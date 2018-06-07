24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2505:1312:3116:1119:4121:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. التزام الصف .. عادة روسية تجذب الموندياليّين (5.00)

  2. الدرك يفكك عصابة متخصصة في سرقة المنازل (5.00)

  3. التاريخ المحاصر ـ 21 ـ .. مشاريع سياسية لبناء الدولة المستقلة (5.00)

  4. الإثراء الغير المشروع .. حق أريد به باطل (5.00)

  5. "أولاد بن عريف" يرفضون استعادة "مقدم معزول" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | تعديل جديد ينتظر حكومة العثماني بعد استقالة الوزير الداودي

تعديل جديد ينتظر حكومة العثماني بعد استقالة الوزير الداودي

تعديل جديد ينتظر حكومة العثماني بعد استقالة الوزير الداودي
هسبريس - يوسف لخضر (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
الخميس 07 يونيو 2018 - 01:40

خرجت حكومة سعد الدين العثماني من رحم "بلوكاج" سياسي استمر ستة أشهر، ومرت عليها اليوم سنة كاملة وبضعة أيام، وهي مقبلة اليوم على نسخة ثالثة، بعد استقالة الوزير لحسن الداودي.

خروج لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، من حكومة العثماني جاء بشكل سريع، بعدما وجد نفسه وسط موجة انتقاد كبير بسبب مشاركته في وقفة عمال شركة "سنطرال" أمام البرلمان أمس الأربعاء.

وليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها العثماني تصدعاً في فريقه، بل سبق أن واجه إعفاءً ملكياً شمل محمد بن عبد الله، وزير السكنى السابق، والحسين الوردي، وزير الصحة السابق، ومحمد حصاد، وزير التربية الوطنية السابق، والعربي بن شيخ، كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني.

ولم يجر تعويض هؤلاء الوزراء الذين أسقطهم تقرير المجلس الأعلى للحسابات بسبب مشروع "منارة المتوسط" بالحسيمة إلا نهاية شهر فبراير الماضي، لينضم كل من أنس الدكالي وعبد الأحد الفاسي وسعيد أمزازي ومحمد الغراس إلى تشكيلة العثماني.

ودخل العثماني بعد هذا الترميم مرحلة الحوار الاجتماعي مع النقابات المركزية، ولم ينجح في التوصل إلى توقيع اتفاق معها، ليحصد غضب الشغيلة بعد مرور فاتح ماي.

ولم يلبث العثماني إلا أسابيع قليلة حتى واجه موجة غضب انطلقت بشكل مجهول من مواقع التواصل الاجتماعي، وهي حركة تدعو إلى مقاطعة منتجات ثلاث شركات بالمغرب.

ولم يكن يتوقع رئيس الحكومة أن تزعزع هذه الحملة الافتراضية، التي كان لها وقع على أرض الواقع، حكومته، فقد تسارعت الأحداث ليقرر عمال شركة "سنطرال" الاحتجاج بعد قرار شركتهم تسريح المئات منهم.

ومع تعاظم حملة المقاطعة، خرج لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، في تصريحات عدة يعبر فيها عن معارضته لها، معتبراً أنها تضر بالفلاحين والاقتصاد الوطني.

وكان لمرور الداودي من شارع محمد الخامس يوم الثلاثاء ثمن ثقيل، فقد رفع شعارات تضامنية مع العمال، قبل أن يدخل البرلمان لحضور اجتماع برلماني حول موضوع المقاطعة؛ ولم يمر وقت طويل حتى تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيسه في الحزب والحكومة، سعد الدين العثماني، يبلغه عدم رضاه عن مشاركته في الوقفة، على الرغم من أن الحكومة كانت متضامنة ضمنياً مع ضحايا المقاطعة، خصوصاً شركة "سنطرال دانون".

مغادرة الداودي لسفينة الحكومة بمثابة ضربة للعثماني، إذ عليه اليوم أن يرفع طلب إعفاء وزيره إلى الملك لينظر في الأمر ثم الترميم للمرة الثانية.

