà repartis pour un X temps pour en former un autre qui sans doute sera semblable aux précédents et youpiiii viva la vie je crois que le défunt Khaddafi n'avais pas tort ,et si on faisait la même chose on réunira chaque bédouin des villages autours du chef pour qu'il puisse résoudre nos problèmes sa vas nous économiser une bonne fortune en plus on aura peut être plus de chance d'être entendus
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4
35 - داوي خاوي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:29
إسقاط الحكومة أو زلزال كما سميتموه......

المداويخ هل يستفيدون من دالك أقولها وأجزم على دالك لا و ألف لا و مليون لا

تدهب حكومة و تأتي حكومة و الأمور هي هي كما كانت من قبل

هناك خلل و فساد ينخر المغرب طولا وعرضا منظم و مهيكل

لكن المداويخ لن يتراجعوا عن مطالبهم المشروعة

المداويخ يراوضون الديناصورات و الفاسدين في البلاد و العباد مند الإستقلال إلى يومنا

كم اتمنى من الله العلي القدير أن ينصرنا على المفسدين و الديناصورات الكبار
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7
36 - العدلوني رشيد الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:29
واخا يقيل الحكومة والاحزاب والمجتمع المدني والنقابات ويحل البرلمان ومجلس المستشارين، ويبدل كلشي
سنبقى مقاطعون حتى تخوي سنطرال البلاد واخنوش ورباعتوا يردوا رزق المغاربة ويرد الفلوس اللي نهب باش أمّن على انخفاض المحروقات فامريكا. وحتى يتصلح نظام الاسواق بالجملة سواء د الاسماء او الخضر ويحيدوا السماسرية والمضاربين، ويرخاص الما والضو اللي كايمصو بهم الدم دالشعب، ونشوفوا مدارس جيدة، ومستشفيات بمعاملة حسنة للمواطن.
وبلا ما نعاودوا انتخابات بحيث حنا مقاطعين السياسة، بغينا حكومة كفاءات . الاحزاب مصات ونهبات فكل المجالات الادارية والاقتصادية والمالية، بغينا هادشي بتصفى باش وليداتنا يلقاو ظروف حسنة ، واش حنا ما قادينش ننتجو ونصنعوا ونخدموا البلاد ؟؟وعلاش ما نكونوش دولة بحال الدول اللي كا تقدّر الشعب ديالها وتخدم المصالح ديالوا؟؟ اولا حنا عبيد كانستاهلوا غا تسوطونا بالضرائب والغلا والاحتقار؟؟؟؟

اناشد ملكنا اميرنا ولي امرنا المفدّى، حفيذ النبي عليه الصلاة والسلام ان يقف وقفة الملوك الاشراف ، وان يعلم حفظه الله ان جده لن يرضى الا برفع الظلم والاستبداد والقهر عن أمته
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-1
37 - Simo الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:32
حدث بمثل هذا الحجم لا يمكن إلا أن نقول أن الملك سيزيد لمعانه في الأوساط الشعبية و منعرج جديد في المنظومة السياسية المغربية .
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-1
38 - ايوب الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:32
اولا وقبل كل شي نحن نريد النقص في اسعار المواد اللتي قطعناها وإن شاء الله سوف نقوم بحملات لمقاطعة مواد أخرى مثل زيت لوسيور وغيره
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4
39 - الحل الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:32
آقالة الحكومة وتخفيض الأسعار وإلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانين.
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7
40 - Kamal oujda الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:33
اقالت الحكومة ليست شرطا لوقف هذه المقاطعة بل تخفيض الاسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطن بالاضافة الى توفير مناصب لالاف الشباب العاطلين عن العمل ثم انشاء مكتب وطني لحماية المال العام تتحمل مسؤليتها في متابعة قضائيا لكن مسؤل تبث اختلاسه او تمرير اراضي الدولة باثمنة تفضيلية لخدام الدولة او من هم على شاكلتهم
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4
41 - هشام كولميمة الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:33
المغاربة الأحرار عبروا عن رفضهم للسياسات التي اتبعتها الحكومة...أكيد جدا أن الملك محمد السادس تابع و يتابع المقاطعة التي اقتربت من الشهرين.ما أريد التأكيد عليه :تجار الدين إلى مزبلة التاريخ، عدم ترك نتائج المقاطعة لأي كان الركوب عليها.خلاصة لن نسمح للتاجر الكبير المسمى بنكيران و الذي فقر الفقراء و أغنى الأغنياء بقولته الشهيرة(عفا الله عما سلف).من أنت حتى تعفو عليهم؟
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1
42 - Hamido الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:33
لا أدري كيف حشرت كلمة "زلزال ملكي"في قاموس السياسة المغربية؛وما الهدف من وراء هده العبارة؟ثم لماذا يحتج الناس وتتفاقم الأزمة ويأتي إعفاء مسؤول ما ببرودة ثم نسميه زلزالا.أين هي المحاسبة والمحاكمة؟ الزلزال يجب أن يضرب من اختلس أموال وأراضي الدولة .ومن عقد صفقات مشبوهة ومن ادخل أطنان الأدوية إلى المغرب ومن سمم أضحية العيد ومن ادخل المواد الغذائية الفاسدة.الزلزال الملكي أن تأتي الفرقة الوطنية من أربعين فردا ومباغتة كل سارق أموال الدولة.كيف تسمونه زلزال وكل مسؤول يتم توقيفه يظهر في مؤسسة أخرى.نحن لا يمكن أن نحيا بهده الأساليب وخصوصا في هده المرحلة التي جن فيها الناس من اجل كرامتهم.أين الملفات التي فتحها مجلس جطو؟هل تمت إدانة مصاصي الدماء؟أين وصل ملف هرهورة مثلا؟ والله العظيم ان المغاربة لم يعودوا يخافون من المخزن وإنما يخافون على وطنهم.
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11
43 - مواطنة الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:33
المحاسبة و لاشيء سوى المحاسبة

