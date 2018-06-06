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الرئيسية | سياسة | "وقفة سنترال" تقود الوزير الداودي إلى جلسة عقاب بـ"حزب المصباح"

"وقفة سنترال" تقود الوزير الداودي إلى جلسة عقاب بـ"حزب المصباح"

"وقفة سنترال" تقود الوزير الداودي إلى جلسة عقاب بـ"حزب المصباح"
هسبريس- محمد بلقاسم
الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:00

وضع لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، حزب العدالة والتنمية، الذي يشغل منصب عضوية أمانته العامة في وضع حرج، بسبب مشاركته إلى جانب عمال شركة "سنترال" للاحتجاج أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، للمطالبة بوقف حملة المقاطعة التي أَدَّتْ إلى فصل العديد من المستخدمين وخفض كمية إنتاج الحليب بنسبة كبيرة.

ودعت الأمانة العامة لحزب "المصباح" إلى عقد اجتماع طارئ مساء اليوم الأربعاء لتدارس تداعيات قرار الداودي المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي شهدها قرب مقر البرلمان بالتزامن مع انعقاد لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، والذي خصص لإشكالية إنتاج الحليب بعد قرار المقاطعة سالف الذكر.

مصدر قيادي من حزب العدالة والتنمية أكد، في تصريح لهسبريس، أن خرجة الداودي ستكون على نقطة فريدة أمام أعضاء الأمانة العامة، دون أن يستبعد اتخاذ إجراءات تنظيمية في حقه قد تصل إلى تجميد عضويته من قيادة الحزب.

وفي هذا الصدد، أكد القيادي، الذي رفض الكشف عن هويته، أن تصرف مسؤول في الحكومة بهذا الشكل يسيء إلى الجهاز التنفيذي وإلى الهيئة السياسية التي ينتمي إليها، مشيرا إلى أن المسؤولية السياسية تقتضي البحث عن أسباب لمعالجة أسباب التي دفعت المغاربة إلى الدعوة إلى المقاطعة وليس الاحتجاج مع العمال من لدن وزير.

وشهد الشكل الاحتجاجي التحاق لحسن الداودي، رافعا بدوره وسط جموع العمال المحتجين شعارات ضد حملة المقاطعة، من قبيل: "هذا عيب هذا عار.. الاقتصاد في خطر"، و"هذا عيب هذا عار.. المقاولة في خطر"، و"لا تقاطع لا تقاطع والعامل هو الضائع"، و"المقاطعة ضراتنا.. حنا ولاد الشعب".

واستبق أعضاء من الأمانة العامة لحزب "المصباح" اللقاء الذي يرتقب أن يكون عاصفا بدوره، ليقول سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على حسابه الشخصي، إنه "لم يقتنع يوما بأنه يمكن لبرلماني أو وزير أن يحتج بالوقفات إلا إذا كان ذلك في قضايا الأمة أو الوطن، لما لهما من الآليات التي تمكنهما من القيام بمهامهما من مواقعهما دفاعا عن الشعب"، وزاد: "على كل حال كل واحد مسؤول عن تصرفاته".

وفي السياق ذاته، قال نبيل الشيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، إن "خروج وزير للاحتجاج مع عمال شركة يدافعون عن أوضاعهم في مقابل رأي تبنته شريحة واسعة من المجتمع بخصوص موضوع المقاطعة يعتبر قمة العبث والاستهتار الذي يَسْتَوجِبُ وقفة حقيقية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (64)

