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الرئيسية | سياسة | برلمانيون يطالبون برفع قيمة هبات الدولة للأحزاب إلى 50 مليونا

برلمانيون يطالبون برفع قيمة هبات الدولة للأحزاب إلى 50 مليونا

برلمانيون يطالبون برفع قيمة هبات الدولة للأحزاب إلى 50 مليونا
هسبريس – محمد بلقاسم
الأحد 10 يونيو 2018 - 21:30

في الوقت الذي تشير فيه تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى استمرار وجود سوء تدبير لدى كثير من الأحزاب في الجوانب المالية، ومنها دعم الدولة، طالب برلمانيون بالرفع من قيمة الهبات التي يمكن للأحزاب أن تتلقاها إلى 50 مليون سنتيم، عوض 30 مليون سنتيم المنصوص عليها في القانون.

وضمن تقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2016، أظهر المجلس الأعلى للحسابات أن من أصل 34 حزبا، أودع 32 حزبا حساباته السنوية لدى المجلس، في حين تخلف عن القيام بذلك حزبان، ولم تلتزم ثمانية أحزاب بإيداع حساباتها السنوية داخل الأجل القانوني.

وخصص قانون المالية لسنة 2016، حسب التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، مبلغا إجماليا قدره 80 مليون درهم برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية. وبلغ الغلاف المالي الذي تم منحه فعليا في هذا الإطار للأحزاب السياسية ما مجموعه 62,74 مليون درهم، أي بنسبة 78,43 بالمائة من مجموع الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية.

وفي هذا الصدد، طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ضمن مقترح قانون تنظيمي بتعديل القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، بالرفع من مبلغ الهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية المنصوص عليه في المادة 31 ليصل إلى 500 ألف درهم.

وبهذا التعديل، يسعى الفريق المعارض إلى تجاوز ما ينص عليه القانون من أن الهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية لا يجب أن تتعدى المبلغ الإجمالي أو القيمة الإجمالية المحددة في 300 ألف درهم في السنة، بالنسبة لكل متبرع.

وبرر الفريق المذكور مقترحه بكون ممارسة الأحزاب للمهام الجسيمة الموكلة إليها تقتضي تمكينها من الوسائل الضرورية، بما فيها بالأساس الإمكانيات المالية، مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية مقيدة، بحكم القانون، من حيث البحث عن موارد ذاتية لسد عجزها المالي والتصرف بحرية في ممتلكاتها.

وسجل الفريق أن الوضعية القانونية تحول دون تمكين الأحزاب السياسية من تنويع مصادرها المالية من خلال استغلال أملاكها المنقولة والعقارية دون أن يكون لهذا الاستغلال أي هدف تجاري محض، مشددا على ضرورة إعطاء الأحزاب السياسية حرية التصرف في ممتلكاتها بشكل يستجيب لحاجياتها، ويغطي أنشطتها، ويشجعها على تحسين أدائها، وتطوير عملها حتى تتمكن من القيام بمهامها الدستورية على الوجه الذي يقوي المشهد السياسي ويعزز مكانتها داخل الحقل السياسي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - From Scandinavia الأحد 10 يونيو 2018 - 21:59
الشعب يطالب بحل جميع الأحزاب.......لأننا لا نثق فيكم جميعا.
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37
2 - البيضاوي الأحد 10 يونيو 2018 - 22:02
زيدوهوم حيث حنا اللي خاصنا العصا حطيناهوم يدافعوا علينا صدقو يدافعون عن مصالحهم اودي على السياسة فين وصلات !!!
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31
3 - Mahzala الأحد 10 يونيو 2018 - 22:03
50 لشهر ولا لعام صراحة كلشي غيدير السياسة علا هد القبال بلا منهتمو بالصناعة والبحت العلمي ومحاربة الهشاشة الله يسترنا فدنيا قبل لاخرة
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21
4 - افران الاطلس المتوسط الأحد 10 يونيو 2018 - 22:04
لالالا ثم لا البرلمانيين انهم يحصلون على رواتب كافية يكفي لهم ما يربحون
les parlementaires ils sont bien payé c'est suffisant pour eux ce qu'ils gagnent
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14
5 - المغرب الشرقي الأحد 10 يونيو 2018 - 22:08
و الله معرفت واش نضحك و لا نبكي... اش هاد الشي فين غاديين بينا اهاد الناس. اش قدمتو للشعب باش تخدو المنحة. واش اعباد الله احنا فازمة البطالة و الفقر و تهميش فكل مكان فعوض ما تكلمو على هاد الشي باش تلقاو حلول كطالبو بالزيادة...
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17
6 - مدوخ الأحد 10 يونيو 2018 - 22:09
سعدالدين يتباهى بزيادة 100درهم كل سنة على 3سنوات والاحزاب الجامدة تطلل 50مليون هل هذا معقول
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4
7 - مهاجر من بريطانيا الأحد 10 يونيو 2018 - 22:10
ماذا استفاد منكم المواطن ومن أحزاب صارت كالدكاكين؟ نطالب بحل هذا الأحزاب كلها لأنها عبىء على البلاد و لا تقدم ولا تؤخر في شيء.
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3
8 - العجب المعجب الأحد 10 يونيو 2018 - 22:10
واش حنا محتاجين فعلا 34 حزب فهاد البلاد ؟؟؟ كلشي باغي غير مصلاحتو و البلاد تاضيع !!لا صحة لا تعليم لا بنيات تحتية في المستوى
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4
9 - مدوخ الأحد 10 يونيو 2018 - 22:11
لا يستحقوا تلك الا جور التي يحصلون عليها اخر كل شهر و يطلبون الزيا دقة في الدعم باله عليكم مادا تصنعون لهدا الشعب
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5
10 - حنان الأحد 10 يونيو 2018 - 22:13
تطالبون برفع قيمة هبات الدولة للأحزاب إلى 50 مليونا....!!
لاش..؟ باش تشاركو في مضاهرات ضد الشعب .....هزلت...
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2
11 - mustapha الأحد 10 يونيو 2018 - 22:14
زيدو الشحمة على ظهر المعلوف
حسبنا الله ونعم الوكيل
#مقاطعون للدكاكين السياسية
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