سءمنا من التعد يلات السباسية والمسو ولون يد هبون بتقاعد مر يح

مرروا قانو ن التراء غير المشروع
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3
44 - hamid الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:34
ماكاين لا زلزال ملكي لا والو..الزلزال هو ليغادي يضربنا حنا بارتفاع الأسعار وتجميد الأجور ويجي المسؤول يقولك قانون السوق هو هذا زاعما بيناتكم مع السوق.
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7
45 - abdou الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:35
ما يهم ليس الزلزال أو التغيير في حد ذاته و لكن ماذا بعد ذلك، ما هي النتائج الملموسة أو الأهداف المرغوبة و ما هو البرنامج الذي سيحدد من أجل الحد من استغلال ثروات البلاد من طرف نفس الطبقة المعروفة دون حق، كمواطن مغربي غيور لا يهمني أي حزب سياسي أو من سيترأس الحكومة بقدر ما تهمني مصلحة البلاد و المواطنين، أظن حتى و إن جئنا بحكومة من السويد لتعمل في ظروف تنعدم فيها النزاهة و المحاسبة و العدالة الاجتماعية و الديموقراطية و المساواة بين جميع مكونات الشعب المغربي، لن نصل لأي نتيجة، إذن الحل ليس في الزلازل و إنما في إنزال دستور فعلي تتفق عليه جميع مكونات الأمة بطريقة ديموقراطية نزيهة، بدون استعمال الطبول الاشهارية و انتهاز سذاجة الأغلبية الخبزية، دستور يليق بالعهد الذي نعيشه حيث تعطى فيه الأولوية للإنسان المواطن الذي هو بمثابة الدينامو المحرك لأي تطور و ازدهار مجتمعي، و الذي يعتبر بمثابة الثروة اللامادية الحقيقية، و كفانا استغلالا للثروات بدون حساب... كفى من فرض الرأي الواحد باستعمال القوة البدنية و اللفظية أو الفكر الديني المنوم للعقول، ما يرجعنا لسنوات رصاص جديدة...
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46 - يوسف المكناسي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:35
السلام عليكم.
بما ان المقاطعة دامت اكثر من شهر و نصف تقريبا و لم يصدر اي تغيير في الأتمنة هذا يذل على ان الحكومة لم تعطي اهمية للمواطن.
و الشركات المقصودة لم تكن متضررة كما ينبغي
اذن ما هو الحل؟؟؟
الحل هو واجب كل مواطن ان يبقى متشبث و يجب قطع كل ما هو غالي اي كل منتوج مرتفع التمن و الحمد لله نحن كا مغاربة نعيش بما قسم الله لنا و ليس بما صنع اخنوش و اعداء الشعب
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4
47 - miftah الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:36
حكومة خونة مصاصين دماء الفقراء والمساكين إرحلوا رغما عنكم يتدخل صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وايده العاهل المحفوض الدي يتماسك مع الضعفاء والمحتاجين والقدرة الشرائية للعيش
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3
48 - حكومة فقط قشرة الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:36
الحل الوحيد هو اختيار قضاة مستقلين من طرف الشعب ومحامين لكي ينظفون هذه الدولة من كل انواع الفساد دون استثناء دون أن يعلوا أحد على القانون....وتغيير الدستور بإقامة ملكية برلمانية مثل دول هولندا وبريطانيا....
الحلول الترقيعية لن تجدي بتغيير اشخاص لمص الغضب الشعبي....لأن الوقت حرج جدا.
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5
49 - عثمان الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:36
فالحقيقة هاد الشي هوا اللي خاصو ايكون
خاص الملك سيدنا يتدخل لانه هو الوحيد دابا اللي غادي يحل هاد المشكل. الحكومة مقدراتش و الاخوان ديال العدالة و التنمية شبعو لعاقة او ولاو غير ساكتين . ولاو خايفين حتى من الهدرة باش يبقاو جالسين فالكراسي. المهم حنا كشعب فاهمين و غير كنتفرجو و الفيلم راه قرب يسالي. بقات الحلقة الاخيرة راها قريبة. انا مكرهتش نشوف سيدنا الله ينصرو هوا يخاطب الشعب و يخليه يحس بالثقة. اما هادو اللي كاينين دابا سلات معاهم الثقة مني كاع زيانو و تبدلو ليا او ولاو مبوكسين مني كانو مهشكرين . المهم ماشي هو اللوك الله يسهل عليهم. ولكن اش دارو لهاد الشعب. انا بعدا حسيت بانني فهات الفترة المستوى ديالي نزل و مستافدش حتا حاجة. اصلا مني هوما قلبو على السي بنكيران صاحبهم اللي طلعهم رفتهم اصحاب المصالح و الافضل كان خاصهم ينسحبو من الحكومة هاديك الساعة لو كانت عنهم شوية النفس. و عاش الملك و عاش الوطن و عاش الشعب المغربي .
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-4
50 - صنطيحة السياسة الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:37
أولا

