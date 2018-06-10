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الرئيسية | سياسة | مشروع "أنبوب الغاز" يُنهي الجفاء الديبلوماسي بين الرباط وأبوجا

مشروع "أنبوب الغاز" يُنهي الجفاء الديبلوماسي بين الرباط وأبوجا

مشروع "أنبوب الغاز" يُنهي الجفاء الديبلوماسي بين الرباط وأبوجا
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الأحد 10 يونيو 2018 - 16:00

بعد عُقُودٍ من الجَفَاءِ الدِّيبلُوماسي الحادِّ الذي طَبَعَ العلاقات بين البلدين نتيجةَ الدعم الصَّريح والواضح للنظام في أبوجا للأطروحات المُعادية للوحدة الترابية للمملكة، تأتي الزيارة الرسمية الأولى إلى المغرب للرئيس النيجيري، محمدو بوخاري، لتبصم على مرحلةٍ جديدةٍ قِوَامُها الانفتاح وتجاوز سياسة "الكرسي الفارغ".

ومن المُرتقب أن يجْرِي الملك محمد السادس، اليوم الأحد، مُبَاحثات مع ضيفه النيجيري، المصحوب بوفدٍ هامٍّ، في إطار مواصلة توطيد العلاقات وبناء جسور الثقة بين البلدين اللذين تجمعهما روابط الاقتصاد والأمن. وستركز المباحثات على تعزيز الاتفاقيات القائمة بين الدولتين حول صناعة الأسمدة، والتعاون في مجال التعليم، لإتمام التعهدات السابقة عقب زيارة العاهل المغربي إلى نيجيريا في دجنبر 2016.

ويُرافق الرئيس بوخاري في زيارته عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والخواص، ضمنهم مايكتاني بايرو، الرئيس المدير العام لشركة البترول النيجيرية، وأوشي أورجي، رئيس الصندوق السيادي للاستثمار، ورابيو كوا، رئيس جمعية منتجي وموزعي الأسمدة الفلاحية.

وستهمُّ هذه الزيارة، حسب ما نقله موقع مجلة "جون أفريك"، توقيع العديد من الاتفاقيات المُتعلقة بأنبوب الغاز الافريقي وتطوير صناعة الأسمدة الفلاحية، بحضور مدراء الصناديق السيادية، ومحاربة الإرهاب.

ويُعتبر مشروع "أنبوب الغاز"، الذي يمتدُّ على مسافة أربعة آلاف كيلومتر، وَسَيَعْبُرُ إفريقيا الغربية قبل أن يصل إلى المغرب ومنه إلى جنوب أوروبا، أحد أهم المشاريع التي يُعَوِّلُ عليها البلدان؛ إذ ستقدّر الاستثمارات في الأنبوب ما بين عشرين وخمسين مليار دولار، وينتظر أن يساعد على كهربة المناطق التي يمر عبرها.

وسَيَمُرُّ الأنبوب بدول بينين، وتوغو، وغانا، وساحل العاج، وليبيريا، وسيراليون، وغينيا، وغينيا بيساو، وغامبيا، والسنغال، وموريتانيا.

كريم عايش، باحث في العلاقات الدولية، قال في تصريح لهسبريس: "الزيارة تَنْدَرِجُ ضمن الأجندة الجيوـــ استراتيجية للمغرب على الصعيدين الإفريقي والدولي؛ ما يُمكِّن من إدماج محاور استراتيجية ثلاث من تخصص المغرب هي ميدان الأسمدة الكيماوية، محاربة الإرهاب والطاقة"، وأضاف أن "الأنبوب الذي سيَنْطَلِقُ من نيجيريا لن يكون وسيلة نقل للغاز إلى أوروبا فحسب، بل مصدراً للطاقة للواجهة الأطلسية لبلدان منظمة سيدياو، بما فيها مالي".

وسَلّطَ الباحث الجامعي الضَّوء على ما اعتبره بُعْداً آخر للدبلوماسية المغربية المُندمجة، وهو اقتران المشروع الغازي بمحاربة الإرهاب، خاصةً أمام تهديدات "بوكو حرام" والميليشيات المسلّحة، التي قد تَجِدُ في المشروع فرصةً لإبراز قدراتها التخريبية وقوتها الميدانية، معتبراً أن "ذلك سيَجْعلُ المَغرب شريكاً أمنيّاً هاماً في هذا الاتجاه، خاصةً إذا ما صاحب ذَلك تأطير ديني للأئمة بالمغرب يُمكّن من تقديم فهم وسطي للإسلام بعيدا عن الغلو والطائفية".