1 - med الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:08
الداودي دار ديال القدافي . باقي ليه غير الكتاب الأخضر
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28
2 - محمد نبيل الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:08
على حكومة سونطرال المغادرة فورا
#مقاطعوووون
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29
3 - وسيم الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:08
هدي فضيحة يجب اقالة الحكومة قبل ان تتزداد امور سوءا اينزل الشعب للشارع علي شاكلة الاردن ا
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23
4 - عيسى الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:09
#عااااااجل :
الشعب يقدم إستقالته ومستعد لمغادرة المغرب بعد إحتجاج الحكومة عليه.
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36
5 - الهواوي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:09
احتجاج بدون رخصة لماذا لم يتدخل الأمن
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25
6 - abdeladem الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:10
لقد وقع في الفخ خطأ اخر و نودع هذا الحزب ليذهب مع بقية الاحزاب الى مزبلة التاريخ
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17
7 - يونس السلفي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:10
سبحان الله ... ازدواجية المعايير !!!
أين كنت يا سي الداودي حين تم تشريد عمال مصانع الميكا ؟؟
بل الأدهى والأمرّ اعتبارها من الممنوعات كالحشيش
و من ضبطت عنده ادخل السجن بلا شفقة و لا رحمة
أم أن هؤلاء ليسوا أبناء فرنسا ؟؟
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13
8 - محمد نبيل الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:11
الشعب يعلن عزمه الاستقالة و مغادرة المغرب ان استدعى الامر
بعد خروج الحكومة في مضاهرات ضده
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16
9 - vive le maroc الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:11
بعد وقوف الحكومة في الاحتجاجات سيلعب الشعب دور الحكومة بعد تلبية المطالب. ههههههه.
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12
10 - العدلوني رشيد الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:11
ههههه
غا الصباح كانشوف الصورة ديالوا عاطي ودنو لأخنوش كاينصت ليه بحال شي عبد،
باينة أخنوش هو اللي هرّقوا هاد التهريقة المفلسة، لتغميس المصباح فمستنقع الشوهة
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2
11 - جبلي ابن الجبل الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:11
من المفروض الوزير يوقف مع الشعب لي صوت عليه ماشي مع الشركات و بغيتا نعرفو شحال شد فيها داودي من عند سانطرال باش يشارك معهم فالوقفة راها بمثابة إشهار للشركة، أما العاملون بسنطرال الشركة تتحمل مسؤوليتها في تصريفهم ما دامت رفضت تخفيض الاثمنة و تعنتت، راه حنا مغاربة لم نقاطع الحليب بل قاطعنا سنطرال و يمكن للتعاونيات ربط الاتصال بشركات أخرى و بيع لها الحليب ريثما تجد سنطرال حل لمشكلتها مادامت ترفض التخفيض..و إننا على العهد مستمرون ..مقاطعون
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3
12 - hicham الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:12
هناك سياسيين يفتقدون لفن التواصل ولا يحاولون اخد تكوينات في هذا الميدان.
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4
13 - المتتبع الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:13
ماذا كان ينتظر الحزب من احد كالداودي له جنسية اخرى غير الجنسية المغربية الا ان يدافع عن شركة هي مملوكة لفرنييين بنسبة ٩٩.٦٨℅ يجب على ملك البلاد ان يعفيه حالا
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0
14 - زكرياء منجد الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:13
على رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني تقديم الإستقالة لأن الشعب المغربي ينتظر المزيد والعطاء وتعيين جلالة الملك حفظه الله السيد فؤاد علي الهمة رئيسا للحكومة وتعيين وزراء جدد وحل البرلمان وتعيين عمال وولاة جدد
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-3
15 - السنهوري الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:15
الوقفة يجب ان تكون مع الشعب
يا معالي الوزير....
لقد سقطت سقوطا مدويا
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3
16 - Ahmed الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:16
تصرف صبياني لا يليق بوازير ينتمي لحزب له ولايتان في الحكومة لكن هذا هو الوجه الحقيقي الذي كانوا يخفونه قد عرته المقاطعة
