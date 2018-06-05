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كُتّاب وآراء
"البام" يمهّد لملتمس رقابة يسقط حكومة العثماني
دشّن عبد الحكيم بنشماش، الأمين العام الجديد لحزب الأصالة والمعاصرة، قيادته لحزب "الجرار" بتعبئة النواب البرلمانيين المحسوبين عليه من أجل الاستعداد لتقديم ملتمس رقابة لإسقاط حكومة سعد الدين العثماني، بسبب الأوضاع الاجتماعية التي وصلت إليها المملكة بعد سنة من تعيينها.
وضمن لقاء مشترك لفريقي الأصالة والمعاصرة بمجلسي البرلمان، دعا بنشماش فريقي الأصالة والمعاصرة إلى ممارسة صلاحياتهما كاملة كمعارضة، مشددا على ضرورة التفكير منذ الآن في تقديم ملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية.
وينص الفصل الـ105 من الدستور المغربي على أنه لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، مضيفا أنه "لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم".
وتبعا لمنطوق الدستور "لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس؛ وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية"، مبرزا أنه "إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة".
الأمين العام الجديد لحزب الأصالة والمعاصرة برر مطلبه لكتيبته البرلمانية، المشكلة من 102 برلماني الذين يحق لهم التوقيع على الملتمس، بتحميل حكومة سعد الدين العثماني المسؤولية السياسية لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتراجعات الخطيرة التي تسجلها، مشيرا إلى أن ذلك يدعو إلى استعمال الآليات الدستورية لوقفه من خلال مناقشة وبلورة مبادرة مسألة تحريك ملتمس الرقابة.
وتساءل الرئيس السابق لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين والرئيس الحالي للمجلس ذاته، في اللقاء مع فريقيه بالبرلمان، عن أسباب عدم مباشرة رئيس الحكومة إلى حد الآن إلى فتح حوار وطني حول النموذج التنموي الذي دعا إليه الملك محمد السادس، معتبرا هذا النموذج هو أحد المفاتيح الرئيسية للإجابة عن انتظارات المغاربة المعبر عنها من خلال الديناميات الاحتجاجية الجديدة التي أصبح يفرزها المجتمع.
واستغرب خليفة إلياس العماري على رأس حزب "الجرار" من تعثر ورش الجهوية، وتوقف قطار الورش الجهوي الذي لا يزال يصطدم ببعض العراقيل، محملا رئيس الحكومة شخصيا هذه المسؤولية والتي تقتضي رفع هذه العراقيل.
وتساءل المتحدث ذاته: "أي معنى لحزب الأصالة والمعاصرة، بصفته ثاني قوة سياسية بالبلاد كمعارضة إذا لم يسهم من موقعه هذا في التفاعل مع انتظارات المواطنين والمساهمة في تحريك الإصلاحات؟"، مطالبا البرلمانيين بضرورة أن تكون معارضتهم بناءة وصارمة ومحكومة بهواجس الإصلاح.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
ثم استغلالهم وتحريكهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمقاطعة وبالتالي الدخول في صدام مع حكومة العدالة ليتدخل القصر لاحقا ويثم اقالة الحكومة.
وبسبب الاحتقان الاجتماعي . فلن يصوت الناس علي العدالة والتنمية
Le parti du makhzen qui a échoué à battre le PJD et donc délaissé et répudié par ses commanditaires mais essayant dans ses derniers soubresauts de réussir un gros coup politicien.
Nous n'avons pas l'intention de vous laisser jouer à la récupération nauséabonde d'un mouvement citoyen qui dénonce les abus et les privilèges. Ces abus et privilèges qui vous ont donné naissance même nos amis du PAM. Votre ADN n'est pas compatible avec la transparence, l'honnêteté politique et encore moins avec la compétence nécessaire pour diriger ce pays, lui dessiner un semblant d'avenir, le remettre au travail, réduire les différences sociales, affermir l'état de droit et consolider la démocratie.
Les marocains sont devenus allergiques aux partis politiques et aux représentations électorales de façade. Seul le pouvoir et ses privilèges vous intéresse, nous le savons et nous dénonçons votre tentative de récup
فالسيناريو المسرحي الذي انتجته جهات معلومة و سخرت له قارون عصره لﻹصطياد حمامة التحليق عبر ربوع المملكة و بناء أعشاش فيها و لكن رياح عاتية و عواصف هوجاء هبت على غفلة و قطعت الطريق و ارعمت الحمامة لرجوع الى قاعدتها مندهشة لهاته العاصفة التي ادت الى مقاطعة الرزق و قطع جناح الحمامة. فتحركت الجهة المذكورة سابقا و حركت الجرار ليستعد حرث المزرعة بمساعدة الحمامة و يصلون الى الهدف المنشود منذ سنة و إطفاء المصباح الى اﻷبد.. ولكن اﻹمتحان العسير هو حزب الشعب الجديد الذي يتجلى في { حزب المقاطعة ) التابع لتيار التواصل اﻹجتماعي