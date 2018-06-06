24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2605:1312:3116:1119:4021:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ملك الأردن: الصعوبات الاقتصادية ليست وليدة اللحظة (5.00)

  2. التفاؤل يسود وسط تلاميذ الرباط في أوّل أيام امتحانات الباكالوريا (5.00)

  3. تحديد قيمة زكاة الفطر في 13 درهما بكل المغرب (5.00)

  4. شركة بريطانية تتوقع 5 مليارات متر مكعب من الغاز في تندرارة (5.00)

  5. عاملات مغربيات يشعلن الغضب بإسبانيا .. التفاصيل الكاملة للقصة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | انضمام وزير إلى احتجاج عمال "سنطرال" يغضب رئيس الحكومة

انضمام وزير إلى احتجاج عمال "سنطرال" يغضب رئيس الحكومة

انضمام وزير إلى احتجاج عمال "سنطرال" يغضب رئيس الحكومة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 06 يونيو 2018 - 00:53

أفاد مصدر مقرب من رئيس الحكومة بأن الأخير فوجئ بالتحاق وزير الشؤون العامة والحكامة، مساء الثلاثاء، بمجموعة من المتظاهرين أمام مقر البرلمان دون علمه.

وقال المصدر المقرب من سعد الدين العثماني إنه قام بالاتصال بالداودي فور علمه بالموضوع وتنبيهه إلى أن عمله غير لائق.

وكان الوزير الداودي متجها إلى البرلمان للمشاركة في لجنة برلمانية في هذه الليلة حين التحق بالمتظاهرين دون أخذ رأي أحد، حسب المصدر المذكور، وهو ما استدعى اتصال رئيس الحكومة لتبليغه عدم رضاه عن هذا التصرف.

ولأول مرة منذ انطلاق حملة المقاطعة، خرجت شغيلة شركة "سنطرال"، مساء الثلاثاء، للاحتجاج أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، مطالبة بوقف حملة المقاطعة التي أَدَّتْ إلى فصل العديد من المستخدمين، وخفض كمية إنتاج الحليب بنسبة كبيرة، ومنددة بما أسمته "الأعمال الإجرامية" التي طالتها.

وشهدت الوقفة التحاق وزير الحكامة والشؤون العامة، لحسن الداودي، رافعا بدوره وسط جموع المحتجين شعارات ضد حملة المقاطعة، من قبيل "هذا عيب هذا عار..الاقتصاد في خطر"، و"هذا عيب هذا عار..المقاولة في خطر"، "لا تقاطع لا تقاطع والعامل هو الضائع"، "المقاطعة ضراتنا..حنا ولاد الشعب".

وأشارت كلمة الوقفة التي حضرتها نقابتا الاتحاد العام للشغالين، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أن العامل بشركة "سنطرال" يَعِيْشُ أوضاعاً اجتماعية مقلقة منذ شهر بسبب ما تعرفهُ منتوجات الشركة من كسادٍ ناتجٍ عن حملة المقاطعة، مناشدة ما أسمته كل "القيم الجميلة والصادقة للشعب" من أجل "إيقاف الحملة التي تسببت في أوضاع لا تسر الصديق ولا العدو".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (129)

1 - rodéo الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:00
مقاطعون حتى تنخفض جميع الأسعار ولو نزل جميع الوزراء لن نتراجع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
923
2 - ولد الشعب الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:01
ههههههههه حكومة ديال الضحك. لا حول ولا قوة الا بالله. كل واحد كيدير ما بغى و مضاربين غي بيناتهم ههههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
724
3 - عبدالاله الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:01
عاد عقتو أن هذا الوزير راه مريض. عليكم نفيه من هذا البلد لانه لا يصلح لا وزير ولا مواطن. عيب وعار. مقاطعون وعازمون على الاستمرار حتى يتم خفض الأثمنة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
667
4 - حتى النهاية الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:01
تعليق المقاطعة رهين بتحقيق المطالب.....مفهوم؟....حسن جدا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
571
5 - مهزلة الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:01
هاد الوزراء الاميين النهابين كلهم حجتهم ظعيفة ومتيمثلوش الشعب المغربي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
405
6 - zyad الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:01
علاش الكومنطير كتخليوه فاحفظ انشري لا اسب أحدا هذا موجه لمن يحتفظ بالكومطير ديالي أو ديال غيري
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
173
7 - Honneur Bleu الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:02
مع حزب العدالة والتنمية و"أطرها" أصبحنا نرى سوابق تاريخية أصبحت في عهدهم سلوكا عاديا......كيف سيواجه الداودي بعد اليوم الشعب ؟ لقد خنته، لقد أهنته.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
321
8 - MOUAD الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:02
الداودي طلب من المنشط ان يركز على ان المقاطعة لها تأثير سلبي على الاقتصاد والهدف من هته الخطوة اللعب على مشاعر المواطنين...حتى العثماني استغل الجانب الديني عندما قال هدا رمضان شهر التسامح والغفران...يا لها من فضيحة !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
347
9 - med yass الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:02
اقسم بالله ... الا ما بقى عند الوزراء عقل... لا هيية و لا حكمة.... و اقسم بالله انني كمواطن ان تمثلني هذه الحكومة.... #فلتسقط الحكومة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
307
10 - ر - ا زاوية الشيخ الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:03
الحل بيد تلك الشركة الخبيثة خفظي أسعار منتوجاتك تنتهي المقاطعة سياسة اﻹسحمار الدفع بالعمال لمواجهة المقاطعين والمشاهدة من بعيد ههههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
267
11 - هلالة الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:03
وزراء اخر الزمن .. منافق عندو عشرين وجه . هوما سباب فهادشي كامل هوما وسيدهوم بن كيران لي رونها ومشا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
234
12 - صونيا الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:03
مايمكنش 2018
