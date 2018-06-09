24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2505:1312:3216:1219:4221:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الاحتقان الاجتماعي والسيناريوهات الممكنة (5.00)

  2. صُلح الحُلَيْبية (5.00)

  3. التاريخ المحاصر ـ 23 ـ .. إرادة تحرير شمال إفريقيا عند الخطابي (5.00)

  4. هاري يوجه تحذيرا لرونالدو: الأسود مستعدون لك‎ (5.00)

  5. أيام عصيبة تنتظر الحكومة بعد استقالة الداودي وملتمس "البام" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | المفوضية الإفريقية تزور المغرب وتندوف لفك تعقيدات قضية الصحراء

المفوضية الإفريقية تزور المغرب وتندوف لفك تعقيدات قضية الصحراء

المفوضية الإفريقية تزور المغرب وتندوف لفك تعقيدات قضية الصحراء
هسبريس – نور الدين إكجان
السبت 09 يونيو 2018 - 00:00

في ظل تصاعد موجة التوتر المنذرة بتعقيدات قادمة من رمال الصحراء المغربية، يواصل الاتحاد الإفريقي مسلسل تحركاته من أجل إيجاد مخرج لقضية الصحراء، عبر إيفاد موسى فاكي، رئيس المفوضية الافريقية، الذي باشر زيارته إلى المغرب، في أفق التوجه إلى مخيمات تندوف لعقد اجتماع مع الجبهة الانفصالية بدورها.

ويراهن فاكي، الذي استقبل رسميا من قبل الملك محمد السادس، على إيجاد حد أدنى للتوافق بين طرفي الصراع، تزامنا مع موعد انعقاد القمة الـ31 للاتحاد الإفريقي، المنتظر أن تجري في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، وتسليمها تقريرا مفصلا ومحينا عن مستجدات النزاع القائم منذ أزيد من 40 سنة.

ويَتَرَقَبُ المغرب تقرير موسى فاكي بكثير من الحذر، خصوصا بعد إقدام المفوضية الإفريقية على إقحام كل من الجزائر وموريتانيا بِطَلَبِهَا لرأيهما كبلدين جاريين للنزاع؛ فقد التقى موسى فاكي، مطلع مارس الماضي، بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وبوزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، في مبادرة قد تُغَيِّرُ من مضامين التقرير، في سياق المشاكل المحيطة بالعلاقات المغربية الجزائرية والموريتانية.

وفي هذا الصدد، يرى خالد الشكراوي، الخبير في الشؤون الإفريقية، أن "زيارة موسى فاكي يُمْكِنُ قراءتها في مستويين، الأول هو الذي تُحُدِثَ عنه بشكل رسمي وهَمَّ مباحثات بخصوص تدخل المغرب في استتباب الأمن في إفريقيا وإمكانات التعاون مع الحكومة المغربية من أجل ذلك؛ لكن الظاهر أن ملف الصحراء هو الآخر له حيز كبير في النقاش، خاصة أن الاتحاد كان قد طلب من المفوضية جمع معطيات حول قضية الصحراء".

وأضاف الشكراوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المغرب سَيُنَاقِشُ بشكل جاد مع موسى فاكي مسألة قرارات الاتحاد الإفريقي المُعْتَمِدَةِ في غالبها على إرث الماضي، والتي تجعل المغرب في كل خرجاته، يَعْتَبِرُ هذه المنظمة القارية إطارا غير محايدٍ في قضية الصحراء، بسبب مُسَانَدَتِهِ لجبهة البوليساريو".

وزاد الخبير في الشؤون الإفريقية أن "المغرب عليه أن يكون حذرا من التقرير الذي سَيُقَدَمُ في القمة المقبلة بنواكشوط"، متسائلا: "هل ستستمر المملكة في رفض تدخل الاتحاد الإفريقي في قضية الصحراء، أم أنها ستلين موقفها إذا ما عمد الاتحاد إلى تغيير مواقفه خلال هذا التقرير الجديد".