الملك ملتزم تماما بالللعبة الديموقراطية ... لسبب بسيط لأن قضية الصحراء جعلت مجلس الأمن يتابع التزام المغرب سياسيا وحقوقيا ...

ثانيا

باش الملك يتدخل خاص تكون الحكومة عندها حلول وما دارتهاش ... وهادي لابسة الحكومة لأنها لت تفعل مجلس المنافسة ولم تراقب الأسواق ولم تحدد سقف لربح الشركات ... كما أنها لم تحمي العامل البسيط من الطرد التعسفي من قبل الشركات ...

ثالثا

السؤال الأهم ... هاهي طاحت الحكومة .. ومن بعد ؟

الحلول اللي كاينة

1- تتعاود الأنتخابات - مع أنها مكلفة ماديا ومعنويا

2- تعيين الملك لشخص من نفس الحزب لتكوين الحكومة بحال عزيز الرباح أو الرميد
3- تعيين شخص من الحزب رقم 2 في الإنتخابات اللي هو البام
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51 - الوارد الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:38
المسؤولية تقع على عاتق رئيس الحكومة الذي يتصرف بطريقة غير مسؤولة تجاه هموم المغاربة.
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52 - حميد الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:38
لقد مروا علينا زلازل كثيرة و لم نلاحظ اي تحسن،بل بالعكس تفاقم الوضع و اصبح كارثيا سواء اقتصاديا او اجتماعيا بل و حتى اخلاقيا،نريد شيءا ملموسا اما الكلام و الغضب فقد سءمنا منه.
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9
53 - عادل الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:39
كل مرة فيه مشكل تسقط.الحكومة. و الكل يعرف ان الحكومة لا تحكم بل تنفذ أوامر فوقية.
ملوك العرب اليوم يعينون حكومات ثم يسقطونها لاسكات غضب الشعب.المشكل في الذي يعين و يسقِط.
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54 - احمد الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:39
مطلبنا واضح القضاء على السمايسرية والفساد وتخفيض أسعار المواد الأولية وتحسين وضعية المواطن مع الزيادة في الاجور. مقاطعون حتى الإجابة .
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55 - سلامة الوطن امانة . الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:40
معالجة مشاكل المواطنين المتعددة والمتراكمة لا تحل باسقاط الحكومة وتنصيب اخرى .اعتقد ان الأمر يتطلب ارادة سياسية جادة وحازمة لضمان استقار المغرب .الذي نتمنى له كل خير ...
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56 - عبد الواحد لقتيت الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:41
احسن رد لحكومة العدالة و التنمية هو حلها. لأنها ببساطة لا تكثرت للمغاربة و لهمومهم و انشغالاتهم
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57 - مكلخ الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:42
اذا كان المغاربة في اطار نضالهم الشعبي يحاولون احترام الخطوط الحمراء التي تشكل ثوابت الأمة ، فنعتقد أن الليبرالي المتوحشة لا تشكل قطعا خطا أحمر بالنسبة لشبابنا الواعد ، لأن الخضوع لها هو بمثابة تكريس لألية الأستغلال الرأسمالي التي تهاجم القدرة الشرائية ، لذلك فهناك تناقض بين المفاهيم يفرضه الواقع هو أن الرعايا هو أناس واقعون تحت رحمة الرأسمالية المتوحشة ! يا لها من مهزلة تاريخية يتضاحك من خبثها نخبة من المثقفين الفرنسيين ! لذلك فقد عمل المخزن على قمع كل المطالب المشروعة لمواطنينا : من ضرب بالعصي ، وجرح في الأطراف ، وتهشيم للعظام ، وجر ورفس ، وتعذيب في مخفر الشرطة ، وضرب على البطن وعلى الوجه ، وشتم وقذف في الأعراض وتخويف ، لم يبقى له إلا أن يستعمل السلاح من اجل قتل الموطنين ، المخزن يريد لجم الأفواه الجائعة . من كل ذلك فإن المقاطعة هي السلاح الوحيد الذي يجب إستعماله بفعالية أمام هذا الوحش الجبار الذي تشكله الليبرالية الفجة .
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58 - مصطفى الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:42
الحل السحري هو تخفيظ الضريبة على المواد الغذائية إلى 6% بدل 21% مثل بعض الدول الأوروبية. لا يمكن للفقير أن يؤدي 21% على الأغذية الضرورية.
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59 - malade mental الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:43
nous sommes gouverner par des différentes nationalités .un étranger est la pour ramasser des pognions uniquement .le paye doit etres gouverner par des citoyens marocains
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60 - اسمي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:43
المقاطعة اصبحت سلاحا في يد المغاربة لمحاربة الحكومة و وضعها امام الامر الواقع
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61 - داخل سوق راسي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:43
الحكومة غير مسؤولة ولو على نفسها، هي محايدة بل غير معنية وسلبية، تركت الشركات الكبرى تفترس جيوب الشعب دون تدخل، بل احيانا ايدت الشركات المعنية. إذن لا حاجة للمواطن بعد هذا بالحكومة او بعدمها ما دامت المقاطعة نابت عن تدخل الحكومة المحايدة، اعتقد المواطن ان الحكومة وجدت لحماية الشعب من الجشع لكن ، صارت مثلها مثل المنتخب الوقور الذي لا يريد مشاكل لا مع الشركات ولا مع الشعب، داخلين سوق راسهم في هذه الامور باستثناء الراتب والتعويضات ، همهما هو الاستمرارية والجلوس لاطول مدة في المنصب ، واجزم تسلم.
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62 - المغربي الحر الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:45
لا اظن ان يكون اي زلازال مادام الكل يستفيد من بزولة الشعب المغلوب هلى امره .في الدول التي تحترم شعوبها لا تمر ايام حتى تتخد الاجراءات اللازمة اما في المغرب المقاطعة تقارب الشهرين ولم نرى اي اجراء ماعدا التهديد والوعيد وبكاء التماسيح .
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63 - جمال ابو ايوب _ الرباط الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:46