لن تنتهي مهمة العثماني هنا، فحملة المقاطعة ستبقى حصىً في حذائه وعليه أن يجد حلاً لها قبل أن يتحول الأمر إلى سقوط جماعي بعد نية حزب الأصالة والمعاصرة المعارض تقديم ملتمس رقابة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (54)

1 - العدلوني رشيد الخميس 07 يونيو 2018 - 01:51
بغيت نعرف واش قانونيا
الاعفاء يعني انه ما غا يتّحرمش من التقاعد؟؟؟
ولهذا السبب ما دفعش الاستقالة او لم يُقال من المنصب؟؟؟

شكون ينوّرنا الله يرحم الوالدين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
71
2 - يسن الخميس 07 يونيو 2018 - 01:51
المهمّ ليس اتقالة الدّاودي فهو مجرّد وزير كباقي الوزراء،المهمّ القضاء على الاحتكار في الماء الغاز الخشب السّمك العقار كلّ شيء محتكر....وأيضا تغيير قانون الصّفقات العمومية !!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
86
3 - الزعيم ياسين الخميس 07 يونيو 2018 - 01:51
الأول تعديل جزئي والثاني كذالك جزئي والثالث سيكون كلي. .......!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
42
4 - sadraoui الخميس 07 يونيو 2018 - 01:52
يجب حل الحكومة و الدعوة الى انتخابات سابقة لاوانها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
59
5 - تازي حر الخميس 07 يونيو 2018 - 01:53
إقالة الوزير لحسن الداودي قرار غير عادل بالبثة،، مكان يجب أن يكون وهو إعتقال الداودي لأسباب عدة ...أولها مشاركته في وقفة إحتجاجية وهو رجل دولة و القانون لا يخول له ذلك ... ثانيان الوقفة غير مرخص لها... تالثاً غياب تم للعلم الوطني في الوقفة وليس ببعيد أن تكون ورأها أجندة خارجية،، رابع اًو الكارثة العظمى وهي أن الوزير لم يشارك في الوقفة بصفته وزير أو مواطن متعاطف فقط مع عمال شركة سنطرال بل كان يترأس لجنة الشعارات
#لا_لإقالة_لحسن_الداودي
#جميعاً_من_أجل_إعتقاله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
115
6 - سياسة الترقيع الخميس 07 يونيو 2018 - 01:53
يجب إسقاط هذه الحكومة التي أتبتث فشلها و عجزها في الإجابة عن تطلعات الشعب المغربي، و لما لا تشكيل حكومة تكنوقراطية قوية قادرة على تحقيق الديمقراطية و تفعيل مبذأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بقوة الدستور و القانون و المؤسسات و تطبيق القانون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
58
7 - من إسبانيا الخميس 07 يونيو 2018 - 01:53
الماء والمكنسة حتى لي قعر البئر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
50
8 - مواطن الخميس 07 يونيو 2018 - 01:53
لعل وعسى أن يكون الداودي أعطى درسا لكل من بوسعيد والخلفي والرباح وغيرهم كثيرون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
48
9 - مغربية الخميس 07 يونيو 2018 - 01:53
عقبال اقتلاع الحكومة كاملة من جذورها ماشي غير تعديل
#مقاطعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
64
10 - رشيد الخميس 07 يونيو 2018 - 01:54
قد يكون الأمر أكثر بكثير من تعديل حكومي بعد أن كشف بنشماس زعيم حزب الجرار عن نيته رفع ملتمس الرقابة تهييئا لإسقاط الحكومة.. على أية حال سواء سقطت أو بقيت فهدفنا واحد : تخفيض أسعار المواد الأساسية و تحسين القدرة الشرائية للمواطن المغربي.. #مقاطعون حتى يتحقق هدفنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
50
11 - حنان الخميس 07 يونيو 2018 - 01:54
فلتسقط هذه الحكومة,نريد تغييرا جذريا,إلى الأمام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
39
12 - مريم الخميس 07 يونيو 2018 - 01:54
يا ربي تهنينا منكم عيتونا وغرقتو بلادنا فالمشاكيل ضحكتو فينا البراني .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
13 - kolchi bayn الخميس 07 يونيو 2018 - 01:55
