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الرئيسية | سياسة | رغم المنع .. "الشبيبة الشغيلة" تعقد مؤتمرها

رغم المنع .. "الشبيبة الشغيلة" تعقد مؤتمرها

رغم المنع .. "الشبيبة الشغيلة" تعقد مؤتمرها
هسبريس - أمال كنين
السبت 09 يونيو 2018 - 22:55

على الرغم من صدور حكم قضائي من محكمة بنسليمان يقضي بوقف مؤتمر الشبيبة الشغيلة الاستقلالية، إلا أن الأخيرة تمكنت من عقد المؤتمر بمقر الاتحاد العام للشغالين.

النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين، انطلق في كلمة له بتوجيه سهام النقد للقائمين على رفع الدعوى القضائية قائلا: "يحاولون سرقة الشبيبة الشغيلة وهي ملك مناضلاتنا ومناضلينا بالأقاليم، والحاضرين في مقرات الاتحاد العام والشبيبة الاستقلالية"، مواصلا: "من يريد أخذ الشبيبة عليه التوجه إلى المكاتب الـ57 الموجودة بمختلف ربوع المملكة لإقناعها بذلك، وإن منحته الديمقراطية ذلك فنحن نسانده..نحن أحرار في بلد حر وبالتالي على المرء أن يمتلك قراره".

ووجه ميارة انتقادات للحكومة قائلا إن "عليها أن تفتح مجالا للشغل للشباب المغربي"، منتقدا ما أسماه "تنامي اللامبالاة من الجميع، ما يؤدي إلى التطرف وحتى الاحتجاج"، وتابع: "ليس من حق الحكومة أن تظل صامتة في وجه الإشكالات التي يعيشها الشعب المغربي..نحن دعاة سلم اجتماعي لكننا نرفض "حكرة" المغاربة ونرفض ما يتعرض له أبناؤنا".

وتحدث عمر العباسي، الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية، عن الدور الذي تلعبه الديمقراطية في بناء الأوطان قائلا: "ظلت الحركة الشبابية والنقابية مرتبطة عضويا بالنضال من أجل الديمقراطية الاجتماعية والكرامة والحرية والتوزيع العادل للثروات"، مواصلا: "السؤال الرئيسي الذي نحن معنيون به ببلادنا هو الديمقراطية بكل حمولاتها".

ونبه المتحدث إلى كون "جزء كبير من الشباب المغربي فقد الثقة"، على حد وصفه، قبل أن يضيف: "من معاركنا الكبرى إعادة الثقة لهؤلاء الشباب".

من جانبه أشاد عزيز الهلالي، مبعوث اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، بالدور الذي تلعبه الشبيبة الشغيلة، معلنا حاجة حزب الاستقلال إلى الطاقات الشابة.

وقال الهلالي في كلمة مقتضبة: "الشبيبة مشتل حقيقي للاتحاد العام للشغالين وأيضا لحزب الاستقلال الذي يحتاج إلى الشباب الفاعل والحقيقي والقريب من معاناة الوطن والمواطنين ويتفهم الوضع العام للدولة"، معتبرا أن "الوطن يبنى بالشغيلة".

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