السلام عليكم .تحية لقراء هسبريس الكرام .نتمى وندعو الله تعالى ان يكون هذ الزلزال قريب جدا لان هذه الحكومة لم تقدم للمواطن المغربي اي شيئ بل العكس هو الذي حصل واصبح وزرائها الذين كانو بالامس القريب فقراء يدافعون عن الفقراء اصبحوا اغنياء ويدوسون على رقاب الفقراء نتمنى بمناسبة العشر الاواخر من الشهر الكريم ان يكون زلزال ملكي يريح الشعب من هذه الحكومة وتاتي حكومة تاخذ بيد المواطن المغربي وبالمغرب الى شاطئ النجاة حفظ الله المغرب من كل سوء وعواشركم مباركة
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64 - بن الطيب الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:46
حقيقة واضحة مثل الشمس أن كل حزب يسمي نفسه إسلامي .... لا يصلح لتولي شؤون المواطنين ، لقصور تصوراته والإستبداد برأيه وأثقال كاهل المواطن المستضعف ،بل أن جل مسؤوليه ليس لهم هم سوى مصالحهم الخاصة وحصولهم على امتيازات ...اللهم اكشف هذا الثقل الذي جثم على صدور المغاربة وبخاصة الضعفاء منهم ....فوالله أن الأحزاب الأخرى التي لا تسمي نفسها إسلامية (رغم أنهم مسلمون) سواء اكانت من أقصى اليمين أو أقصى اليسار أرحم وألطف من هذه التي تدعي أنها اسلامية ،
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65 - المحتار الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:46
عوض البحث عن حلول، الحكومة اللتي جائت من صلب الشعب تدافع عن الشركات. أيتها الحكومة، ألا تعلمين ما هو دور الضريبة على القيمة المظافة؟ ألم تفكري في استعمالها إلى حين أن تجدي الحلول، عوضا عن استعطاف زبناء الشركات من أجل شرب الحليب بعد أن "عايرتموهم". ألا تعرفين أن المشكل الكبير في الغلاء هو الطاقة بسبب كلفتها. فكري أيتها الحكومة. كوني كاولائك الطلبة المجتهدين الذين يفوزون بشواهد عالية تثبت ذكائهم...
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66 - سعيد الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:47
والله يضحكني بعض الناس الدين يتحدثون عن الحكومة، المعارضة، الانتخابات، إلخ... منذ أن كنت في عمر العاشرة أدركت أن شخصا واحدا هو الدي يحكم هدا البلد. الحكومة مجرد منشفة أو شماعة يعلق عليها الفشل و إن كانت أشياء إيجابية فهي بفضل الحاكم. مثال : ارتفاع أسعار البترول في السوق الدولية فهي بسبب الحكومة و أما سقوط الأمطار فهي بفضل الحاكم. الحاكم مزيان غير اللي دايرين بيه شفارة ههههههههه شكون لي عينهوم تما جداتي ههههه
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67 - ملاحظ الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:47
الملك شخصيا يؤكد غير ما مرة بأنه لم يعد يثق في السياسيين والأحزاب وحذرهم غداة "الانتخابات" بأن تهافتهم على المناصب لايعد مغنما ولاالمسؤولية والمنصب ريعا سياسيا تجود به الدولة والمواطن....
والمواطن يتحمل جزءا من المسؤولية ولاسيما الذين شاركوا في مهزلة الانتخابات(لايمثلون الاغلبية العازفة والتي لم تشارك )حيث حثهم الملك على حسن اختيار ممثليهم وليس بيع أصواتهم. ..
مع العلم أن ليس في هذه الأحزاب ما يستحق التصويت والترشح. ..
والكل مدرك أن هذه الحكومة والبرلمان لاتمثل الشعب الذي هجر الصناديق وكفر بها ومع ذلك تدعي الحكومة والبرلمان تمثيلية الشعب بينما العكس هوالصحيح حيث قال الشعب وغالبيته كلمته حين لم يشارك ..والآن بدأت تركب موجة المقاطعة لتسرقها من الشعب كما سرقت تمثيله....
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68 - حزب المقاطعة الإفتراضي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:48
المغرب هو البلد الوحيد الدي لم نسمع انا وزيرا ما قدم استقالته...
غادي يخلي بير ديال لعسل تيغرف منو هو وتريكتو ....وفين غا دي يمشي؟
الإستقالة تكون في الدول التي تحترم ارادة الشعب .
اما المحكومة التي تدافع عن شركة ضد شعب لا يخير يرجى منها
وتصويتي عليكم ايها الملتحون المزيفون غلطة وندمان عليها.
#مقاطعون حتى تستقيل محكومة الذل.
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69 - ناظر الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:49
ماشي غير هذه الحكومة لوصلت المغرب لهذه الحالة بل حكومات متعاقبة ولكن ولاية بنكيران اسقطت البلاد في هاوية عميقة التفقير والغلاء والبطالة واغناء الاثرياء ودخول جميع القطاعات في اضرابات ي ومية واحتجاجات ومشاكل لاتعدوتحصي واخطر ماوقع فيه بنكيران الزيادة في الوقود رغم انها كانت في الاسواق جد رخيصة واصلها من 7دراهم الي10دراهم وجاءت حكومة العثماني وكملت بالزيادات والتصريحات الامسوولة سب المواطنين من طرف اعضاءها وزيد وزيد. ( تثمة ) وافساد صندوق المقاصة
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70 - brahim de tiznit الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:51
نتمنى من عاهل البلاد التدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن انقاذه قبل فوات الأوان , الحالة النفسية لجل المغاربة وصلت الى مستوى خطيييير.
الحلول العاجلة : حل الحكومة , حل حزب البيجيدي المشؤوم , محاكمة ناهبي المال العام , اطلاق سراح معتقلي الريف و جرادة.
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71 - مغربي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:51
التخربيق دابا اجي زلزال لبلاد كلها دخل غرفة الانتظار ديال 6 شهور و كلشي واقف هاد السياسة ديال فين غدينا في اخونا
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72 - مغاربي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:53
نريد ان نساهم جميعا في التغيير لا ان ننتضر الفرج من شخص ، هادي راها بلاد ماشي فيرمة.
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73 - مغربي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:53
لماذا حين تهيج الأمواج ... يسمح للشباك ... باصطياد السمك الصغير
فيما تهرب الحيتان