لقد أصبح أمراً ملحّاً و مستعجلا أستبدال إسم حزب العدالة و التنمية بإسم حزب الظلم و التخلف.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
197
13 - خالد الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:03
واش كيحساب راسو في المعارضة كفى شعوبية وا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
182
14 - مقاطعون الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:03
مقاطعون رغم حتى يتحقق مطلبنا وهو خفض الثمن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
173
15 - متقاعد الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:03
اجزم .. بل واكاد اقسم .. على ان وزراء العدالة والتنمية .. يقودون هذا الحزب .. وبخطى حثيثة .. الى مصير الاتحاد الاشتراكي .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
143
16 - عبد الله الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:03
أطنان من الحليب يتم رميها ووزير عاجز عن إيجاد الحل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
143
17 - مقاطعة الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:04
معلوم أن الداودي سوف ينساق وراء سنطرال لانه يدافع عنها ولم يدافع عن 40 مليون .وهدا التعنت لن يزيدنا الا إصرارا وعزما على الاستمرار في المقاطعة.مقاطعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
203
18 - abcd الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:05
قسمآ وخا يخرج عوزرائل ما نوقف المقاطعة انا شخصيا اقاطع ليسى من الغلاء اقاطع بل من أجل المفسدين الدولة العميقة هي سبب في فقر الشعب مقاطع مدى الحياة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
178
19 - houssam الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:05
هههه وزير سنترال خرج ليها نيشان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
179
20 - abdou الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:05
مستهلك حاقد نضرا للسنين العديدة الماضية التي تشمت فيها عدة مرات. يقول المثل : شمتك عرفتك.
فكها يمن وحلتيها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
116
21 - تمغربيت الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:05
هد الحكومة العجيبة especial بمعنى الكلمة.. وزير ينضم للمتظاهرين والآخر يقول انه وزير وليس مواطن bueno الله يصبر المغاربة وصافي..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
118
22 - مغربي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:06
الحكومة تحتج ضد الحكومة لك الله يابلدي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
92
23 - yassmin الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:06
هادا ماهموش الشعب همو سنطرال تشد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
72
24 - marouan الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:06
Un ministre proteste contre lui même,et son gouvernement. meme le DG de Centrale Danone ne l'a pas fait!!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
61
25 - الورداني الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:07
إنها حملة انتخابية سابقة لأوانها....ولكن للأسف عقنا بك إنه. ((لعب الوزراء...)).
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
66
26 - الشرقاوي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:07
السلام عليكم
هادشي لي درتي الوردي عيب أوعار حيت كدير عالفتنة باش تفكر وتعاون الحكومة في البحت على حلول قمت بالإحتجاج إيو قسم معاهم الخلصة ديالك من الطنز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
47
27 - ali laayoune الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:07
.وزير كيحتج ضد الشعب. الحكومة نايضة فيها الروينة .و هادشي كايزيدنا إصرار باش نبقاو مقاطعين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
84
28 - مغربي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:07
كنضن بأنها فكرة العثماني. بغاو يبينو أنه الحكومة مع العمال و بالتالي الشعب لي منو الخطأ. مع العلم أنه الحكومة لي ماباغاش تنقص من الأسعار. الحكومة كيحساب ليها راسها ذكية. مع الأسف.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
66
29 - خليلوفيتش الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:07
من حق المواطن أن يختار أي منتوج و أن يقاطع أي منتوج غريب أمرك يا بلدي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
76
30 - واحد من المداويخ الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:07
لماذا لم يفرشخ هؤلاء المتظاهرين امام البرلمان كما يحدث للاخوة الطلبة و الاساتذة و العاطلين بل و حتى المكفوفين....اليس هذا قمة النفاق و الكيل بمكاييل مزدوجة....لماذ هذه الحكوممة تدافع عن حقوق مئات العمال و تدير ظهرها لحقوق الملايين من أفراد الشعب.....من أجل هذا النفاق سنواصل مقاطعتنا...هذه الحكومة يجب أن تسقط فورا...و أن تخفض الاسعار فورا....الشعب أولا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
100
31 - ياسين الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:08
ننتظر الإقالة الفورية للسيد الناطق الرسمي المحامي النائب عن سنطرال لحسن الداودي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
81
32 - adel الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:08
مبقينا عارفين والووو ؟؟ واش حنا صوتنا على الحكومة باش تكون ف صف شعب ولا مع أأعداء شعب ؟؟ فهم تصطى هههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
71
33 - مواطن.رقم.34مليون الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:08
اداودي.يجر.الحصيرة.من.تحت.اقدام.العدالة.والتنمية.
ونشر.غباءهم.العيان.
يخاف.على.سنطرال.ولايهمه.سمعة.حزبه.ولا.الشعب.
سنبقى.مقاطعون.اغلب.العمال.الدين.يتضاهرون.معك
مءقتون.تجرهم.الى.الهاوية.اكثر.
