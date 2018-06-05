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الرئيسية | سياسة | "البام" يمهّد لملتمس رقابة يسقط حكومة العثماني

"البام" يمهّد لملتمس رقابة يسقط حكومة العثماني

"البام" يمهّد لملتمس رقابة يسقط حكومة العثماني
هسبريس- محمد بلقاسم
الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:05

دشّن عبد الحكيم بنشماش، الأمين العام الجديد لحزب الأصالة والمعاصرة، قيادته لحزب "الجرار" بتعبئة النواب البرلمانيين المحسوبين عليه من أجل الاستعداد لتقديم ملتمس رقابة لإسقاط حكومة سعد الدين العثماني، بسبب الأوضاع الاجتماعية التي وصلت إليها المملكة بعد سنة من تعيينها.

وضمن لقاء مشترك لفريقي الأصالة والمعاصرة بمجلسي البرلمان، دعا بنشماش فريقي الأصالة والمعاصرة إلى ممارسة صلاحياتهما كاملة كمعارضة، مشددا على ضرورة التفكير منذ الآن في تقديم ملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية.

وينص الفصل الـ105 من الدستور المغربي على أنه لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، مضيفا أنه "لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم".

وتبعا لمنطوق الدستور "لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس؛ وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية"، مبرزا أنه "إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة".

الأمين العام الجديد لحزب الأصالة والمعاصرة برر مطلبه لكتيبته البرلمانية، المشكلة من 102 برلماني الذين يحق لهم التوقيع على الملتمس، بتحميل حكومة سعد الدين العثماني المسؤولية السياسية لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتراجعات الخطيرة التي تسجلها، مشيرا إلى أن ذلك يدعو إلى استعمال الآليات الدستورية لوقفه من خلال مناقشة وبلورة مبادرة مسألة تحريك ملتمس الرقابة.

وتساءل الرئيس السابق لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين والرئيس الحالي للمجلس ذاته، في اللقاء مع فريقيه بالبرلمان، عن أسباب عدم مباشرة رئيس الحكومة إلى حد الآن إلى فتح حوار وطني حول النموذج التنموي الذي دعا إليه الملك محمد السادس، معتبرا هذا النموذج هو أحد المفاتيح الرئيسية للإجابة عن انتظارات المغاربة المعبر عنها من خلال الديناميات الاحتجاجية الجديدة التي أصبح يفرزها المجتمع.

واستغرب خليفة إلياس العماري على رأس حزب "الجرار" من تعثر ورش الجهوية، وتوقف قطار الورش الجهوي الذي لا يزال يصطدم ببعض العراقيل، محملا رئيس الحكومة شخصيا هذه المسؤولية والتي تقتضي رفع هذه العراقيل.

وتساءل المتحدث ذاته: "أي معنى لحزب الأصالة والمعاصرة، بصفته ثاني قوة سياسية بالبلاد كمعارضة إذا لم يسهم من موقعه هذا في التفاعل مع انتظارات المواطنين والمساهمة في تحريك الإصلاحات؟"، مطالبا البرلمانيين بضرورة أن تكون معارضتهم بناءة وصارمة ومحكومة بهواجس الإصلاح.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - البرنامج الغذائي العالميpam الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:20
المذبوحة تضحك على المسلوخة، البام بنفسه في الحفرة ويبحث عبثا عن الخروج منها ولم ولن يستطيع !
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31
2 - رشيد الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:22
و بالتالي سيتحقق السيناريو الذي كان مخططا له منذ 2011.. بتمكين حزب الجرار من قيادة الحكومة بمباركة الدولة ! السؤال المطروح هو : واش المغرب غادي يتقدم يلا تغيرات الحكومة ؟ واش المواطن غادي يعيش أحسن ؟ واش غادي تتحسن القدرة الشرائية؟ واش غادي يتحيد الفساد ؟ واش غادي تتحقق دولة الحق والقانون (و الكرامة؟) ؟ .. موحااااالش ..
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42
3 - ahmed الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:22
الفخ الذي وقع فيه المقاطعون.

ثم استغلالهم وتحريكهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمقاطعة وبالتالي الدخول في صدام مع حكومة العدالة ليتدخل القصر لاحقا ويثم اقالة الحكومة.

