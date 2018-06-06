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كُتّاب وآراء
انضمام وزير إلى احتجاج عمال "سنطرال" يغضب رئيس الحكومة
أفاد مصدر مقرب من رئيس الحكومة بأن الأخير فوجئ بالتحاق وزير الشؤون العامة والحكامة، مساء الثلاثاء، بمجموعة من المتظاهرين أمام مقر البرلمان دون علمه.
وقال المصدر المقرب من سعد الدين العثماني إنه قام بالاتصال بالداودي فور علمه بالموضوع وتنبيهه إلى أن عمله غير لائق.
وكان الوزير الداودي متجها إلى البرلمان للمشاركة في لجنة برلمانية في هذه الليلة حين التحق بالمتظاهرين دون أخذ رأي أحد، حسب المصدر المذكور، وهو ما استدعى اتصال رئيس الحكومة لتبليغه عدم رضاه عن هذا التصرف.
ولأول مرة منذ انطلاق حملة المقاطعة، خرجت شغيلة شركة "سنطرال"، مساء الثلاثاء، للاحتجاج أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، مطالبة بوقف حملة المقاطعة التي أَدَّتْ إلى فصل العديد من المستخدمين، وخفض كمية إنتاج الحليب بنسبة كبيرة، ومنددة بما أسمته "الأعمال الإجرامية" التي طالتها.
وشهدت الوقفة التحاق وزير الحكامة والشؤون العامة، لحسن الداودي، رافعا بدوره وسط جموع المحتجين شعارات ضد حملة المقاطعة، من قبيل "هذا عيب هذا عار..الاقتصاد في خطر"، و"هذا عيب هذا عار..المقاولة في خطر"، "لا تقاطع لا تقاطع والعامل هو الضائع"، "المقاطعة ضراتنا..حنا ولاد الشعب".
وأشارت كلمة الوقفة التي حضرتها نقابتا الاتحاد العام للشغالين، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أن العامل بشركة "سنطرال" يَعِيْشُ أوضاعاً اجتماعية مقلقة منذ شهر بسبب ما تعرفهُ منتوجات الشركة من كسادٍ ناتجٍ عن حملة المقاطعة، مناشدة ما أسمته كل "القيم الجميلة والصادقة للشعب" من أجل "إيقاف الحملة التي تسببت في أوضاع لا تسر الصديق ولا العدو".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (129)
لقد أصبح أمراً ملحّاً و مستعجلا أستبدال إسم حزب العدالة و التنمية بإسم حزب الظلم و التخلف.
فكها يمن وحلتيها.
هادشي لي درتي الوردي عيب أوعار حيت كدير عالفتنة باش تفكر وتعاون الحكومة في البحت على حلول قمت بالإحتجاج إيو قسم معاهم الخلصة ديالك من الطنز
ونشر.غباءهم.العيان.
يخاف.على.سنطرال.ولايهمه.سمعة.حزبه.ولا.الشعب.
سنبقى.مقاطعون.اغلب.العمال.الدين.يتضاهرون.معك
مءقتون.تجرهم.الى.الهاوية.اكثر.
اما.المرسمون.حقوقهم.مكفولة
وزير متهور. يشجع الاحتجاجات
ولصالح من؟
الشعب يحتج على الحكومة و الحكومة تحتج على الشعب
و اين الحكم؟؟؟
والحقيقة المرة أن الإبل التي كانت قد أطالت البروك بمغربنا الغالي قد قامت و انتصبت وانتفضت وتركت مبركها بفضل نفاق وغباء وزراء العار والجهل الذين أبانوا عن تخلف مركب يستعصي على العلاج خصوصا في التحاور مع الشعب المغربي والحديث عن آلامه وأماله.
لا ضير أن نرى هذا الوزير المعاق فكريا غير قادر حتى على النطق بكلام غير نشاز ولا يؤذي أسماع المغاربة الذين لديهم حساسية مع الحرف والكلام الجارحين.
آذيتمونا وأمعنتم في الإيذاء فذوقوا مرارة المقاطعة التي نبست بها شفاهكم المتلمظة بأموالنا.
واش ولات سنطرال لوحدها هي للي كتنتج وتبيع الحليب فالبلاد.
بغينا نعرفو عدد المرتبطين بشركة سنطرال وماديروش خاوية فعامرة.
ثانيا ارى ان احزاب الحكومة تتوفر على خزان انتخابي من الفلاحين.