اما.المرسمون.حقوقهم.مكفولة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
55
34 - صالح الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:08
واش هاد الوزير حصل على رخصة المظاهرة انا مقاطع حتى تنقصو من ثمن الحليب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
54
35 - marocain الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:09
Pourquoi ces messieurs de cette centrale laitière veulent que le gouvernement stop ce boycottage? Ils doivent savoir que nous aussi on as besoin de ce gouvernement de s intéresser aussi à nos les pauvres. Vous au moins vous avez un salaire et que des millions de marocains sont pauvres.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
36 - مصطفى الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:09
هل هذا الوزير في كامل قواه العقلية؟ منذ متى وزير يحتج امام البرلمان وهو في الحكومة؟ يحدث هذا فقط في المغرب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
68
37 - hayat الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:09
مهزلة!!!
وزير متهور. يشجع الاحتجاجات
ولصالح من؟
الشعب يحتج على الحكومة و الحكومة تحتج على الشعب
و اين الحكم؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
60
38 - لحفاوي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:09
ربما الوزير الداودي يملك أسهم بشركة سنطرال و الله أعلم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
56
39 - hier الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:10
مهزلة بكل المقاييس لكن بطل العجب إذا ظهر السبب. الوزير فرنسي حتى النخاع. و العمال المطرودين فقدوا البوصلة فالاحتجاج يجب أن يوجه إلى المشغل و التساؤل حول جدوى صندوق التعويض عن فقدان الشغل الذي طبلت و زمرت له الحكومة طويلا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
49
40 - hassanito الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:10
تصرف مضحك،وزير يحتج على الشعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
44
41 - حميد صفرو الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:13
كل هذا والشركة متشبتة بعدم خفض الأسعارلحل كل هاته المشاكل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
42 - طارق الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:13
سبب خروج العمال للتظاهر نتيجة لاحكامة الحكومة، ماذا تفعل هناك يا وزير؟؟ عجيب امركم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
43 - مقاطع الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:13
عشنا و شفنا الحكومة تحتج على الشعب هههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
44 - مواطن5 الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:13
وا عباد الله حكومة فيها وزير كينظم الى وقفة احتجاجية بدون علم رئيس الحكومة اذن هذا الوزير اخذ التعليمات من جهة اخرى غلظ من العثماني او انه خدام عند سنطرال وخيفها تجري عليه او ان زوجته الفرنسية قالت ليه الى مشات سنطرال غنمشي معاها والحماق هذا هذا الوزير وقيلا نسى راسو بانه وزير ومالو ما وقف مع عمال لاسمير ومالو ما وقف مع مغرب للصلب ومالو ما وقف مع الاساتذة والاطباء ومالو ما وقف مع جرادة والحسيمة ووووووو ومالو ما وقف ملي شركات المحروقات دات الملايير وهذا خاصة خاصو يمشي بحالو هذا الاسبوع والا فالدولة هي اللي مسيفطاه رسميا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
45 - كمال كمال الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:14
العثماني "هاتف" على ما يبدو زميله في الغباء الحزبي ليقول له بلسان الشاعر : مــا هكــذا تُـــورَد يــا سعْـــد الإبِـــل
والحقيقة المرة أن الإبل التي كانت قد أطالت البروك بمغربنا الغالي قد قامت و انتصبت وانتفضت وتركت مبركها بفضل نفاق وغباء وزراء العار والجهل الذين أبانوا عن تخلف مركب يستعصي على العلاج خصوصا في التحاور مع الشعب المغربي والحديث عن آلامه وأماله.
لا ضير أن نرى هذا الوزير المعاق فكريا غير قادر حتى على النطق بكلام غير نشاز ولا يؤذي أسماع المغاربة الذين لديهم حساسية مع الحرف والكلام الجارحين.
آذيتمونا وأمعنتم في الإيذاء فذوقوا مرارة المقاطعة التي نبست بها شفاهكم المتلمظة بأموالنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
46 - lotfi الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:14
المحكومة راسكم قاسح والشعب راسوا قاسح والحل التخفيض أو المقاطعة الابدية فهمتوا ولا لا هههههه هههههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
47 - N.H الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:14
نناشد الملك بإسقاط الحكومة بأكملها لا يشرفنا المقيمون عليها بصفتنا مغاربة أحرار فلتسقط حكومة الذل و العار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
48 - عبد الجليل الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:15
بالصباح وزير فالليل معارض عندوا جنسية فرنسية كيدافع على سيادوا# مقاطع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
49 - الحسني الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:15
بهدلتو بينا و ظحكتو علينا العالم يا وزراء و أنتم غادين بالمغرب للهاوية و خاص الملك يتدخل لانه كاتهددو استقرار البلد يا مجموعة البؤساء. فضحكم الله فهاد رمضان الحمد لله المغاربة لم يعودو كالسابق فكل خطاب بلغة خشب و كل وعود خاوية و سوف و كذا تقرب بما لا يحمد عقباه بسببكم يا جهلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
50 - صالح الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:15
المقاطعة وسيلة لإعطاء درس لمن له ضمير، أما تصريحات الوزير تدل على أنه من فئة معينة ولها يد في مداخيل الشركات وأنه خائف على ثرواته من الإفلاس بسبب المقاطعة والسلام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
51 - كمارا الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:16
الداودي قلب الفيستا أرجع مع المعارضة ولا معا المداويخ .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
52 - noon الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:16
De point de vue macroéconomique, il n'y aura aucune perte, en effet la consommation devrait rester constante et la production devrait suivre, d'où la conservation des postes de travail, la seule différence avec la situation actuelle est le changement du bénéficiaire de l'économie du lait. Théoriquement d'autre industries du lait devraient voir le jour incessamment. Conclusion ; continuons le boycott pour faire savoir aux politiciens que la vie est devenue vraiment chère au Maroc.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
