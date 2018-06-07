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الرئيسية | سياسة | السفيرة بن يعيش تقدم أوراق اعتمادها لعاهل إسبانيا

السفيرة بن يعيش تقدم أوراق اعتمادها لعاهل إسبانيا

السفيرة بن يعيش تقدم أوراق اعتمادها لعاهل إسبانيا
مُتابعة من خالد ملوك
الخميس 07 يونيو 2018 - 07:23

سلمت كريمة بن يعيش، سفيرة المملكة المغربية بالعاصمة مدريد، أوراق اعتمادها للعاهل الإسباني فيليبي السادس، لتتولى منصبها كممثلة للبعثة الدبلوماسية بشكل رسمي بعدما جرى تعيينها قبل عام تقريبا من قبل الملك محمد السادس، خلفا لشقيقها فاضل بن يعيش.

وذكرت وسائل إعلامية إسبانية أن كريمة بن يعيش هي أول امرأة تتقلد منصب ممثلة البعثة الدبلوماسية المغربية بالجارة الأيبيرية، مشيرة في السياق ذاته إلى أنه جرى استقبالها من قبل العاهل الإسباني بالقصر الملكي بالعاصمة مدريد رفقة سفراء دول بوليفيا وباكستان وكوريا وجورجيا وسلوفاكيا وأنغولا.

وتبعا للمصادر ذاتها فإن ممثلة البعثة الدبلوماسية المغربية هي آخر من قابلت العاهل فيليبي السادس قصد تسليم وثيقة اعتمادها كسفيرة أجنبية، موضحة أن لقاء السفيرة المغربية بالملك الإسباني تلاه اجتماع دام بضع دقائق من أجل تبادل وجهات النظر حول واقع العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد.

وقالت بن يعيش، التي شغلت منصب سفيرة المغرب بالعاصمة لشبونة منذ عام 2008 إلى حدود السنة الماضية، إنه "لشرف كبير وامتياز عظيم أن تتقدم برسالة اعتمادها كسفيرة مفوضة فوق العادة"؛ فيما أشارت المصادر إلى أنها تقلدت مناصب دبلوماسية عليا وتنشط بالعديد من المنظمات التي تعنى بالأطفال والنساء.

حري بالذكر أن كريمة بن يعيش، البالغة من العمر 57 عاما، ولدت بمدينة تطوان من أم إسبانية وأب مغربي كان يشتغل طبيبا للملك الراحل الحسن الثاني، قبل أن يسلم الروح إلى بارئها خلال أحداث محاولة انقلاب الصخيرات سنة 1971؛ فضلا عن أنها حصلت على وسامين للاستحقاق بكل من إسبانيا وفرنسا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مهاجر الخميس 07 يونيو 2018 - 07:54
يوجد حوالي مليون مهاجر، وهم السفراء الحقيقيون للمغرب، وهم من يؤدون رسوم جواز السفر ووثائق إدارية بأثمنة مضاعفة، وهم من يحولون سنويا ملايين الدولارات. وهم من ........ ومع ذلك يحرمون من أضعف الحقوق الغير المؤدى عنها من طرف الدولة المغربية وهو حق التصويت على سبيل المثال لا الحصر.
إن ما يسمونه التمثيلية الدبلوماسية والقنصلية، لا تمثل إلا نفسها، ومن تؤدى لهم الأجور البيضاء عن سوء العمل ونهب المواطن حتى خارج البلاد.
نحن من القلة القليلة التي تتبعنا حتى التمثيلية المالية من خلال البنوك الثلاثة الكبرى في المغرب.
ألم أقل لكم إنه النهب و ...
حسبنا الله ونعم الوكيل.
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2 - تيليلى الخميس 07 يونيو 2018 - 07:59
نعتز بمغاربة المهجر فهم اخوتنا واولاد هذه الارض ونعم القدوة لنا
حفظ الله هذا الوطن وكسر عين كل من خانه
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