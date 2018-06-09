24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:25
|05:13
|12:32
|16:12
|19:42
|21:15
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- السلاح التركي يدمر مواقع لـ"العمال الكردستاني"
- الطائرات الورقية تكبد إسرائيل خسائر زراعية
- نقابات أمنية تونسية تثمن إقالة وزير الداخلية
- الإفراج عن مصرحة ونجلي المحامي زيان .. وهذه تفاصيل التحقيق
- المنتخب المغربي يتسلح بالطموح والتفاؤل لعبور "مجموعة الموت"
موسكو .. "مدينة القباب" تعزف سيمفونية السحر والجمال في روسيا (5.00)
الأمن الفرنسي يشن أضخم عملية اعتقال في صفوف "البوليساريو" (5.00)
- فبركة وقفة احتجاج ضد أخنوش تقحم الملك في الصراع السياسي - (167)
- شركة بريطانية ترصد 184 مليون دولار لنقل غاز المغرب إلى أوروبا - (142)
- محامي "ولد لفشوش": عائلة الدرهم وطنية .. والبراءة مستحقة - (114)
- مُلاك مزارع بإسبانيا ينعتون عاملات الفراولة المغربيات بـ"العاهرات" - (108)
- التطاول على اختصاص الملك يحرج "البيجيدي" بعد "إعفاء الداودي" - (90)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الملك يهنئ العاهل الأردني بذكرى تولي العرش
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، والملكة رانيا العبد الله، وذلك بمناسبة ذكرى تولي الملك عبد الله الثاني العرش.
وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للملك عبد الله الثاني بن الحسين وللملكة رانيا العبد الله، ولأفراد أسرتهما الملكية الجليلة، بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الأردني الشقيق بتحقيق المزيد من المنجزات على درب التقدم والازدهار.
ومما جاء في برقية الملك "وإذ أشاطركم والشعب الأردني الشقيق مشاعر الاعتزاز بهذه الذكرى السعيدة، أؤكد لجلالتكم حرصي القوي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل المضي قدما في تعزيز الشراكة النموذجية بين بلدينا، وجعلها مثالا يحتذى به في علاقات التعاون بين الدول العربية، لما فيه صالح شعبينا الشقيقين، وتجسيدا لما يجمعهما من عرى الأخوة الراسخة والتضامن الفاعل والتقدير المتبادل".