الشعب ﻻيريد تعديﻻ وزاريا....الشعب يريد حكومة بعقلها ماشي طايحا على راسها ....أما الداودي راه غير مسرحية باغين دوخوا بها على المداويخ ...أش من استقالة وسيدي زكري !!!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
14 - سعيد من الريف الخميس 07 يونيو 2018 - 01:56
عن أي تعديل حكومي تتحدثون، يجب على الملك حل الحكومة وتعيين رئيس حكومة تكنوقراط أو الدعوة لانتخابات سابقة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
15 - رشيد الخميس 07 يونيو 2018 - 01:56
أتمنى أن تسقط الحكومة و يعين الملك شخصية تقنوقراطية غير حزبية لتقود شؤون البلاد .. فإذا كان جلالته لم يعد يثق في السياسيين و الشعب كذلك فلماذا علينا تحملهم و تحمل أخطائهم و زلاتهم و فسادهم ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
16 - بشرى الخميس 07 يونيو 2018 - 01:56
ان شاء الله تمشيو واحد مورا واحد من نهار جيتو مشفنا الربح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
17 - Xman الخميس 07 يونيو 2018 - 01:56
تحية للشعب المغربي العظيم
تحية لكل الاحرار
تحية للشباب الحر
تحية المقاطعة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
18 - salsa الخميس 07 يونيو 2018 - 01:57
ا لحكومة كلها باي باي سياسات خاطئة بالجملة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
19 - ليالي الخميس 07 يونيو 2018 - 01:58
هتدي هي النهاية ديال ناس مكتعرف فالتسيير غير سبح تمشبو بلا رجعا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
20 - محمد البوهالي الخميس 07 يونيو 2018 - 01:58
من العبث إجراء تعديل حكومي كما تغير الجوارب على الحكومة أن تتحكم في وحدة الفريق والاستمرار لما بعد الدورة التشريعية الحالية دون أي خلل في الميكانيزمات، بروتوكول وإعادة إدماج وهيكلة، يرجى عدم قبول الطلب بالاستقالة وتمتيعه بالراحة السياسية وإظهار وزراء جدد لقيادة المسار الديمقراطي، لازال الوقت مبكرا عن تغيير الصف، لسنا الأردن ولا غيرها يرجى البقاء متماسكين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-11
21 - نقطة في بحر الخميس 07 يونيو 2018 - 01:58
سئمنا من أسطوانة التعديلات الحكومية..لا يهمنا تغيير الأسماء وتبادل لعب الأدوار نريد أفعالا: الحليب خاصو يولي ب 5 دراهم للتر الواحد والماء المعدني يجب أن يصبح في متناول جميع المواطنين ونفس الأمر ينطبق على الوقود والزيت البلدية وزيت المائدة والسمك وهلم جرا هذا هو الواقع أسي العثماني...تشاور ورد علينا الخبار المقاطعة مستمرة إلى أن نلمس ما سبق في الواقع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
22 - مسعووود الخميس 07 يونيو 2018 - 01:59
الحكومة ميمكنش تستامر بقيادة ديال ناس بحالكم منافقين وباغيين غير مصلاحتهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
23 - Adam الخميس 07 يونيو 2018 - 01:59
من لا يدافع عن شعبه المدوخ لا نريده في حكومتنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
24 - محبوب الخميس 07 يونيو 2018 - 02:00
حتى وان كانت استقالة الداودي ممهجة و مرسوم لها مسبقا فهو وزير غبي و بيدق عديم الخبرة السياسية مثله مثل باقي حكومة العار الباجدة نتمنى ان تكون الحكومة المقبلة اقل ضررا لان الباجدة يعيشون اللحظات الاخيرة سقوطهم و شيك جدا يا ربي دير لينا شي تاويل ديال الخير كرهونا في هاد البلاد حتى ولينا نفكرو نهاجرو و نخليوها ليهم يقسموها بيناتهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
25 - رضوان الخميس 07 يونيو 2018 - 02:00
شفت فالحكومات والوزراء حتى عييت وعمري شفت بحالكم الباجدة كرفستو على هاد البلاد الله باخد فكم الحق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
26 - السنهوري الخميس 07 يونيو 2018 - 02:00
☆ حزب المقاطعة الإفتراضي ☆
نناضل في السر من اجل التغيير في العلن

