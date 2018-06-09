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الرئيسية | سياسة | الملك يهنئ العاهل الأردني بذكرى تولي العرش

الملك يهنئ العاهل الأردني بذكرى تولي العرش

الملك يهنئ العاهل الأردني بذكرى تولي العرش
هسبريس - متابعة
السبت 09 يونيو 2018 - 14:20

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، والملكة رانيا العبد الله، وذلك بمناسبة ذكرى تولي الملك عبد الله الثاني العرش.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للملك عبد الله الثاني بن الحسين وللملكة رانيا العبد الله، ولأفراد أسرتهما الملكية الجليلة، بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الأردني الشقيق بتحقيق المزيد من المنجزات على درب التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية الملك "وإذ أشاطركم والشعب الأردني الشقيق مشاعر الاعتزاز بهذه الذكرى السعيدة، أؤكد لجلالتكم حرصي القوي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل المضي قدما في تعزيز الشراكة النموذجية بين بلدينا، وجعلها مثالا يحتذى به في علاقات التعاون بين الدول العربية، لما فيه صالح شعبينا الشقيقين، وتجسيدا لما يجمعهما من عرى الأخوة الراسخة والتضامن الفاعل والتقدير المتبادل".

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