تصبحون على وطن ... الحاكم خادم والخادم حاكم
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74 - elamiri elmamoun الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:53
واجب على جلالة الملك الإسراع في إتخاد تدابير كفيلة بإمتصاص الغضب الشعبي إلى حد تغييره بالسعادة والإفتخار بالإنتماء لوطن إسمه المغرب. في إطار دولة القانون والمؤسسات يعلن جلالة الملك رئيس الدولة عن إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على السيد النائب العام لمتابعة كل المتورطين في الفساد الإداري ونهب المال العام وتأكيد الدعم بكل ما يلزم المجلس الأعلى للحسابات ومجلس المنافسة والنيابة العامة لتعميم تدخلاتهم في الإفتحاص والبحث مع كل الجهات التي لم يسبق أن خضعت للتفتيش سابقا. ولا ضير في إعلان العفو المسبق لمن يتقدم بإعادة المنهوب مع فوائده مرفوقا بالإعتذار وطلب العفو. ماعدا هذا سيبقى الأمر مجرد تجميل لن يستطيع الصمود أمام نزعة الشعب الحر الأبي العزيز على جلالة الملك، ولنا الثقة العالية في جلالته مع صادق دعواتنا له و للشعب بدوام العهد على المحبة والولاء لبناء وطننا على أسس صلبة وعادلة.
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75 - مصطفى الطنجي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:54
لكي يستقيم الوضع وجب تعميم المنافسة بين الشركات و إلغاء الشركات السيادية التي تحتكر الاقتصاد الوطني كما يجب بناء مؤسسات سياسية تجعل الشعب قادر على مقاومة العدو الاقتصادي الداخلي كان فردا أو جماعة وذلك سلميا .
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76 - مواطن.رقم.34مليوم الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:57
نريداسقاط.هاده.الحكومة.المشؤمة.
ومجاسبت.كل.اعضاءها.وعلى.راسهم.
الساحر.الكبير.بمكيران.
ان.صمام.الامان.هو.صمدوق.المقاصة.
يجب.ارجاعه.
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77 - marocaine الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:59
لحسن الداودي اعترف ل medi1 بان بعض شركات المحروقات زادت على المواطن 1 درهم في اللتر واعترف كذ لك بان اثمان السمك في بعض الاسواق مرتفعة و بان هناك فساد في الدقيق المدعم ...... ايوا بزاف براكا علينا من هاد الحكومة و اللي كايفقاس المغاربة وجهو قاسح
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78 - حسن الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 10:59
وصلنا نقطة الاعودة ولا ثقة، المتأمل في حركات وسكنات الساسة في بلدنا يصاب بدوار ودوخة وهناك إعتقاد أن المسؤولين تنعدم فيهم الروح الوطنية ولا يتوفرون على أذنى درجاة الخبرة والتسيير، وممكن جدا أن يكونوا خبراء مراوغين منقادين يضربون بأيدي غيرهم بسبب فسادهم ابتلعوا صنارات وهم تحت رحمة المبتزين التماسيح والديناصورات المختفية وراء الستار، فهل إن سقطت حكومة ستنتخب أخرى ؟ كيف والشعب سمقاطع الإنتخابات كما قاطع أخطوبوط الريع.