نطالب باستقالة حكومة العثماني الفاشلة
تشكيل حكومة كفاءات وطنية
تخفيض اسعار المواد الغذائية
حليب زيت سكر شاي سمك دقيق
سن قوانين لحماية المستهلك وتفعيلها
رحيل رموز الفساد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
27 - كابتن ماجد الخميس 07 يونيو 2018 - 02:00
نريد حكومة لا تضم اي وجه من الاوجه المعروفة. حبذا لو تكون من اليابان او اللوكسمبورغ مثلا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
28 - الوالي الخميس 07 يونيو 2018 - 02:01
أحسن ما فعل السيد الداودي، ارتكب خطأ وتحمل المسؤولية واستقال واتمنى ان تكون هذه الاستقالة منعطفا جديدا في الساحة السياسة المغربية لان السياسي عندنا يظن انه ورث ذلك الكرسي عن اجداده ولا يفكر تماما في تركه ولذلك ومن الآن فصاعدا فكل من لم يقم بعمله كما يرام عليه الابتعاد عن السياسة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
29 - ابراهييم الخميس 07 يونيو 2018 - 02:02
خرجتو على المواطنين ألحايا وفقرتو الشعب وغنيتو ريوسكم الله ياخد فيكم الحق ان شاء الله تباتو متصبحو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
30 - ابراهيم الخميس 07 يونيو 2018 - 02:03
المرجو تعديل المنضومة بكاملها. نريد أناس لهم غيرة على الوطن. أناس يعرفون أن الموت حق. أناس يحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبو. اثقو الله في أنفسكم وكفاكم كذب على الشعب. نحن لسنا ضد الحكومة ولسنا مع الحكومة لكن كولو او وكلونا،،! ماشي نتوما عايشين او حنا مونسينكم!!! والله وبالله لو استفاق الشعب لتحاسبون في الدنيا قبل الآخرة. فقد هرمنا من أجل هذه اللحظة التي لم تحن بعد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
31 - الرجل الحر الخميس 07 يونيو 2018 - 02:04
نريد إقالة أو إستقالة الحكومة وحل البرلمان. نريد حكومة تضع من أولى أولوياتها محاربة الفساد وترشيد النفقات ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
32 - حميدة الخميس 07 يونيو 2018 - 02:04
يا سلام اوا دبا نشري لحليب بي 5 دراهم للتر وا الحوت 7 درلهم وووو نجحة المقاطعة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
33 - dahan الخميس 07 يونيو 2018 - 02:05
كلما زاد ارتفاع الظالم كان السقوط مرعبا...اللهم انصر من نصر المسلمين واخذل من خذلهم...خصوصا في هذا الشهر الكريم الذي هو من الأشهر الحرم...ذق ما قدمت يداك أيها الوزير -....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
34 - الشعب مداويخ الخميس 07 يونيو 2018 - 02:06
الشعب المدوايخ لاتعنيه إسقاط الحكومة أو رحيلها الاستقالة الدوادي أو بقاءه الأغلبية المدوايخ لا يهتمون بي السياسة يقاطعون الانتخابا فقدوا الثقة في الدكاكين السياسية النقابات باعت ماتش البرلمان المهرجين كراكيز ما سوف يستفيد مدوايخ من الاستقالة الحكومة الفائدة التي يجنيها مدوايخ تخفيض الاسعار حليب 2 50 أو خليه يريب سيدي علي 4 درهم خليه يشربوه الكازوال 6 دراهم ليصانص 7 دراهم مازوتكم حرقوه الحوت 7 دراهم خليه خانز الزيت لوسيور10 خليه تقلى إلغاء المهرجان الموازين إخراج مجلس المنافسة القانون مراقبة الأسعار محاربة سماسرة والشرناقة في الأسواق إعادة الشركات الوقود مليارات تحرير الوقود الميزانية الدولة تحديد سقف الأسعار الوقود إعادة مصفاة سامير العمل بداية الحوا الاجتماعي الحقيقي يكون مع جمعيات المجتمعات المدني ليس مع النقابات بءيسة زيادة الاجور إيجاد الحل المرضي رفع السن التقاعد مطالب المدوايخ الشعبية الواضحة ماديش دوخنا دوخة الدوادي والحكومة تستمر المقاطعة سوف تحرق الأخضر واليابس على الشركات التماسيح ديما مقاطعون عاش الشعب مداويخ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
35 - احمد الخميس 07 يونيو 2018 - 02:07
السؤال هل للبام تصور مستقبلي لتحريك آليات التطور ام ان همه الأول هو زعزعة الحكومة. وهذا ما يظهر من كلام زعيم الجديد للبام وكأنه لو كان في الحكومة لاتى بالعجاب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
36 - الفقير الخميس 07 يونيو 2018 - 02:07
الداودي الحكومة برمتها بقلب رجل واحد كلهم أبانوا عن فشلهم في حل الأزمات والإشكالات التي تمس الطبقة الفقيرة من الشعب ولذلك وجب اسقاطهم وحل كل الأحزاب السياسية التي تناوبت على هذا الشعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
37 - Ancien habitant de Tamezgha الخميس 07 يونيو 2018 - 02:08
Échec cuisant auquel on assiste depuis l'avènement du PJD en 2011. Si Benkirane à commi des erreurs impardonnables qui ont coûté cher au pays genre ne pas saluer la Chef de la Diplomatie Européenne, El Othmani à poursuivi les erreurs de son prédécesseur en marchant sur un terrain mine
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
38 - إدريس الجراري الخميس 07 يونيو 2018 - 02:10
بانت المؤامرة لأإسقاط الحكومة
كان لابد ان تسقط الحكومة وفكرة خروج الداودي كانت مدروسة
ليفقد حزب العدالة والتنمية مقعد ويفقد الأغلبية ويسهل تقديم تقديم
ملتمس الرقابة حيت لم ينجحو في دفع الشعب للمطالبة بإسقاط الحكومة
لا يهم الأمور تمشي في صالح الشعب بكل بساط فالبديل لن يستطيع فعل اي شيئ وهنا ستحدت المفاجئة المعروفة سلفا لكنها ستكون مفاجئة عظيمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
39 - dahan الخميس 07 يونيو 2018 - 02:11
قالوا زمان:الكبير فالكركاع خاوي!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
40 - مواطن الخميس 07 يونيو 2018 - 02:14
بنكيران وزير الشؤون العامة والحكامة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
41 - مواطن حر الخميس 07 يونيو 2018 - 02:15
راه الى طلعوا الاخرين مايديرو والو...كونوا على يقين...صحيح ان هذه الحكومة لم تحسن من الظروف المعيشية خاصة بالنسبة للطبقة الفقيرة والمتوسطة التي تضررت كثيرا والمتقاعدين الذين حرموا من الزيادات المتوالية...

