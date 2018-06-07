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كُتّاب وآراء
تعديل جديد ينتظر حكومة العثماني بعد استقالة الوزير الداودي
خرجت حكومة سعد الدين العثماني من رحم "بلوكاج" سياسي استمر ستة أشهر، ومرت عليها اليوم سنة كاملة وبضعة أيام، وهي مقبلة اليوم على نسخة ثالثة، بعد استقالة الوزير لحسن الداودي.
خروج لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، من حكومة العثماني جاء بشكل سريع، بعدما وجد نفسه وسط موجة انتقاد كبير بسبب مشاركته في وقفة عمال شركة "سنطرال" أمام البرلمان أمس الأربعاء.
وليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها العثماني تصدعاً في فريقه، بل سبق أن واجه إعفاءً ملكياً شمل محمد بن عبد الله، وزير السكنى السابق، والحسين الوردي، وزير الصحة السابق، ومحمد حصاد، وزير التربية الوطنية السابق، والعربي بن شيخ، كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني.
ولم يجر تعويض هؤلاء الوزراء الذين أسقطهم تقرير المجلس الأعلى للحسابات بسبب مشروع "منارة المتوسط" بالحسيمة إلا نهاية شهر فبراير الماضي، لينضم كل من أنس الدكالي وعبد الأحد الفاسي وسعيد أمزازي ومحمد الغراس إلى تشكيلة العثماني.
ودخل العثماني بعد هذا الترميم مرحلة الحوار الاجتماعي مع النقابات المركزية، ولم ينجح في التوصل إلى توقيع اتفاق معها، ليحصد غضب الشغيلة بعد مرور فاتح ماي.
ولم يلبث العثماني إلا أسابيع قليلة حتى واجه موجة غضب انطلقت بشكل مجهول من مواقع التواصل الاجتماعي، وهي حركة تدعو إلى مقاطعة منتجات ثلاث شركات بالمغرب.
ولم يكن يتوقع رئيس الحكومة أن تزعزع هذه الحملة الافتراضية، التي كان لها وقع على أرض الواقع، حكومته، فقد تسارعت الأحداث ليقرر عمال شركة "سنطرال" الاحتجاج بعد قرار شركتهم تسريح المئات منهم.
ومع تعاظم حملة المقاطعة، خرج لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، في تصريحات عدة يعبر فيها عن معارضته لها، معتبراً أنها تضر بالفلاحين والاقتصاد الوطني.
وكان لمرور الداودي من شارع محمد الخامس يوم الثلاثاء ثمن ثقيل، فقد رفع شعارات تضامنية مع العمال، قبل أن يدخل البرلمان لحضور اجتماع برلماني حول موضوع المقاطعة؛ ولم يمر وقت طويل حتى تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيسه في الحزب والحكومة، سعد الدين العثماني، يبلغه عدم رضاه عن مشاركته في الوقفة، على الرغم من أن الحكومة كانت متضامنة ضمنياً مع ضحايا المقاطعة، خصوصاً شركة "سنطرال دانون".
مغادرة الداودي لسفينة الحكومة بمثابة ضربة للعثماني، إذ عليه اليوم أن يرفع طلب إعفاء وزيره إلى الملك لينظر في الأمر ثم الترميم للمرة الثانية.
لن تنتهي مهمة العثماني هنا، فحملة المقاطعة ستبقى حصىً في حذائه وعليه أن يجد حلاً لها قبل أن يتحول الأمر إلى سقوط جماعي بعد نية حزب الأصالة والمعاصرة المعارض تقديم ملتمس رقابة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (54)
الاعفاء يعني انه ما غا يتّحرمش من التقاعد؟؟؟
ولهذا السبب ما دفعش الاستقالة او لم يُقال من المنصب؟؟؟
شكون ينوّرنا الله يرحم الوالدين
#لا_لإقالة_لحسن_الداودي
#جميعاً_من_أجل_إعتقاله
#مقاطعون
تحية لكل الاحرار
تحية للشباب الحر
تحية المقاطعة.
نناضل في السر من اجل التغيير في العلن
نطالب باستقالة حكومة العثماني الفاشلة
تشكيل حكومة كفاءات وطنية
تخفيض اسعار المواد الغذائية
حليب زيت سكر شاي سمك دقيق
سن قوانين لحماية المستهلك وتفعيلها
رحيل رموز الفساد
كان لابد ان تسقط الحكومة وفكرة خروج الداودي كانت مدروسة
ليفقد حزب العدالة والتنمية مقعد ويفقد الأغلبية ويسهل تقديم تقديم
ملتمس الرقابة حيت لم ينجحو في دفع الشعب للمطالبة بإسقاط الحكومة
لا يهم الأمور تمشي في صالح الشعب بكل بساط فالبديل لن يستطيع فعل اي شيئ وهنا ستحدت المفاجئة المعروفة سلفا لكنها ستكون مفاجئة عظيمة
...
راه الحكومة ديال المغرب مسكينة محكومة
أولا تمشي حكومة تجي حكومة
ثانيا يمشي برلمان يجي برلمان
الأحزاب هي هي نفس السناريوهات...
الواقع السياسي والحزبي هو هو...
ما الذي تبذل اوسيتبذل.؟!
هل هناك خيارات بديلة هل أحدثت أحزاب جديدة ووجوه جديدة لم يسبق لكم أن جربتوها??!!! نفس الوجوه ستتبادل الأدوار تنتقل إلى لعب دور المعارضة والسابقة تحل محلها....وتستمر المسرحية لتلهية الشعب وقضاء مآربهم. ....
هل سمعتم اوشاهدتم يوما مامسؤولين حزبين أو وزراء تقاضيهم محاكم الشعب...وهل ربطت وقرنت المسؤولية بالمحاسبة عندها نطالب ونشارك بانتخابات. ..... أما والحال على ماهو عليه فليس في القنافذ املس....
عهد انسحاب الحماية الفرنسية للفترة بل للكدبة المزعومة بالاستقلال .....
المقاطعة عرّت الحكومة من آخر ورقة التوت التي كانت تتستر وراءها لإظهار نفسها أنها حكومة الشعب والآن بانت على حقيقتها فهي ليست إلا واجهة للشركات المتحكّمة في مصير البلاد والعباد ..
مادامت الحكومة لا تريد تحمل مسؤوليتها أمام الشعب .. فنحن مقاطعون