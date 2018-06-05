سفير نيجيريا: "مشروع الغاز" في الطريق الصحيح

هسبريس من الرباط

استقبل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، الاثنين بمقر المجلس، "بابا كَاربا"، سفير جمهورية نيجيريا بالرباط.

وخلال هذا اللقاء نوه المالكي بالعلاقات التاريخية والمتعددة التي تجمع المغرب ونيجيريا، مشيرا إلى أن البلدين "يقتسمان القيم نفسها ويتبنيان الإسلام المعتدل الذي ينبذ العنف والتطرف ويقبل الآخر"، كما أضاف أن المملكة "تدعم جهود نيجيريا في محاربة الإرهاب"، مستعرضا في السياق ذاته أبرز ملامح الإستراتيجية التي وضعتها المغرب لمواجهة هذه الظاهرة.

وعلى المستوى البرلماني، أعرب رئيس مجلس النواب عن عزمه الدفع بالتعاون الثنائي بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين نحو آفاق جديدة ومتنوعة، موجها بالمناسبة دعوة إلى رئيس مجلس النواب بنيجيريا من أجل القيام بزيارة عمل إلى المغرب والتباحث حول سبل تعزيز روابط التعاون بين البلدين والارتقاء بها في كافة المجالات.

من جهته، أكد سفير جمهورية نيجيريا أن الزيارة التاريخية التي قام بها الملك محمد السادس إلى البلاد سنة 2016 "شكلت منعطفا في تعزيز العلاقات بين البلدين والارتقاء بها في كافة المجالات".

وأوضح المتحدث أن اتفاقية إنتاج الأسمدة التي تم التوقيع عليها بحضور قائدي البلدين "لها تأثيرات إيجابية ملموسة على اقتصاد نيجيريا"، وأن "مشروع خط الأنابيب لنقل الغاز من نيجيريا إلى المغرب ومنه إلى أوروبا مرورا بعدة بلدان من غرب إفريقيا يسير في الاتجاه الصحيح وفق الخطة التي تم وضعها".

وثمن السفير في الأخير المنحى التصاعدي الذي تعرفه علاقات التعاون بين البلدين، معربا عن شكر الملك ومشيدا بالتزامه في تقوية العلاقات بين البلدين؛ كما أكد على أهمية تعزيز النقل الجوي بين المغرب ونيجيريا، مشيرا إلى أن حركة المسافرين بين البلدين تعرف طفرة كبيرة، ومعربا عن الأمل في توسيع شبكة النقل الجوي بينهما لتشمل عددا أكبر من المدن النيجيرية.