وأشار المتحدث إلى أن "استيقاء آراء موريتانيا والجزائر يبتغي منه موسى فاكي بالأساس ضبط مواقف كل الدول المجاورة للنزاع"، مستبعدا "أن تتمكن المفوضية من الوصول إلى حل سياسي للقضية إلا في حالة جرى تليين مواقف جبهة البوليساريو التي لا تزال تتشبث بمعطيات 1975، بالرغم أن هيئة الأمم المتحدة بنفسها كانت قد غيّرت العديد من المواقف القديمة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - Zohair السبت 09 يونيو 2018 - 00:28
بوتفليقة انكشفت عورته رغما منه و انكشفت معها عورة الجزائر الحقودة .. دول الخليج المنتجة للنفط في تطور مستمر تحسبا للمشاكل التي قد يواجهونها مستقبلا و الجزائر بدلا السير على نفس النهج تصرف الملايير على التنظيم الإرهابي الذي خلقته بمساعدة كوبا و القدافي !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
2 - MOUAD السبت 09 يونيو 2018 - 00:29
من نظرتي الجيوسياسية, الوضع الحالي ليس مثالي للمغرب لكنه مقبول ومريح ولكن الطرف الأخر اي الجزائر هي التي في موقف خطير وصعب جداااااا. فالجزائر صرفت ازيد من 300 مليار دولار من اموالها على البوليزاريو طيلة 44 سنة من الشمس الحارقة في تندوف ومن المنتظر ان تقوم باي تصرف جنوني لكي لاتخرج بخفي حنين ! على المغرب ضبط النفس وتفادي اقحام الاتحاد الافريقي في النزاع فالأمم المتحدة هي التي تدير هته المشكلة المفتعلة وعلى المغرب ان يركز جيدااا على ان البوليساريو ليست ..ليست له الصفة لتمثيل مغاربة الصحراء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
3 - افران الاطلس المتوسط السبت 09 يونيو 2018 - 00:34
المفوضية الإفريقية تزور المغرب لفك تعقيدات قضية الصحراء . ما عندها ما تفك . كون الخوخ اداوي كن دوى غير راسو. جبهة البلوليساريو ليس ها اي اهمية اصلا انها عصابة مفبركة من طرف نظام العسكري الجزائري . لعبة مخابرات الجزائري لكي المغرب يبقى ملهي بقضية الصحراء الغربية ولا يفكر في الصحراء الشرقية الجزائر عملت هكذ حتى المغرب لا يهتم بقضية الصحراء الشرقية وينساها. وهذا الشعب المغربي لن ينسى ابدا اراضيه مهما طال الزمن .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
4 - وجدي السبت 09 يونيو 2018 - 00:34
الموفوضية عليها ان الاتجاه الى نظام السوء في الجزائر لانه هو من خلق البوليزاريو ومونه وسلحه ضد المغرب وما دام هذا النظام الستاليني يوجه عدائه للمغرب فلن يكون حلا للصحراء المغربية الا بالحديد والنار لان حكام الجزائر عسكريين ولا يفهمون سوى لغة السلاح انتهى الكلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
5 - علولة السبت 09 يونيو 2018 - 00:34
ياههههه ماذا تربد منا هده المفوضية الافريقية ؟
انا صحراوي ابا عن جد وأنتمي الى المغرب موطني فهل تريدون ان تفصلوا بين الابن وأمه ياسبخان الله كل من اراد ان يستفز بلدي يتكلم في حدودها لسنا بحاجة
المغرب وطني ولست منفصلا عنه هذه كلمة كل صحراوي اما المرتزقة فهم بالجزائر اعطوهم بلد هناك وأقيموا لهم دولة او قارة بعيدا عنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
6 - Saousane السبت 09 يونيو 2018 - 00:34
Une autre faute commise par le Maroc en acceptant l'Afrique se mêlant du conflit du Sahara Occidental Marocain, c'est un piège monté par la mafia Algérienne
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
7 - houssain السبت 09 يونيو 2018 - 00:37
المفوظية التى تدخل فيها الجزائر لا خير يرجى منها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
8 - marocain de france السبت 09 يونيو 2018 - 00:39
يجب على افريقيا والعالم باسره ان يتيقن من انا هاهنا صامدون مع قضيتنا كصمود الشعب الفلسطيني ضد اسراييل ولا تحايل للنيل من ترابنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
9 - رشيد السبت 09 يونيو 2018 - 00:40
الحقيقة هي :نحن دولة ضعيفة بسبب القيادة الضعيفة .لو كنا اقوياء تحت قيادة قوية مثل تركيا والله لن يتجرء اي واحد في العالم علينا .انتهى الكلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
10 - نبيل السبت 09 يونيو 2018 - 00:42
كان بوريطة منذ شهر يقسم باغلظ اليمين بأن الأمم المتحدة هي الإطار الوحيد لتناول قضية الصحراء، ويرفض رفضا قاطعا إقحام أطراف أخرى حسب تعليمات صاحب الجلالة. والمقصود هنا الإتحاد الأوروبي و الإتحاد الأفريقي.

