هل استغل "العدالة والتنمية" المقاطعة لتصفية "حسابات سياسية"؟

هسبريس - عبد الرحيم العسري

منذ انطلاق حملة المقاطعة بالمغرب قبل أسابيع، والتي استهدفت ثلاث شركات رئيسية منتجة للماء (سيدي علي) والحليب ومشتقاته (سنطرال) والوقود (أفريقيا)، لاحظ الكثير من المتتبعين أن الحكومة اختارت في حملة استعطافها المغاربة للعدول عن قرار المقاطعة التركيز فقط على الشركة الفرنسية، بداعي تشجيع المستثمر الأجنبي، بينما تجاهلت الشركتين الوطنيتين اللتين تضررتا أيضاً من تداعيات الحملة.

هذا "التفضيل" الذي رسمته خرجات وتصريحات وزراء حزب العدالة والتنمية أثار استغراب عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تساءلوا عن مغزى تفادي "إخوان العثماني" الدفاع عن منتجات عزيز أخنوش ومريم بنصالح، الأمر الذي أرجعه أكثر من متتبع إلى الوضع العام في البلاد، وإلى "تصفية حسابات سياسية مع رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار وزعيمة "الباطرونا" السابقة التي كانت تجمعها عداوة ثابتة مع الحزب الإسلامي، عملاً بمقولة "مصائب قوم عند قوم فوائد"".

عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، في خرجة إعلامية مثيرة للجدل، زكى هذا الطرح وهو يُجيب عن سؤال حول مقاطعة المغاربة لمحطات الوقود "أفريقيا"، قائلاً: "أخنوش قاد بشغلو، لكن مقاطعة الحليب تضر كثيرا بالفلاحين المغاربة". أما عن مقاطعة "سيدي علي" فأوضح بنكيران أنه يكتفي بشرب مياه "الروبيني".

عبد الحميد بن خطاب، أستاذ العلوم السياسية في كلية الحقوق أكدال بالرباط، قال إن تركيز الحكومة، خصوصا وزراء حزب العدالة والتنمية، على شركة معينة في حملة تواصلهم مع المغاربة "يكشف وجود نوع من التحيز بشكل واضح يضع الشركات المستهدفة في مراتب غير متساوية".

واعتبر الباحث في العلوم السياسية، في تصريح لهسبريس، غياب الدعم المعنوي الحكومي عن باقي الشركات "مؤشرا سلبيا يعكس استخدام ما هو سياسي في قضية استأثرت باهتمام بالغ من قبل الرأي العام الوطني"، مشيرا إلى أن الحكومة "بصمت على ارتباك واضح منذ بداية تعاطيها مع إشكالية المقاطعة، خصوصا أن تشخيص الأزمة لم يكن علمياً وواقعياً"، بتعبيره.

ولفت المتحدث إلى أن الحكومة "لم تع أنها تواجه شكلاً جديداً من الاحتجاجات، الأمر الذي ساهم في إنجاح المقاطعة، لأن الخطوات التقليدية في التعبير عن الغضب كانت مكلفة وتتطلب تنقلاً نحو مكان التظاهرة أو الوقفة".

واستبعد عبد الحميد بن خطاب تأثير تداعيات المقاطعة على أحزاب الائتلاف الحكومي، لكنه أشار إلى أن "التجاذبات داخل التحالف السياسي القائم ستحدد معالم الانتخابات المقبلة"، وزاد: "هناك مؤشرات تدل على قرب انتهاء الأحزاب السياسية التي هيمنت على الساحة خلال السنوات الأخيرة، خصوصا العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة".

وأعادت المقاطعة المواجهة بين العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، رغم الطمأنة التي يصدرها في كل مرة قادة الحزبين، إذ هاجمت النائبة البرلمانية عن "حزب الحمامة" أسماء غلالو معطيات جاءت على لسان رئيس اللجنة البرلمانية الاستطلاعية للمحروقات، عبد الله بوانو، معتبرة إياها "لا توجد داخل التقرير، ومن نسج خيال الرجل"؛ وهي النقطة التي وقف عندها اجتماع الأغلبية الأخير، الذي أكد أن "هذه التطورات تستلزم تماسكا قويا لمكونات الأغلبية، تفادياً لوقوع أي شرخ قد يؤثر على مسار الحكومة".

وكانت الحكومة خصصت بلاغاً لمقاطعة مادة الحليب، دعت فيه المواطنات والمواطنين إلى تقدير دقة الموقف والعمل على تفادي المزيد من الضرر للفلاحين والقطاع الفلاحي، والاستثمار الوطني عموما.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الأخيرة تتابع باهتمام بالغ تطورات مقاطعة مادة الحليب، والتي تميزت أساسا بقرار الشركة المعنية تقليص كمية الحليب التي تقتنيها من تعاونيات الحليب بنسبة 30 بالمائة، مع ما لذلك من تـأثير على الفلاحين والقطاع الفلاحي، إذ صدرت عن العديد من تعاونيات الحليب ومن المهنيين ردود فعل عديدة تطالب فيها بتدارك الموقف.