وبسبب الاحتقان الاجتماعي . فلن يصوت الناس علي العدالة والتنمية
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-18
4 - ناجز الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:28
الله يرحم الوالدين بلا ما تقول هاد كلمة الإصلاح لانه ميعها بنكيران ورباعتو وولات كتجيب الغثيان ها العار.
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19
5 - hier الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:28
تسقط الحكومة أو لا فذلك لا يهم. المهم أننا مقاطعون إلى حين تحقيق المطالب الثلاث. أما سقوط الحكومة سنعتبره مجرد جزاء من يستهتر و يشتم الشعب و اصطفافه ضده
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25
6 - bernoussi الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:28
Il ne manquait plus que le PAM pour finir de détruire les germes de la démocratie au Maroc.
Le parti du makhzen qui a échoué à battre le PJD et donc délaissé et répudié par ses commanditaires mais essayant dans ses derniers soubresauts de réussir un gros coup politicien.
Nous n'avons pas l'intention de vous laisser jouer à la récupération nauséabonde d'un mouvement citoyen qui dénonce les abus et les privilèges. Ces abus et privilèges qui vous ont donné naissance même nos amis du PAM. Votre ADN n'est pas compatible avec la transparence, l'honnêteté politique et encore moins avec la compétence nécessaire pour diriger ce pays, lui dessiner un semblant d'avenir, le remettre au travail, réduire les différences sociales, affermir l'état de droit et consolider la démocratie.
Les marocains sont devenus allergiques aux partis politiques et aux représentations électorales de façade. Seul le pouvoir et ses privilèges vous intéresse, nous le savons et nous dénonçons votre tentative de récup
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6
7 - مقاطع الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:33
الأصالة والمعاصرة حزب يودافع عن الشعب والطبقة الفقيرة
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-24
8 - abouama الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:33
الى الامام ان شاء الله لنزع شوكة اصحاب اللحي المنافقين الذين خدعوا الشعب بعد ان ظن فيهم كل خير. لكن انقلبوا على الشعب و خدعوه باسم الدين. ولكن دعوة المظلوم لا ترد
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2
9 - أبو خليل الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:36
وهل أسباب المقاطعة لم تتوفر إلا منذ قيادة الحكومات من قبل العدالة والتنمية ؟ مهزلة !!!
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1
10 - Citoyenne الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:38
Quelle histoire!!!! on l'impression d'être sur un échiquier ...trop de manigances.plus personne ne comprend .oui il vaut mieux ne rien comprendre et aller dormir en paix
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2
11 - داخ دوخ الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:41
allez dégage. on doit éviter toutes les personnes négatives car elles ont toujours des problèmes avec chaque solution
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4
12 - عبد العزيز الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:42
اولاد الشعب لم يعودوا يثقوا في النخب السياسية القديمة أو الحديثة اولاد الشعب يريدون حكومة كفاءات غير منتمية لمحاربة الفساد والفاسدين ومحاربة اقتصاد الريع ومن أين لك هذا وتخفيض أجر البرلمانيين والوزراء القدامى والحاليين للحد الأدنى للمعيشة كباقي الشعب المغربي ومحاربة البطالة والفقر والهشاشة وإصلاح قطاع الصحة التعليم وغيرها من الأمور التي تسمح للمواطنين برفع الحصار والمقاطعة عن المنتجات الاستهلاكية. هذا هو الحل الوحيد ولا حل من غير ما ذكر.
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13
13 - elamiri elmamoun الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:45
102 صوت للبام داخل مجلس النواب كافية لتقديم ملتمس الرقابة على حكومة السيد العثماني. أما بالنسبة لقبوله يلزم ما يزيد عن 70 صوت إضافي ، أمر قابل للتحقيق بإعتبار قابلية التحالف الحكومي للتفكك. على بركة الله وخير البر عاجله.
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6
14 - الشلح الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:48
" التراكتور " ردو بالكم راه الشعب ما بقاش يرحم الى ماقادينش من الاحسن تنحو بما تركبو علينا، و"الي قال لعصيدة باردة ادير ادو فيها"
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2
15 - نقاطع ديما الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 15:48
السيناريو السياسي الذي خطط له منذ سنة سيعرض قريبا بعد اخال بعض 'تلروتوشات " عليه.
فالسيناريو المسرحي الذي انتجته جهات معلومة و سخرت له قارون عصره لﻹصطياد حمامة التحليق عبر ربوع المملكة و بناء أعشاش فيها و لكن رياح عاتية و عواصف هوجاء هبت على غفلة و قطعت الطريق و ارعمت الحمامة لرجوع الى قاعدتها مندهشة لهاته العاصفة التي ادت الى مقاطعة الرزق و قطع جناح الحمامة. فتحركت الجهة المذكورة سابقا و حركت الجرار ليستعد حرث المزرعة بمساعدة الحمامة و يصلون الى الهدف المنشود منذ سنة و إطفاء المصباح الى اﻷبد.. ولكن اﻹمتحان العسير هو حزب الشعب الجديد الذي يتجلى في { حزب المقاطعة ) التابع لتيار التواصل اﻹجتماعي
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5
16 - Khouribgi moqatti3 الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 16:01
ارجوكم ملي تسقط الحكومة رسلوها المنفى فتوركيا ولا قطر باس نتهناو منها بمرة قهرتونا يا اخوان بن زيدان
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-1
17 - إلا الامام الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 16:05
الحل هو الاصالة والمعاصرة إسقاط الحكومة ودعم الطبقة المتوسطة وهاكدا تهدء الحملة
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-2
18 - سكابانذري الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 16:05
ملتمس الرقابة عقار مهدئ لغضب الشعب المغربي بعد غضب الشعب الأردني.
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0
19 - قاراقوش الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 16:06
بداية موفقة السيد بنشماس. نعم يجب وضع ملتمس للرقابة ضد أضعف واقبح رئيس حكومة و حكومة منذ الإستقلال. إرحلوا عنا. الآن المطالب ستتحول بالتدريج إلى سياسية و لن نقبل فقط بطرد الحكومة بل بميثاق سياسي جديد ونموذج تنموي جديد والا سنرفع مطلب "إرحلوا عنا جميعا".
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