53 - مواطن الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:16
لاشيء غير إسقاط الحكومة التي تعيش جسد بدون رأس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
54 - Merci الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:18
دبا هذا وزير بالأمس كان يتحدى المغاربة والآن أصبح يطلب إيقاف المقاطعة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
55 - كريمة الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:19
الحكومة تحتج امام البرلمان ضد الشعب ههه انقلبت الاية ولاكن لم ارى هناك البوليس هههههههه المغرب من نكسة الى نكسة مقاطعون حتى ترضخون لقرارات الشعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
56 - جسن الريفي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:19
والله عيب على هذا الوزير السواقي. دائما كنت اعتبر الداودي وزيرا سواقيا لا يعرف للسياسة الوزارية شيء لا في تصريحاته ولا في حركاته السوقية. المهم دابا عاد حما اللعب. نحن مقاطعون حتى لو استعانت سنترال الفرنسية بالجن الأزرق. احبكم يا ولاد بلادي ، حقا رجال لن تصمد أمامهم حتى الجبال. رمضان كريم، اخوانكم في المهجر يساندونكم دائما.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
57 - baba الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:19
تحت شعار إنا لله ةإنا إليه راجعون ننعي وفات الحكوة النغربية حكومة العثماني ،فرحمة الله عليهم مساء يوم 20 يونيو 2018
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
58 - عبدالله الفيلالي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:19
نحن في إنتظار نزول بعض الوزراء للإحتجاج مع المواطن الضعيف.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
59 - Ahmed الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:20
اول مرة كانشوف حكومة تخرج في مضاهرة للاحتجاج على المواطنين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
60 - صاغرو الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:20
ههه مغالطات حكومة المداويخ
واش ولات سنطرال لوحدها هي للي كتنتج وتبيع الحليب فالبلاد.
بغينا نعرفو عدد المرتبطين بشركة سنطرال وماديروش خاوية فعامرة.
ثانيا ارى ان احزاب الحكومة تتوفر على خزان انتخابي من الفلاحين.
عتارفتو بالغلا وما بغيتوش تنقصو الثمن
شكون للي خرج مع عمال لاسامير مثلا واش ماشي مواطنين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
61 - عبدالله الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:20
كان من الواجب ان يجد هذا المستوزر اعفاءه في انتظاره مباشرة بعد رجوعه من الوقفة بعد ان خرج عن ما يضبط سلوكياته كعضو في الحكومة.. ومما يوجب ذلك الاعفاء كونه افصح بالعلالي انه ضد الشعب وانه اصطف الى جانب من يحلبون الشعب.. ثم انه صار يغرد خارج سرب الحكومة بمعنى اخر انه عبر عن معارضته لحكومة هو عضو فيها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
62 - المغاري الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:21
مكاينش للي غادي يخرج على شركة سنطرال قد هاد الوزير
سير اداودي كيف نشطتي هاد المقاطعة بغيتلك الرضا ام الذل راك عايش فيه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
40
63 - elkhader الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:21
شركة سنطرال لم تتعامل مع حملة المقاطعة بشكل واقعي وهدا يدل أن أرباحها ليست معقولة كان عليها أن تتعامل بمنطق السوق . المواطن حر أن يشتري أو يقاطع دون أن تتباكى لأنها لا تصدق على احد كان عليها أن تقنع المواطن عبر وسائل الاشهار والأثمنة والجودة أما غير ذلك سيزيد من تدني صورتها في السوق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
64 - تظاهر بدون معنى الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:21
الشيء الذي لا فهمه هو من يتحكم في المقاطعة هل الحكومة ام الشعب؟ اذا كانت الحكومة فالحل سهل . اما ادا كان الشعب المدوخ فذلك صعب و لا يرضى بفك البلوكاج و المقاطعة على منتوجات الشركات الثلاث إلا بتخفيض الاسعار و تقديم اعتدار غنادرة الشركات الثلاث و كذلك اعتدار الحكومة لانها متواطئة مع البطرونة و الا فالمقاطعة ستتوسع و ستشمل الانتخابات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
65 - وثيقو في تجار الدين المنفعيين الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:22
هنا تظهر الانتهازية والوصولية وركب موجة المقاطعة بعد ما علم انه خسر حصان الشعب وخوفا من ان يلقي به الناخبون في الانتخابات المقبلة الى مزبلة التاريخ ألقى بجسده الى المقاطعين ، بالامس إنبرى مدافعاً عن سنترال بشراسة واليوم ها هو عدو لسنترال منتهى النفاق وثيقو في تجار الدين المنفعيين .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
66 - فريكيعة الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:22
فكرتني هده الوقفة بوقفة ولد زروال الداودي أحسن حاجة دير هي الاستقالة باش نتفكو منك ومن أمثالك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
67 - مصطفى الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:22
هاد الوزير ها بهدل براسو! سبحان الله فاش تاينزل العمية على بنادم .... راجع راسك راك واقف فالجهة الغالطة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
68 - yassine الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:22
عادي السيد خدام عند سنطرال اش كتسناو منو ؟!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
69 - ضد الضد الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:23
وزير ضد شعبه هذا لم ولن نراه إلا في المغرب
اضن أنه يتوجب عليه الإستقالة فوراً وتقديم اعتذار لشعب الدي أعطاه صوته ليخدمه لا أن يقف ضده
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
70 - محمد الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:23
سؤال:
دابا هادو المحتجين علاش معطاوهمش الزرواطة؟؟؟؟
جواب:
حيت هما لي جايبينهم واكلين شاربين ناعسين فاطرين مسحرين....و مخلصين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
71 - حميدة الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:23
الشعب غير واعي ادا التمن غالي يجب مقاطعة جميع شركات الحليب ماشي شركة واحدة وا عاقو بيكوم واش رديتونا حميدات ولا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
72 - مواطن ريفي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:23
غضب العثماني من تصرفات الداودي أهون على السيد الداودي من غضبة السيد اخنوش عليه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
73 - omar الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:23
آ عباد الله فيدوني،سمعوا كلامي و فهموني،
لحليب علاش لمتوني،شرط علي شروط....