أما عن أخذ العبرة فمن الأفظل أن توخذ من الدول المتحررة الديموقراطية مثل إسبانيا ومحاولة تقليدها في مصداقية عدالتها وأمانة سلطها أما ننقل ونراكم وسخ على وسخ سنتسخ مرتين .
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79 - كابتن ماجد مقاطع الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 11:00
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. الشعب المغربي يتلقى شتمة جديدة هي أصحاب البيكاﻻت . نحن المداويخ ﻻيهمنا تغيير الحكومة هي فقط تغيير أشخاص وأسماء . إن الشعب المغربي المداويخ يريد أن ياحس بالتغيير في جايبه . مثال : إذا ذهب إلى المكتبة ليشتري أدوات المدرسة يجب أن يكون الثمن رمزي أقل من المعتاد . و إذا ذهب إلى المستشفى يجب ان يؤدي ثمن رمزي . و الضرائب و المواد الغذائية الأساسية. و خفض فاتورة الكهرباء والماء . ماتديوش عليا أنا غير من المداويخ .
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80 - مصطفى كاراطيكا الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 11:05
حنا مقاطعين القطاطعية د البلاد إلى هلكو البلاد والعباد بالغلاء وغادي نقطعو السياسيين وكل هذا الوزراء والبرلمانيين الأشباح إلى طالعين وكلين وهبطين وكلين وكل هدفهم هو يكبرو كروشهم والي موقع إقالة ومحاسبة المفسدين دبا نضربو ليهم مواعيد في الانتخابات الجايا حيت شعب فاق وعاق وصلت ليه تا العظم وحسبنا الله ونعم الوكيل
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81 - عبدو الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 11:07
لا بد من حكامة جيدة ليست حكامة الداودي. حكامة تتحرى المشاكل في علاقة الإدرة بالمواطن. حكامة ضد باك صاحبي ومعايا ف النقابة صاحبي ومعايا ف الحزب صاحبي. حكامة تبحث عن الكفاءات وليس عن الإمتيازات. حكامة تخدم المجتمع. علينا أن نعرف ماذا لنا وما علينا. ما نملك لكي نستثمره وما لا نملك لنجتهد في البحث عليه. كل سنتيم من مداخيل الدولة علينا أن نعرف مصيره: الحق في المعلومة. التعليم علينا أن نحمل المسؤولية للأستاذ في نهاية السنة ونحاسبه على ما تلقى تلامذته، لكن نوفر له القسم والسبورة والكتب وأجواء العمل. لكن المحاسبة في نهاية السنة. ما دور المفتشين الذين أصبحوا مفتشين تحت الطلب. عفاك سير فتش ليا هداك السيد راه من جهتنا. ويتم إغراقهم بالهدايا والمأذبات في كل مناسبة حتى يبلعوا ألسنتهم. الصحة لا بد من توظيف جحافل خريجي المراكز المشومرين الذين قضوا ما بين سنتين وثلاث سنوات بمراكز التكوين ثم بعد ذلك أتى الوردي وطبق سياسة الحكومة الفاشلة التي أفرغت المستشفيات إلا من القطط والمرضى. التجهيز: انظروا إلى طريق زاكورة وورزازات وتنغير والمحاميد. كيف يمكن لهؤلاء أن يسيروا في هذه الطرق دون حوادث...... أفيقوا
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82 - ريحان الريش الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 11:08
وما هو الفرق إن تغيرت أو بقيت.سواء أستقيلت او أقيلت.لا فرق.الشعب يريد انخفاض الاسعار.لا نبحث عن تغيير الوجوه بقدر ما نبحث عن العيش الكريم لا غير.أما الحكومة فقد فقد الأمل منها منذ زمن.
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83 - هشام الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 11:08
شكون اللي حاط هد الحكومة اصلا شكون حايد بنكيران وحط العتماني شكون مورا الانتخابات حط حكومة الظل؟؟؟
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84 - مقاطعون...للغلاء رافضون الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 11:12
‎إن حكومة خدام الدولة العاجزة و الفاشلة تمر بأحلك الظروف و أسوأ أيامها فمن جهة أولى لا قدرة لها على إرضاء الشارع المغربي و الاستجابة للمطالب العادلة و المشروعة لجماهير الحراك الشعبي المقاطع بضرورة خفض الأسعار المرتفعة صاروخيا و إيقاف الاحتكارات الكبرى وشجع حيتانها و ديناصوراتها و من جهة ثانية لا قدرة لها و لحزب الباجدة الذي يقودها على مواجهة الملياردرات النافذين في هاته الحكومة و هم أرباب هاته الاحتكارات و يسيطرون على أهم و أبرز القطاعات الحكومية التي تمس المعيش اليومي لعموم المواطنين المغاربة، و من جهة ثالثة يتيين أن قيادة الباجدة الجديدة و باقي الدكاكين السياسوية تحرص على إستمرار تحالفها الأغلبي المتصدع ضدا على مطالب الحراك الشعبي المقاطع. ‎