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1
17 - nor الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:16
وبغيتكم مشي غير تعاقبوه انا بغيتكم طيروه من الحزب لأنه دون المستوى. وتيعرفش ما تيقول .دائما متاقد في كلامو .
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2
18 - يسن الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:17
سأقاطع سنترال حتّى تخرج الشركة نهائيا من المغرب،ويستثمر بدلها مغاربة ...نتوفر على شباب طموح،،علف ،أبقار.....أشنو مزال كدّير هاد فرنسا هنا؟؟؟؟
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8
19 - مقاطع الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:17
الحكومة تتحمل المسؤولية كل ما يجري ونحن (مقاطعون)
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3
20 - ربيعة الرباطية الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:17
الداودي وقف مع فئة معدودة من الشعب ضد الشعب كله وهذا هو منتهى الغباء. ان كنا في دولة ديمقراطية حقا فعلى هذا الوزير الاستقالة فورا # مقاطعون
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5
21 - عبد اللطيف الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:17
سجل يا تاريخ، لأول مرة يخرج وزير للتظاهر ضد الشعب، لا تستسلموا حتى نحقق مطلبنا وهو خفض الاسعار بشكل دائم
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22 - داخ داخ الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:17
هاذا فكرني غير فالقدافي ملي خرج مع المحتجين. اذا لم تستحي فافعل ما شئت...
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3
23 - أنس من تطوان الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:18
ان من يتابع المشهد السياسي المغربي يرى ان لحزب العدالة والتنمية خطابين متوازيان لا يلتقيان . خطاب يمثل المظلومية والمعارضة وخطاب سلطوي يمثل الحكومة .
العدالة والتنمية تلعب على الحبلين وبالقناعين معا. لكن للاسف الشديد الشعب المغربي لم يعد يصدق الكلام العاطفي لحزب العدالة والتنمية لهذا عليهم ايجاد صيغة جديدة للتعامل مع المغاربة مستقبلا
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1
24 - mouktadi abderrazak الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:18
ان السيد وزير الحكامة قد سبب للشعب المغربي الذل والهوان داخليا وخارجيا وقد ابان عن ضعف وانفصام في الشخصية وهذا ان دل على شىء فإنما يدل على أن الحكومة مريضة بأكملها
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0
25 - le voyageur الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:18
اليس من المفروض بأن يكون الوزير في مكتبه أو في إجتماعات لتدارس الأوضاع و إيجاد الحلول للمشاكل الذي لا يعمل لا يأخذ الأجرة أين قانون الأجر مقابل العمل ،حكومة فاشلة و مضحكة مقاطعووووون عاش الشعب
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26 - بشرى الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:19
وا هادا ماشي العقاب لي خصو خاصهم يجريو علييه
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0
27 - وطني الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:19
صراحة هدا الوزير ليس مغربي 100% لديه الجنسية الفرنسية هو و اولاده لدالك يدافع على الشركة الفرنسية و بجنون حتى نسي الزمان و لا المكان
ان البيجيدي لم يكن لديه اي قيمة لدى المواطن المغربي ابانو عن حقيقتهم وعود كادبة تفقير الشعب في جميع المجالات دون استتناء
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0
28 - ملاحظ الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:20
مبقيت فاهم والو ، واش السيد بدأ يفقد عقله، ام انه يملك حصة في الشركة ؟ أو ربما يملكون أدلة قوية ضده تدفعه لهذه الخرجات بتحريك من مبتزيه القضية تبدو خطيرة
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0
29 - مواطن الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:20
كنت من مناصري البيجيدي ،اما الان اقولها صراحة ندمت على النهار لي صوت فيه عليكم ، قمت الاستحمار و العبث من طرف وزير كان من المفروض له مناصرة الشعب المغربي على قضاياه العادلة ،والله تندمت سمحو لي خوتي المغاربة ضريتكم بصوتي .انشري هسبريس
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1
30 - salah35 الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:20
قمة العبث مايقوم به أتباع العثماني رئيس الحكومة الفاشل
هذا يعني أن الداودي وأتباعه ممن فضلوا الكراسي وتخلوا عن بنكيران الذي أوصلهم لما هم عليه, لاتهمهم مصلحة الوطن بقدر مايهمهم البقاء في الحكومة, وزراء فارغون ينقصهم النضج السياسي وهم يدركون أنهم مجرد كراكيز يتحكم فيهم الهمة وأخنوش والماجيدي وغيرهم
