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كُتّاب وآراء
مجلس الحكومة يدرس مشروع قانون حماية النبات
ينعقد مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ليتدارس في بدايته، الخميس، مشروع قانون يتعلق بحماية النباتات.
بلاغ لرئاسة الحكومة قال إن المجلس سيتدارس إثر ذلك مشروعي مرسومين؛ يتعلق الأول منهما بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بتسنيد الأصول، والثاني بتتميم المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
وينتقل المجلس بعد ذلك إلى دراسة اتفاق بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكونغو، الموقع ببرازافيل في 30 أبريل 2018، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختتم أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا؛ طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
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تعليقات الزوّار (8)
وانا الان اقول يا ليتني كنت نباتا..
وا عجباااااه.. حسبنا الله ونعم الوكيل