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85 - مزلوط الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 11:12
نحن لسنا في دولة و اما في مزرعة .
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86 - يوسف مكناس الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 11:16
كما يقول المثل الشعبي. الكار خاسر وهما كيبدلوا الشيفور
بمعنى أن الأحزاب السياسية غير قادرة على إنتاج نخب تستطيع تسير المغرب.همهم هو التبجح و نهب المال العام و الاصطفاف بجانب الظالم و الفاسد و عبادة المحتكرين.
حتى لو غير الحكومية فبماذا سيستبدلهم باقر منهم.
المغرب غير قادر أن يلد مثل مهاتير محمد. فعندما ترى ساجد الخلفي العثماني أو لعرج وبنسعيد و رميد فتأكد بأنهم الدليل إلى الهاوية و الانحطاط والغاية هي الزوال إلى الأبد
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87 - مغربية الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 11:16
شخصيا اعتقد ان اقالة الحكومة ليست الحل.فلطالما تعاقبت علينا حكومات ادهى وامر .كاع ولاد عبد الواحد واحد ومتبدل صاحبك غا بمكرف .كيكونو مزيانين دكاترة كيف ماهو الحال الان غتيكلسو فالكرسي وكيتبدلو ولي غيجي مغيكونش حسن.دابا غنقصو لينا من الاتمنة .و دعمو المواد الاساسية . و خاليهم راه وجودهم بحال عدمو
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88 - وجهة نضر الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 11:18
المشكل ليس في الحكومة او في التسيير بل المشكل يتجلى في ضرورة رفع جنود الخفاء يدهم غلى ثروات البلاد من فوسفاط و... لكي يتسنى لاءي حكومة كيفما كانت ان تشتغل فالموارد هي الاساس للاءشتغال وليس تغيير الحكومة واخا تجيبوا الجنون ماتبدل حتى شي حاجة الترواث هي الاساس لاءي تقدم.
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89 - موحا الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 11:22
1)إنه فعلا أمر مخز أن يتم تضخيم شيء تافه إسمه "المقاطعة" و الهاء الشعب عن مشاكله الأساسية و تصوير المقاطعة كأنها فتح مبين.
ياأمة ضحكت من جهلها الأمم
المغرب يعيش أزمات كبيرة و بنيوية (أهم من ثمن الحليب و الكزوال و سيدي علي ) في شتى الميادين أولها الفساد و التنمية البشرية و الإقتصادية و التشغيل
2)هل مجرد تغيير أسماء تسمونه "زلزال"
هل إسقاط الحكومة تتم بسبب تافه و هو المقاطعة في الوقت الدي يتم فيه اسقاط الحكومات على أساس الفساد و النمادج الإقتصادية و .....
هل الحليب و الكزوال و منتوجات تستحق المقاطعة لماذا لا تقاطعون العقار و قنوات التلفزة المغربية و .....
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90 - أين المفر الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 11:22
آودي تا واحد ما عندو النفس على شعب هد البلاد آشمن حكومة لي غتجي محل هادي لي كاينة دبا ؟ كلشي تجرب و تا حكومة ما طفراتو راه ما تبدل صاحبك غير بما كرف و كيف كيقول المثل راه حلوف زعبول .
راه ما بقى غي نعيطو على les extraterrestres يهبطو يحكمونا
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91 - hdidane الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 11:22
Dans cette perspective, ne fallait-il pas boycotter les prochaines élections ?
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92 - تغيير ماذا؟ الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 11:24
لماذا لا نقتدي من عالم كرة القدم، لما تكون الفرقة فاشلة يتم تغيير الاعبين باخرين ولاكن أحيانا لا تنفع احسن الاعبين مع مدرب ضعيف....والفاهم يفهم
