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الرئيسية | سياسة | مجلس الحكومة يدرس مشروع قانون حماية النبات

مجلس الحكومة يدرس مشروع قانون حماية النبات

مجلس الحكومة يدرس مشروع قانون حماية النبات
هسبريس - و.م.ع
الخميس 07 يونيو 2018 - 03:12

ينعقد مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ليتدارس في بدايته، الخميس، مشروع قانون يتعلق بحماية النباتات.

بلاغ لرئاسة الحكومة قال إن المجلس سيتدارس إثر ذلك مشروعي مرسومين؛ يتعلق الأول منهما بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بتسنيد الأصول، والثاني بتتميم المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

وينتقل المجلس بعد ذلك إلى دراسة اتفاق بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكونغو، الموقع ببرازافيل في 30 أبريل 2018، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختتم أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا؛ طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - joker الخميس 07 يونيو 2018 - 03:23
حماية النبات؟؟؟وزوينة هدي!!او حماية المواطن من ارتفاع الاسعار وووووووووو.اش خاصك العريان .........وبازززززز
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2 - Mohamed الخميس 07 يونيو 2018 - 03:26
وقانون حماية المواطن و الشعب و المغرب المنسي اليس له حق كذلك
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3 - السحاب العابر الخميس 07 يونيو 2018 - 03:31
حماية النبات.. الأحرى بالحكومة حماية المواطن من الاستغلال وضمان حقه في الفتات..
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4
4 - خالد الخراز الخميس 07 يونيو 2018 - 03:36
ماشاء الله حماية النبات حماية الحيوان... ماذا بعد ؟ اين موقع الانسان من هذه القسمة الجائرة ....حكومة بائسة حقا ...لاحول لها ولا قوة.
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3
5 - كم حاجة قضيناها بتركها الخميس 07 يونيو 2018 - 03:38
حكومة حمقاء بقا لينا عالنبات، و أين وصلنا في قانون تجريم الإثراء الغير مشروع؟هل أنتم حكومة أم عصابة؟
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2
6 - انا نبات.... انقدوني الخميس 07 يونيو 2018 - 03:50
في الاخرة يقول الإنسان يا ليتني كنت ترابا..
وانا الان اقول يا ليتني كنت نباتا..
وا عجباااااه.. حسبنا الله ونعم الوكيل
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7 - mostafa الخميس 07 يونيو 2018 - 03:53
لا مكان للمواطن الإنسان في عرف هذه الحكومة المشؤومة
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8 - aziz الخميس 07 يونيو 2018 - 03:58
ههههه الله يعطينا وجوهكوم حماية النباتات وفي حماية المواطن او نقول حماية المستهلك المغربي يا الحكومة التعنت معندكومش الوجه علاش تحشمو البداية من العباد عاد النبات والحيوان السياسة ديال والو
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