وتابع عضو مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية أن "التحرّكات الدبلوماسية المغربية في بُعدها المُندمج، التي تحترم مقاربة رابح ـــ رابح، ستُمكِّن المملكة من تعزيز مكانتها الإفريقية، ليس فقط كبلد مفيد ومستثمر فحسب، بل كشريك لهذه البلدان، وعلى رأسها نيجيريا، في التنمية وتطوير الصناعات والاقتصادات المحلية، لتكون الرباط بذلك قاطرة لتنمية إفريقيا عكس بلدان أخرى تبني علاقاتها على الابتزاز وشراء المواقف"، وفق تعبيره.

وختم عايش تصريحه بالتأكيد على أن "الشَّراكة الاقتصادية المغربية النيجيرية قد تكون نموذجاً قارياً فريداً إذا ما توفر له الاستقرار السياسي بدول سيدياو، وإذا ما تمتع بضمانات الاستمرارية كيفما كانت التَّقلبات بتلك الدول التي عُرفت تاريخياً بالانقلابات والتمرد المسلح".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - اوطاط الحاج الأحد 10 يونيو 2018 - 16:23
نهج الديبلوماسية الاقتصادية والابتعاد عن سياسة ردود الافعال اتجاه بعض المواقف التي تعاكس مصالح المغرب سيجعلنا اكثر قربا الى النضج السياسي الدي يدعم موقعنا في الخريطة السياسية المتغيرة لافريقيا ويربك حسابات اعدائنا
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7
2 - حميد الأحد 10 يونيو 2018 - 16:25
لو مرت عبر المغرب 10 انابيب للغاز وبترول ولو انتج المغرب الغاز والبترول والذهب والفضة والماس وكل الثروات الطبيعية التي في العالم تكون موجودة في المغرب لن ينال الشعب منها شيء وسيضل الغلاء في المعيشة وفي هذه المواد المكتشفة بالظبط..يجب التوزيع العادل للثروات ومحاسبة ناهبي المال العام وسياسة من اين لك هذا والقضاء على اقتصاد الريع..لك الله يا وطني. انشري يا هسبريس
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22
3 - angel الأحد 10 يونيو 2018 - 16:29
انها البداية والقادم في الطريق ان شاء الله
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-1
4 - mre الأحد 10 يونيو 2018 - 16:29
لا ادري من اين سيمر هدا الانبوب علما ان علاقة موريتانيا والمغرب لا زالت غير واضحة ومدامت هده الاخيرة مستمرة في سياستها المعادية للمغرب...و اخشى ان يصل هدا المشروع الى الباب المسدود.
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-1
5 - moussa الأحد 10 يونيو 2018 - 16:33
finally ! nigeria start to understand that no one ! no country from europe or from america or asia can do or help our continent !! and not russia or usa or ..etc !! our continent will be strong only if we africans brothers can support each others against other or usa or russia !! they can not do nothing if we are union stronger !! so welcome to morocco
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4
6 - سعدي الأحد 10 يونيو 2018 - 16:33
لقد تاكد الخبراء الاقتصاديون و الاستراتيجيون بان المشروع غير ممكن التحقيق على ارض الواقع، نظرا لأسباب جغرافية، اقتصادية و جيوسياسية معروفة. حتى الاتحاد الاوربي رفض المساهمة في هذا المشروع نظرا لارتفاع تكاليف الإنجاز و عدم استقرار المناطق التي يمر عبرها الخط أمنيا، بالاظافة الى مشكل الصحراء الغربية الذي لم يعرف حلا الى حد الان.