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93 - جريء الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 11:27
كلمة زلزال، مجرد خرافة و صدقناها.
العمال ازيحوا من مناصبهم، و لا زالت المناصب فارغة لمدة شهور، و مصالح الناس متجمدة.
فقض نضخم الاشياء لايهامنا بان هناك من يحمل هم الشعب، و لا اعتقد !!!!!
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94 - بودواهي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 11:28
تغيرت الحكومة أم لم تتغير فالمطلوب أساسا و بشكل اني و استعجالي هو الزيادة في الأجور بنسبة لا لا تقل على 20\% و الزيادة في التعويضات بشكل معقول و تخفيض الضرائب و تخفيض اسعار البنزين الى النصف و تخفيض سعر كل المواد الاساسية إلى النصف من زيت و سكر و حليب و شاي و غيرها.... و القيام بكل الإصلاحات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و تقليل عدد الوزراء و البرلمانيين الى النصف و تخفيض رواتبهم و إلغاء تقاعدهم و التراجع عن كل الامتيازات الفادحة التي يتمتعون بها على حساب ميزانية الدولة و على حساب قوت جماهير الشعب ....و للتدكير فالمقاطعة مستمرة و ستتصاعد إلى حين إنهاء الإجراءات السالفة الدكر و التي هي مطالب شعبية لا يمكن التنازل عنها ...
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95 - مواطن الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 11:28
الله.اما.زلزال.الحكومة.وازالة.انقاضها.
وبناء.حكومة.اخرى.مكانها.بمواصفات.
مغربية.ومقاومة.لزلازل.القتصادية.
الله.اما.رزقهم.زلزالا.مدمرا.يارب
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96 - Said France الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 11:28
Ce gouvernement ne représente pas le peuple marocain
il faut que le Roi dissout ce gouvernement et faire de nouvelles élections anticipées
sinon il y a un gros risque que ça dégénère
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97 - مهتم الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 11:28
المشكل في المغرب ليس هناك بديل جميع النخب جربت لا معارضة ولا موالات الكل في ضفة واحدة
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98 - zyad الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 11:29
أعوذ بالله من حكومة افقرت الشعب واغنت الغني حكومة لا شعبية وزراءها تجار يا لها من مفارقة عجيبة. السلطة والمال يؤدي إلى الخراب فالذي يجب أن يتحمل مشاكل الاقتصاد هم الوزراء الذين أصبحوا بين ليلة وضحاها أغنياء قرونات نسبة لقارون في وقت فرعون بمصر. يا الله بعد 5 سنوات من الاستوزار أصبحوا مثل قارون ميليونيرات العصر. أما الشعب فقد افقروه انكم ترون أن الوزير الغني بوانو يحرض العثماني في زيادة ثمن قنينة الغاز لا نقدر نحن على الزيادة أمثاله هم الذين يخربون الاقتصاد الوطني فهم من يتحمل المسؤولية ونحن مقاطعون. الله ينصر الملك. الله غالب.
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99 - حريه تعبير الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 11:29
انا كنگول صاحب الجلالة بكول وضوح المغرب غادي فهويا الا مكنش تتدخل صحيح وكبير باش تنقد الأمور لزم يقطع الطريق علا أصحاب التروات الفحيشه لزم تقزيم الوبيات لي كتكل لحم الشعب ديالك لزم انشاء محكمه خاصه الوزراء وخدام الدوله لزم تغير بزاف القوانين لي دارت فالسبعينات لزم تقسيم التراوت علا المواطنين بالعدل كل واحد حسب عمله العمل مقبل الاجر لزم يتعاد النضر فالسياسة العموميه لزم يتعاد الاقتصاد الوطني وتبنى التيقه بين الدوله والشعب والشفافية فكول شيء سياسية الترقيع والتسويف مبقاتش وكلاه فالمغرب
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100 - Karim الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 11:30
Pourquoi les"" gains"" sont toujours privatisés et les pertes "sociabilisées"?
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