...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
42 - حسن الخميس 07 يونيو 2018 - 02:16
نطالب بحكومة بعيدة عن الأحزاب ومحاسبت جميع ناهبي أموال الشعب‎ ‎
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
43 - محمود الخميس 07 يونيو 2018 - 02:20
انا لا يهمني إسقاط وزير و حتى الحكومة اريد خفض اثمنة المواد المستهدفة من طرف المقاطعة .هدف المقاطعة الشعبية اضن انه ليس سياسي بقدر ما هو اقتصادي و بالتالي استقالة وزير او حتى الحكومة لحسابات فيما بينهم ليس هو الهدف.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
44 - NOUMRI الخميس 07 يونيو 2018 - 02:21
خلاصة الكلام مصائب قوم عند قوم فوائد فحزب البام إستغل الأزمة للعب دور الحزب الشريف الدي يدافع عن مصالح الشعب لكن في الحقيقة الجميع عجينة واحدة و هده الحملة تسيرها أيادي خفية في الدولة و الأيام ستكشف دلك و إستقالة الوزير الداودي لا قيمة لها و لن تؤتر في شئ هو صحيح فقد المنصب هدا إدا قبلت إستقالته أصلا لكنه لن يفقد التعويضات و التقاعد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
45 - عبدالمطلب الخميس 07 يونيو 2018 - 02:21
اسبانيا دوىة قوية اقتصاديا عدد المقاعد في الحكومة الجديدة هو 17وزيرا لاغير ونحن عندما 39 وزيرا اي بفارق 22 وزيرا ادا افترضنا ان لكل وزير ياخذ مرتبا بقيمة تمانين الف درهم فمجموع ما يتقاضاه الوزراء 22 في الجنة هو 21000000 هذا هدا والامتيازات الاخرى والتقاعد وووووو،اضف الى ذلك الغرفة الثانية البرلمان نحن لا نحتاجها وبدورها تثقل كاهل الدولة اذن الاصلاح يجب البدء اولا بنقص عدد الوزراء والغرفة الثانية البرلمان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
46 - hier الخميس 07 يونيو 2018 - 02:21
لمن يدعي أن حملة المقاطعة مجهولة البداية فهو لم يتابع الموضوع من البداية. فكل ظروف الحملة كانت متوفرة من قبل و سبقتها تجارب من قبل لم يكتب لها النجاح و لم تحض بنفس الزخم الذي كسبته هذه الحملة. الفرق أن حملة المقاطعة سبقتها و واكبتها مقارنات بين مستوى المعيشة في دول العالم و المغرب من خلال أمثلة بسيطة و واقعية تمثل منتجات حيوية برهنت على مدى سيطرة لوبي الفساد و جشع الشركات المتعددة الجنسيات و خبث زواج المال و السلطة ظل الشعب ينهش بين براثنهم كل هذه العقود و إن حاول رفع عقيرته رفضا للواقع المعاش وجد نفسه في مواجهة قمع بوليسي رهيب. أما لمن يتساءل لماذا مقاطعة الشركات الثلاث فقط فالجواب تحكمه الرغبة في إنجاح الحملة و فقط أولا من خلال الإستفادة من التجارب السابقة و ثانيا لرمزية و مكانة كل شركة في ميدانها و لا شيئ غير ذلك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
47 - مواطن الخميس 07 يونيو 2018 - 02:22
واش عندنا الحكومة بعدا انا بعدا ما شفت حكومة
راه الحكومة ديال المغرب مسكينة محكومة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
48 - ملاحظ الخميس 07 يونيو 2018 - 02:23
يبدو لي ومع كل آسف أن اخواني المغاربة لم يستوعبوا الدرس أو أن ذاكرتهم قصيرة ولم يستفيدوا من التجارب الماضية.. ..كيف؟!
أولا تمشي حكومة تجي حكومة