و قاللي، و قاللي نهجر.....
آ عباد الله آش من حياة عندنا ؟....
قلتلو آجي نفارقوهم....
شحال حاولت معاه،لكن بلا فايدة
والحجة اللي قلتلو،عندوغير زايدة......................
و ف المجتمع باينة،و حلها راه صعيب،صعيب....
بغات الناس تحلها،لكن هذا محال،
كلها قال كلامو،يتافقو محال،....
هذي مشكلة كاينة وحلها راه صعيب،صعيب،صعيب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
74 - سليمان الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:24
هههههههههههههههه الوزير كيحتج ضد من ؟ واش هو ضد الحكومة ولا ضد الشعب ولا لحكومة ضدوا شي سياسي يفهمنا مافهمت والوا فهاد المعادلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
75 - البيضاوي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:24
العمال الذين فصلتهم شركة سنطرال - إيديهم الداودي ل CNSS باش ياخدو أجرة فقدان العمل 6 اشهر بينما إيحل ليهم المشكل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
76 - مغربي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:24
لوكان غير ستغلو هذوك العاملات ديال مكناس و العمال ديال لميكا و خرجوا حتى هما احتجز...للاسف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
77 - Mohamed الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:25
أيها الشعب العظيم هذه فرصتك لتنتصر مزيدا من الصمود لإسقاط الفساد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
78 - khalid الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:25
والله إلا عيب وزير يدير حملة ديال الانتخابات قبل الوقت.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
79 - عبدالكريم بوشيخي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:25
اولا يجب الاشارة الى ان مقاطعة حليب سنطرال فشلت و لم يعد لها قيمة لان الايادي التي دعت الى هذه المقاطعة مازالت مجهولة قد تكون من خارج ارض الوطن بمعنى هم اعداء الشعب المغربي الذين يختنقون من اي نجاح يحققه بلدنا و قد وجدوا في بعض السذج او الطابور الخامس وقودا لحملتهم بانسياقهم الاعمى دون ان يحققوا او يبحثوا عن مصدر هذه الحملة الغير المبررة و الغبية التي تقوم بها ايادي خارجية فالشعب المغربي ليس غبيا فاحسن رد على هذه الايادي الخارجية هو تحطيم حملتهم بشراء حليب سنطرال و التلدد بمذاقه الحلو.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
80 - Xman الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:26
لقد وصلت الجكومة الى الافلاس السياسي.
عجبا وزير يتظاهر ضد ااشعب المقاطع امام البرلمان وهو قائد الشعارات ؟!؟!؟!؟!؟!؟!!!!!!!!!!!!؟
تلحكومة تنهار......ووووووو
وزراء العدالة والتنمية سطاو صافي اخرج ليهم العقل.
باي. باي الخوانجية!!!!!؟؟؟؟؟؟
مقاطعون
مقاطعون
عاش الشعب المغربي الحر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
81 - ملاحظ الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:26
يقال: خفيف من رزقو، وان كان غير ذلك فالداودي خطأ خطأ جسيم لكون الاحتجاج نقابي محض.
اندفاع زائد ينم عن سوء تقدير الوزير. تناقض كبير حيث أن حزبه ترأس الحكومة مرتين وبالتالي هو المسؤول عن الزيادات في الاسعار وغيرها.
آن الاوان لتقديم استقالته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
82 - autochtone الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:27
غريب و الله .أن يدافع هذا بما يسمى بوزير و باستماتة قوية على شركة سنطرال المحتكرة و التي خدعت الشعب المغربي الحر لمدة عقود بالماء و الصودا ومواد كيميائية مضرة بالصحة .بلا حياء و لا حشمة .لكن خنوش لم يظهر في الصوره ،يكفي أنه هو من أمر بهذا الأحتجاج . الشعب المغربي الحر المقاطع يقول لكم خليه يريب و الله واخا تخرج الحكومة الفاشلة كلها مقاطعون حتى النصر بحول الله تعالى ولتسقط حكومة العثماني حكومة العار الفاشلة و
المقاطعة المقاطعة ثم المقاطعة ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
83 - joker الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:27
هاذه سابقة.وزير خارخ مع متظاهرين.اشنو ورا هاد الخرجة اولى عا كان جاي البرلمان او خاف او هوا يدخل معاهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
84 - مروزنة الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:28
وزير قلب على الحل وجيبو للمواطنين ماشي تدير معاهم مضاهرة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
85 - passager الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:28
مهزلة ما بعدها مهزلة. بدلا من إيجاد الحلول للمقاطعة نجد السيد الوزير يهرطق ويحتج على المقاطعين. إنه فعلا الضحق على الدقون.