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31 - mohajir الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:21
cet homme peut être mieux envoyé immédiatement licenciement sans pardon , il ne convient pas en tant que ministre
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32 - سعيدة المدوخة الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:21
انفصام الشخصية ...الحمق والعبث بعينه !!! وعلاش اسيدي موقفتيش مع الاف العمال فشركات اخرى متضررة ؟ ولا هادي سانطرال ديال فرنسا واش انت وزير خاصو يوقف مع الشعب ولا طالب فالحرم الجامعي خاصو غي يتضاهر فقط من اجل التظاهر ؟
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33 - العلوي - الرباط - الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:21
كان على السيد الوزير ان يبقى محايدا ، عوض ان ينصب نفسه محاميا لشركة صديقه وزميله أخنوش وغيرهم، باسم الدفاع عن الفلاحين وموظفي الشركة....
لمـــــــــــــــــــــــــــــاذا لم يخرج من قبل ويرفع شعار ضد غلاء الأسعار ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بهذا التصرف ، نفهم السيد معالي الوزير أنك تقف في صف القرش ، وليس في صف الأسماك الصغيرة ، فكن على يقين أن الشعب لن يصوت لحزبك في الانتخابات القادمة ان شاء الله ، والشعب المغربي لن ينسى لك هذا الموقف الظالم.
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34 - مهندس الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:21
تصرف غير مفهوم من الوزير الداودي.. المفروض التفكير جليا قبل القول والفعل ..
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35 - ملاحظ الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:21
تساؤول:
من الذي انتخبه؟!
شركة سنترال الفرنسية أم المغاربة "المدوخين"ورغم مشاركتهم الهزيلة في الانتخابات وبالتالي فهم لايمثلون غالبية الشعب والمصوتين لأن الأغلبية قاطعت وكان حزبها هو الفائز حقا....!
الوزير يمثل مصالح فرنسا وليس مصالح المغاربة ...خلاصة الكلام!!!
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36 - مغربي غيور الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:22
لقد افتظح امركم وسقطت الاقنعة يجب استقالت الحكومة ومحاسبتهم حكومة دون المستوة مقاطعون مقاطعون مقاطعون مقاطعون مقاطعون مقاطعون
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37 - عبدو الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:22
واااااااااو خبر مفرح مقاطعوووووون
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38 - احمد الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:22
لابد من محاسبة وعقاب للوزير الداودوي بتصرفه هدا المسهتر والطيش السياسي الغير مسؤول كيف لوزير في حكومة لها ولايتن ويسقط في مثل هذه التصرفات الغبية
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39 - سليييم الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:22
هادا ميصلاح اكون حتى موظف عادي عادا وزير انا هاد الناس ديال العدالة مكنفهمهوومش شفت حتى عييت ومعمري شفت بحالهم
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40 - مهدي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:23
مدا لوتم تعين لجنة التحاور مع المستهلك و تحديد الربح الشركات ومرعات القدرة الشرائية للمواطن
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41 - Nadia الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:23
خاصو حتى اقالة من الوزارة اللي مسؤول عليها ..وزوينة هادي وزير يحتج مع عمال تيطالبو الحكومة اللي هو فيها تلقى ليهم الحل ..و فهم تسطى
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42 - مواطن ماشي وزير الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:23
بالنسبة لي مفهمش هاد المسألة لي وقعات لبارح راه الداودي كان عكس يتيم يعني مواطن ماشي وزير.
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43 - مقاطعون الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:23
هههه الداودي سفير صنطرال لدى المملكة المغربية دخل التاريخ من أوسع الأبواب مهزلة.
و نحن سنبقى مقاطعون ختى انخفاض الأسعار واخا يجيبو لينا الشيخات ههه
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44 - مصطفى كاراطيكا الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:23
وزير خدام عند سنطرال عادي اصلا هو فرنسي تا النخاع
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45 - Hicham الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:24
هدا الحزب المنافق اساءللا يلا مين

