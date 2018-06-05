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كُتّاب وآراء
الملك يقيم مأدبة إفطار على شرف الرئيس الغابوني
أقام الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأميرين مولاي رشيد ومولاي إسماعيل، اليوم الثلاثاء، بالإقامة الملكية بسلا، مأدبة إفطار، على شرف رئيس جمهورية الغابون، علي بونغو أونديمبا، ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، موسى فاكي محمد، اللذين يجريان زيارة للمملكة.
حضر هذه المأدبة كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والمستشارون الملكيون فؤاد علي الهمة، وعمر عزيمان وعبد اللطيف المنوني، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، بالإضافة إلى المستشار الاستراتيجي الرئيسي لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي محمد حسن لاباطي، وكذا أعضاء البعثة المرافقة للرئيس الغابوني.