ماذا حدث؟ أم هو شهر رمضان. شهر تلين فيه القلوب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
11 - elamiri elmamoun السبت 09 يونيو 2018 - 00:47
بما لا شك فيه يعتبر الإتحاد الإفريقي غير محايد في قضية الصحراء من خلال تبنيه لأطروحة الإنفصال بإعترافه بجمهورية الوهم. وعودة المغرب إلى شغل مقعده داخل هذا الإتحاد من أولويات أهدافها إلى جانب تأكيد دور المغرب الريادي في إفريقيا، بإعتباره من مؤسسي منظمة الوحدة الإفريقية قبل أزيد من عشر سنين من تقدم الجزائر بالترغيب والترهيب لأعضائها، لفرض عضوية جمهورية الوهم ضدا على إنعدام المقومات الشرعية للدولة المزعومة؛ من أولويات هذه العودة، تأكيد الخطأ وضرورة تجاوزه بما يتماشى مع النهج الديموقراطي المعتمد حديثا من طرف الإتحاد الإفريقي نتيجة إعتماد الديموقراطية كنمودج متطور للحكم من طرف غالبية الدول الإفريقية. ونتيجة لسحب الأغلبية المطلقة لدول الإتحاد الإفريقي لإعترافاتها بجمهورية الوهم فإن سحب إعتراف الإتحاد الإفريقي بهذا الدخيل الغير مرغوب فيه ليست إلا مسألة وقت، وتتأكد شرعية الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه داخل الإتحاد الإفريقي وداخل الجزائرالشقيقة. صح سحوركم وصح عواشركم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
12 - مغربي السبت 09 يونيو 2018 - 00:54
قبول المغرب باقحام المفوضية افريقية في ملف القضية الصحراء المغربية مخطط مبطن حوخبيث محفوف بالمخاطر بل يشكل نقطة تحول جذرية نحو مجهول في الملف واخراجه من سياقات معهودة بالدهاليز امم متحدة كما يعد اعتراف بالتقارير السابقة للاخيرة الغير محايدة معادية و طعنة من الخلف لعودة المغرب القوية الى الاتحاد الافريقي كما يعد اقحام المفوضية انجاز كبير للاعداء السريين و العلنيين بل طموح يطمح اليه النظام الجزاءري وصنيعته مليشيات البوليساريو الارهابية و حلفاءهم خصوصا لتوظيفه حسب قوانين الاتحاد الافريقي الذي يضع المغرب و جبهة مليشيات البوليساريو الارهابية في سلة واحدة حسب قوانين الاتحاد الذي يعترف بالطرفين وبالتالي سيتم طبخ مخطط بهدوء الى حين انتهاء مدة انتداب المغرب بالمجلس السلم و الامن و غيره من المجالس التي اقتحماها وفي النهاية وضعه امام قرارات خطيرة معادية يواجه فيها افريقيا وليس الجزاءر و بوليساريو الارهابيين وحينءذ فرض شروط بالقوة واولها قضاء على استثمارات المغربية باللغة عقوبات حسب قوانين وماخفي اعظم.في العالم المصالح خصوصا الكبار التي تعد فوق كل اعتبار. المملكة الاردنية خير مثال اليوم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
13 - محاسب السبت 09 يونيو 2018 - 00:57
اذا كان صحيح ان الجزاءر صرفت 300مليار دولار على مدار 40سنة على البوليزاريو يعني كل جزاءري ا انفق 1000دولار على البوليزاريو وكل عاءلة من 7افراد انفقت 7.000دولار .من اجل الحاق الأدى بجارهم المغرب اللذي دافع على استقلالهم..اتق شر من احسنت اليه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
14 - ضد الضد السبت 09 يونيو 2018 - 01:04
إنها الفرصة ليطلعوا على الحقيقة لكي يغيروا آراءهم و يعرفون خداع الجزائر. و ذلك بقراءة التاريخ و للإطلاع على الخرائط قبل استعمار المغرب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - ملاحظ بسيط السبت 09 يونيو 2018 - 01:15
هل عتراف الاتحاد الافريقي بجبهة البوليزاريو موقف محايد من قضية صحراءنا،في هذه الحالة هل يحق للاتحادالافريقي ان يلعب دورا في هذا النزاع المفتعل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.