الى مزبلة التاريخ

يجب حل الحكومة و البر لمان
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46 - amina الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:25
حزب الويل و الزيادات و طول اللسان حكومة ضد الشعب اللهم هذا منكر تغشينا فيهم
موعدنا الانتخابات المقبلة
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47 - كابتن ماجد مقاطع الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:25
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. الخﻻصة أن المسؤولين ﻻيهمهم شعب المداويخ إموت ليبغى إموت . لو كان يهمهم حقا لحلو مشاكل الشركات السابقة التي فيها عمال أكثر من سنترال . مثال : شركة تكرير البترول ﻻسامير بالمحمدية . وشركات لصناعة البلاستيك زيرو ميكا في المغرب أين عمالهم ? لماذا لم يقف معهم الوزير في المظاهرات ! ?
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48 - رشيد الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:26
حسن الداودي ليس له ولاء الا لزوجته الفرنسية والشركات الفرنسية ...
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49 - khouribga الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:27
مهزلة تاريخية و حقيقة راتت ظاهرة ان لوبي اقتصادؤ هو مسير هاد البلد ليس هزاك حكومة او... خبار فراسكم، باق باغي نصوم مع اهل ديالي
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50 - مواطن الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:27
يجب عليه أن يحاكم. بأي صفة شارك في تلك الوقفة؟ هذا يعتبر تحريض على التظاهر من طرف شخص غريب لا تربطه اي علاقة مع المحرضين على التظاهر. وربما هو صاحب الفكرة.
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51 - مدوخ من المداويخ الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:28
هههه قمة العبث و الإستهتار
أربي واش هذه حكومة شوهتو بنا
#أنا لا ثمثلني هذه الحكومة
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52 - ميساء الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:28
العيب ليس في الداودي ولا في الحكومة. العيب فيمن يشارك في مهزلة الإنتخابات ويوصل هؤلاء الإنتهازيين إلى تلك المناصب.
كل هؤلاء الوزراء يعلمون أن الحكومة لا سلطة لها وأن البرلمان مجرد سيرك ومع ذلك يشاركون في المسرحية لأن المسألة تتعلق بالمصلحة الشخصية ومستقبل أبنائهم.
أرجو النشر
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53 - nour الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:29
المغرب كل شيء فوضوي الا الفساد فهو المهيكل.
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54 - مقاطعوووون الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:29
"هذا عيب هذا عار.. الشعب في خطر" نطالب من الحكومة تقديم الإستقالة
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55 - مقاطع الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:30
الحمد لله عمرني صوت ولا عمرني نصوت على بحال هد سياسين سبحان الله عوض متحاول هد حكومة تعالج لأوضاع وتكون في جانب شعب لختار طريقة حضارية لتعبير عن صخط ديالو وتستامع ليه حيت هو لوصلها وهو لقادر احيدها تنتفاجئ بخروجها لشارع هههه واش هدا حل ولا هدشي لقدركم عليها الله حكومة .....
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56 - الى مزبلة التاريخ الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:30
الوزراء ديال اخر الزمان والمغرب ماعمرو غادي يزيد القدام
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57 - مواطن الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:31
لا نعم اسي ماش كل واحد مسوول عن تصرفاته هذا وزيركم وانتم من استوزره يجب عليكم ان تتخدوا ضده جميع مايجب ان يتخد في حقه يجب اقالته من الحكومة ليست المرة الاولي التي يخرج فيها السيد الداودي بما يسيء لحزبكم انه مند مقاطعة الشعب للحليب وهويخرج خرجات لامسوولة اول امس بقناة ميدي 1تيفي والبارح في الإحتجاجات واش علي الشعب ولا علا راسو بعض وزراءكم اضروا بحزبكم وبالشعب وذلك في صالح اخرين
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58 - مواطنة مغربية الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:32
الداودي لم يحتج على المقاطعة لأن العمال تضرروا منها و طردوا من الشركة. متى كان الداودي يهتم بهموم العمال؟ لأنه لو كان كذلك لرايناه يحتج مع عمال جرادة و عمال لاسمير و و ....و لكنه يؤازر شركة سنترال ضد الشعب. أ ليست زوجته فرنسية؟ و من يدري ربما هو شريك في الشركة و نحن لا نعلم؟
إذا كان رئيس الحكومة غاضبا عليه فيجب عليه أن يقيله. ولا ينتظر الزلزال السياسي. ولكنه أت لا محالة .
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59 - rachid الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:32
لا أدري هل هذه التصرفات سداجة من إخوان العدالة و التنمية. أم هي طكتيك ، فيمسكوا العصا من الوسط مع هؤلاء و هؤلاء.
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60 - عمير نورالدين الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:32
ما قام به الوزير الداودي .وهو يقف محتجا مع عمال دانون ضد المقاطعة وضد شريحة عريضة من المواطنين.لهي سابقة في تاريخ العبث السياسي برمته.
ان هدا التصرف سيكون له تداعيات.كاخر مسمار في نعش حزب اللاعدالة ولا تنمية.ولا هم يحزنون
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61 - أبو علي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:34
ﻻ اظن ان هاذا الوزير (سنطرال) مزال عندو القوة العقلية لتسيير الوزارة عندو 74 عام .
صاحبو طبيب نفساني وشوف معاه. الله إستر العواقب.
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62 - متتبع الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:35
ربط المحاسبة بالمسؤولية إلى أين؟
على الشعب أن يلتجا للقضاء من أجل محاسبة بعض المسؤولين الفاسدين .
وزير الشباب والرياضة السابق اختلس 21 مليار سنتيم دون مساءلة أو محاسبة.
اين التروة؟
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63 - مغربي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:35
الوزير المنتدب المكلف بسنترال وهو منصب جديد في حكومة العثماني
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64 - Rachid saddam الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:36
الامور أصبحت واضحة الوزير دو الجنسية الفرنسية الدي يدافع عن مصالح فرنسا في المغرب افتضح أمره وخرج الى العلن ليدافع عن مصالح اسياده الفرنسيين لا يهمه أربعون مليون مغربي ارجوا من الشعب المغربي الاستفادة من هدا الدرس
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