هذا دليل قاطع على ان الزيارة ستركز على محاولة اعادة المغرب الى طاولة المفاوضات وجها لوجه مع البوليزاريو، لإيجاد حل لقضية الصحراء في اطار حل متوافق عليه سيتم طرحه على النقاش في نواكشوط بعد اسابيع، بحيث يكون هذا الاقتراح مشروع اتفاق ستعتمده الامم المتحدة مستقبلا لحل القضية و نزع فتيل التوتر من المنطقة.
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-9
7 - علي الأحد 10 يونيو 2018 - 16:34
ما الذي سيستفيده المواطن العادي من هاد الأنبوب الدي يمول من ميزانية الدولة المستفيد الوحيد هم شركات النفط والغاز لأنه سيوفر عليهم مصاريف الشحن
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4
8 - جمال الأحد 10 يونيو 2018 - 16:34
" وسَيَمُرُّ الأنبوب بدول بينين، وتوغو، وغانا، وساحل العاج، وليبيريا، وسيراليون، وغينيا، وغينيا بيساو، وغامبيا، والسنغال، وموريتاني"
يعني ان الانبوب سوف يدور دورة كاملة على الكرة الارضية
ولا تنسو البوليساريو التي منعت المخزن حتى بتعبيد امتار
من طريق الكركرات ,فما بالكم بمشروع انبوب غاز
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4
9 - tornadogut الأحد 10 يونيو 2018 - 16:35
اكيد سيكون المستفيد الاكبر من هذاالاستثمار الضخم الشركة البريطانية الامريكية اذن بلا شك نحن ازاء استعمار جديد حسبنا الله ونعم الوكيل
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10 - مغربي الأحد 10 يونيو 2018 - 16:42
اللهم دم الصحة و السلامة و التوفيق و التفوق و الافراح و المسرات و العز و النصر و التمكين على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين اينما حل و ارتحل الراءد بالجميع المقاييس في الخدمة المغرب المغاربة بشتى المجالات دون ملل او كلل و بالنكران الذات .
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-1
11 - Said الأحد 10 يونيو 2018 - 16:44
الحقيقة التي أصبح كل المغاربة يعرفونها لأنهم عايشوها ولا يزالون وهي أن الشعب لم ولن يستفيد من ثرواته ومن التنمية الحاصلة في المغرب.كل الثروات والاستثمارات هي كعكة يتم اقتسامها بين رجالات الدولة المفسدين الذين يمتلكون القرار والتنفيذ.
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2
12 - Rachid الأحد 10 يونيو 2018 - 16:57
Beaucoup d'investissement, , aucun impact positif sur le citoyens marocain !!!! oû est les bénéfices ???? Qui a gagné ????
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0
13 - Sam الأحد 10 يونيو 2018 - 16:59
للأسف الشديد تموقعنا في قاره شمالها الكفر والاستعلاء وجنوبها الفقر والامراض اللهم ارحمنا برحمتك وكل عام وأنتم بخير
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3
14 - المطهري الأحد 10 يونيو 2018 - 17:04
بقي فقط أن تشيروا إلى موقف موريطانيا التي تقف إلى جانب الجزائر و التي لا تملك قرارها السيادي
ثم إلى مرور الانبوب عبر الكركرات و موقف الأمم المتحدة منه اذا اعتبرت الأمر تغييرا للواقع في المنطقة العازلة! فالمشروع في حال نجاحه سيمثل ضربة موجعة لنظام الحركي.
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0
15 - Mahzala الأحد 10 يونيو 2018 - 17:09
تستطيع الدول انشاء لانبوب في اقل من سنة كل دولة من الدول تبني انبوبها ليتم توصيليها مع بعض
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16 - HAKIM الأحد 10 يونيو 2018 - 17:13
المكسي برزق الناس عريان
عشرة في أنبوب
ما كنتم تجنونه من أنبوب الغاز الجزائري سيقسم على عشرة
أتمنى أن ينجح هذا المشروع لأنه سيرفع من سعر الغاز نظرا لتكلفته العالية و استفادت عشرة دوا منه قبل أن يصل إلى أوروبا
و بارتفاع أسعار الغاز ستكون الجارة الشرقية أكبر المستفيدين
أخدم يا التاعس للناعس
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17 - الغيور الأحد 10 يونيو 2018 - 17:24
يتكلمون عن مساعدة المغرب لدولة نيجيريا لتطوير التعليم بهدا البلد الإفريقي كما لو ان التعليم في المغرب متقدم جدا. الله اعطينا وجهكم القاسم.
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