عتارفتو بالغلا وما بغيتوش تنقصو الثمن
شكون للي خرج مع عمال لاسامير مثلا واش ماشي مواطنين
سير اداودي كيف نشطتي هاد المقاطعة بغيتلك الرضا ام الذل راك عايش فيه
اضن أنه يتوجب عليه الإستقالة فوراً وتقديم اعتذار لشعب الدي أعطاه صوته ليخدمه لا أن يقف ضده
دابا هادو المحتجين علاش معطاوهمش الزرواطة؟؟؟؟
جواب:
حيت هما لي جايبينهم واكلين شاربين ناعسين فاطرين مسحرين....و مخلصين
لحليب علاش لمتوني،شرط علي شروط....
و قاللي، و قاللي نهجر.....
آ عباد الله آش من حياة عندنا ؟....
قلتلو آجي نفارقوهم....
شحال حاولت معاه،لكن بلا فايدة
والحجة اللي قلتلو،عندوغير زايدة......................
و ف المجتمع باينة،و حلها راه صعيب،صعيب....
بغات الناس تحلها،لكن هذا محال،
كلها قال كلامو،يتافقو محال،....
هذي مشكلة كاينة وحلها راه صعيب،صعيب،صعيب.
عجبا وزير يتظاهر ضد ااشعب المقاطع امام البرلمان وهو قائد الشعارات ؟!؟!؟!؟!؟!؟!!!!!!!!!!!!؟
تلحكومة تنهار......ووووووو
وزراء العدالة والتنمية سطاو صافي اخرج ليهم العقل.
باي. باي الخوانجية!!!!!؟؟؟؟؟؟
مقاطعون
مقاطعون
عاش الشعب المغربي الحر.
اندفاع زائد ينم عن سوء تقدير الوزير. تناقض كبير حيث أن حزبه ترأس الحكومة مرتين وبالتالي هو المسؤول عن الزيادات في الاسعار وغيرها.
آن الاوان لتقديم استقالته
المقاطعة المقاطعة ثم المقاطعة ...
مقاطعون حتى تخفيض الأسعار من طرف الشركات الثلاث وتحسين مستوى الدخل للطبقة الفقيرة والمتوسطة.
"كل من عليها فان ويبقى وحه ربك ذو الجلال والإكرام" صدق الله العظيم، وكذبت يا داودي ومن حدا حدوك
يوم 1 ماي جعلت حكومة البيجيدي منه يوم الاحتجاج إلى جانب البلوريتاريا والطبقة العاملة. بدون أن ترفع لافتات مطالبها، ولا من توجه له الشعارات...
ولما حلت المقاطعة المباركة، علم الشعب أنهم يحتجون ضده.
كل ما نعلمه هو أن شخصا منهم كان يردد " النقابات مشات أوجات ومادات والو من الحكومة" لأن هذا الشخص لم يكن يعلم أن الميكروفون كان يشتغل فتم ما تم.
انتهى الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام.
المقاطعة لمصلحة العمال لأن هذا الأخير سيدفع الشركة لتحسين ظروف عملهم و اشتغالهم و الإلتفات لهم و إعطائهم جميع حقوقه
حسبي الله و نعم الوكيل
ظهر الحق و زهق الباطل
الشعب واعي و يعرف ما يدبر ضده من مكائد
المقاطعة إلى الأبد و بيس المصير
اصبح هم المواطن قدرته الشراءية...يقتني ما يناسبه..ويقاطع ما يفوق قدرته والثمن المعقول.....ببساطة..اخفضي الثمن ياشركة وبجودة المنتوج..اهلا وسهلا...والا..فالمواطن قال كلمته..
بمشاركة الداودي في الوقفة تكون الحكومة قد سقطت.
البام آت لا شك فيه. ملتمس الرقابة ضروري وملتمس سحب الثقة وارد.
البام والاحرار وحزب الاستقلال والحركة والاشتراكي وجدوا راسكم
المشكل هو العرض اصبح اكثر من الطلب
السبب دعم كبار مستوردي البقر في اطار المغرب الاخضر
الحل التصدير ورقف الدعم لكبار المنتجين
هل تعرف اغنية مرضك صعيب ؟ للفنان عابدين
الله يعفو على الجميع
معا مرور كل هذا الوقت ولم تفعل الحكومة أي شيء سوى الوقوف مع سنطرال، و شركة لم تخفض الثمن.
إذن عقابا لتكبرها وحتى تأخذ العبرة مت هذا وعبرة للحكومات الموالية لها هو : " أنا تفلس الشركة وتعرف الحكومة ما يسمى كلمة الشعب "
رحم الله المتنبي إذ يقول: على قدر أهل العزم تأتي العزائم. ...... ولخبار في راسهم