مقاطعون حتى تخفيض الأسعار من طرف الشركات الثلاث وتحسين مستوى الدخل للطبقة الفقيرة والمتوسطة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
86 - حميدة الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:28
هناك هدف هوا تدمير الشركات اما تمن الحليب ليس الهدف لأن الدين قاطعو الحليب يشترون الحليب 3.5 درهم لشركات اخرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
87 - jawad الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:29
مسخرة....حكومة مضحكة إستغلاليين من كل الزواية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
88 - amine الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:29
الرزاق هو الله ماشي سنطرال لي حبساتو الشركة يدير القانون ديالو أما المقاطعة والله لا حبسات ماكاينش شي إصلاح فالعالم كامل بدون خسائر والله المستعان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
89 - ناديين الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:29
مبقينا عرفناك وزير ولا عامل فشركة سنطرال. الله اقلبها عليك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
90 - معلق الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:30
ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ .. ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﺘﺞ ﺿﺪ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻘﺮ ﺳﻜﻨﺎﻫﺎ؛ ﺍﻟﺒرلمان!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
91 - شي مدوخ الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:30
Après moi le déluge هذا هو شعار الداودي. ف"الرجل" يتحرك ويشتغل حاليا لتكوين رصيد كاف لبقاءه وزيرا في حالة سقوط الحكومة الحالية، ولما ترؤس الحكومة القمبلة المحتملة. وكأني يقول ل"أصحاب الحال" ها أنا ذا كما ترون مستعد للدود عنكم أكثر حتى من أناس الأحزاب التي ألفتم التعويل عليها في الوضعيات الصعبة التي تضعكملافي مأزق أمام الرأي العام، فقط سجلوا عندكم ملا تنسوني.
"كل من عليها فان ويبقى وحه ربك ذو الجلال والإكرام" صدق الله العظيم، وكذبت يا داودي ومن حدا حدوك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
92 - bassou الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:31
شيء عادي عند هذه ال "حكومة" أن تحتج مع المحتجين ضد من؟ الله أعلم.
يوم 1 ماي جعلت حكومة البيجيدي منه يوم الاحتجاج إلى جانب البلوريتاريا والطبقة العاملة. بدون أن ترفع لافتات مطالبها، ولا من توجه له الشعارات...
ولما حلت المقاطعة المباركة، علم الشعب أنهم يحتجون ضده.
كل ما نعلمه هو أن شخصا منهم كان يردد " النقابات مشات أوجات ومادات والو من الحكومة" لأن هذا الشخص لم يكن يعلم أن الميكروفون كان يشتغل فتم ما تم.
انتهى الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
93 - احمد الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:31
تظاهر حتى يرضي اسياده الفرنسيين ليعبر لهم انه واحد من الفرنسيين ولا تهمه ارادة الشعب المغربي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
94 - نور الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:31
عمل مدبر واضح للعيان ههههه
المقاطعة لمصلحة العمال لأن هذا الأخير سيدفع الشركة لتحسين ظروف عملهم و اشتغالهم و الإلتفات لهم و إعطائهم جميع حقوقه
حسبي الله و نعم الوكيل
ظهر الحق و زهق الباطل
الشعب واعي و يعرف ما يدبر ضده من مكائد
المقاطعة إلى الأبد و بيس المصير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
95 - maghribi hor الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:31
اللهم ان هذا منكر حسبنا الله و نعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
96 - abd الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:31
لو راجعت الشركة اسعار منتجاتها لكان خيرا لها ولنا لكن تريد أن تتلاعب بعاطفة الشعب نست بأن الشعب من مصلحته أن يشرب حليب طبيعي ويشتريه من الفلاحين مباشرة وهدا سيكون من مصلحة الفلاح ايضا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
97 - العرايشي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:31
خروج الوزير الراودي في مظاهره مع عمال الشركة الفرنسية امر عادي وطبيعي جدا للاسباب التاليه. اولا الرجل فرنسي وبالتالي سيدافع عن مصالح بلده فرنسا.ثانيا ان العداله والتنميه اثبتت بشكل مؤكد انها لا تملك اطرا قادرة على التسيير وقراءه الاوضاع السياسية بحكمة وتبصروهذا هو اسلوب كببرهم الذي علمهم السحر بن كيران . ثالثا هذا الحزب وعناصره ميالة الى العنف لان مثل هذه الخرجات ماذا ينتظر منها هذا المخلوق كردة فعل من طرف الشعب المغلوب على امره .... اعتقد ان لهذا الرجل اهداف غير نبيلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
98 - عدلوني الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:31
هذا الوزير بين قوسين دق مسمار في نعش حزبه و حكومته و اعطا الصورة الحقيقية للسياسي المغربي. اين عمال لاسمير اين المجازون.... هذا السيد يتحدا الشعب ويستفزه و رايناه يقول لشاب بجانبه الاقتصاد في خطر. مهزلة ما يسمى بالوزير...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
99 - لوسيور الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:32
يقال ان له جنسية فرنسية..فاذا كان يدافع عن شركة البان فرنسية فهو فرنسي الجنسية..الداودي امازيغي من ضواحي بني ملال من اسرة فقيرة جدا..كان عليه ان يقف مع الفقراء...اقبالا سيلفظه الامازيغ لانه لا يعبر عنهم ولا يمثلهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
100 - عامل الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:32
ليس هناك فقط عمال شركة سنطرال في المغرب الذين تضرروا $ بل جميع العمال في القطاع الخاص هناك فيروس خطير اسمه contra مفتوحة هل لديكم مصل لهذه الجرثومة المتفشية ردا من فضلكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
