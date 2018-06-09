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الرئيسية | سياسة | الرئيس النيجيري يزور المغرب بدعوة من الملك

الرئيس النيجيري يزور المغرب بدعوة من الملك

الرئيس النيجيري يزور المغرب بدعوة من الملك
هسبريس - و.م .ع
السبت 09 يونيو 2018 - 13:15

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، اليوم السبت، أنه وبدعوة كريمة من الملك محمد السادس، سيقوم الرئيس محمدو بوهاري، رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية، بزيارة عمل وصداقة رسمية للمملكة المغربية، وذلك يومي الأحد 25 والاثنين 26 رمضان 1439 هـ موافق لـ10 و11 يونيو 2018.

وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة بهذا الخصوص:

"تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيقوم فخامة الرئيس محمدو بوهاري، رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية، بزيارة عمل وصداقة رسمية للمملكة المغربية، يومي الأحد 25 والاثنين 26 رمضان 1439 هـ موافق ل 10 و11 يونيو 2018.

وبهذه المناسبة، سيجري صاحب الجلالة حفظه الله مباحثات رسمية مع ضيفه الكبير، ويترأس قائدا البلدين مراسم توقيع اتفاقيات.

كما سيقيم جلالته أعزه الله مأدبة إفطار رسمية على شرف رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية والوفد المرافق له بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط.

وتعكس هذه الزيارة عمق وجودة العلاقات الثنائية، القائمة على شراكة راسخة وقوية، بفضل الإرادة المشتركة لتوطيد الروابط المتعددة الأبعاد التي تجمع البلدين.

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1 - MOUAD السبت 09 يونيو 2018 - 13:37
ادا استطاع المغرب جر نيجيريا الى صفه واصبحا حلفاء..انتهى الدولتان ستمرحان وتسرحان في افريقيا كما تشاءان
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