ثانيا يمشي برلمان يجي برلمان
الأحزاب هي هي نفس السناريوهات...
الواقع السياسي والحزبي هو هو...
ما الذي تبذل اوسيتبذل.؟!
هل هناك خيارات بديلة هل أحدثت أحزاب جديدة ووجوه جديدة لم يسبق لكم أن جربتوها??!!! نفس الوجوه ستتبادل الأدوار تنتقل إلى لعب دور المعارضة والسابقة تحل محلها....وتستمر المسرحية لتلهية الشعب وقضاء مآربهم. ....
هل سمعتم اوشاهدتم يوما مامسؤولين حزبين أو وزراء تقاضيهم محاكم الشعب...وهل ربطت وقرنت المسؤولية بالمحاسبة عندها نطالب ونشارك بانتخابات. ..... أما والحال على ماهو عليه فليس في القنافذ املس....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
49 - mouktadi abderrazak الخميس 07 يونيو 2018 - 02:24
الملك و الشعب لم يعدا يتيقا في الأحزاب السياسية لا جدوا منها وان الشعب عزف عن التصويت في الانتخابات والمقاطعة قد عرة ما تبقى من مستور . نطلب من الملك ان يتدخل لانقاد هذا الوطن انشري هسبريس رجاءا لك الله يا وطني.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
50 - joker الخميس 07 يونيو 2018 - 02:29
غدا يشد شي وزارة اخرى..غدا تبدل هاد الحكومة او غدي يرجعو هاد الوجوه.وا خصنا وزراء مل السويد اولى النرويج..دياولنا ما نعولوش عليهم.ماكاينشاي ماكاينشاي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
51 - العم حام الخميس 07 يونيو 2018 - 02:33
مقاطعة الشعب ماهي سوى بداية وستعيش وتستمر لانها ببساطة هي الصوت ...صوت الحر الدي انطلق يعبر على مطلبه العادل ليسترد حقوقه التي سرقت منه وسلبت منه بالقوة والجبروت الدموي مند
عهد انسحاب الحماية الفرنسية للفترة بل للكدبة المزعومة بالاستقلال .....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
52 - المكارم الخميس 07 يونيو 2018 - 02:34
من غير المستبعد أن تكون حكومة الشركات هي التي أوعزت للداودي القيام بهذه المسرحية البذيئة الإخراج لتقديمه ككبش فداء أمام الشعب المغربي من أجل كسر المقاطعة الحضارية التي أفقدتهم صوابهم وجعلتهم كالمداويخ ..
المقاطعة عرّت الحكومة من آخر ورقة التوت التي كانت تتستر وراءها لإظهار نفسها أنها حكومة الشعب والآن بانت على حقيقتها فهي ليست إلا واجهة للشركات المتحكّمة في مصير البلاد والعباد ..
مادامت الحكومة لا تريد تحمل مسؤوليتها أمام الشعب .. فنحن مقاطعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
53 - zac الخميس 07 يونيو 2018 - 02:34
أنا مفهمتش وش هد المقطعة باش يتحفظ التمن ديال المنتوجات ولا باش يهدمو حزب العدالة والتنمية .... في وجه الشعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
54 - أستاذ الخميس 07 يونيو 2018 - 02:36
فقد تسارعت الأحداث ليقرر عمال شركة "سنطرال" الاحتجاج بعد قرار شركتهم تسريح المئات منهم. بلا سيدي ليس عمال شركة "سنطرال " من قرر الاحتجاج بل هناك أياد خفية وراء هذا القرار و ما خروج وزير حكامة الحكومة في احتجاج مع " مجهولين " إلا دليل على ذلك. فاتقوا الله في أنفسكم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 54 | عرض: 1 - 54

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.