101 - مواطن الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:32
شفت حتى شفت فالكلاخ معمرني شفت بحال الكلاخ ديال الاسلاميين هههههههههههههههه الحماق كيحرقو راسهم براسهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
102 - galaxie الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:33
ما هده المهزلة يا وزير الندالة و التعمية. هل انت سكيزوفريني كيف لك ان تكون في الحكومة و انت مع اطراف اخرى. لقد بدى نفاقكم للعيان و ليس لكم لا اخلاق و لا اخلاقيات المهنة. و عباد الله راه يلا شافتو هدا ميركل و الله حتى تحماق و تكول المغرب دولة الحماق. اوى شتو فين كيوصلنا العزوف عن الانتخابات كيطلعو ناس مسطيين بدون اخلاق و لا كرامة و ليس لهم من اسس الحكم الا المهازل. الله يستر يلا خلاكم سيدنا تزيدو شويا في الحكومة راه غدي تسطيو المغاربة و يهربو لموريتانا و يخليوكم بوحدكم فهاد التسطية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
103 - ملال الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:34
تسييس الوقاءع على هدا الشكل والركوب على متطلبات المواطن لا تجدي شيءا...وتغليف الاحداث بطابع ديني او وطني..من قبيل ان المقاطعة تضر بالعمال...هو ضحك على الدقون..نريد ان يتضرر المنتج ولو لمرة ليذوق غضب المواطن المنهوب الجيوب ...وليحس انه اصبح في عصر العولمة التي لاتخفي شيءا وتفضح كل الحسابات الاحتكارية....
اصبح هم المواطن قدرته الشراءية...يقتني ما يناسبه..ويقاطع ما يفوق قدرته والثمن المعقول.....ببساطة..اخفضي الثمن ياشركة وبجودة المنتوج..اهلا وسهلا...والا..فالمواطن قال كلمته..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
104 - عابر الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:34
أكيد أن هؤلاء العمال والمحتجين لن تطالهم الزرواطة دالامن ولو دخلوا إلى داخل البرلمان، لأنهم ببساطة منتمون، نحن مقاطعون حتى تنخفض الأسعار، حليبكم شربوه أولا غسلوا بيه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
105 - سكليس الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:35
قمة النفاق نعيشها مع تجار الدين. كايبكي مع السارح و كيأكل مع الذئب. ما هاذا يا هذا. علاش ما يوقف مع باقي الفئات في احتجاجاتها المشروعة. علاش .أكبر خطر على الاقتصاد هم تجار الدين أصحاب الامتيازات والتعويضات السمينة وسيارات الكات كات والسفريات والبونات والمنح والوظائف للأبناء والعائلة والمقربين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
106 - شوهة الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:37
اكبر شوهة في العالم الحكومة تخرج لمداهرة ضد شعبها ههههه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
107 - hannaoui الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:37
حكومة شركة سنترال اسم على مسمى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
108 - Kontdayez الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:40
تساؤل,لمادا لا تطلب الوزارة طلبات عروض لشركات العاملة في قطاع الحليب...فقط للتدكير أن شركة المراعي أرادت الإستتمار في المغرب ولم تمنح الإدن والترخيص بسبب اللوبيات والشركات الضلام لمادا....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
109 - abghazi الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:42
لم يبق في الأمر من تعليق. وزير منفرد في وقفة احتجاجية. ينوب عن من ويعبر عن رأي من ؟ إنه الانتحار السياسي. لقد فقد صوابه أو يعتبر أنه "لي لها لها". لم يتبق للحكومة وقت طويل. (no comment)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
110 - achraf الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:42
عوض ان يحتج السيد الوزير ويضغضغ عواطف المغاربة عليه ان يتسلح بالشجاعة ويطلب من الشركة المعنية تخفيض الاثمان خاصة وان الفترة هي فترة الدروة في الانتاج...ولا يمكن التضحية بمطالب شعب بكامامله في سبيل ارضاء 900 عامل...الشركة هي المسؤولة عن تشريدهم وليس المقاطعون الذين لا يملكون سوى اصرارهم وتماسكهم..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
111 - الزموري الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:42
يا سبحان الله إن قلبت الموازين غالبا ما كان الشعب هو من يتظاهر ضد الحكومة والأن نرى الحكومة هي من تتظاهر ضد الشعب مادمت في المغرب فلا تستغرب خروج هدا الوزير مع المتظاهرين دليلا قاطعا على أن لبيات الفساد و الشركات الكبيرة متل صنطرال و إفريقيا وغيرها من يتحكم ومن يحكم في المغرب مقاطعوون وعلى العهد باقون حتى تنيفد مطالب الشعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
112 - marocaine الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:43
الحكومة تعترض على الحكومة .لاحول ولا قوة الا بالله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
113 - Commentateur الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:44
مراهقة سياسية بامتياز المسكين مغلوب على أمره يخدم تماسيح الاقتصاد الوطني بطريقة غير مباشرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
114 - basim الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:47
واه واه ياحامل الأمانة اللي أبت تحملها السماوات والأرض والجبال،خرجت تظاهر ضد الشعب لمسنتر الشعب اللي غمل وتصوف ملهشاشة ولفقر والذل والهوان،صورة واشمن صورة قدمتي،الحقيقة عارية زليط.خليتونا نضحك ونبكيو،واشتا هاد التبهديل واش الشعب يقوليك راني مسنتر مزلوط خفض لي الاسعار وأنت زايد خارج تظاهر عليه تضربه بسلاحه،هزلت...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
115 - ملاحظ تاني الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:50
انتهى الكلام
بمشاركة الداودي في الوقفة تكون الحكومة قد سقطت.
