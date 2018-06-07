الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا

هسبريس - و.م.ع

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأبرز مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أنه تم، على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء - قطاع التجهيز، تعيين عزيز علمي كورفطي في منصب مدير الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك.

وأضاف أنه على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي - قطاع التربية الوطنية، تم تعيين محمد جاي منصوري في منصب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس - ماسة، وامبارك الحنصالي في منصب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالعيون الساقية الحمراء.

وتابع أنه على مستوى قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، تم تعيين لقمان سعيد في منصب مدير الوكالة الحضرية بالصويرة، ولشقار الطيب في منصب المفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية واعداد التراب الوطني بجهة العيون الساقية الحمراء، و زينب ستري في منصب مديرة المعهد الوطني للتهيئة والتعمير.