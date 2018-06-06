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- الداودي يشارك في احتجاج عمال "سنطرال" لإيقاف حملة المقاطعة - (162)
- وقفة الداودي مع عمال "سنطرال" تضع وزير الحكامة تحت المقصلة - (160)
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كُتّاب وآراء
"وقفة سنترال" تقود الوزير الداودي إلى جلسة عقاب بـ"حزب المصباح"
وضع لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، حزب العدالة والتنمية، الذي يشغل منصب عضوية أمانته العامة في وضع حرج، بسبب مشاركته إلى جانب عمال شركة "سنترال" للاحتجاج أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، للمطالبة بوقف حملة المقاطعة التي أَدَّتْ إلى فصل العديد من المستخدمين وخفض كمية إنتاج الحليب بنسبة كبيرة.
ودعت الأمانة العامة لحزب "المصباح" إلى عقد اجتماع طارئ مساء اليوم الأربعاء لتدارس تداعيات قرار الداودي المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي شهدها قرب مقر البرلمان بالتزامن مع انعقاد لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، والذي خصص لإشكالية إنتاج الحليب بعد قرار المقاطعة سالف الذكر.
مصدر قيادي من حزب العدالة والتنمية أكد، في تصريح لهسبريس، أن خرجة الداودي ستكون على نقطة فريدة أمام أعضاء الأمانة العامة، دون أن يستبعد اتخاذ إجراءات تنظيمية في حقه قد تصل إلى تجميد عضويته من قيادة الحزب.
وفي هذا الصدد، أكد القيادي، الذي رفض الكشف عن هويته، أن تصرف مسؤول في الحكومة بهذا الشكل يسيء إلى الجهاز التنفيذي وإلى الهيئة السياسية التي ينتمي إليها، مشيرا إلى أن المسؤولية السياسية تقتضي البحث عن أسباب لمعالجة أسباب التي دفعت المغاربة إلى الدعوة إلى المقاطعة وليس الاحتجاج مع العمال من لدن وزير.
وشهد الشكل الاحتجاجي التحاق لحسن الداودي، رافعا بدوره وسط جموع العمال المحتجين شعارات ضد حملة المقاطعة، من قبيل: "هذا عيب هذا عار.. الاقتصاد في خطر"، و"هذا عيب هذا عار.. المقاولة في خطر"، و"لا تقاطع لا تقاطع والعامل هو الضائع"، و"المقاطعة ضراتنا.. حنا ولاد الشعب".
واستبق أعضاء من الأمانة العامة لحزب "المصباح" اللقاء الذي يرتقب أن يكون عاصفا بدوره، ليقول سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على حسابه الشخصي، إنه "لم يقتنع يوما بأنه يمكن لبرلماني أو وزير أن يحتج بالوقفات إلا إذا كان ذلك في قضايا الأمة أو الوطن، لما لهما من الآليات التي تمكنهما من القيام بمهامهما من مواقعهما دفاعا عن الشعب"، وزاد: "على كل حال كل واحد مسؤول عن تصرفاته".
وفي السياق ذاته، قال نبيل الشيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، إن "خروج وزير للاحتجاج مع عمال شركة يدافعون عن أوضاعهم في مقابل رأي تبنته شريحة واسعة من المجتمع بخصوص موضوع المقاطعة يعتبر قمة العبث والاستهتار الذي يَسْتَوجِبُ وقفة حقيقية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (64)
#مقاطعوووون
الشعب يقدم إستقالته ومستعد لمغادرة المغرب بعد إحتجاج الحكومة عليه.
أين كنت يا سي الداودي حين تم تشريد عمال مصانع الميكا ؟؟
بل الأدهى والأمرّ اعتبارها من الممنوعات كالحشيش
و من ضبطت عنده ادخل السجن بلا شفقة و لا رحمة
أم أن هؤلاء ليسوا أبناء فرنسا ؟؟
بعد خروج الحكومة في مضاهرات ضده
غا الصباح كانشوف الصورة ديالوا عاطي ودنو لأخنوش كاينصت ليه بحال شي عبد،
باينة أخنوش هو اللي هرّقوا هاد التهريقة المفلسة، لتغميس المصباح فمستنقع الشوهة
يا معالي الوزير....
لقد سقطت سقوطا مدويا
العدالة والتنمية تلعب على الحبلين وبالقناعين معا. لكن للاسف الشديد الشعب المغربي لم يعد يصدق الكلام العاطفي لحزب العدالة والتنمية لهذا عليهم ايجاد صيغة جديدة للتعامل مع المغاربة مستقبلا
ان البيجيدي لم يكن لديه اي قيمة لدى المواطن المغربي ابانو عن حقيقتهم وعود كادبة تفقير الشعب في جميع المجالات دون استتناء
هذا يعني أن الداودي وأتباعه ممن فضلوا الكراسي وتخلوا عن بنكيران الذي أوصلهم لما هم عليه, لاتهمهم مصلحة الوطن بقدر مايهمهم البقاء في الحكومة, وزراء فارغون ينقصهم النضج السياسي وهم يدركون أنهم مجرد كراكيز يتحكم فيهم الهمة وأخنوش والماجيدي وغيرهم
لمـــــــــــــــــــــــــــــاذا لم يخرج من قبل ويرفع شعار ضد غلاء الأسعار ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بهذا التصرف ، نفهم السيد معالي الوزير أنك تقف في صف القرش ، وليس في صف الأسماك الصغيرة ، فكن على يقين أن الشعب لن يصوت لحزبك في الانتخابات القادمة ان شاء الله ، والشعب المغربي لن ينسى لك هذا الموقف الظالم.
من الذي انتخبه؟!
شركة سنترال الفرنسية أم المغاربة "المدوخين"ورغم مشاركتهم الهزيلة في الانتخابات وبالتالي فهم لايمثلون غالبية الشعب والمصوتين لأن الأغلبية قاطعت وكان حزبها هو الفائز حقا....!
الوزير يمثل مصالح فرنسا وليس مصالح المغاربة ...خلاصة الكلام!!!
و نحن سنبقى مقاطعون ختى انخفاض الأسعار واخا يجيبو لينا الشيخات ههه
الى مزبلة التاريخ
يجب حل الحكومة و البر لمان
موعدنا الانتخابات المقبلة
أربي واش هذه حكومة شوهتو بنا
#أنا لا ثمثلني هذه الحكومة
كل هؤلاء الوزراء يعلمون أن الحكومة لا سلطة لها وأن البرلمان مجرد سيرك ومع ذلك يشاركون في المسرحية لأن المسألة تتعلق بالمصلحة الشخصية ومستقبل أبنائهم.
أرجو النشر
إذا كان رئيس الحكومة غاضبا عليه فيجب عليه أن يقيله. ولا ينتظر الزلزال السياسي. ولكنه أت لا محالة .
ان هدا التصرف سيكون له تداعيات.كاخر مسمار في نعش حزب اللاعدالة ولا تنمية.ولا هم يحزنون
صاحبو طبيب نفساني وشوف معاه. الله إستر العواقب.
على الشعب أن يلتجا للقضاء من أجل محاسبة بعض المسؤولين الفاسدين .
وزير الشباب والرياضة السابق اختلس 21 مليار سنتيم دون مساءلة أو محاسبة.
اين التروة؟