البام آت لا شك فيه. ملتمس الرقابة ضروري وملتمس سحب الثقة وارد.
البام والاحرار وحزب الاستقلال والحركة والاشتراكي وجدوا راسكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
116 - Kamal الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:50
Il faut baisser les prix le plus tôt possible
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
117 - azzouz الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:51
هذه من علامات انتصار الشعب... داخو.. اصبحوا هم المداويخ... صامدون في مقاطعتنا الى اشعار آخر...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
118 - brahim الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:54
مقاطعون وعلى درب المقاطعة سائرون وعلى العهد باقون رغم انف الداودي وزمرته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
119 - الهارب الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:54
هذه هي الحكامة والحكمة ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ،لقد أسندتالأمور إلى غير أهلها و البلد يسير إلى الهاوية أما نحن فنرتقب الساعة القريبة و الكارثة واقعة لا ريب فيها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
120 - محمود الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:56
فيما يفيدهم الاءحتجاج امام مبنى البرلمان ،هل البرلمان سيلزمنا بشراء حليب سنترال دانون.المقاطعون بما فيهم انا نريد تخفيض ثمن الحليب و الآتي للشركات الاخرى التي تحتكر بعض المواد الضرورية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
121 - مليكة بلا الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:57
سبحان الله تاواحد ماقال أن الشركة هي السبب في تسريح العمال لانها لم ترضخ لمطالب المواطنين بل إنهم يدافعون عنها رغم أنها هي التي قامت بتسريحهم لنعرف انها هدا ملعوب يريدون أن يستميلوا الشعب ووالله ما مفاكين مقاطعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
122 - محارب سابق الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:58
لماذا لم تتحرك قوة الأمن باصنافه المتنوعة لوقف هذا الاحتجاج الذي هو بالشارع العام و ذون ترخيص. أم أن السلطات رخصت لهؤلاء الذين انضم إليهم وزير للاعطائهم الشرعية على الاحتجاج. ماهذا الكيل بمكيالين بين المغاربة ألم تقولوا ذائما المغاربية سواسية أمام القانون...؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
123 - عامر الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:58
الحل باين!
المشكل هو العرض اصبح اكثر من الطلب
السبب دعم كبار مستوردي البقر في اطار المغرب الاخضر
الحل التصدير ورقف الدعم لكبار المنتجين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
124 - مواطن الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:58
الى عبد الكريم البوشيخي
هل تعرف اغنية مرضك صعيب ؟ للفنان عابدين
الله يعفو على الجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
125 - ayoub الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:59
من الاحسن تمشيو ديرو داك الاحتجاج اسي الوزير حدا المنازل ديال الشعب حيت البرلمان كيمتلكم غير نتوما ماشي الشعب . شر البلية ما يضحك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
126 - حكمة رجل عجوز الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:59
السلام عليكم
معا مرور كل هذا الوقت ولم تفعل الحكومة أي شيء سوى الوقوف مع سنطرال، و شركة لم تخفض الثمن.
إذن عقابا لتكبرها وحتى تأخذ العبرة مت هذا وعبرة للحكومات الموالية لها هو : " أنا تفلس الشركة وتعرف الحكومة ما يسمى كلمة الشعب "
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
127 - ملاحظ من الرباط الأربعاء 06 يونيو 2018 - 02:00
حكومة العاجزين!!! الآن تريدون خلق المواجهة بين فئة من المغاربة وأخرى! !!؟؟ عوض أن ننتقذوا طريقة عملكم وبناء اقتصاد متوازن يكون فيه للمستثمر حق التجارة وللمواطن المستهلك حق الدفاع عن حقوقه وقدرته الشرائية ب: تجريم الاحتكار ، إخراج مجلس المنافسة ، محاربة توافق المستثمرين علي الأثمان ، إعطاء المستهلك حق الدعوة الجماعية مع بناء قضاء مستقل وعادل... الخ اكتفيتم بتحرير السوق وجعل المغاربة لقمة سائغة لجشع الشركات تم يأتي وزيركم ليتظاهر مع إخواننا المساكين والضحية بدورهم أمام البرلمان.
رحم الله المتنبي إذ يقول: على قدر أهل العزم تأتي العزائم. ...... ولخبار في راسهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
128 - Lahcen الأربعاء 06 يونيو 2018 - 02:02
Vive le maroc vive le roi plus de confiance ou autres un changement pour ce que veulent travailler ce beau maroc
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
129 - najat الأربعاء 06 يونيو 2018 - 02:02
نحن لسنا أطفالا ولا مداويخ... والعمال والفلاحين فقط يستميلوننا بهم من اجل الاستسلام لإرادتهم لإيقاف مطالب الشعب العادلة... مقاطعة حتى تحقق مطالبنا بأكملها...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 129 | عرض: 1 - 129

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.